Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

搜索​​​​

最热门 最近添加 铅开采软件 - 最热门应用

组织利用 Lead Mining 软件在其客户数据库、销售历史数据、网站流量、社交媒体关注者和其他来源中发现新的业务前景。该工具通过在当前数据中发现新的销售线索或识别现有客户的追加销售机会，在扩大销售团队的交易渠道方面发挥着至关重要的作用。在挖掘过程中，销售专业人员和营销人员还可以验证现有客户详细信息（例如联系信息），并通过整合有关当前客户的新见解来提高客户数据的整体质量。