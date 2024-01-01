铅开采软件 - 最热门应用 - 阿富汗

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
组织利用 Lead Mining 软件在其客户数据库、销售历史数据、网站流量、社交媒体关注者和其他来源中发现新的业务前景。该工具通过在当前数据中发现新的销售线索或识别现有客户的追加销售机会，在扩大销售团队的交易渠道方面发挥着至关重要的作用。在挖掘过程中，销售专业人员和营销人员还可以验证现有客户详细信息（例如联系信息），并通过整合有关当前客户的新见解来提高客户数据的整体质量。
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Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
Similarweb
similarweb.com
通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通...
Apify
apify.com
了解用于网页抓取、数据提取和自动化的全栈平台。由开发人员为开发人员构建。 + Apify Store 超过 1,600 个用于网页抓取或自动化项目的预构建抓取工具。抓取社交媒体、Google 地图、Google 搜索、YouTube 等。 + 使用开源工具进行开发 使用 Crawlee 简化抓取，Crawlee 是我们流行的开源库，用于在 Node.js 中构建可靠的抓取工具。或者使用新的 Apify Python SDK。 + 依赖您最喜欢的库 Apify 与 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppetee...
RocketReach
rocketreach.co
全球超过 1800 万家企业信任 RocketReach，其中包括苹果、迪士尼、谷歌、亚马逊、Facebook 以及标准普尔 500 强企业中 95% 的企业。借助 RocketReach，您可以利用全球最大、最准确的数据库构建联系人和公司名单。电子邮件和直拨电话。解决从广告定位、联系信息、数据库细分和招聘等广泛的业务需求。今天免费试用。
Warmly
warmly.ai
热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。我们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，我们会帮助您以热情、有吸引力的方式关闭这条管道。此外，我们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过我们屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在您的日历和 Zoom 上更好地与潜在客户或客户建立联系。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最强大的联系人搜索引擎。 Swordfish 聚合来自世界顶级个人身份验证提供商（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及数百个其他独立来源和实时源的数据，为您提供您正在寻找的人的最新、有效、直接的联系信息。 Swordfish 被世界领先的国防、技术和政府机构的世界顶级招聘人员、销售和调查专业人士使用。从《财富 500 强》高管招聘人员到个体企业家，Swordfish 始终站在您这一边，让您的联系人搜寻高效、准确且易于使用。我们的 5 款产品旨在让生活变得更轻松。 Chrome 扩展程序 - 在网络上查找任何联系数据 文件丰富...
AroundDeal
arounddeal.com
全球 B2B 数据智能平台 aroundDeal 成立于 2020 年，是全球公认的亚太地区 (APAC) 领先的 B2B 数据智能平台，受到全球超过 100,000 名客户和用户的信赖。我们的数据库包含超过 1.2 亿联系人和 3000 万家公司，提供电子邮件和电话号码等全面准确的数据，以及有价值的公司洞察数据。 aroundDeal不仅提供数据，还提供智能平台。我们的目标是帮助营销人员、销售代表和招聘人员快速寻找和连接目标联系人、评估竞争环境、获得高价值的商业情报和增长机会。 1. Prospector - 通过更好的数据找到您的下一个客户使用 1 亿多个联系人数据快速构建目标潜在客户...
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自动检索 LinkedIn 上的联系方式。只需免费注册并开始使用我们的 Chrome 扩展程序即可即时访问潜在客户的联系方式。通过丰富数据、创建 LinkedIn 推广活动以及与所有您喜爱的销售应用程序集成，在仪表板中管理您的潜在客户。各行业超过 40,000 名用户已采用 Kaspr Google Chrome 扩展程序来获取合格、准确且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 数据。花时间寻找潜在客户，专注于销售。现在可以免费访问无限量的 B2B 电子邮件。无需信用卡即可注册。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款电子邮件查找和业务数据丰富工具，用于 B2B 销售推广和电子邮件营销。我们正在收集和制作公共数据，以提供先进的潜在客户电子邮件研究平台，帮助专业人士发起高效的电子邮件营销和外展活动，并获取有关潜在收件人的宝贵数据。
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith 是一个网站分析器、潜在客户开发、竞争分析和商业智能工具，为互联网提供技术采用、电子商务数据和使用分析。
Company Guru
company.guru
Company Guru 门户允许深入了解来自大量公司的广泛业务数据。利用我们广泛的信息仔细观察市场并节省资源。免费使用我们的门户，帮助您的团队增加销售额并缩短形成有效目标列表的时间。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一个创新的 B2B 潜在客户开发和数据丰富平台，彻底改变了销售和营销。在先进算法和人工智能的支持下，它使企业能够发现高质量的潜在客户、丰富客户数据并简化流程。通过与现有系统无缝集成，CUFinder 使公司能够个性化通信、节省时间并在当今动态的商业环境中获得竞争优势。体验 CUFinder 的变革力量，为您的销售和营销成功开启新的可能性。
Wiza
wiza.co
查找准确的 B2B 联系信息非常痛苦。 40% 的销售人员表示寻找潜在客户是他们工作中最困难的部分。 LinkedIn 提供了最新的潜在客户库，但没有简单的方法来接触 LinkedIn 之外的潜在客户。数据库解决方案提供联系信息，但工作信息经常是错误的，并且电子邮件会被退回。访问实时验证的联系人数据，送达率高达 99%。今天就开始使用 Wiza！
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一家网络技术分析器和领先数据提供商。通过在数百万家公司的网站上跟踪数千种技术，Wappalyzer 可以帮助您识别新的潜在客户并扩大您的潜在市场。
SigParser
sigparser.com
将您的电子邮件变成联系人。自动从您的电子邮件、电子邮件签名和日历中查找每个联系详细信息。轻松与 CRM 和营销应用程序同步，让您的联系人保持最新状态。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 为您的团队提供您所需的一切。无论是首席执行官、董事还是投资者，LeadLoft 都会找到联系信息并为您提供联系方式，以便您完成交易。需要某人的联系信息吗？我们找到你了。需要吸引他们吗？没问题。需要跟踪和转换它们吗？完成&完成。
Cognism
cognism.com
Cognism 是国际销售智能领域的领导者，为数据质量和合规性制定了新标准，受到全球 1000 多个收入团队的信赖。 Cognism 通过提供优质联系方式、公司和活动信息（包括企业结构、技术结构、销售触发事件、意图数据、经过验证的业务电子邮件和经过电话验证的手机号码），帮助企业与梦想的潜在客户建立联系。更高级别的 GDPR 和 CCPA 合规性，结合创新技术以及与领先的 CRM 和销售合作伙伴的集成，使 Cognism 成为希望创建可预测渠道、寻找下一个最佳商业机会并克服全球合规障碍的企业的首选。立即预订演示，详细了解 Cognism 直观的销售智能平台，该平台由世界领先的数据、合规性和定位提...
DiscoverData
discoverdata.ai
30 天内将您的收入渠道增加 2 倍。 AI 发现所有匿名网站访问者的联系方式，免费获取数据（手机号码、电子邮件）！
ContactOut
contactout.com
您是否厌倦了为准确的 B2B 联系数据支付过高的费用，并希望有一个更具成本效益的解决方案？隆重推出 ContactOut – 世界上最准确的联系人数据库。查找 3 亿专业人士的电子邮件和电话号码，包括 3000 万家公司的 B2B 数据。我们的平台受到超过 76% 的财富 500 强公司（例如 Google、微软和 Netflix）的 140 万销售、营销和招聘专业人士的信赖。我们的主要功能在设计时充分考虑了用户的需求，因此您可以轻松地：1) 使用我们的搜索门户在一个地方快速找到优质潜在客户 2) 使用我们的 Chrome 扩展程序增强您的 LinkedIn 潜在客户 3) 使用我们的电子邮件...
Ocean.io
ocean.io
更智能的勘探数据平台，可为您带来 5 倍以上的高质量潜在客户，从而实现更快、更高效的收入增长。 Ocean.io 为 B2B 销售和营销团队提供适合公司中适合人员的电子邮件和电话号码。
Versium
versium.com
Versium 是一家数据技术公司，帮助营销人员跨多个数字接触点和营销渠道更好地识别、了解并实现他们的理想前景。 Versium 行业领先的身份解析和洞察引擎为一套解决方案提供支持，可帮助营销人员将其覆盖范围大幅提高 5 倍。 Versium 的专有数据资产包括超过 20 亿个接触点和超过 2 万亿个洞察属性，创建了业界最丰富的 B2B2C 身份图谱和数据技术平台，帮助营销人员赢得客户。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 通过专用人工智能和深入的专有帐户数据，帮助 B2B 销售和营销团队找到、优先考虑、吸引和转化最有可能购买其产品的公司。我们通过瞄准技术采用和数百种业务属性，帮助您在全球数千万家公司中发现最适合的客户。我们的人工智能平台可以预测谁需要您的技术产品以及他们何时准备购买。更重要的是 - Enlyft 使您的团队能够在几秒钟内获得有关每个帐户的业务关键见解 - 从而实现自信、有针对性和有效的外展。为此，我们将销售和营销优化的人工智能模型与专有的数据收集机制相结合，生成市场上最丰富、最可靠和最新的潜在客户数据数据库。 Enlyft 通过易于使用的网站、插件、数据下载、LinkedIn 联系...
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 平台旨在帮助您更智能地进行勘探并更快地构建管道。查找潜在客户数据、跟踪销售触发点以及个性化冷外展，全部集中在一处。 寻找销售机会从未如此困难。每天，您的潜在客户都会受到卖家使用非具体、未经定制、通用信息的轰炸。这并不是说销售团队忘记了如何销售……但这是公司扩大规模和发展的唯一途径。 在 LeadIQ，我们相信您可以通过大规模地向合适的人提供量身定制的个人信息，从而更明智地开拓客户并更快地建立渠道。 我们的潜在客户平台可让您在一处查找潜在客户数据、跟踪销售触发点以及个性化冷外展。利用我们的人工智能专利技术，我们消除了勘探过程中令人沮丧的、手动的和彻底困难的部分，这样您就...
LeadPost
leadpost.com
准确找出谁在访问您的网站。 查看谁在访问您的网站 - 即使他们没有填写表格！只需一行代码，LeadPost 即可为您提供姓名、联系信息等。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用机器学习和全球人类研究人员网络来帮助 B2B 销售和营销团队扩展其外拨流程。世界上发展最快的公司使用 LeadGenius 来寻找并与持久客户建立联系。 LeadGenius 为 B2B 销售和营销团队提供 3 项主要服务，这些服务可以单独使用，也可以作为一个端到端解决方案使用：自定义潜在客户生成、潜在客户丰富和托管电子邮件外展。借助 LeadGenius，企业可以识别新客户、更新和改进现有潜在客户数据库，并消除出站电子邮件中耗时的步骤。
Lusha
lusha.com
Lusha 是一个进入市场的情报平台，专为销售、营销和招聘团队而设计。 Lusha 新鲜、动态、高质量的数据和见解有助于消除噪音，在正确的时间接触到正确的人。 Lusha 提供简单的设置，无需冗长的入职流程的麻烦。通过我们简单的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用户可以维护新的数据库并确保持续、自动地丰富其 CRM。 Lusha 始终掌握不断发展的隐私和安全法规，完全符合 GDPR 和 CCPA，并且是唯一获得全球最高国际隐私标准 ISO 27701 认证的销售智能解决方案。
Draup
draup.com
Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。D...
Albacross
albacross.com
世界各地的收入团队正在使用 Albacross 的意图数据来创造更多机会并更快地增加收入。从早期认识到后期决策，您拥有揭示潜在买家所需的所有见解，让他们了解他们想要的东西，并在他们准备购买时收到通知。具体方法如下： - 提高销售效率：确定访问您网站的公司的购买意图，并在他们准备购买时通知您的销售团队。 - 消除营销中的猜测：了解哪些帐户与您的内容互动以及他们最感兴趣的内容。 - 您需要的所有数据点：我们每月跟踪全球 30 亿个事件，并每周刷新数据点。 - 无缝集成到您已经使用的技术工具 - 这不是另一个需要学习的工具。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront 是进入市场平台，为销售和营销团队提供赢得销售线索和达成交易所需的一切。作为德国 Echobot 和芬兰 Leadfeeder 的联合合并，Dealfront 的算法和应用程序可以访问其他工具无法访问的数据和见解，同时提供透明度并遵守欧洲严格而复杂的法规。 Dealfront 将销售和营销流程的工具和阶段整合到一个平台中，为飞轮提供动力，从而在永久循环中优化您的整个上市运营。其结果是不断提高准确性、动态且实时的 ICP 以及更多最终达成交易的潜在客户。
UpLead
uplead.com
UpLead 是一个 B2B 勘探平台，提供最高质量的 B2B 联系人和公司数据。功能包括：实时电子邮件验证、200 多个国家/地区的全球联系人、50 多个搜索条件、技术跟踪、基于帐户的营销、竞争对手情报、电子邮件模式情报、社交资料链接、Salesforce 和 12 个其他 CRM 集成、强大的 API 等。
Goava
goava.com
Goava 是一个通过发现最有价值的销售线索来增加销售额的平台。我们帮助 B2B 销售人员获得有关潜在客户的量身定制的见解。 Goavas 平台告诉您应该联系哪家公司、应该与谁交谈以及应该谈论什么。简单的界面使您能够获得无与伦比的计时并不公平地跟踪您的潜在客户和客户。
SonarList
sonarlist.io
在世界范围内搜索数据和商业电子邮件，并以经济实惠的价格无限地验证它们。
Charm.io
info.charm.io
Charm.io 帮助 SaaS、代理机构和电子商务服务企业发现和识别合格的 DTC 品牌，以开展营销和销售工作。 Charm 的平台提供了有关这些公司的大量数据，并包含 160 多个过滤器，使用户能够定义适合其目标受众的独特搜索标准。这些过滤器对于使用它们根据特定需求构建目标列表的机构特别有用。搜索结果提供有关公司的信息以及每个企业内决策者和员工的直接联系信息。这种无缝流程可以轻松找到符合特定标准的公司并联系关键利益相关者，而无需使用其他外部来源或工具来补充研究。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潜在客户生成和网站个性化软件，旨在为您的销售团队提供有关网站访问者的见解，同时为他们提供独一无二的网站体验。通过我们的潜在客户开发服务，识别访问您网站的企业的名称、联系方式和用户数据。推销电话和猜测的日子已经一去不复返了，我们为您的销售团队提供已经对您的产品和/或服务表现出兴趣的热门线索。 98% 的网站访问者从您的网站上消失得无影无踪，您是不是该找出他们是谁了？通过我们新的网站个性化功能，以独特的方式对待您的网站访问者。根据公司详细信息（例如地理位置、公司规模，甚至他们的名称）为访问者提供网站的自定义视图。根据他们的素质向他们展示相关的案例研究、用...
Foundry
foundryco.com
Foundry 的基于帐户的营销 (ABM) 平台在购买过程的每个阶段协调营销和销售活动。在单一平台中，Foundry ABM 结合了基于帐户的广告、网络个性化和销售激活功能，以跨多个渠道协调营销活动。这些活动工具和分析在专有的人工智能驱动的购买意向引擎上运行，该引擎可在购买过程中评估帐户兴趣。 Foundry ABM 可以精心策划 ABM 活动，以提高目标客户的认知度、参与度和渠道。要了解更多信息，请访问 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：许多评论都是针对 Triblio 平台，即现在的 Foundry ABM。
LeadPyramid
leadpyramid.com
多年来，LEADPYRAMID 一直是数据库服务领域的先行者。对于正在寻找电子邮件和电话号码目标前景的公司来说，它是一站式解决方案 Leadpyramid 是满足所有数据库要求的一站式解决方案。它是一种销售情报工具，可帮助组织通过经过验证的潜在客户进一步拓展业务。它是公司为电子邮件营销和电话营销活动确定合适的 B2B 客户的理想解决方案。 Leadpyramid 有能力为信息技术 (IT)、医疗保健、人力资源、营销或任何行业的任何决策者列表提供数据。该解决方案已帮助众多组织为其以客户为中心的营销方法采购和创建正确的定制解决方案。 LeadPyramid 一直在构建一个经过实时验证的数据库，使您...
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA 是模块化软件，可通过监控竞争环境在您的业务中创造智能。
Fork
fork.ai
Fork是一家帮助云服务公司智能获客的公司。公司平台由系列产品组成，主要服务对象集中于IaaS、PaaS和SaaS层云服务企业。通过先进的数据分析技术和全网公开信息，重构企业的业务信息基础，构建独特的企业采购预算量化评估体系，并以此为基础构建高效的企业客户分析与匹配系统。
Findymail
findymail.com
Findymail 可帮助您查找和验证用于销售推广的 B2B 电子邮件。我们只为您提供不会退回的经过验证的电子邮件，以确保您的电子邮件送达安全。您还可以自动化当前在流行的勘探平台（例如 Linkedin Sales Navigator 或 Apollo）上进行的手动导出工作，以便您可以更多地专注于完成交易，而不是数据收集。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首个即用即付 B2B 勘探平台，拥有超过 1 亿直接 B2B 联系人，准确率保证为 95%，自 2015 年以来已为超过 20,000 家客户提供服务。我们创新而强大的平台为业务联系提供服务向来自 200 多个国家/地区的客户列出了 50 多个搜索条件、网络技术、ABM，以及除业务联系之外按专业和房地产经纪人划分的两个针对医疗保健专业人员的特殊类别。
Infynd
infynd.com
InFynd是一站式数据智能解决方案。我们简单且用户友好的勘探工具可帮助您识别并接触您的利基市场中的正确潜在客户。我们拥有英国数量最多的符合 GDPR 的 B2B 联系人，送达率为 95%。利用 InFynd 精确的 B2B 数据库（其中包括超过 1500 万条符合英国标准的 SDR）寻找、连接并达成更多交易。我们的数据支持营销和销售团队高效、有效地扩大对外营销活动。 InFynd 成立于 2020 年，是一款即将推出且前景广阔的数据工具，受到从初创公司到企业的 100 多家客户的信赖。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads 是一款功能强大的基于网络的潜在客户生成软件，它不仅可以找到相关的潜在客户，还可以找到其联系方式。所有数据都可以保存在您的帐户中，导出并传输到其他网站，如 SalesForce、Zapier、HubSpot、Mailchimp 等。它是一款功能强大的勘探和销售智能软件，可与 LinkedIn、Crunchbase、AngelList 以及您可以上传自己的列表。
Skylead
skylead.io
使用多渠道外展、if/else 操作并连接无限的电子邮件帐户，以最大限度地增加与潜在客户的接触点。 Skylead 是您的智能 LinkedIn 自动化工具和冷电子邮件软件。
Leadinfo
leadinfo.com
了解 Leadinfo 如何通过将匿名网站访问者转化为潜在客户来帮助您比竞争对手创造更多更好的销售额
Coldlytics
coldlytics.com
厌倦了陈旧的 B2B 数据库？ Coldlytics 将尖端自动化与人类研究人员无缝结合，为您带来最新的线索。通过我们的自助平台提交您的定位要求，我们的团队将在短短 24 小时内为您构建完全定制的潜在客户列表。不要满足于其他人已经使用过的数据！我们该怎么做呢？当您提交请求时，我们团队的成员将启动我们专有的网络抓取工具来识别您的理想客户。我们使用大量在线数据源，包括 Google 地图、LinkedIn、Clutch、D&B 等，然后交叉检查收入、员工人数、成立日期，甚至在每个公司的网站上运行关键字检查。所有这些使我们能够实现高精度。然后，我们会将您的列表传递给我们的专门研究团队，他们会手动查找...