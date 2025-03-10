铅开采软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
组织利用 Lead Mining 软件在其客户数据库、销售历史数据、网站流量、社交媒体关注者和其他来源中发现新的业务前景。该工具通过在当前数据中发现新的销售线索或识别现有客户的追加销售机会，在扩大销售团队的交易渠道方面发挥着至关重要的作用。在挖掘过程中，销售专业人员和营销人员还可以验证现有客户详细信息（例如联系信息），并通过整合有关当前客户的新见解来提高客户数据的整体质量。
提交新应用
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai是一款强大的联系人搜索引擎，帮助企业高效找到决策者的联系信息，支持多平台功能和反向搜索。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder是一款B2B潜在客户生成和数据丰富平台，帮助企业更高效地发现和管理业务联系信息。
Skylead
skylead.io
使用多渠道外展、if/else 操作并连接无限的电子邮件帐户，以最大限度地增加与潜在客户的接触点。 Skylead 是您的智能 LinkedIn 自动化工具和冷电子邮件软件。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft是一个销售自动化平台，提供客户联系信息获取、沟通自动化及CRM工具，帮助企业优化销售流程和管理客户互动。
Lusha
lusha.com
Lusha是一个B2B销售情报平台，提供超过1亿个专业联系人的数据库，帮助企业高效获取潜在客户信息。
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一个网站技术分析工具，能够识别和跟踪网站使用的各种技术，支持实时更新和批量分析，适用于竞争分析和研究。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 是一个利用机器学习和人力研究帮助 B2B 销售和营销团队进行潜在客户生成、数据丰富和邮件外展的工具。
ContactOut
contactout.com
ContactOut是一个B2B潜在客户生成平台，提供准确的联系数据，支持搜索和验证电子邮件和电话号码，集成多种工具，帮助企业提升销售。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads是一个网络潜在客户生成软件，可以查找潜在客户及其联系方式，并与多个平台和CRM系统集成。
DiscoverData
discoverdata.ai
30 天内将您的收入渠道增加 2 倍。 AI 发现所有匿名网站访问者的联系方式，免费获取数据（手机号码、电子邮件）！
Infynd
infynd.com
InFynd是一站式数据智能解决方案。我们简单且用户友好的勘探工具可帮助您识别并接触您的利基市场中的正确潜在客户。我们拥有英国数量最多的符合 GDPR 的 B2B 联系人，送达率为 95%。利用 InFynd 精确的 B2B 数据库（其中包括超过 1500 万条符合英国标准的 SDR）寻找、连接并达成更多交易。我们的数据支持营销和销售团队高效、有效地扩大对外营销活动。 InFynd 成立于 2020 年，是一款即将推出且前景广阔的数据工具，受到从初创公司到企业的 100 多家客户的信赖。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首个即用即付 B2B 勘探平台，拥有超过 1 亿直接 B2B 联系人，准确率保证为 95%，自 2015 年以来已为超过 20,000 家客户提供服务。我们创新而强大的平台为业务联系提供服务向来自 200 多个国家/地区的客户列出了 50 多个搜索条件、网络技术、ABM，以及除业务联系之外按专业和房地产经纪人划分的两个针对医疗保健专业人员的特殊类别。
Ocean.io
ocean.io
更智能的勘探数据平台，可为您带来 5 倍以上的高质量潜在客户，从而实现更快、更高效的收入增长。 Ocean.io 为 B2B 销售和营销团队提供适合公司中适合人员的电子邮件和电话号码。
LeadPost
leadpost.com
准确找出谁在访问您的网站。 查看谁在访问您的网站 - 即使他们没有填写表格！只需一行代码，LeadPost 即可为您提供姓名、联系信息等。
Coldlytics
coldlytics.com
厌倦了陈旧的 B2B 数据库？ Coldlytics 将尖端自动化与人类研究人员无缝结合，为您带来最新的线索。通过我们的自助平台提交您的定位要求，我们的团队将在短短 24 小时内为您构建完全定制的潜在客户列表。不要满足于其他人已经使用过的数据！我们该怎么做呢？当您提交请求时，我们团队的成员将启动我们专有的网络抓取工具来识别您的理想客户。我们使用大量在线数据源，包括 Google 地图、LinkedIn、Clutch、D&B 等，然后交叉检查收入、员工人数、成立日期，甚至在每个公司的网站上运行关键字检查。所有这些使我们能够实现高精度。然后，我们会将您的列表传递给我们的专门研究团队，他们会手动查找您需要联系的每个决策者的联系方式。确实没有更好的数据了！
Findymail
findymail.com
Findymail是一款用于查找和验证B2B电子邮件的应用，确保邮件送达有效，并支持与LinkedIn和CRM系统集成。
Charm.io
info.charm.io
Charm.io 帮助 SaaS、代理机构和电子商务服务企业发现和识别合格的 DTC 品牌，以开展营销和销售工作。 Charm 的平台提供了有关这些公司的大量数据，并包含 160 多个过滤器，使用户能够定义适合其目标受众的独特搜索标准。这些过滤器对于使用它们根据特定需求构建目标列表的机构特别有用。搜索结果提供有关公司的信息以及每个企业内决策者和员工的直接联系信息。这种无缝流程可以轻松找到符合特定标准的公司并联系关键利益相关者，而无需使用其他外部来源或工具来补充研究。
SonarList
sonarlist.io
在世界范围内搜索数据和商业电子邮件，并以经济实惠的价格无限地验证它们。
Company Guru
company.guru
Company Guru 应用提供大量公司商业数据，使用户能有效分析市场并节省资源，帮助团队提升销售和优化目标列表。
Fork
fork.ai
Fork是一家帮助云服务公司智能获客的公司。公司平台由系列产品组成，主要服务对象集中于IaaS、PaaS和SaaS层云服务企业。通过先进的数据分析技术和全网公开信息，重构企业的业务信息基础，构建独特的企业采购预算量化评估体系，并以此为基础构建高效的企业客户分析与匹配系统。
Goava
goava.com
Goava 是一个通过发现最有价值的销售线索来增加销售额的平台。我们帮助 B2B 销售人员获得有关潜在客户的量身定制的见解。 Goavas 平台告诉您应该联系哪家公司、应该与谁交谈以及应该谈论什么。简单的界面使您能够获得无与伦比的计时并不公平地跟踪您的潜在客户和客户。
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA 是模块化软件，可通过监控竞争环境在您的业务中创造智能。
LeadPyramid
leadpyramid.com
多年来，LEADPYRAMID 一直是数据库服务领域的先行者。对于正在寻找电子邮件和电话号码目标前景的公司来说，它是一站式解决方案 Leadpyramid 是满足所有数据库要求的一站式解决方案。它是一种销售情报工具，可帮助组织通过经过验证的潜在客户进一步拓展业务。它是公司为电子邮件营销和电话营销活动确定合适的 B2B 客户的理想解决方案。 Leadpyramid 有能力为信息技术 (IT)、医疗保健、人力资源、营销或任何行业的任何决策者列表提供数据。该解决方案已帮助众多组织为其以客户为中心的营销方法采购和创建正确的定制解决方案。 LeadPyramid 一直在构建一个经过实时验证的数据库，使您能够获得最佳的数据库交付准确性。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal是一个全球B2B数据智能平台，提供超过1.2亿联系人和3000万公司的信息，帮助销售、市场和招聘人员快速找到目标联系人。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
Cognism
cognism.com
Cognism是一个B2B数据平台，提供高质量的联系和公司信息，帮助企业与潜在客户有效连接，同时确保数据合规性。
SigParser
sigparser.com
SigParser自动从电子邮件和日历中提取联系信息，帮助用户管理联系人并与CRM工具同步。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的电子商务、出版商和广告商的数字洞察，帮助用户识别商机、监控账户表现，并优化客户沟通。
UpLead
uplead.com
UpLead是一个B2B销售潜在客户平台，提供高质量的联系和公司数据，包括实时邮件验证和与多个CRM的集成。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith是一个网站分析工具，提供技术采用情况、电子商务数据和使用分析，帮助用户了解网站背后的技术架构。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款电子邮件查找和业务数据丰富工具，帮助B2B专业人员获取有效的电子邮件地址并支持电子邮件营销活动。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr是一款自动从LinkedIn提取联系信息的工具，用户可通过Chrome扩展程序管理潜在客户数据，无需信用卡注册。
LeadIQ
leadiq.com
Leadiq是一个销售平台，提供潜在客户数据捕获、销售触发跟踪和个性化外展工具，帮助销售团队更有效地建立联系。
Wiza
wiza.co
Wiza是一款提取LinkedIn和Sales Navigator联系信息的工具，帮助用户创建电子邮件列表并管理潜在客户数据。
Apify
apify.com
Apify是一个网络刮擦和自动化平台，提供数据提取和处理工具，支持多种编程语言，便于开发和集成。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供全球联系信息数据库的工具，帮助用户快速查找电子邮件地址和电话号码，适用于寻找商业合作和潜在客户。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront是一个销售和营销平台，通过跟踪网站访问者的行为，提供潜在客户数据，帮助企业识别和转化销售机会。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
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Albacross是一款B2B潜在客户生成工具，帮助企业识别网站访问者并优化销售策略。
Draup
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Draup是一个AI驱动平台，提供实时人才和销售数据，支持人力资源规划、人才招聘和销售策略制定。
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warmly.ai
Warmly 是为中小型收入团队量身定制的自动销售协调平台，帮助识别、跟踪并连接准备转化的访客。
Visitor Queue
visitorqueue.com
访客队列是一款B2B潜在客户生成软件，帮助企业识别访问者信息并个性化网站体验，提高销售效率。
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Enlyft 通过专用人工智能和深入的专有帐户数据，帮助 B2B 销售和营销团队找到、优先考虑、吸引和转化最有可能购买其产品的公司。我们通过瞄准技术采用和数百种业务属性，帮助您在全球数千万家公司中发现最适合的客户。我们的人工智能平台可以预测谁需要您的技术产品以及他们何时准备购买。更重要的是 - Enlyft 使您的团队能够在几秒钟内获得有关每个帐户的业务关键见解 - 从而实现自信、有针对性和有效的外展。为此，我们将销售和营销优化的人工智能模型与专有的数据收集机制相结合，生成市场上最丰富、最可靠和最新的潜在客户数据数据库。 Enlyft 通过易于使用的网站、插件、数据下载、LinkedIn 联系人、CRM 集成等，成为您工作流程的无缝组成部分。从财富 100 强到初创公司，世界上最高效的销售和营销团队都依靠 Enlyft 的人工智能驱动的需求生成来推动和优先考虑他们的勘探渠道，并赢得更多业务 - 只需花费其预算的一小部分。
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