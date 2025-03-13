潜在客户评分软件 - 最热门应用

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公司使用潜在客户评分软件来评估每个商机的潜力。该软件允许组织建立评估前景的规模和基准。鉴于销售团队的时间稀缺而销售线索丰富，销售线索评分软件在帮助团队专注于最有可能转化为销售的机会方面被证明是无价的。通过优先考虑高潜力潜在客户，销售团队可以优化他们的时间，将资源从价值较低的潜在客户上转移出来。这不仅节省了时间，还使销售人员能够在与更有可能达成交易的客户互动时完善他们的信息传递。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户 engagement 平台，提供实时聊天、访客追踪与分析，帮助企业与客户即时互动并提升销售转化率。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared是一个集成了营销自动化和客户关系管理功能的平台，帮助企业组织潜在客户捕获和管理。
Keap
keap.com
Keap是一个全功能的CRM和销售及营销自动化平台，帮助企业管理潜在客户，自动化任务和分析业绩。
Freshsales
freshworks.com
Freshsales是一个销售CRM平台，帮助企业管理销售管道，自动化任务，优化客户互动，支持AI助理提供数据洞察。
Kartra
home.kartra.com
Kartra是一个综合营销平台，提供创建销售渠道、管理电子邮件、在线课程及自动化营销等工具，简化在线销售流程。
EQUP
equp.com
EQUP是一款多功能软件，帮助商业人士简化营销、销售、账单和沟通等业务流程，提供行业特定的解决方案，无需额外计划管理多家公司。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一个营销自动化平台，帮助企业优化营销活动、管理客户互动并提高转化率。它提供电子邮件营销、测量分析和社交媒体管理等功能。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks是一款云端CRM软件，集成销售、营销和客户服务，帮助企业提高效率，实现客户关系管理。
Digioh
digioh.com
Digioh是一个营销工具，提供测验、调查和登陆页面等功能，帮助企业收集零方数据，提高客户转化率和营销效率。
Pocus
pocus.com
Pocus是一款将数据转化为收入的应用，通过整合产品使用和意图信号，帮助团队快速识别和抓住商机，节省寻找数据的时间。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace是一款B2B客户数据平台，整合多源数据，帮助企业优化潜在客户画像与营销策略，提高销售转化率。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer是一个潜在客户生成和评分平台，帮助B2B销售团队跟踪网站访客行为，并优先处理潜在客户。
Ortto
ortto.com
Ortto是一款AI驱动的营销自动化软件，简化营销流程，支持电子邮件、短信、实时聊天等多渠道营销。
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel是一个营销自动化工具，帮助销售和营销数据同步，优先处理销售线索，提高工作效率，支持多种CRM与营销平台。
Salespanel
salespanel.io
销售人员是一个潜在客户分析和客户旅程追踪软件，帮助B2B企业跟踪和分析客户数据，以提升销售和营销策略。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne是一款预测人工智能平台，帮助销售和市场团队通过客户数据识别潜在客户和销售机会，提供自动化工作流和数据同步功能。
Koncert
koncert.com
Koncert是一个AI驱动的销售平台，提供拨号工具、销售序列和分析功能，旨在提高销售效率和业绩。
6sense
6sense.com
6Sense是一个基于帐户的营销平台，利用AI和分析工具优化B2B营销，提高销售转化率和团队协作。
Successeve
successeve.com
Successeve是一款云端客户智能平台，提供客户旅程各阶段的评分和分析，帮助销售、营销和客户成功团队提高客户转化与留存。
Magileads
magileads.com
Magileads是一个潜在客户生成平台，简化管理和跟踪潜在客户，优化销售流程，提升客户参与度。
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane 是一个利用 AI 的潜在客户生成应用，帮助识别和推荐最佳商机，并提供完整的联系信息与邮件序列。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu提供铅评分和管理工具，结合各种数据帮助B2B组织优化销售策略，提高销售效率。支持与CRM系统集成。
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft是一个销售参与平台，通过自动化工作流程和实时跟踪，帮助销售团队管理潜在客户并提高销售效率。
Entytle
entytle.com
Entytle帮助工业OEM提高客户忠诚度，减少流失，通过AI/ML技术简化识别和管理现有客户的优惠。
Correlated
getcorrelated.com
Correlated 应用利用 AI 实现客户生命周期评分，帮助企业提高产品转化率，锁定高潜力用户并推送个性化信息。