潜在客户到客户匹配和路由软件 - 最热门应用 - 奥兰群岛

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潜在客户到客户匹配和路由软件可自动执行将新潜在客户与 CRM 系统中相应客户记录关联的过程，并随后根据组织的区域映射将这些潜在客户引导至正确的销售人员。此功能使企业能够更全面地了解其基于帐户的策略中的潜在客户和参与度，从而促进对捕获的潜在客户进行及时跟进。虽然大多数 CRM 软件通常都提供基本的潜在客户匹配和路由功能，但专用解决方案可满足更复杂的工作流程，这些工作流程可能超出标准 CRM 或营销自动化工具的功能。这种专用软件通常由销售开发代表和客户主管使用，简化了将潜在客户路由到适当的个人和客户的任务，从而节省了宝贵的时间和精力。
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Calendly
calendly.com
Calendly 通过消除来回的日程安排，帮助个人、团队和组织在全球范围内实现会议生命周期的自动化。 Calendly 使公司能够更快地完成交易、雇用候选人、建立关系和发展业务。 230 个国家/地区的超过 2000 万用户使用 Calendly 来简化会议并更有效、高效地进行协作。要了解更多信息，请访问 Calendly.com Calendly 极大地提高了客户满意度和保留率、招聘周期、成本节约、团队生产力等，正如 Forrester TEI 研究中所述，该研究显示了 318% 的投资回报率和 68.7 万美元的总净利润客户预计将获得超过三年的投资。在此下载完整报告：https://cal...
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是领先的虚拟销售平台。自动安排会议、召开专业视频会议，并利用人工智能实时指导销售团队。 100% GDPR 合规、企业级安全和支持。该平台可自动执行重复性任务并简化整个销售流程，使销售代表能够专注于建立关系和完成交易。自动调度、实时笔记和 CRM 集成等功能可优化效率和生产力。借助 Demodesk，销售专业人员可以提供精彩的产品演示，而不仅仅是幻灯片。该平台提供革命性的屏幕共享和交互功能，为潜在客户创造身临其境的个性化体验，从而提高参与度和转化率。跟踪或集成剧本和战斗卡等功能可在虚拟通话期间实现实时指导。该平台提供全面的分析和报告功能，可提供有关销售业绩的可行见解。有了这些...
Tray.io
tray.io
Tray.io 是一款由人工智能驱动的多体验 iPaaS，可将单一平台的集成时间从数月缩短至数天。 Tray 通用自动化云无需使用不同的工具和技术来自动化复杂的内部和外部业务流程。在企业核心的支持下，通用自动化云提供了公司快速、协作地大规模开发集成和自动化所需的基础可组合性、弹性、可观察性、治理、安全性和控制。热爱你的工作。其余部分自动化。™
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
LeadAngel
leadangel.com
早起的鸟儿有机会获得销售。立即过滤、匹配潜在客户并将其路由至合适的销售人员。达成更多交易。 LeadAngel 是一个 B2B 潜在客户管理平台，包括潜在客户匹配和路由。快速、可靠且可定制的操作可与 Salesforce CRM 等配合使用。可用于路由和匹配潜在客户的 API。 LeadAngel 帮助企业、组织和企业改进销售流程，更快地完成更多交易。该软件提供潜在客户路由、潜在客户匹配、模糊匹配、潜在客户重复数据删除、基于帐户的营销策略和详细报告。匹配是非常可定制的并且非常快。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper 的先进调度软件可帮助 B2B 收入团队将转化率提高一倍、提高客户满意度并达到新的生产力水平。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market 是一款专为营销特立独行者打造的一体化营销自动化解决方案。凭借包括高度直观的营销活动构建器、先进的自动化和卓越的报告在内的精选工具集，我们专注于对营销人员最重要的事情——简化营销活动创建、了解参与度、提高转化率和增加收入。
Nutsales
nutsales.co
什么是坚果销售？ Nutsales 是一个人工智能驱动的 CRM 平台，由可扩展的人力团队提供支持。我们可以首先通过与销售、客户支持、人力资源等的 Gmail 集成自定义管道，将您的多个邮箱变成交互式渠道。使用高级算法自动分配潜在客户，并考虑细分标准或循环法。通过实时协作、标记和评论增强团队沟通从入站或出站获取新线索，立即集成和参与通过 Nutsales，您将拥有一支 24/7 的团队，确保任何客户对话都不会被忽视。
Avoma
avoma.com
Avama 是面向客户团队的端到端人工智能会议助手。其人工智能技术可帮助面向客户的团队在重要会议之前、期间和之后捕获重要的客户信息。 Avama 分析对话见解和情报，帮助销售代表缩短销售周期并取悦更多客户。借助 Avama，您可以自动记录所有会议、获取完整的文字记录和摘要笔记，以及直接同步到 CRM 的可操作见解。通过直接在记录中搜索并使用已确定的主题来准确找到您要查找的内容，可以更快地查看通话和会议。 Avama 与您最喜爱的工具无缝集成。
Syncari
syncari.com
Syncari 是唯一的低代码/无代码 (LcNc) 数据自动化平台，可跨不同业务系统和应用程序无缝同步、统一、自动化和分析数据。我们的平台提供控制平面和数据中心，确保人工智能的卓越运营和数据就绪。通过将您的数据与 Syncari 保持一致，您的团队和 AI 模型可以在完美同步的高质量数据的基础上进行操作和自动化。 Syncari 受到 Conga、CorroHealth、Deel 和 Rapid7 的信任。常见用例：多个业务系统同步和自动化，例如许多 Salesforce CRM 集成到一个或多个其他系统（Marketo、HubSpot、Eloqua、Zendesk、Jira、Oracle ...
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推动 RevOps 革命。 Openprise 可实现关键 RevOps 流程的自动化，以打破孤岛并调整销售和营销专业人员及其技术，以实现爆炸性增长。 Openprise 是一个单一的无代码平台，可让您简化 RevTech 堆栈、更快地响应市场变化并扩大运营规模以实现您的收入目标。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行业领导者的 RevOps 团队依靠 Openprise 来推动高效、可预测的收入。欲了解更多信息，请访问 www.openprisetech.com。
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作为 B2B 战略领导者，您需要把握市场脉搏。但是，使用您的团队使用的所有工具，很难将各个点联系起来并确定您的信息是否在完美的时间与正确的受众产生了共鸣。 CaliberMind 平台可组织并理解您的数据，让您的见解更加清晰。当然，我们会进行归因、参与度评分、漏斗分析等。但我们给予营收领导者的真正礼物是能够抢在其他人之前发现问题和趋势。
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routera.io
Routera 是一个入站潜在客户路由和转换平台，与 HubSpot 本地集成。现在，您可以通过提高领导速度和提高销售转化率来轻松规划和扩展您的销售团队。
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