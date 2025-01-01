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组织利用 Lead Mining 软件在其客户数据库、销售历史数据、网站流量、社交媒体关注者和其他来源中发现新的业务前景。该工具通过在当前数据中发现新的销售线索或识别现有客户的追加销售机会，在扩大销售团队的交易渠道方面发挥着至关重要的作用。在挖掘过程中，销售专业人员和营销人员还可以验证现有客户详细信息（例如联系信息），并通过整合有关当前客户的新见解来提高客户数据的整体质量。
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Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的电子商务、出版商和广告商的数字洞察，帮助用户识别商机、监控账户表现，并优化客户沟通。
Apify
apify.com
Apify是一个网络刮擦和自动化平台，提供数据提取和处理工具，支持多种编程语言，便于开发和集成。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是为中小型收入团队量身定制的自动销售协调平台，帮助识别、跟踪并连接准备转化的访客。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal是一个全球B2B数据智能平台，提供超过1.2亿联系人和3000万公司的信息，帮助销售、市场和招聘人员快速找到目标联系人。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai是一款强大的联系人搜索引擎，帮助企业高效找到决策者的联系信息，支持多平台功能和反向搜索。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供全球联系信息数据库的工具，帮助用户快速查找电子邮件地址和电话号码，适用于寻找商业合作和潜在客户。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr是一款自动从LinkedIn提取联系信息的工具，用户可通过Chrome扩展程序管理潜在客户数据，无需信用卡注册。
Lusha
lusha.com
Lusha是一个B2B销售情报平台，提供超过1亿个专业联系人的数据库，帮助企业高效获取潜在客户信息。
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo是一款B2B工具，帮助企业识别网站匿名访问者并与之互动，从而生成潜在客户。
Company Guru
company.guru
Company Guru 应用提供大量公司商业数据，使用户能有效分析市场并节省资源，帮助团队提升销售和优化目标列表。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款电子邮件查找和业务数据丰富工具，帮助B2B专业人员获取有效的电子邮件地址并支持电子邮件营销活动。
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一个网站技术分析工具，能够识别和跟踪网站使用的各种技术，支持实时更新和批量分析，适用于竞争分析和研究。
ContactOut
contactout.com
ContactOut是一个B2B潜在客户生成平台，提供准确的联系数据，支持搜索和验证电子邮件和电话号码，集成多种工具，帮助企业提升销售。
SigParser
sigparser.com
SigParser自动从电子邮件和日历中提取联系信息，帮助用户管理联系人并与CRM工具同步。
Wiza
wiza.co
Wiza是一款提取LinkedIn和Sales Navigator联系信息的工具，帮助用户创建电子邮件列表并管理潜在客户数据。
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith是一个网站分析工具，提供技术采用情况、电子商务数据和使用分析，帮助用户了解网站背后的技术架构。
Charm.io
info.charm.io
Charm.io帮助SaaS、代理商和电商企业发现合适的DTC品牌，以便进行市场营销和销售。平台提供丰富的数据和超过160个筛选器。
Draup
draup.com
Draup是一个AI驱动平台，提供实时人才和销售数据，支持人力资源规划、人才招聘和销售策略制定。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront是一个销售和营销平台，通过跟踪网站访问者的行为，提供潜在客户数据，帮助企业识别和转化销售机会。
LeadIQ
leadiq.com
Leadiq是一个销售平台，提供潜在客户数据捕获、销售触发跟踪和个性化外展工具，帮助销售团队更有效地建立联系。
Findymail
findymail.com
Findymail是一款用于查找和验证B2B电子邮件的应用，确保邮件送达有效，并支持与LinkedIn和CRM系统集成。
Albacross
albacross.com
Albacross是一款B2B潜在客户生成工具，帮助企业识别网站访问者并优化销售策略。
DiscoverData
discoverdata.ai
DiscoverData 应用通过人工智能获取所有匿名网站访客的联系信息（手机号码、电子邮件），在 30 天内帮助您提高收入管道。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft帮助B2B销售和市场团队通过AI和深度账户数据找到、优先处理和转化潜在客户，优化销售流程。
LeadPost
leadpost.com
LeadPost 应用可以识别访问您网站的用户，即使他们没有填写表单。通过一行代码，您可以获取访客的姓名和联系信息等。
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io是一个智能潜在客户数据平台，为B2B销售和营销团队提供正确企业中目标人员的电子邮件和电话号码，帮助提高潜在客户质量。
Versium
versium.com
Versium是一款数据技术应用，帮助营销人员通过多渠道识别和理解目标客户，优化潜在客户管理和营销策略。
Visitor Queue
visitorqueue.com
访客队列是一款B2B潜在客户生成软件，帮助企业识别访问者信息并个性化网站体验，提高销售效率。
UpLead
uplead.com
UpLead是一个B2B销售潜在客户平台，提供高质量的联系和公司数据，包括实时邮件验证和与多个CRM的集成。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder是一款B2B潜在客户生成和数据丰富平台，帮助企业更高效地发现和管理业务联系信息。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft是一个销售自动化平台，提供客户联系信息获取、沟通自动化及CRM工具，帮助企业优化销售流程和管理客户互动。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads是一个网络潜在客户生成软件，可以查找潜在客户及其联系方式，并与多个平台和CRM系统集成。
Fork
fork.ai
Fork 是一个帮助云服务公司智能获取客户的平台，主要服务对象为 IaaS、PaaS 和 SaaS 层的企业，通过数据分析重建商业信息基础，构建客户分析系统。
SonarList
sonarlist.io
SonarList 应用程序可以全球搜索数据和商业邮箱，并以经济实惠的价格进行无限验证。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 是一个利用机器学习和人力研究帮助 B2B 销售和营销团队进行潜在客户生成、数据丰富和邮件外展的工具。
Cognism
cognism.com
Cognism是一个B2B数据平台，提供高质量的联系和公司信息，帮助企业与潜在客户有效连接，同时确保数据合规性。
Goava
goava.com
Goava 是一个帮助 B2B 销售人员发现最有价值潜在客户的平台，提供关于公司及联系人的定制见解。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata是一个按需付费的B2B潜在客户平台，提供超过1亿个高准确度联系信息，支持多种搜索条件及实时验证。
Infynd
infynd.com
InFynd是一个一站式数据智能解决方案，帮助用户识别并接触目标市场的潜在客户，拥有符合GDPR的B2B联系方式。
LeadPyramid
leadpyramid.com
LeadPyramid是一个数据库服务平台，提供经过验证的B2B潜在客户数据，支持电子邮件和电话营销。
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA是一个模块化软件，帮助企业监测竞争环境，从而提升业务智能。
Skylead
skylead.io
Skylead是一款多通道外展工具，支持冷邮件和LinkedIn自动化，简化潜在客户生成，提供电子邮件管理和个性化功能。
Coldlytics
coldlytics.com
Coldlytics应用程序结合自动化和人工研究，提供定制的B2B潜在客户名单，帮助用户找到最新的商业数据。
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