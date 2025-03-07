Demodesk

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Demodesk 是领先的虚拟销售平台。自动安排会议、召开专业视频会议，并利用人工智能实时指导销售团队。 100% GDPR 合规、企业级安全和支持。该平台可自动执行重复性任务并简化整个销售流程，使销售代表能够专注于建立关系和完成交易。自动调度、实时笔记和 CRM 集成等功能可优化效率和生产力。借助 Demodesk，销售专业人员可以提供精彩的产品演示，而不仅仅是幻灯片。该平台提供革命性的屏幕共享和交互功能，为潜在客户创造身临其境的个性化体验，从而提高参与度和转化率。跟踪或集成剧本和战斗卡等功能可在虚拟通话期间实现实时指导。该平台提供全面的分析和报告功能，可提供有关销售业绩的可行见解。有了这些有价值的数据，销售领导者就可以做出数据驱动的决策、优化销售流程并确定需要改进的领域。各种规模的企业都依靠我们来实现销售数字化、提高生产力并增加收入。我们客户的主要成果： 手动任务节省了 25% 的时间 (Pipedrive) ↑ 转化率提高了 2 倍 (Clark) 每个卖家的收入提高了 30% (Treatwell) ↑ 座席工作效率提高了 3 倍 (Eigensonne) 欲了解更多信息，请访问 demodesk.com 。