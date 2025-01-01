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最热门 最近添加 线索检索软件 - 最热门应用

销售代表使用潜在客户检索软件（也称为移动潜在客户捕获软件）来收集潜在潜在客户在参加贸易展览和活动期间的联系方式。这些工具使销售代表能够通过使用手机或其他设备扫描徽章来简化记录潜在销售线索信息的过程。这消除了从众多名片中手动收集和导入数据的不便。