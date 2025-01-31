线索检索软件 - 最热门应用 - 苏丹

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销售代表使用潜在客户检索软件（也称为移动潜在客户捕获软件）来收集潜在潜在客户在参加贸易展览和活动期间的联系方式。这些工具使销售代表能够通过使用手机或其他设备扫描徽章来简化记录潜在销售线索信息的过程。这消除了从众多名片中手动收集和导入数据的不便。
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BigMarker
bigmarker.com
BigMarker 是世界上最可定制的网络研讨会、虚拟和混合活动平台。我们将强大的视频技术与强大的营销和互动体验能力相结合，打造独一无二的品牌活动。世界各地的公司都使用 BigMarker 的一体化平台来创建身临其境的交互式虚拟、混合和网络研讨会活动。 BigMarker 还提供集成、API 和白标服务，使公司能够将强大的交互式视频体验集成到其营销、销售和学习堆栈中。让我们一起打造您梦想的在线活动。 BigMarker 成立于 2010 年，总部位于芝加哥，为全球数千家公司和组织的活动提供支持。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企业的多平台、基于云的联系人管理解决方案。 Sansan 以名片为中心，使您能够轻松构建完整的联系人数据库，并可在任何地方访问。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Whova
whova.com
Whova 是一款一体化活动管理解决方案，可让活动变得现代时尚、有效吸引参与者并帮助活动组织者节省管理活动后勤的时间。 Whova 的平台由屡获殊荣的活动应用程序、高效的在线注册、强大的活动营销和省时的活动管理工具组成。 Whova 连续 5 年荣获赛事技术奖。 Whova 的客户包括美国运通、美国银行、普华永道、微软、希尔顿、乐高、宜家、欧莱雅、美国营销协会、哈佛大学、美国宇航局以及来自 100 多个国家的无数其他组织。 Whova 已为超过 50,000 场现场会议和虚拟/混合会议提供支持，包括协会活动、教育活动、政府活动、企业活动、贸易展览、博览会和社区聚会。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立于 2013 年，是一个由人工智能驱动的一体化活动和配对平台，可举办有影响力的现场、虚拟和混合活动。 AI 用于促进 B2B 匹配，根据用户的个人资料、兴趣和自定义活动旅程将用户与最相关的人联系起来。通过实时参展商仪表板来跟踪投资回报率、实时活动计划、观众参与功能和视频通话选项，Swapcard 为所有类型的活动提供了宝贵的用户体验。 Swapcard 最近在软件和技术奖中荣获 2020 年最佳虚拟和混合活动参与和连接平台奖。要了解更多信息，请访问 swapcard.com。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款强大且可定制的解决方案，适用于各种规模的活动，包括现场活动、混合活动和 3D/2D 虚拟体验活动。它是一个以赞助商为中心的平台，具有 150 多个功能和定制功能，专为活动自动化而构建。我们的平台简化了从活动前阶段到活动后每一步的管理，并使整个流程自动化，为您节省了近 50% 的管理成本和时间。我们的使命是推动参与——首先也是最重要的——为您带来更大的业务成果。 EventTitans 是一款一体化活动管理平台，可简化所有重要功能，包括票务、简化的与会者/赞助商/演讲者自助注册流程、游戏化、来宾签到/步入、与会者参与以及捕获重要的实时信息事件分析。我们内置的 CRM 可帮助您导入或导出联系人、跟踪订单、发送批量电子邮件、记录调查等等。与您的深度品牌体验相结合，与我们积极主动的全职客户成功团队相结合，确保在我们平台上执行的每项活动每次都是完美的。向我们询问有关我们的自定义活动仪表板开发和功能定制的信息，它们可以帮助简化您的流程、提高与会者的参与度并提高活动的整体成功率。我们的团队随时准备协助您创建量身定制的解决方案，以满足您的特定需求并最大限度地发挥您的活动潜力。
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality 是 CRM 的数据质量助推器：该智能解决方案可帮助您直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 界面中创建和更新潜在客户、联系人和客户。输入联系人数据时，您将自动获得从商业社交网络、公司网站或电子邮件签名获得的信息的建议。集成的电子邮件验证器会搜索最兼容的电子邮件地址。这减少了手动工作并确保最高水平的 CRM 数据质量！ snapADDY DataQuality 还可作为其他 CRM 系统的浏览器扩展。包括免费的名片扫描仪。许多智能功能： • 使用智能自动完成和更新程序创建和更新潜在客户、联系人和客户 • 从剪贴板粘贴联系人数据以完成缺失值 • 使用人工智能捕获联系人 • 自动重复检查潜在客户、联系人和客户 • 库存数据基于电子邮件签名进行更新 • 对公司数据和联系人进行合格研究 • 简单添加缺失的联系人数据 • 无需打字即可将数据传输至 CRM • 适用于您智能手机的免费名片扫描仪 为什么选择 snapADDY DataQuality？ • 无缝集成到 Salesforce、SAP 和 Microsoft Dynamics CRM • 保证提高数据质量 • 提高 CRM 用户接受度 • 提高营销和销售效率 • 简化工作流程 • 节省工作时间 • 集中数据管理
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、线索检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一体化活动管理平台，可帮助大型企业创建独特的面对面、混合和虚拟活动。 Eventtia 的可定制功能和 API 集成使世界领先的公司能够有效管理与会者、创建引人入胜的电子邮件和短信活动并生成有价值的数据。迄今为止，Eventtia 已帮助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集团和 Pierre Fabre 集团等 7,200 多家客户在全球创建和组织了 30,000 多场活动。
Expo Pass
expopass.com
在世博会，我们通过 Expo Pass 活动技术平台使各种活动变得轻松。我们面向未来的技术为组织者提供了规划、跟踪和举办任何类型活动（无论是现场活动还是虚拟活动）的工具。我们直观的产品旨在让组织者能够立即投入使用。但这并不意味着我们永远遥不可及。从第一天起，我们就为每位客户配备一名专门的活动成功经理。这实际上只是我们说的一种方式：“我们知道你明白了。但如果你需要任何东西，我们总是在这里。”我们知道事件不仅仅是技术。事件是关于人的。我们已经帮助数百万人建立联系、交谈、欢笑和思考……随时打招呼。可用功能： 活动注册 博览会通行证 虚拟体验 签到 徽章打印 活动应用程序 出勤跟踪 线索检索
eventPower
eventpower.com
eventPower 为活动制作者提供强大的定制在线和现场注册解决方案。该系统作为自助服务或定制的全方位服务解决方案提供。
EventHub
eventhub.net
EventHub 将您的活动参与者连接到他们所需的信息，以便从您的活动中获得最大收益。 EventHub 利用移动设备和 HTML5 的强大功能来提供基于与会者的相关工具。