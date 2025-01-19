线索检索软件 - 最热门应用 - 卡塔尔

EventTitans

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EventTitans 是一款强大且可定制的解决方案，适用于各种规模的活动，包括现场活动、混合活动和 3D/2D 虚拟体验活动。它是一个以赞助商为中心的平台，具有 150 多个功能和定制功能，专为活动自动化而构建。我们的平台简化了从活动前阶段到活动后每一步的管理，并使整个流程自动化，为您节省了近 50% 的管理成本和时间。我们的使命是推动参与——首先也是最重要的——为您带来更大的业务成果。 EventTitans 是一款一体化活动管理平台，可简化所有重要功能，包括票务、简化的与会者/赞助商/演讲者自助注册流程、游戏化、来宾签到/步入、与会者参与以及捕获重要的实时信息事件分析。我们内置的 CRM 可帮助您导入或导出联系人、跟踪订单、发送批量电子邮件、记录调查等等。与您的深度品牌体验相结合，与我们积极主动的全职客户成功团队相结合，确保在我们平台上执行的每项活动每次都是完美的。向我们询问有关我们的自定义活动仪表板开发和功能定制的信息，它们可以帮助简化您的流程、提高与会者的参与度并提高活动的整体成功率。我们的团队随时准备协助您创建量身定制的解决方案，以满足您的特定需求并最大限度地发挥您的活动潜力。