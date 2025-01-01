领先智能软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
潜在客户智能软件使公司能够增强和验证其潜在客户数据，确保其联系信息的准确性。此过程涉及验证现有数据并补充其他详细信息，包括经过验证的电子邮件地址、电话号码、公司信息和职位。鉴于业务联系信息的私密性以及人们对未经请求的通信的普遍厌恶，采用领先智能软件成为公司的宝贵选择。该解决方案主要由销售部门使用，尽管营销团队也可以利用它来优化其营销活动并更有效地瞄准潜在客户。
提交新应用
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的电子商务、出版商和广告商的数字洞察，帮助用户识别商机、监控账户表现，并优化客户沟通。
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai是一个销售AI平台，通过智能化的电子邮件沟通和潜在客户发现工具，帮助销售团队提高效率和响应率。
Clay
clay.com
Clay是一个AI工具，结合50多个数据源，帮助用户自动化和优化外展活动，提高潜在客户获取效率。
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io是一款云端工具，帮助企业寻找和验证专业电子邮件地址，并提供冷邮件推广功能，简化营销和销售过程。
Signals
getsignals.ai
Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。
Closely
closelyhq.com
Closely是一款基于云的销售互动平台，适用于各种规模的企业。用户可以启动自动化推广活动，管理Linkedin网络，导出B2B邮箱联系人。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是为中小型收入团队量身定制的自动销售协调平台，帮助识别、跟踪并连接准备转化的访客。
Success.ai
success.ai
Success.ai是一个全合一的冷邮件平台，帮助企业高效实现潜在客户管理与沟通。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal是一个全球B2B数据智能平台，提供超过1.2亿联系人和3000万公司的信息，帮助销售、市场和招聘人员快速找到目标联系人。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai是一款强大的联系人搜索引擎，帮助企业高效找到决策者的联系信息，支持多平台功能和反向搜索。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供全球联系信息数据库的工具，帮助用户快速查找电子邮件地址和电话号码，适用于寻找商业合作和潜在客户。
Reply.io
reply.io
Reply.io 是一个销售参与平台，帮助自动化和扩展多渠道外展，通过电子邮件、电话等与潜在客户互动。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr是一款自动从LinkedIn提取联系信息的工具，用户可通过Chrome扩展程序管理潜在客户数据，无需信用卡注册。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.AI是一个AI驱动的B2B销售潜在客户生成平台，提供自动化的外展和销售情报分析。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro是一款AI驱动的电子邮件管理工具，帮助企业自动化邮件互动，提升客户参与度，并将潜在客户转化为实际客户。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析与协作平台，帮助企业整合和分析营销、销售与产品数据，以提升业务绩效。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI是一个实时搜索引擎，帮助B2B销售人员查找经过验证的联系信息，优化销售流程并构建目标客户列表。
Grata
grata.com
Grata是一款全面的商业开发解决方案，帮助用户发现和研究中型市场公司，简化并促成并购交易。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify是一款销售智能工具，允许用户基于多种条件（如技术、地点、公司规模等）创建潜在客户列表，并获取关键决策者的联系信息。
Lusha
lusha.com
Lusha是一个B2B销售情报平台，提供超过1亿个专业联系人的数据库，帮助企业高效获取潜在客户信息。
Prospeo
prospeo.io
Prospeo提供高质量的电子邮件查找工具，包括公司邮件搜索、LinkedIn销售导航导出和批量邮件验证等。
People Data Labs
peopledatalabs.com
人数据实验室提供超过15亿个人的简历、联系、社交和人口统计信息的数据集，帮助组织优化数据管理和丰富流程。
HeyReach
heyreach.io
HeyReach是一款LinkedIn自动化软件，帮助团队高效管理多个账号，发送无限连接请求和消息，提供统一仪表板和其他集成功能。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot是一款将网络非结构化数据转化为结构化数据库的工具，适用于数据提取和分析，支持多种内容类型并提供API接口。
Reverse Contact
reversecontact.com
Reverse Contact 是一款反向电子邮件查找工具，通过电子邮件找到LinkedIn资料，并生成相关员工/公司信息。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit是一个数据丰富平台，可以为公司和联系人提供超过100个数据点，帮助优化销售和营销工作，支持多个工具集成。
ContactOut
contactout.com
ContactOut是一个B2B潜在客户生成平台，提供准确的联系数据，支持搜索和验证电子邮件和电话号码，集成多种工具，帮助企业提升销售。
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com是一款基于意图的B2B联系智能平台，利用机器学习和AI提供实时验证的联系信息，帮助企业找到高潜力客户。
Metadata
metadata.io
Metadata 应用程序旨在消除 B2B 市场营销中的手动和重复工作，让营销人员能够专注于战略、创意和收入驱动。
We-Connect
we-connect.io
We-Connect是一款先进的客户拓展工具，提供全能仪表盘以管理潜在客户、执行智能流程及分析活动，确保数据安全。
Common Room
commonroom.io
公共房间应用程序促进社区参与，提供用户互动、信息共享和讨论的平台，简化社区管理和活动组织。
DeepSales
deepsales.com
DeepSales是一款利用深度学习技术进行销售智能和潜在客户生成的应用，专注于B2B销售，特别是在亚洲市场。
Sopro
sopro.io
Sopro帮助企业识别和接触合格潜在客户，通过专业团队为销售团队提供个性化的互动和引导。
Draup
draup.com
Draup是一个AI驱动平台，提供实时人才和销售数据，支持人力资源规划、人才招聘和销售策略制定。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel是一个B2B销售情报平台，通过提供客户数据和市场意图，帮助团队提高销售管道效率。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront是一个销售和营销平台，通过跟踪网站访问者的行为，提供潜在客户数据，帮助企业识别和转化销售机会。
LeadIQ
leadiq.com
Leadiq是一个销售平台，提供潜在客户数据捕获、销售触发跟踪和个性化外展工具，帮助销售团队更有效地建立联系。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM帮助企业管理客户信息和销售数据，自动化研究与数据录入，提升客户参与和销售业绩。
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert是一款电子邮件查找工具，通过姓名和公司域查找和验证企业电子邮件地址，适合销售和营销专业人士使用。
Collective[i]
collectivei.com
Collective[i] 是一个数据、人员和流程的整合平台，通过自动化收集销售活动数据，优化客户关系管理，提高团队效率和生产力。
FullContact
fullcontact.com
FullContact是一款集成平台，帮助用户管理和同步联系信息，确保数据准确并提高沟通效率。
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality是一个数据质量工具，可在Salesforce、SAP和Microsoft Dynamics中创建和更新客户信息，支持自动获取和验证数据。
Tomba
tomba.io
Tomba是一个B2B电邮查找工具，帮助用户寻找和验证专业联系人的电子邮件地址，支持销售和市场营销。
DiscoverData
discoverdata.ai
DiscoverData 应用通过人工智能获取所有匿名网站访客的联系信息（手机号码、电子邮件），在 30 天内帮助您提高收入管道。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft帮助B2B销售和市场团队通过AI和深度账户数据找到、优先处理和转化潜在客户，优化销售流程。
LeadPost
leadpost.com
LeadPost 应用可以识别访问您网站的用户，即使他们没有填写表单。通过一行代码，您可以获取访客的姓名和联系信息等。
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact是一款SaaS工具，自动清理、校正并丰富CRM中的联系数据，确保符合GDPR数据隐私标准。
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io是一个智能潜在客户数据平台，为B2B销售和营销团队提供正确企业中目标人员的电子邮件和电话号码，帮助提高潜在客户质量。
UpLead
uplead.com
UpLead是一个B2B销售潜在客户平台，提供高质量的联系和公司数据，包括实时邮件验证和与多个CRM的集成。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder是一款B2B潜在客户生成和数据丰富平台，帮助企业更高效地发现和管理业务联系信息。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs是一个销售智能平台，帮助B2B营销和销售通过数据分析快速识别目标市场和客户。
Clearout
clearout.io
Clearout是一款电子邮件验证工具，帮助企业维护高质量电子邮件列表，确保邮件准确送达，减少无效地址。
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts 是一个包含超过 5000 万名专业人士及简历的数据库，帮助用户进行潜在客户开发和招聘，使用高级过滤功能找到目标联系人。
LeadMine
leadmine.net
LeadMine是一款快速有效的潜在客户生成工具，提供经过验证的商业联系信息，帮助用户简化识别和管理潜在客户的过程。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 是一个利用机器学习和人力研究帮助 B2B 销售和营销团队进行潜在客户生成、数据丰富和邮件外展的工具。
Cognism
cognism.com
Cognism是一个B2B数据平台，提供高质量的联系和公司信息，帮助企业与潜在客户有效连接，同时确保数据合规性。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale帮助销售团队通过自动化销售意图，提高潜在客户生成和成交率，优化CRM，支持市场营销和ABM活动。