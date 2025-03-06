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公司使用潜在客户评分软件来评估每个商机的潜力。该软件允许组织建立评估前景的规模和基准。鉴于销售团队的时间稀缺而销售线索丰富，销售线索评分软件在帮助团队专注于最有可能转化为销售的机会方面被证明是无价的。通过优先考虑高潜力潜在客户，销售团队可以优化他们的时间，将资源从价值较低的潜在客户上转移出来。这不仅节省了时间，还使销售人员能够在与更有可能达成交易的客户互动时完善他们的信息传递。
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6sense
6sense.com
重塑您的公司创建、管理渠道并将其转化为收入的方式。我们的 ABM 软件揭示收入洞察，从而形成高质量的渠道，消除猜测并为您的收入团队提供所需的数据和可见性。
Magileads
magileads.com
我们的解决方案专为希望减少勘探时间和费用同时最大限度地增加潜在客户的公司而设计。作为您销售和营销团队的真正助手，我们分析、执行和优化您的潜在客户挖掘，通过持续的多渠道行动吸引您的未来客户
Entytle
entytle.com
Entytle 帮助工业 OEM 提高忠诚度、减少客户流失并从其安装基础中获取终身价值。我们的 SaaS 使用 AI/ML 使我们的用户可以轻松识别、优先排序和策划向现有客户提供的服务。
Outfunnel
outfunnel.com
外漏斗整合您的销售和营销数据，并优先考虑您的潜在客户。所有营销活动（电子邮件打开、网络访问、表格填写等）都会记录在您的 CRM 中。销售人员可以识别最热门的销售线索并更明智地进行销售。保持销售和营销联系人 24/7 同步。通过潜在客户评分和网络访客跟踪找到最佳机会。可与 Pipedrive、Copper、HubSpot、Salesforce 以及 Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook Lead Ads、Wix、Calendly 等流行营销工具配合使用。
Digioh
digioh.com
使用 Digioh 将转化率提高 3% 以上！享受轻松的联系人收集、测验、调查、登陆页面和偏好中心 - 所有这些都旨在捕获、汇聚和转换更多零方数据！ 扩大您的电子邮件+短信营销列表，捕获零方数据，并通过高转化率产品推荐测验、参与多步骤表单、现场和电子邮件调查、登陆页面和偏好中心来推动更多销售。 充分利用数据的力量，快速获得个性化现场、电子邮件、短信和重新定位体验的回报。 Digioh 允许营销人员比市场上的任何平台收集更多消费者同意的零方数据，并在微观和宏观层面上跨所有营销渠道利用这些数据。通过推出产品推荐测验、实施调查来了解您的客户以及根据此信息通过电子邮件或短信继续对话来提高转化率 - 增加获得新客户的可能性、更高的生命周期价值和更低的退出率。 Digioh 拥有超过 1400 个客户、200 多个集成以及每天收集的 20 亿位零方数据 - 没有比 Digioh 更强大的平台来帮助品牌推动增量收入增长、建立客户体验以及收获+激活零方数据——思维方式、创新方式。而且，借助 Digioh 的全方位服务设计和技术支持团队，Digioh 客户可以更快地开始工作，提高投资回报率，并在 30 天内取得更大的成功！
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意图数据分析和客户旅程跟踪软件。在当前的客户跟踪格局中，随着Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多个欧洲国家被禁止，Salespanel对于想要跟踪第一方客户旅程数据并将其连接到其销售和营销系统的B2B企业来说是完美的解决方案。使用 Salespanel 识别、跟踪、鉴定和分析您的销售线索。
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane 借助 AI 解锁了潜在客户一代。 Sparklane 在整个潜在客户之旅中为您提供帮助，同时： - 根据 AI 评分的业务信号识别、映射和推荐最佳客户参与 - 提供有关您的潜在客户的完整专业联系信息（手机和电子邮件） - 在以下位置吸引正确的客户在正确的时间使用智能且超情境化的电子邮件序列 为什么选择 Sparklane？ - 唯一完全集成市场的勘探解决方案 - 访问欧洲最好的公司和联系信息数据库 - 每年接收和分析超过 300 万个业务信号 - 快速直观的入职培训 - 受益于跨国覆盖：法国、英国、比利时、德国、西班牙、荷兰、意大利 - 100% 符合 GDPR
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是业界最成功的销售互动平台，每月帮助销售开发团队与超过 15,000,000 名联系人互动。 VanillaSoft 可以单独使用，也可以与现有的传统 CRM 系统结合使用，使销售代表能够在几秒钟内响应新的潜在客户，跨更多渠道与潜在客户更一致地互动，并产生更多合格的销售机会。在全球范围内，数以千计的用户使用 VanillaSoft 基于队列的销售引擎和智能路由来实施销售节奏自动化，从而在领导速度、持久性、生产力和每个代表的收入方面取得了巨大的进步。 VanillaSoft 是一家私营公司，总部位于美国德克萨斯州普莱诺。要了解更多信息，请访问 www.vanillasoft.com。 VanillaSoft 解决方案的一大优势是它在筹款活动中卓有成效。 VanillaSoft 的完全可定制、用户管理的音乐马拉松软件使音乐马拉松管理者能够最大限度地控制他们的音乐马拉松活动。智能工作流程自动化保证机构最佳实践的一致应用，同时还优化您的音乐马拉松推广的效率和效果。动态调用者脚本、数据分段和管理自动化确保了最有效的外展策略，同时还提高了校友、捐助者和筹款人等的体验质量。了解更多信息：https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundwriting。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一个面向小型到大型 B2B 销售团队的潜在客户生成和潜在客户评分平台。 LeadBoxer 为任何规模的销售团队提供了宝贵的见解，让他们在潜在客户接触之前就感兴趣什么。该软件自动为网站访问者创建访问者档案，捕获他们的在线行为和互动数据，然后根据指定的客户经理设置的参数为他们分配领先分数。借助 LeadBoxer，销售团队能够跟踪网站访问者、页面和视频视图、文档下载以及衡量流量来源。指定销售人员可以设置各种潜在客户属性（行业、页面浏览量等）的重要性，以影响 LeadBoxer 分配的潜在客户分数。当潜在客户准备好获得资格时，LeadBoxer 会报告并通知负责的销售人员。相关销售人员可以通过 LeadBoxer 应用程序直接与潜在客户互动，可以随时查看、分配或删除潜在客户。 LeadBoxer 通过高级 API 与 CRM 和其他销售工具集成。
Successeve
successeve.com
Successeve 是一个基于云的客户智能平台。我们的系列产品在客户旅程的每个阶段提供可操作的评分和分析，以促进销售、营销和客户成功团队的工作。我们的目标是通过转化、留住和扩大更多客户来帮助公司实现增长。 Successeve 产品由三个核心引擎推动：数据集中、分数和自动化操作。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu 的收入自动化智能通过预测正确的创收行动并确定优先级，让收入团队集中精力。通过自动化关键工作流程、优先考虑可操作的信号以及在您的团队现有的地方工作，您可以让您的收入团队完全专注于推动和关闭管道。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne 是一个专为销售和营销团队设计的预测人工智能平台。该平台利用客户数据构建预测模型，帮助企业识别新客户前景、扩大销售、交叉销售以及发现面临风险的客户。 主要功能包括 AI 潜在客户评分、实时 MQL 评分、身份图过滤器和实时丰富。它还提供自动缝合客户数据和流失预防机制等功能。 Toplyne Sync 和 CRM Copilot 集成可实现与 CRM 系统的无缝数据同步，确保将关键经济决策者纳入 CRM 数据库中。 Toplyne 的预测模型旨在在短时间内建立，与内部预测模型相比，可以更快地对业务产生影响。 该平台允许用户个性化交互、自动化销售和营销工作流程。除了预测潜在客户和销售之外，Toplyne 还提供对使用模式和驱动客户意图的信号的洞察，这些可以在销售和营销活动中有效利用。 该平台已在多个行业和团队中得到使用，包括 B2B SaaS、银行和金融服务、消费者互联网、保险、销售、收入运营、营销、账户管理和客户成功。
Pocus
pocus.com
Pocus 将数据转化为收入。结合您的团队需要的所有产品使用情况和意图信号，确定最佳机会的优先级并采取快速行动。 Pocus 可以帮助您根据真实的购买信号构建渠道，而不是您团队的最佳猜测（无论是推出新徽标还是扩展现有徽标）。借助 Pocus，Asana、Canva、Miro 和 Loom 的市场营销团队每周可以节省 10 多个小时来挖掘数据，充满信心地查找并达成交易。
Koncert
koncert.com
Koncert 是一个人工智能驱动的平台，旨在通过为销售流程提供一套工具来提高销售成功率。该平台包括 Koncert Dialers，这是一套根据团队需求定制的四个独特的销售拨号器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 这些拨号器有助于智能地管理销售电话的过滤、连接和跟踪。该平台还推出了 Koncert Cadence，这是一种跨不同渠道（包括电话、电子邮件、视频和社交媒体）运行的多渠道销售排序器，用于实现多样化的推广。 此外，Koncert 还具有远程销售地板这一智能功能，旨在以数字格式复制传统销售地板工作空间体验。 为了优化外拨，该平台配备了来电显示管理，这是一种用于管理外拨号码的新颖热图功能。它还提供与预先投资的工具的无缝集成，从而增强其可用性。 此外，Koncert 的机器学习功能有助于销售勘探，提供对销售线索进行评分和优先排序的能力。它还为管理者提供了独特的辅导工具——Koncert Remote Coach。 Koncert 致力于通过人工智能增强的拨号系统和其他以销售为导向的功能帮助用户加速销售成功。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Ortto
ortto.com
Ortto 是一款人工智能驱动的营销自动化软件，旨在简化营销流程并优化结果。它包含旨在增强营销不同方面的功能，包括电子邮件和短信营销、推送通知、实时聊天、潜在客户评分等。 Ortto 拥有自己的跨平台人工智能系统，从而确保无缝的工作流程。其人工智能功能包括电子邮件主题行建议、电子邮件打开率预测以及创建推送通知和短信期间的内容推荐。 Ortto 还提供自动实时聊天内容，其中软件根据网站内容、过去的票证和现有帮助文档生成响应。 对于更高级的操作，用户还可以根据自己的数据训练自定义人工智能模型。通过这样做，他们可以提高生成建议的准确性和相关性。 Ortto 背后的目的是通过将人工智能功能集成到现有工作流程中来帮助营销人员扩大影响力。这些工具旨在提高生产力并快速准确地实现活动目标。 该系统用途广泛，旨在为各种规模的企业有效工作。
Kartra
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Kartra 不仅仅是一个平台；它是您创业之旅中的合作伙伴，提供从高转化率登陆页面和网站到复杂的电子邮件营销解决方案、会员网站等的一切。 Kartra 平台旨在推动销售，提供强大的一体化解决方案，简化数字营销和销售流程，让您专注于您最擅长的事情 - 为受众创造和交付价值。 * 轻松创作：通过引人入胜的网站、视频和网络研讨会吸引观众。提供变革性的会员资格或在线课程，并通过集成工具管理您的日程安排和计费。 * 精准营销：使用先进的潜在客户捕获技术扩大您的覆盖范围，并通过有针对性的活动和渠道培育您的潜在客户。通过电子邮件或短信有效传达您的优惠，并通过可定制的结帐处理付款。 * 扩展您的愿景：利用高级标记和基于行为的消息传递来完善您的营销策略。通过深入分析自动化您的增长并做出明智的决策。
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更快地将客户数据转化为收入。 只有不到 1% 的产品注册转化为付费客户！使用由 AI 提供支持的客户生命周期评分来提高转化率。找到最倾向的用户和帐户，并通过个性化消息传递瞄准他们。
EQUP
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EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息。您还可以联系专门的客户经理，他不仅可以帮助您入职，还可以帮助您满足您的软件需求。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
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Workbooks CRM 将您的整个业务结合起来，帮助每个人更好地工作、协同工作，并通过单个基于云的系统以正确的方式工作。营销可以产生更多高质量的销售线索，销售可以达成更多交易，财务可以快速轻松地开具发票，支持可以提供卓越的服务。 Workbooks 可以随时随地在所有设备上进行安全访问，并与您当前的系统无缝集成，为您的团队提供 360 度客户的单一视图，帮助他们专注于正确的事情并获得做出决策所需的实时见解。 Workbooks 可帮助您将客户置于业务的核心，并建立持久、有利可图的关系，从而以可持续的方式增加长期收入。
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Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
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Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
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