线索检索软件 - 最热门应用

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销售代表使用潜在客户检索软件（也称为移动潜在客户捕获软件）来收集潜在潜在客户在参加贸易展览和活动期间的联系方式。这些工具使销售代表能够通过使用手机或其他设备扫描徽章来简化记录潜在销售线索信息的过程。这消除了从众多名片中手动收集和导入数据的不便。
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Whova
whova.com
Whova是一款全面的活动管理解决方案，旨在提高活动组织效率，促进与会者参与，支持在线注册、票务和分析等功能。
Sansan
sansan.com
Sansan是一个基于云的名片管理解决方案，帮助企业集成和共享联系人信息，优化销售和网络流程。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一个活动管理软件平台，提供在线邀请、嘉宾注册、移动签到等功能，帮助简化事件组织与执行流程。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一个集成的活动和匹配平台，支持实时分析和AI驱动的网络功能，旨在简化活动组织和提升参与度。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一个定制化的网络研讨会和虚拟活动平台，支持互动、集成营销工具，适合企业举办大型在线活动。
Webex Events
socio.events
Webex Events是一款全方位的活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动，包括注册、签到、徽章打印和直播等功能。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一个活动管理平台，支持虚拟和面对面的活动，提供工具以增强参与度和简化组织流程。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia是一个综合活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面活动，提供注册、票务、推广和数据分析等功能，适用于大型企业。
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass是一款活动管理应用，简化注册、出勤跟踪和潜在客户管理，适用于面对面和虚拟活动。
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality是一个数据质量工具，可在Salesforce、SAP和Microsoft Dynamics中创建和更新客户信息，支持自动获取和验证数据。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans是一个全面且可定制的活动管理平台，支持各种规模的活动，简化从前期准备到后期分析的管理流程。
eventPower
eventpower.com
EventPower提供一个强大的在线和现场注册解决方案，旨在简化事件管理，支持活动组织者在各类活动中进行有效管理和分析。
EventHub
eventhub.net
EventHub 连接活动参与者与所需信息，帮助他们充分利用活动。该应用利用移动设备和 HTML5 提供相关工具。