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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
潜在客户智能软件使公司能够增强和验证其潜在客户数据，确保其联系信息的准确性。此过程涉及验证现有数据并补充其他详细信息，包括经过验证的电子邮件地址、电话号码、公司信息和职位。鉴于业务联系信息的私密性以及人们对未经请求的通信的普遍厌恶，采用领先智能软件成为公司的宝贵选择。该解决方案主要由销售部门使用，尽管营销团队也可以利用它来优化其营销活动并更有效地瞄准潜在客户。
提交新应用
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一个销售情报平台，可让您在一周或更短的时间内进入市场。意图数据、技术使用跟踪器、潜在客户评分，使 B2B 营销人员/销售人员能够确定他们的目标市场。 OceanFrogs 为提供国际数据（亚太地区、日本、印度和美国）而感到自豪。我们跟踪全球超过 9000 项技术、1000 个意图主题和超过 1000 万家公司。 OceanFrogs 按团队、产品和服务提供搜索，将焦点集中在您想要的公司的精细列表上。 OceanFrogs 平台已被用于识别合适的客户并识别合适的合作伙伴。您可以同时建立渠道合作伙伴和客户渠道。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Alto、Enate、42Gears、MontyCloud 是我们的一些客户。我们与大型企业以及小公司合作。我们始于 2017 年。我们为云、RPA、信息安全、人才管理和分析等许多垂直领域的营销/销售提供服务。我们的客户专注于产品和服务公司。我们的主要客户是那些针对国际客户、希望专注于个性化推广的客户。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最强大的联系人搜索引擎。 Swordfish 聚合来自世界顶级个人身份验证提供商（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及数百个其他独立来源和实时源的数据，为您提供您正在寻找的人的最新、有效、直接的联系信息。 Swordfish 被世界领先的国防、技术和政府机构的世界顶级招聘人员、销售和调查专业人士使用。从《财富 500 强》高管招聘人员到个体企业家，Swordfish 始终站在您这一边，让您的联系人搜寻高效、准确且易于使用。我们的 5 款产品旨在让生活变得更轻松。 Chrome 扩展程序 - 在网络上查找任何联系数据 文件丰富 - 通过批量丰富客户列表来节省时间 反向搜索引擎 - 根据输入数据查找任何人 集成 - Swordfish 与您的工具无缝连接以及通过我们的集成和 API 实现的 CRM。 Prospector - 通过访问我们强大的 B2B 联系人数据库来查找、联系并关闭您的潜在客户。
We-Connect
we-connect.io
在 We-Connect，我们为您带来市场上最安全、最先进的外展工具。我们提供了一个一体化仪表板，您可以在其中轻松管理潜在客户、运行智能序列并分析各个潜在客户活动。为了保护您的业务和客户，我们使用基于云的软件 - 因此您无需担心安全问题。如果您准备好进入更安全的勘探世界，请开始 14 天免费试用：https://account.we-connect.io/signup
LeadMine
leadmine.net
LeadMine 是简单而强大的潜在客户生成平台之一，受到全球 1000 多家公司的信赖。 LeadMine 致力于提供高素质、经过验证且最重要的是准确的专业业务线索。使用我们的工具，您可以在五秒钟内找到您的潜在客户。
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意图数据分析和客户旅程跟踪软件。在当前的客户跟踪格局中，随着Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多个欧洲国家被禁止，Salespanel对于想要跟踪第一方客户旅程数据并将其连接到其销售和营销系统的B2B企业来说是完美的解决方案。使用 Salespanel 识别、跟踪、鉴定和分析您的销售线索。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首个即用即付 B2B 勘探平台，拥有超过 1 亿直接 B2B 联系人，准确率保证为 95%，自 2015 年以来已为超过 20,000 家客户提供服务。我们创新而强大的平台为业务联系提供服务向来自 200 多个国家/地区的客户列出了 50 多个搜索条件、网络技术、ABM，以及除业务联系之外按专业和房地产经纪人划分的两个针对医疗保健专业人员的特殊类别。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售推广自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件推广活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
Tomba
tomba.io
Tomba.io 是一个用于 B2B 销售和电子邮件营销的电子邮件查找器。我们正在使用我们的机器人收集和制作公共数据，以提供先进的勘探工具来帮助专业人士大规模数据直接来自来源技术驱动
DiscoverData
discoverdata.ai
30 天内将您的收入渠道增加 2 倍。 AI 发现所有匿名网站访问者的联系方式，免费获取数据（手机号码、电子邮件）！
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality 是 CRM 的数据质量助推器：该智能解决方案可帮助您直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 界面中创建和更新潜在客户、联系人和客户。输入联系人数据时，您将自动获得从商业社交网络、公司网站或电子邮件签名获得的信息的建议。集成的电子邮件验证器会搜索最兼容的电子邮件地址。这减少了手动工作并确保最高水平的 CRM 数据质量！ snapADDY DataQuality 还可作为其他 CRM 系统的浏览器扩展。包括免费的名片扫描仪。许多智能功能： • 使用智能自动完成和更新程序创建和更新潜在客户、联系人和客户 • 从剪贴板粘贴联系人数据以完成缺失值 • 使用人工智能捕获联系人 • 自动重复检查潜在客户、联系人和客户 • 库存数据基于电子邮件签名进行更新 • 对公司数据和联系人进行合格研究 • 简单添加缺失的联系人数据 • 无需打字即可将数据传输至 CRM • 适用于您智能手机的免费名片扫描仪 为什么选择 snapADDY DataQuality？ • 无缝集成到 Salesforce、SAP 和 Microsoft Dynamics CRM • 保证提高数据质量 • 提高 CRM 用户接受度 • 提高营销和销售效率 • 简化工作流程 • 节省工作时间 • 集中数据管理
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact 是一种 SaaS 解决方案，可直接丰富、清理和纠正 CRM 中的数据，无需任何人工干预。该解决方案仅在我们的专有算法和测试服务器上运行，与所有丰富解决方案不同，Dropcontact 没有联系人数据库。这使得 Dropcontact 成为唯一 100% GDPR 合规的解决方案。自动清理、自动重复检测和合并以及数据丰富（电子邮件地址、电话号码、LinkedIn 个人资料等）可以解放销售和营销团队，让他们能够专注于核心业务。
ContactOut
contactout.com
您是否厌倦了为准确的 B2B 联系数据支付过高的费用，并希望有一个更具成本效益的解决方案？隆重推出 ContactOut – 世界上最准确的联系人数据库。查找 3 亿专业人士的电子邮件和电话号码，包括 3000 万家公司的 B2B 数据。我们的平台受到超过 76% 的财富 500 强公司（例如 Google、微软和 Netflix）的 140 万销售、营销和招聘专业人士的信赖。我们的主要功能在设计时充分考虑了用户的需求，因此您可以轻松地：1) 使用我们的搜索门户在一个地方快速找到优质潜在客户 2) 使用我们的 Chrome 扩展程序增强您的 LinkedIn 潜在客户 3) 使用我们的电子邮件个性化和自动化他们的出站消息活动 我们的平台是将您的业务提升到新水平的完美方式。借助我们强大的工具和准确的数据，您将能够接触到比以往更多的潜在客户并看到真正的结果。利用 ContactOut 灵活的基于消费的模式，仅支付您所需的费用，并为您的 B2B 销售或招聘工作节省大量费用，而无需牺牲质量或准确性。我们的数据符合 GDPR 和美国隐私法。充满信心地更快地寻找客户。为您的销售、营销和招聘团队提供最新且经过验证的联系数据。立即访问 www.contactout.com 免费试用
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用机器学习和全球人类研究人员网络来帮助 B2B 销售和营销团队扩展其外拨流程。世界上发展最快的公司使用 LeadGenius 来寻找并与持久客户建立联系。 LeadGenius 为 B2B 销售和营销团队提供 3 项主要服务，这些服务可以单独使用，也可以作为一个端到端解决方案使用：自定义潜在客户生成、潜在客户丰富和托管电子邮件外展。借助 LeadGenius，企业可以识别新客户、更新和改进现有潜在客户数据库，并消除出站电子邮件中耗时的步骤。
Lusha
lusha.com
Lusha 是一个进入市场的情报平台，专为销售、营销和招聘团队而设计。 Lusha 新鲜、动态、高质量的数据和见解有助于消除噪音，在正确的时间接触到正确的人。 Lusha 提供简单的设置，无需冗长的入职流程的麻烦。通过我们简单的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用户可以维护新的数据库并确保持续、自动地丰富其 CRM。 Lusha 始终掌握不断发展的隐私和安全法规，完全符合 GDPR 和 CCPA，并且是唯一获得全球最高国际隐私标准 ISO 27701 认证的销售智能解决方案。
Success.ai
success.ai
Success.ai 是一个一体化的冷电子邮件平台，旨在帮助企业实现高速增长。该工具专注于解锁无限的潜在客户、电子邮件、热身和先进的人工智能写作功能，旨在加强外展工作。该平台提供对超过 7 亿条经过验证的 B2B 潜在客户的庞大数据库的访问，使用户能够轻松发现并与他们的理想客户互动。 高级过滤器和关键字对此进行了补充，可以根据行业、公司规模、位置和收入来获取目标客户。 Success.ai 还提供无限制的电子邮件发送帐户，允许用户每天发送数千封电子邮件，而不会影响他们的声誉。 该工具的预热功能有助于确保最大的电子邮件发送效率，并防止电子邮件成为垃圾邮件，让您高枕无忧，确保收件箱送达。人工智能驱动的写作功能允许用户轻松制作定制电子邮件，利用人工智能来保持品牌真实性并产生数据驱动的影响。 AI个性化进一步提高参与度和响应率，使用户能够抓住更多机会。其他功能包括 InboxHub，它可以简化潜在客户响应和交易完成，以及强大的营销活动分析，以最大限度地提高结果。 该工具还提供收件箱轮换功能，以便在多个帐户之间有机地分配电子邮件发送，以及电子邮件验证和批量域测试，以保证送达率。总的来说，Success.ai 是一个全面的解决方案，旨在帮助企业加速增长，并在冷电子邮件营销活动中取得最大的影响力和成功。
Skylead
skylead.io
使用多渠道外展、if/else 操作并连接无限的电子邮件帐户，以最大限度地增加与潜在客户的接触点。 Skylead 是您的智能 LinkedIn 自动化工具和冷电子邮件软件。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一个创新的 B2B 潜在客户开发和数据丰富平台，彻底改变了销售和营销。在先进算法和人工智能的支持下，它使企业能够发现高质量的潜在客户、丰富客户数据并简化流程。通过与现有系统无缝集成，CUFinder 使公司能够个性化通信、节省时间并在当今动态的商业环境中获得竞争优势。体验 CUFinder 的变革力量，为您的销售和营销成功开启新的可能性。
Ocean.io
ocean.io
更智能的勘探数据平台，可为您带来 5 倍以上的高质量潜在客户，从而实现更快、更高效的收入增长。 Ocean.io 为 B2B 销售和营销团队提供适合公司中适合人员的电子邮件和电话号码。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款销售情报工具，可让您根据高级搜索功能（例如所使用的技术和常见做法）以及许多其他过滤器（例如位置、公司规模、行业等）创建潜在客户列表。创建列表后，您可以访问这些公司关键决策者的联系信息（工作电子邮件和手机），全部规模化且无缝。
People Data Labs
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在人员数据实验室，我们正在构建最大、最准确的人员数据真实来源。我们提供超过 15 亿个人的简历、联系方式、社交和人口统计信息数据集，并按照您需要的规模提供给您。注册免费 API 密钥并开始免费丰富个人资料，无需信用卡。
Revscale
revscale.ai
无论您是要自动化个性化销售推广、简化筹款工作，还是希望招募新的团队成员，Revscale 都会分析来自整个网络的买家意图信号和见解，并通过旨在实现转化的社交接触点和自动出站序列来吸引您的潜在客户。
ReachStream
reachstream.com
ReachStream 是一家 B2B（企业对企业）数据解决方案提供商，为营销和销售目的提供高质量和准确的数据。它为企业提供了广泛的数据访问权限，包括联系信息、公司详细信息等，帮助他们识别和瞄准理想的潜在客户。 ReachStream 的数据旨在支持数据驱动的营销和销售工作，使企业能够有效地接触目标受众、培育潜在客户并最终推动收入增长。该平台在当今动态的商业环境中尤其有价值，拥有最新且全面的数据对于成功至关重要。
Ombit
ombit.tech
OmBit：您的终极销售和勘探工具！隆重推出 OmBit：您的潜在客户生成动力源！希望加强您的潜在客户开发工作？别再犹豫了！ OmBit 致力于彻底改变您寻找潜在客户的方式。借助我们方便的浏览器扩展，您可以轻松地从 LinkedIn 和其他支持的网站中提取潜在客户。一旦您掌握了线索，剩下的就由我们来处理！我们的智能系统将快速识别和验证每个用户的电子邮件地址，确保数据准确可靠。不再把时间浪费在无效联系人上！但这还不是全部！您还可以上传自己的潜在客户列表，我们也会对其进行检查。我们会将其分类为有效、有风险或无效，让您清楚地了解潜在客户的质量。现在，让我们进入激动人心的战役世界！ 使用动态占位符个性化您的电子邮件推广。选择发送电子邮件的最佳时间和日期。设置后续序列，以便在没有响应时自动发送第二条消息。你猜怎么着？我们的神经网络甚至可以帮助您制作引人注目的电子邮件！想要掌控您的营销活动吗？我们的收件箱功能可以满足您的需求！就在我们的平台上跟踪您的电子邮件营销活动的统计数据、查看回复并参与对话。这就像拥有自己的潜在客户开发指挥中心！等等，还有更多！ OmBit 还提供强大的团队协作功能。邀请您的同事加入您的工作区，并无缝协作。团结一心，最大限度提高生产力，取得伟大成果！那么，您准备好利用 OmBit 来增强您的潜在客户了吗？今天就开始吧，看着您的业务飙升至新的高度！
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts 是一个包含超过 5000 万在职专业人士和简历的精选数据库。加强您的潜在客户开发、营销和招聘工作。使用高级过滤来找到您的完美潜在客户和候选人。它是市场上最实惠且易于使用的联系人数据库和简历搜索。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 可以节省您在研究和数据输入方面的时间。我们会自动找到您需要的信息。
Prospeo
prospeo.io
Prospeo 提供高质量的电子邮件查找工具，例如公司电子邮件搜索、LinkedIn Sales Navigator Export、批量电子邮件验证等。通过我们专有的电子邮件验证系统，我们可以验证全部（接受所有）电子邮件。我们帮助潜在客户开发专家和 SDR 实现他们的目标。
Pharow
pharow.com
Pharow 是最简单的 B2B 勘探工具，可促进您的预约和 B2B 销售。只需点击 3 次，您就可以找到未来的客户及其联系方式。我们的平台允许您根据洞察（增长、招聘、使用的技术等）找到并细分您的潜在客户，找到他们的联系方式并将其发送到您的 CRM。我们的平台上拥有超过100万家公司、500万专业决策者和1324个过滤器，让您能够瞄准您的潜在客户，为您的业务发展做出正确的决策。如果您想在勘探方面更上一层楼，请来测试 Pharow。
DeepSales
deepsales.com
DeepSales 是销售智能和潜在客户发掘领域的全球领导者，拥有独特的优势，能够通过深度学习的力量实现 B2B 销售转型。我们的平台处理数百万个传统数据点，通过可操作的见解丰富它们，以识别具有更高转化可能性的潜在买家。我们的独特之处在于我们在亚洲市场拥有无与伦比的专业知识，而这个利基市场经常被美国主要的领先企业所忽视。此外，我们采用独特的
Trueleads
trueleads.com
Trueleads 是一个基于云的平台，可与 LinkedIn 上现有的算法和应用程序进行交互。它将通过自动化搜索和联系选定目标（决策者）的整个过程来帮助您发展 LinkedIn 网络和销售渠道。连接后，Trueleads 将自动开始发送一系列自定义消息和/或 InMail，以确保获得许可的电话或会议。使用 Trueleads 独特的基于云的自动化和人工智能平台，您每月可以联系多达 5000 多名新的目标决策者。为了补充我们强大的人工智能平台，我们知道任何自动化都需要人性化的接触才能成功。 Trueleads 在这里与您一起处理所有变量，以便您获得最佳结果并在 LinkedIn 上保持安全。 - 社交销售最佳实践 - Linkedin 资料审查 - 目标受众细化 - 顺序消息支持 这些元素与我们的平台相结合，让我们的客户高枕无忧，同时创造优质、经济高效的销售线索和快速的投资回报。
Sopro
sopro.io
Sopro 帮助企业识别合格的潜在客户并与之互动。我们的专家代表您的销售团队瞄准、研究和吸引潜在客户。通过个性化的对话式介绍，与潜在客户进行一对一的互动，旨在自然地融入您的销售渠道。我们可靠、预算友好且可扩展。欢迎来到 B2B 销售的未来。
HeyReach
heyreach.io
LinkedIn 自动化软件可帮助机构和团队扩大其 LinkedIn 范围！使用市场上唯一的代理优先 LinkedIn 自动化工具，从多个同步帐户安全地发送无限的连接请求和消息。包含内容： - 适用于组织中所有 LinkedIn 帐户的统一仪表板 - 一次营销活动中的多帐户轮换 - 无限 A/B 复制测试 - AI 超个性化连接请求消息 - 一个收件箱适用于所有 LinkedIn 帐户 - 处理所有您的 LinkedIn 潜在客户来自 HeyReach - 与 HubSpot 和 Pipedrive 的本机集成 - 从 Sales Navigator 以 CSV 格式导出无限联系人
Coldlytics
coldlytics.com
厌倦了陈旧的 B2B 数据库？ Coldlytics 将尖端自动化与人类研究人员无缝结合，为您带来最新的线索。通过我们的自助平台提交您的定位要求，我们的团队将在短短 24 小时内为您构建完全定制的潜在客户列表。不要满足于其他人已经使用过的数据！我们该怎么做呢？当您提交请求时，我们团队的成员将启动我们专有的网络抓取工具来识别您的理想客户。我们使用大量在线数据源，包括 Google 地图、LinkedIn、Clutch、D&B 等，然后交叉检查收入、员工人数、成立日期，甚至在每个公司的网站上运行关键字检查。所有这些使我们能够实现高精度。然后，我们会将您的列表传递给我们的专门研究团队，他们会手动查找您需要联系的每个决策者的联系方式。确实没有更好的数据了！
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic 是一款面向增长黑客、创始人、营销主管和数字机构的一体化销售线索生成和销售自动化平台。借助 GrowMeOrganic，您可以从 LinkedIn 等 B2B 平台和 Google 地图等 B2C 平台提取电子邮件。发送无限的点滴营销活动等等。
LeadFuze
leadfuze.com
查找任何商业专业人士的联系信息。搜索整个细分市场，或特定个人或帐户。销售人员、招聘人员和营销人员使用它来帮助他们建立理想的潜在客户和候选人列表。 LeadFuze 聚合全球专业数据，持续为您提供最新的销售线索。这是自动化的勘探！
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact 提供对 15 多个数据源的访问，只需一个工具即可找到每封 B2B 电子邮件，而且价格仅为其一小部分 - 集成的 AI 可以根据您的潜在客户列表找到最佳的提供商序列。
zaplify
zaplify.com
Zaplify 是现代销售情报和参与平台，可帮助公司寻找和联系新客户。通过我们的数据库找到您的潜在客户，并通过 Linkedin 网址、电子邮件和电话直接访问 6 亿相关潜在客户。通过社交媒体和自动电子邮件序列的多渠道外展，有效地与您的下一位客户取得联系。
Reverse Contact
reversecontact.com
反向联系是一种反向电子邮件查找工具，旨在优化您的数据丰富过程。只需使用电子邮件地址，我们的工具就可以找到与该联系人关联的 LinkedIn 个人资料，并只需单击几下即可生成员工/公司相关信息的列表。反向联系提供独特的搜索、CVS 上传，甚至 API，适用于各种公司和勘探方法。简而言之，生成、限定、激活和繁荣关闭交易检查伙伴。
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert 是一款智能潜在客户生成工具，可以找到任何人的公司电子邮件地址，并通过促进转化的数据来丰富该地址。
LeadPost
leadpost.com
准确找出谁在访问您的网站。 查看谁在访问您的网站 - 即使他们没有填写表格！只需一行代码，LeadPost 即可为您提供姓名、联系信息等。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一个也是唯一一个 B2B 销售线索实时搜索引擎。超过 350,000 名用户和数万名总统俱乐部奖获得者使用 Seamless.AI 为他们需要销售的任何人查找经过验证的手机、电子邮件和直拨电话。刚刚宣布：Seamless.AI 的买家意向和工作变动！ Seamless.AI 刚刚发布了买家意向数据，因此您可以通过联系当前市场上准备购买您的产品或服务的帐户来比以往更快地构建渠道。 Seamless.AI 的工作变动让您可以接触到任何已经改变角色或跳槽到新公司的人，这样您就可以在这个关键时刻与客户和潜在客户联系，而不会失去联系。
Clearout
clearout.io
Clearout 是一种一站式解决方案，可简化通过电子邮件识别和联系潜在客户的流程，从而增强您的销售和营销工作。我们的工具通过实时和批量电子邮件验证和电子邮件验证来扩大您的覆盖范围、减少硬退回并提高送达率，从而确保您的电子邮件到达预期收件人。借助 Clearout，您可以有效地接触每一位潜在客户并最大限度地发挥您的销售潜力。 Clearout 的电子邮件验证和电子邮件验证服务提供了多种方法来帮助您维护干净且更新的电子邮件列表，同时保持热门线索在您身边。以下是利用我们服务的一些方法： 1) 建立精确的电子邮件列表：使用 Clearout 的电子邮件查找工具，您只需输入潜在客户的姓名和公司/域名，即可轻松检索其预先验证的电子邮件地址。 2) 验证现有客户数据：我们的批量电子邮件验证器可以验证大量电子邮件地址，准确率高达 98% 以上。这可以帮助您更新现有的电子邮件列表并消除无效和有风险的电子邮件地址。 3) 实时验证新条目：通过 Clearout 的实时电子邮件验证，您可以在条目点立即验证每个新客户或订户。这可确保您的电子邮件列表保持最新且准确，并且您可以避免将电子邮件发送到无效或欺诈性地址。电子邮件验证：Clearout 电子邮件验证工具旨在通过执行 20 多项精细验证检查来确定数据中每个电子邮件地址的状态，从而提供超过 98% 的准确度。 Clearout 每天验证超过 1500 万个电子邮件地址，通过识别合法潜在客户并删除无效电子邮件地址（例如滥用、垃圾邮件陷阱、拼写错误、临时电子邮件等）来帮助企业
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一个进入市场的情报平台，可帮助营销、销售和收入运营团队通过以下方式将管道效率提高 5 倍： - 从 3 亿个独特技术分析的 2200 万个帐户中识别您的理想客户 (ICP)安装数据点。 - 通过使用最佳意图、公司新闻和网络访问者数据，显示对您的产品或服务有积极市场需求的帐户。 - 从我们包含 1 亿多联系人的数据库（包括电子邮件和手机号码）中为决策者提供经过验证的联系信息 - 充当您团队的延伸，利用我们 2,000 多人的研究团队来填补任何联系人或帐户数据空白 - 同时提供无限信用世界级客户服务支持的定价 我们的客户是来自 ServiceTitan、ProGlove、Openprise 和 Veranex 等行业领先公司的精明收入团队，他们明白在当今充满挑战的经济环境中提高管道效率是收入增长的关键。 15 年来，我们一直为行业提供高质量数据，直到最近才将其直接提供给我们的 800 多家客户。
AroundDeal
arounddeal.com
全球 B2B 数据智能平台 aroundDeal 成立于 2020 年，是全球公认的亚太地区 (APAC) 领先的 B2B 数据智能平台，受到全球超过 100,000 名客户和用户的信赖。我们的数据库包含超过 1.2 亿联系人和 3000 万家公司，提供电子邮件和电话号码等全面准确的数据，以及有价值的公司洞察数据。 aroundDeal不仅提供数据，还提供智能平台。我们的目标是帮助营销人员、销售代表和招聘人员快速寻找和连接目标联系人、评估竞争环境、获得高价值的商业情报和增长机会。 1. Prospector - 通过更好的数据找到您的下一个客户使用 1 亿多个联系人数据快速构建目标潜在客户列表，并在联系人更换工作时收到警报。 2. 参与 - 自动化您的销售参与 构建自动化销售序列并将您的销售机会提升到一个新的水平。 3. Chrome 扩展程序 - 随处查找潜在客户 直接在 LinkedIn、公司网站和 CRM（Salesforce 或 HubSpot）上获取目标联系人和公司信息。 4. 丰富 - 丰富您的数据 自动利用 aroundDeal 数据库中 50 多个公司统计字段丰富您的记录，包括企业电子邮件、电话、职位、公司名称等。 5. 访问者 - 将网站访问者转化为合格的潜在客户 了解哪些公司正在访问您的网站，并在正确的时间以正确的方式与他们互动。
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 平台旨在帮助您更智能地进行勘探并更快地构建管道。查找潜在客户数据、跟踪销售触发点以及个性化冷外展，全部集中在一处。 寻找销售机会从未如此困难。每天，您的潜在客户都会受到卖家使用非具体、未经定制、通用信息的轰炸。这并不是说销售团队忘记了如何销售……但这是公司扩大规模和发展的唯一途径。 在 LeadIQ，我们相信您可以通过大规模地向合适的人提供量身定制的个人信息，从而更明智地开拓客户并更快地建立渠道。 我们的潜在客户平台可让您在一处查找潜在客户数据、跟踪销售触发点以及个性化冷外展。利用我们的人工智能专利技术，我们消除了勘探过程中令人沮丧的、手动的和彻底困难的部分，这样您就可以专注于再次个性化勘探。通过大规模个性化获得更多回复、预订更多会议并生成更多渠道。 想象一下前景。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自动检索 LinkedIn 上的联系方式。只需免费注册并开始使用我们的 Chrome 扩展程序即可即时访问潜在客户的联系方式。通过丰富数据、创建 LinkedIn 推广活动以及与所有您喜爱的销售应用程序集成，在仪表板中管理您的潜在客户。各行业超过 40,000 名用户已采用 Kaspr Google Chrome 扩展程序来获取合格、准确且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 数据。花时间寻找潜在客户，专注于销售。现在可以免费访问无限量的 B2B 电子邮件。无需信用卡即可注册。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot 提供了一套产品，旨在将网络上的非结构化数据转换为结构化的上下文数据库。 Diffbot 的产品基于尖端的机器视觉和自然语言处理软件构建，每天能够读取数十亿份文档。 Diffbot 知识图谱 Diffbot 的知识图谱产品是世界上最大的上下文数据库，由超过 100 亿个实体组成，包括组织、产品、文章、事件等。知识图谱的创新 NLP 和事实解析技术将实体连接到上下文数据库中，包含超过 1 万亿个实体
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
UpLead
uplead.com
UpLead 是一个 B2B 勘探平台，提供最高质量的 B2B 联系人和公司数据。功能包括：实时电子邮件验证、200 多个国家/地区的全球联系人、50 多个搜索条件、技术跟踪、基于帐户的营销、竞争对手情报、电子邮件模式情报、社交资料链接、Salesforce 和 12 个其他 CRM 集成、强大的 API 等。
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通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
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全球超过 1800 万家企业信任 RocketReach，其中包括苹果、迪士尼、谷歌、亚马逊、Facebook 以及标准普尔 500 强企业中 95% 的企业。借助 RocketReach，您可以利用全球最大、最准确的数据库构建联系人和公司名单。电子邮件和直拨电话。解决从广告定位、联系信息、数据库细分和招聘等广泛的业务需求。今天免费试用。
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Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Hunter.io
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亨特（Hunter）是一种基于云的解决方案，可帮助企业在网络上找到并验证来自域名，公司或特定专业人员的专业电子邮件地址，等等。还包括一个免费的冷电子邮件平台来直接从Hunter发送电子邮件活动。亨特（Hunter）使销售，招聘人员和营销人员可以使用简单但功能强大的工具与其他专业人员接触。 Hunter爬网并索引了公开可用的专业电子邮件地址。可以通过简单的用户界面轻松访问数据，以查找公司中的合适人员或找到如何与已确定的专业人员联系。
Grata
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Grata 是领先的并购业务开发解决方案。 Grata 将交易工作流程统一为一体化解决方案，帮助您寻找、研究中间市场公司并与之互动。 Grata 的 AUM 超过 400B 美元，提供寻找和完成更多中间市场交易所需的竞争优势。加入世界领先的并购公司、管理顾问和企业的行列，与 Grata 一起彻底改变他们的业务发展战略。
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私营科技公司，为企业、开发人员和品牌提供一套基于云的软件产品。他们的主要关注点是隐私安全的身份解析和实时 API 集成。他们的产品套件包括 Enrich 等产品，该产品利用技术来增强客户数据。 FullContact 总部位于美国科罗拉多州丹佛市，并在达拉斯（美国）和科钦（印度）设有办事处。
Common Room
commonroom.io
Common Room 可帮助您打造更好的产品、加深关系并更快地成长。
Cognism
cognism.com
Cognism 是国际销售智能领域的领导者，为数据质量和合规性制定了新标准，受到全球 1000 多个收入团队的信赖。 Cognism 通过提供优质联系方式、公司和活动信息（包括企业结构、技术结构、销售触发事件、意图数据、经过验证的业务电子邮件和经过电话验证的手机号码），帮助企业与梦想的潜在客户建立联系。更高级别的 GDPR 和 CCPA 合规性，结合创新技术以及与领先的 CRM 和销售合作伙伴的集成，使 Cognism 成为希望创建可预测渠道、寻找下一个最佳商业机会并克服全球合规障碍的企业的首选。立即预订演示，详细了解 Cognism 直观的销售智能平台，该平台由世界领先的数据、合规性和定位提供支持。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment 会立即将有关公司、其技术和员工的 100 多个数据点附加到您拥有的每条记录中，以便您可以更快地将潜在客户转化为客户。具体方法如下： • 与Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等无缝集成，以自动化和优化您的工作流程。 • 不再错过有价值的线索——您需要根据即时背景来评分、安排路线并加快买家的旅程。 • 缩短表单：隐藏或自动填充已知字段以提高转化率。 • 从可靠、准确的来源获取数据：根据新的业务数据采取行动——通过机器学习算法和训练有素的质量保证进行优化——不仅适用于财富 500 强企业，还适用于每家拥有网站的公司。
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允许用户通过结合 50 多个数据提供商、实时抓取和 AI 的力量来扩展他们的创意出站想法。借助 Clay，用户可以发送针对各个收件人量身定制的个性化营销活动，从而增加预订更多会议的机会。Clay 提供了一系列特性和功能来支持有效的外拨营销活动。 用户可以访问庞大的数据提供商网络来收集潜在客户的相关信息，例如职位列表、技术堆栈详细信息和最新新闻。 Clay 还允许用户识别公司的具体特征，例如远程优先策略或 SOC II 合规性，并在其网站上搜索关键字。该工具提供对广泛联系人数据库的访问，使用户能够查找来自以下公司的电子邮件和电话号码各种来源，包括 LinkedIn 个人资料、Twitter 个人资料和本地企业列表。 Clay 与流行的 CRM 平台集成，允许用户通过自动勘探来增强其 CRM 功能。用户还可以利用 Clay 中的 AI 功能来生成个性化电子邮件、编写消息和自动化公司研究。 该工具提供丰富销售线索、寻找工作变动以及根据关键字和其他标准对销售线索进行评分等功能。Clay 受到超过 50,000 个领先团队的信任，并提供 14 天的专业试用期，让用户亲身体验其功能。 凭借其多功能性和一系列功能，Clay 使用户能够优化他们的外拨活动并简化他们的潜在客户生成流程。