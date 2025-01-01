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最热门 最近添加 潜在客户评分软件 - 最热门应用

公司使用潜在客户评分软件来评估每个商机的潜力。该软件允许组织建立评估前景的规模和基准。鉴于销售团队的时间稀缺而销售线索丰富，销售线索评分软件在帮助团队专注于最有可能转化为销售的机会方面被证明是无价的。通过优先考虑高潜力潜在客户，销售团队可以优化他们的时间，将资源从价值较低的潜在客户上转移出来。这不仅节省了时间，还使销售人员能够在与更有可能达成交易的客户互动时完善他们的信息传递。