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潜在客户智能软件使公司能够增强和验证其潜在客户数据，确保其联系信息的准确性。此过程涉及验证现有数据并补充其他详细信息，包括经过验证的电子邮件地址、电话号码、公司信息和职位。鉴于业务联系信息的私密性以及人们对未经请求的通信的普遍厌恶，采用领先智能软件成为公司的宝贵选择。该解决方案主要由销售部门使用，尽管营销团队也可以利用它来优化其营销活动并更有效地瞄准潜在客户。
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OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs是一个销售智能平台，帮助B2B营销和销售通过数据分析快速识别目标市场和客户。
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality 是 CRM 的数据质量助推器：该智能解决方案可帮助您直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 界面中创建和更新潜在客户、联系人和客户。输入联系人数据时，您将自动获得从商业社交网络、公司网站或电子邮件签名获得的信息的建议。集成的电子邮件验证器会搜索最兼容的电子邮件地址。这减少了手动工作并确保最高水平的 CRM 数据质量！ snapADDY DataQuality 还可作为其他 CRM 系统的浏览器扩展。包括免费的名片扫描仪。许多智能功能： • 使用智能自动完成和更新程序创建和更新潜在客户、联系人和客户 • 从剪贴板粘贴联系人数据以完成缺失值 • 使用人工智能捕获联系人 • 自动重复检查潜在客户、联系人和客户 • 库存数据基于电子邮件签名进行更新 • 对公司数据和联系人进行合格研究 • 简单添加缺失的联系人数据 • 无需打字即可将数据传输至 CRM • 适用于您智能手机的免费名片扫描仪 为什么选择 snapADDY DataQuality？ • 无缝集成到 Salesforce、SAP 和 Microsoft Dynamics CRM • 保证提高数据质量 • 提高 CRM 用户接受度 • 提高营销和销售效率 • 简化工作流程 • 节省工作时间 • 集中数据管理
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai是一款强大的联系人搜索引擎，帮助企业高效找到决策者的联系信息，支持多平台功能和反向搜索。
We-Connect
we-connect.io
We-Connect是一款先进的客户拓展工具，提供全能仪表盘以管理潜在客户、执行智能流程及分析活动，确保数据安全。
LeadMine
leadmine.net
LeadMine 是简单而强大的潜在客户生成平台之一，受到全球 1000 多家公司的信赖。 LeadMine 致力于提供高素质、经过验证且最重要的是准确的专业业务线索。使用我们的工具，您可以在五秒钟内找到您的潜在客户。
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意图数据分析和客户旅程跟踪软件。在当前的客户跟踪格局中，随着Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多个欧洲国家被禁止，Salespanel对于想要跟踪第一方客户旅程数据并将其连接到其销售和营销系统的B2B企业来说是完美的解决方案。使用 Salespanel 识别、跟踪、鉴定和分析您的销售线索。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首个即用即付 B2B 勘探平台，拥有超过 1 亿直接 B2B 联系人，准确率保证为 95%，自 2015 年以来已为超过 20,000 家客户提供服务。我们创新而强大的平台为业务联系提供服务向来自 200 多个国家/地区的客户列出了 50 多个搜索条件、网络技术、ABM，以及除业务联系之外按专业和房地产经纪人划分的两个针对医疗保健专业人员的特殊类别。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售推广自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件推广活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
Tomba
tomba.io
Tomba是一个B2B电邮查找工具，帮助用户寻找和验证专业联系人的电子邮件地址，支持销售和市场营销。
DiscoverData
discoverdata.ai
30 天内将您的收入渠道增加 2 倍。 AI 发现所有匿名网站访问者的联系方式，免费获取数据（手机号码、电子邮件）！
LeadPost
leadpost.com
准确找出谁在访问您的网站。 查看谁在访问您的网站 - 即使他们没有填写表格！只需一行代码，LeadPost 即可为您提供姓名、联系信息等。
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact是一款SaaS工具，自动清理、校正并丰富CRM中的联系数据，确保符合GDPR数据隐私标准。
ContactOut
contactout.com
ContactOut是一个B2B潜在客户生成平台，提供准确的联系数据，支持搜索和验证电子邮件和电话号码，集成多种工具，帮助企业提升销售。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 是一个利用机器学习和人力研究帮助 B2B 销售和营销团队进行潜在客户生成、数据丰富和邮件外展的工具。
Lusha
lusha.com
Lusha是一个B2B销售情报平台，提供超过1亿个专业联系人的数据库，帮助企业高效获取潜在客户信息。
Success.ai
success.ai
Success.ai是一个全合一的冷邮件平台，帮助企业高效实现潜在客户管理与沟通。
Skylead
skylead.io
使用多渠道外展、if/else 操作并连接无限的电子邮件帐户，以最大限度地增加与潜在客户的接触点。 Skylead 是您的智能 LinkedIn 自动化工具和冷电子邮件软件。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder是一款B2B潜在客户生成和数据丰富平台，帮助企业更高效地发现和管理业务联系信息。
Ocean.io
ocean.io
更智能的勘探数据平台，可为您带来 5 倍以上的高质量潜在客户，从而实现更快、更高效的收入增长。 Ocean.io 为 B2B 销售和营销团队提供适合公司中适合人员的电子邮件和电话号码。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify是一款销售智能工具，允许用户基于多种条件（如技术、地点、公司规模等）创建潜在客户列表，并获取关键决策者的联系信息。
People Data Labs
peopledatalabs.com
人数据实验室提供超过15亿个人的简历、联系、社交和人口统计信息的数据集，帮助组织优化数据管理和丰富流程。
Revscale
revscale.ai
无论您是要自动化个性化销售推广、简化筹款工作，还是希望招募新的团队成员，Revscale 都会分析来自整个网络的买家意图信号和见解，并通过旨在实现转化的社交接触点和自动出站序列来吸引您的潜在客户。
ReachStream
reachstream.com
ReachStream 是一家 B2B（企业对企业）数据解决方案提供商，为营销和销售目的提供高质量和准确的数据。它为企业提供了广泛的数据访问权限，包括联系信息、公司详细信息等，帮助他们识别和瞄准理想的潜在客户。 ReachStream 的数据旨在支持数据驱动的营销和销售工作，使企业能够有效地接触目标受众、培育潜在客户并最终推动收入增长。该平台在当今动态的商业环境中尤其有价值，拥有最新且全面的数据对于成功至关重要。
Ombit
ombit.tech
OmBit：您的终极销售和勘探工具！隆重推出 OmBit：您的潜在客户生成动力源！希望加强您的潜在客户开发工作？别再犹豫了！ OmBit 致力于彻底改变您寻找潜在客户的方式。借助我们方便的浏览器扩展，您可以轻松地从 LinkedIn 和其他支持的网站中提取潜在客户。一旦您掌握了线索，剩下的就由我们来处理！我们的智能系统将快速识别和验证每个用户的电子邮件地址，确保数据准确可靠。不再把时间浪费在无效联系人上！但这还不是全部！您还可以上传自己的潜在客户列表，我们也会对其进行检查。我们会将其分类为有效、有风险或无效，让您清楚地了解潜在客户的质量。现在，让我们进入激动人心的战役世界！ 使用动态占位符个性化您的电子邮件推广。选择发送电子邮件的最佳时间和日期。设置后续序列，以便在没有响应时自动发送第二条消息。你猜怎么着？我们的神经网络甚至可以帮助您制作引人注目的电子邮件！想要掌控您的营销活动吗？我们的收件箱功能可以满足您的需求！就在我们的平台上跟踪您的电子邮件营销活动的统计数据、查看回复并参与对话。这就像拥有自己的潜在客户开发指挥中心！等等，还有更多！ OmBit 还提供强大的团队协作功能。邀请您的同事加入您的工作区，并无缝协作。团结一心，最大限度提高生产力，取得伟大成果！那么，您准备好利用 OmBit 来增强您的潜在客户了吗？今天就开始吧，看着您的业务飙升至新的高度！
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts 是一个包含超过 5000 万在职专业人士和简历的精选数据库。加强您的潜在客户开发、营销和招聘工作。使用高级过滤来找到您的完美潜在客户和候选人。它是市场上最实惠且易于使用的联系人数据库和简历搜索。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM帮助企业管理客户信息和销售数据，自动化研究与数据录入，提升客户参与和销售业绩。
Prospeo
prospeo.io
Prospeo提供高质量的电子邮件查找工具，包括公司邮件搜索、LinkedIn销售导航导出和批量邮件验证等。
Pharow
pharow.com
Pharow 是最简单的 B2B 勘探工具，可促进您的预约和 B2B 销售。只需点击 3 次，您就可以找到未来的客户及其联系方式。我们的平台允许您根据洞察（增长、招聘、使用的技术等）找到并细分您的潜在客户，找到他们的联系方式并将其发送到您的 CRM。我们的平台上拥有超过100万家公司、500万专业决策者和1324个过滤器，让您能够瞄准您的潜在客户，为您的业务发展做出正确的决策。如果您想在勘探方面更上一层楼，请来测试 Pharow。
DeepSales
deepsales.com
DeepSales 是销售智能和潜在客户发掘领域的全球领导者，拥有独特的优势，能够通过深度学习的力量实现 B2B 销售转型。我们的平台处理数百万个传统数据点，通过可操作的见解丰富它们，以识别具有更高转化可能性的潜在买家。我们的独特之处在于我们在亚洲市场拥有无与伦比的专业知识，而这个利基市场经常被美国主要的领先企业所忽视。此外，我们采用独特的
Trueleads
trueleads.com
Trueleads 是一个基于云的平台，可与 LinkedIn 上现有的算法和应用程序进行交互。它将通过自动化搜索和联系选定目标（决策者）的整个过程来帮助您发展 LinkedIn 网络和销售渠道。连接后，Trueleads 将自动开始发送一系列自定义消息和/或 InMail，以确保获得许可的电话或会议。使用 Trueleads 独特的基于云的自动化和人工智能平台，您每月可以联系多达 5000 多名新的目标决策者。为了补充我们强大的人工智能平台，我们知道任何自动化都需要人性化的接触才能成功。 Trueleads 在这里与您一起处理所有变量，以便您获得最佳结果并在 LinkedIn 上保持安全。 - 社交销售最佳实践 - Linkedin 资料审查 - 目标受众细化 - 顺序消息支持 这些元素与我们的平台相结合，让我们的客户高枕无忧，同时创造优质、经济高效的销售线索和快速的投资回报。
Sopro
sopro.io
Sopro 帮助企业识别合格的潜在客户并与之互动。我们的专家代表您的销售团队瞄准、研究和吸引潜在客户。通过个性化的对话式介绍，与潜在客户进行一对一的互动，旨在自然地融入您的销售渠道。我们可靠、预算友好且可扩展。欢迎来到 B2B 销售的未来。
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HeyReach是一款LinkedIn自动化软件，帮助团队高效管理多个账号，发送无限连接请求和消息，提供统一仪表板和其他集成功能。
Coldlytics
coldlytics.com
厌倦了陈旧的 B2B 数据库？ Coldlytics 将尖端自动化与人类研究人员无缝结合，为您带来最新的线索。通过我们的自助平台提交您的定位要求，我们的团队将在短短 24 小时内为您构建完全定制的潜在客户列表。不要满足于其他人已经使用过的数据！我们该怎么做呢？当您提交请求时，我们团队的成员将启动我们专有的网络抓取工具来识别您的理想客户。我们使用大量在线数据源，包括 Google 地图、LinkedIn、Clutch、D&B 等，然后交叉检查收入、员工人数、成立日期，甚至在每个公司的网站上运行关键字检查。所有这些使我们能够实现高精度。然后，我们会将您的列表传递给我们的专门研究团队，他们会手动查找您需要联系的每个决策者的联系方式。确实没有更好的数据了！
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic 是一款面向增长黑客、创始人、营销主管和数字机构的一体化销售线索生成和销售自动化平台。借助 GrowMeOrganic，您可以从 LinkedIn 等 B2B 平台和 Google 地图等 B2C 平台提取电子邮件。发送无限的点滴营销活动等等。
LeadFuze
leadfuze.com
查找任何商业专业人士的联系信息。搜索整个细分市场，或特定个人或帐户。销售人员、招聘人员和营销人员使用它来帮助他们建立理想的潜在客户和候选人列表。 LeadFuze 聚合全球专业数据，持续为您提供最新的销售线索。这是自动化的勘探！
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact 提供对 15 多个数据源的访问，只需一个工具即可找到每封 B2B 电子邮件，而且价格仅为其一小部分 - 集成的 AI 可以根据您的潜在客户列表找到最佳的提供商序列。
zaplify
zaplify.com
Zaplify 是现代销售情报和参与平台，可帮助公司寻找和联系新客户。通过我们的数据库找到您的潜在客户，并通过 Linkedin 网址、电子邮件和电话直接访问 6 亿相关潜在客户。通过社交媒体和自动电子邮件序列的多渠道外展，有效地与您的下一位客户取得联系。
Reverse Contact
reversecontact.com
Reverse Contact 是一款反向电子邮件查找工具，通过电子邮件找到LinkedIn资料，并生成相关员工/公司信息。
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert是一款电子邮件查找工具，通过姓名和公司域查找和验证企业电子邮件地址，适合销售和营销专业人士使用。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的电子商务、出版商和广告商的数字洞察，帮助用户识别商机、监控账户表现，并优化客户沟通。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供全球联系信息数据库的工具，帮助用户快速查找电子邮件地址和电话号码，适用于寻找商业合作和潜在客户。
Clearout
clearout.io
Clearout是一款电子邮件验证工具，帮助企业维护高质量电子邮件列表，确保邮件准确送达，减少无效地址。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel是一个B2B销售情报平台，通过提供客户数据和市场意图，帮助团队提高销售管道效率。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal是一个全球B2B数据智能平台，提供超过1.2亿联系人和3000万公司的信息，帮助销售、市场和招聘人员快速找到目标联系人。
LeadIQ
leadiq.com
Leadiq是一个销售平台，提供潜在客户数据捕获、销售触发跟踪和个性化外展工具，帮助销售团队更有效地建立联系。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr是一款自动从LinkedIn提取联系信息的工具，用户可通过Chrome扩展程序管理潜在客户数据，无需信用卡注册。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot是一款将网络非结构化数据转化为结构化数据库的工具，适用于数据提取和分析，支持多种内容类型并提供API接口。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
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UpLead是一个B2B销售潜在客户平台，提供高质量的联系和公司数据，包括实时邮件验证和与多个CRM的集成。
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Amplemarket 是现代销售团队的人工智能平台。借助 Amplemarket，您将神奇地简化发现、吸引和转化下一位客户的方式。 我们的客户评价： * Deel：12个月内从A轮到独角兽。 Amplemarket 如何推动 Deel 实现 20 倍的收入增长。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 购买意向数据更多更快地达成目标（9 倍投资回报率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等数百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升销售水平。 这是你得到的： * 数据原生：轻松找到可帮助您完成交易的数据。 * 内置个性化：通过超个性化消息将您的回复率提高 3 倍。 * 多渠道外展：电子邮件、电话、LinkedIn 等。 * 人工智能驱动：让销售代表专注于销售，而人工智能则负责其余工作。 * 送达率优化：将您的电子邮件放入潜在客户的主收件箱中。 * 购买意向信号：针对正在积极寻找像您这样的解决方案的买家。
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Seamless.AI是一个实时搜索引擎，帮助B2B销售人员查找经过验证的联系信息，优化销售流程并构建目标客户列表。
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Reply.io 是一个销售参与平台，帮助自动化和扩展多渠道外展，通过电子邮件、电话等与潜在客户互动。
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Hunter.io是一款云端工具，帮助企业寻找和验证专业电子邮件地址，并提供冷邮件推广功能，简化营销和销售过程。
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Grata是一款全面的商业开发解决方案，帮助用户发现和研究中型市场公司，简化并促成并购交易。
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fullcontact.com
FullContact是一款集成平台，帮助用户管理和同步联系信息，确保数据准确并提高沟通效率。
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公共房间应用程序促进社区参与，提供用户互动、信息共享和讨论的平台，简化社区管理和活动组织。
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Cognism是一个B2B数据平台，提供高质量的联系和公司信息，帮助企业与潜在客户有效连接，同时确保数据合规性。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit是一个数据丰富平台，可以为公司和联系人提供超过100个数据点，帮助优化销售和营销工作，支持多个工具集成。
Clay
clay.com
Clay是一个AI工具，结合50多个数据源，帮助用户自动化和优化外展活动，提高潜在客户获取效率。