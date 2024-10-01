领先智能软件 - 最热门应用 - 毛里求斯

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潜在客户智能软件使公司能够增强和验证其潜在客户数据，确保其联系信息的准确性。此过程涉及验证现有数据并补充其他详细信息，包括经过验证的电子邮件地址、电话号码、公司信息和职位。鉴于业务联系信息的私密性以及人们对未经请求的通信的普遍厌恶，采用领先智能软件成为公司的宝贵选择。该解决方案主要由销售部门使用，尽管营销团队也可以利用它来优化其营销活动并更有效地瞄准潜在客户。
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Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
Similarweb
similarweb.com
通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通...
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是一种基于云的解决方案，可帮助企业查找和验证来自域、公司或网络上特定专业人员等的专业电子邮件地址。还包括一个免费的冷电子邮件平台，可直接从 Hunter 发送电子邮件活动。 Hunter 使销售人员、招聘人员和营销人员能够使用简单但功能强大的工具轻松地联系其他专业人士。亨特抓取网络并索引公开的专业电子邮件地址。通过简单的用户界面可以轻松访问这些数据，以找到公司中合适的人员或找到如何联系已确定的专业人员。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.a...
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允许用户通过结合 50 多个数据提供商、实时抓取和 AI 的力量来扩展他们的创意出站想法。借助 Clay，用户可以发送针对各个收件人量身定制的个性化营销活动，从而增加预订更多会议的机会。Clay 提供了一系列特性和功能来支持有效的外拨营销活动。 用户可以访问庞大的数据提供商网络来收集潜在客户的相关信息，例如职位列表、技术堆栈详细信息和最新新闻。 Clay 还允许用户识别公司的具体特征，例如远程优先策略或 SOC II 合规性，并在其网站上搜索关键字。该工具提供对广泛联系人数据库的访问，使用户能够查找来自以下公司的电子邮件和电话号码各种来源，包括 LinkedIn...
Closely
closelyhq.com
Closely 是一个基于云的销售参与平台，适用于任何规模的企业 - 从个体企业家到拥有专门销售团队的品牌。启动自动外展活动、发展和管理您的 Linkedin 网络、导出 B2B 电子邮件联系人并比以往更快地实现您的销售目标。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essen...
Success.ai
success.ai
Success.ai 是一个一体化的冷电子邮件平台，旨在帮助企业实现高速增长。该工具专注于解锁无限的潜在客户、电子邮件、热身和先进的人工智能写作功能，旨在加强外展工作。该平台提供对超过 7 亿条经过验证的 B2B 潜在客户的庞大数据库的访问，使用户能够轻松发现并与他们的理想客户互动。 高级过滤器和关键字对此进行了补充，可以根据行业、公司规模、位置和收入来获取目标客户。 Success.ai 还提供无限制的电子邮件发送帐户，允许用户每天发送数千封电子邮件，而不会影响他们的声誉。 该工具的预热功能有助于确保最大的电子邮件发送效率，并防止电子邮件成为垃圾邮件，让您高枕无忧，确保收件箱送达。人工智...
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
RocketReach
rocketreach.co
全球超过 1800 万家企业信任 RocketReach，其中包括苹果、迪士尼、谷歌、亚马逊、Facebook 以及标准普尔 500 强企业中 95% 的企业。借助 RocketReach，您可以利用全球最大、最准确的数据库构建联系人和公司名单。电子邮件和直拨电话。解决从广告定位、联系信息、数据库细分和招聘等广泛的业务需求。今天免费试用。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最强大的联系人搜索引擎。 Swordfish 聚合来自世界顶级个人身份验证提供商（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及数百个其他独立来源和实时源的数据，为您提供您正在寻找的人的最新、有效、直接的联系信息。 Swordfish 被世界领先的国防、技术和政府机构的世界顶级招聘人员、销售和调查专业人士使用。从《财富 500 强》高管招聘人员到个体企业家，Swordfish 始终站在您这一边，让您的联系人搜寻高效、准确且易于使用。我们的 5 款产品旨在让生活变得更轻松。 Chrome 扩展程序 - 在网络上查找任何联系数据 文件丰富...
AroundDeal
arounddeal.com
全球 B2B 数据智能平台 aroundDeal 成立于 2020 年，是全球公认的亚太地区 (APAC) 领先的 B2B 数据智能平台，受到全球超过 100,000 名客户和用户的信赖。我们的数据库包含超过 1.2 亿联系人和 3000 万家公司，提供电子邮件和电话号码等全面准确的数据，以及有价值的公司洞察数据。 aroundDeal不仅提供数据，还提供智能平台。我们的目标是帮助营销人员、销售代表和招聘人员快速寻找和连接目标联系人、评估竞争环境、获得高价值的商业情报和增长机会。 1. Prospector - 通过更好的数据找到您的下一个客户使用 1 亿多个联系人数据快速构建目标潜在客户...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一个也是唯一一个 B2B 销售线索实时搜索引擎。超过 350,000 名用户和数万名总统俱乐部奖获得者使用 Seamless.AI 为他们需要销售的任何人查找经过验证的手机、电子邮件和直拨电话。刚刚宣布：Seamless.AI 的买家意向和工作变动！ Seamless.AI 刚刚发布了买家意向数据，因此您可以通过联系当前市场上准备购买您的产品或服务的帐户来比以往更快地构建渠道。 Seamless.AI 的工作变动让您可以接触到任何已经改变角色或跳槽到新公司的人，这样您就可以在这个关键时刻与客户和潜在客户联系，而不会失去联系。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自动检索 LinkedIn 上的联系方式。只需免费注册并开始使用我们的 Chrome 扩展程序即可即时访问潜在客户的联系方式。通过丰富数据、创建 LinkedIn 推广活动以及与所有您喜爱的销售应用程序集成，在仪表板中管理您的潜在客户。各行业超过 40,000 名用户已采用 Kaspr Google Chrome 扩展程序来获取合格、准确且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 数据。花时间寻找潜在客户，专注于销售。现在可以免费访问无限量的 B2B 电子邮件。无需信用卡即可注册。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一个人工智能驱动的销售勘探平台，用于在线 B2B 潜在客户开发、可操作的销售情报和自动化销售序列。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 帮助您将潜在客户转化为客户并结束更多会议。 利用 AI 掌握电子邮件推广。自动化序列、通过合并标签进行个性化并增强客户参与度。现在就开始赢得更多交易。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析和协作平台，它连接付费、自有和免费的营销、销售和产品使用数据，以推动真正的业务成果。我们帮助收入超过 1 亿美元的 B2B 企业跨团队集成、丰富和分析数据，并将性能与行业基准进行比较。客户利用 Octane11 的开箱即用可视化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他们选择的其他端点提供增强的数据。 Octane11 确实是 B2B 数据堆栈中缺失的一环，它可以将孤立的数据转化为可操作的见解，并以极少的时间和成本提高性能。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款销售情报工具，可让您根据高级搜索功能（例如所使用的技术和常见做法）以及许多其他过滤器（例如位置、公司规模、行业等）创建潜在客户列表。创建列表后，您可以访问这些公司关键决策者的联系信息（工作电子邮件和手机），全部规模化且无缝。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment 会立即将有关公司、其技术和员工的 100 多个数据点附加到您拥有的每条记录中，以便您可以更快地将潜在客户转化为客户。具体方法如下： • 与Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等无缝集成，以自动化和优化您的工作流程。 • 不再错过有价值的线索——您需要根据即时背景来评分、安排路线并加快买家的旅程。 • 缩短表单：隐藏或自动填充已知字段以提高转化率。 • 从可靠、准确的来源获取数据：根据新的业务数据采取行动——通过机器学习算法和训练有素的质量保证进行优化——不仅适用于财富 500 强企业，还适用于每家拥有网站的...
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私营科技公司，为企业、开发人员和品牌提供一套基于云的软件产品。他们的主要关注点是隐私安全的身份解析和实时 API 集成。他们的产品套件包括 Enrich 等产品，该产品利用技术来增强客户数据。 FullContact 总部位于美国科罗拉多州丹佛市，并在达拉斯（美国）和科钦（印度）设有办事处。
Prospeo
prospeo.io
Prospeo 提供高质量的电子邮件查找工具，例如公司电子邮件搜索、LinkedIn Sales Navigator Export、批量电子邮件验证等。通过我们专有的电子邮件验证系统，我们可以验证全部（接受所有）电子邮件。我们帮助潜在客户开发专家和 SDR 实现他们的目标。
Lusha
lusha.com
Lusha 是一个进入市场的情报平台，专为销售、营销和招聘团队而设计。 Lusha 新鲜、动态、高质量的数据和见解有助于消除噪音，在正确的时间接触到正确的人。 Lusha 提供简单的设置，无需冗长的入职流程的麻烦。通过我们简单的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用户可以维护新的数据库并确保持续、自动地丰富其 CRM。 Lusha 始终掌握不断发展的隐私和安全法规，完全符合 GDPR 和 CCPA，并且是唯一获得全球最高国际隐私标准 ISO 27701 认证的销售智能解决方案。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人员数据实验室，我们正在构建最大、最准确的人员数据真实来源。我们提供超过 15 亿个人的简历、联系方式、社交和人口统计信息数据集，并按照您需要的规模提供给您。注册免费 API 密钥并开始免费丰富个人资料，无需信用卡。
Metadata
metadata.io
元数据消除了手动和重复性工作，因此 B2B 营销人员最终可以专注于策略、创造力和增加收入。
HeyReach
heyreach.io
LinkedIn 自动化软件可帮助机构和团队扩大其 LinkedIn 范围！使用市场上唯一的代理优先 LinkedIn 自动化工具，从多个同步帐户安全地发送无限的连接请求和消息。包含内容： - 适用于组织中所有 LinkedIn 帐户的统一仪表板 - 一次营销活动中的多帐户轮换 - 无限 A/B 复制测试 - AI 超个性化连接请求消息 - 一个收件箱适用于所有 LinkedIn 帐户 - 处理所有您的 LinkedIn 潜在客户来自 HeyReach - 与 HubSpot 和 Pipedrive 的本机集成 - 从 Sales Navigator 以 CSV 格式导出无限联系人
Grata
grata.com
Grata 是领先的并购业务开发解决方案。 Grata 将交易工作流程统一为一体化解决方案，帮助您寻找、研究中间市场公司并与之互动。 Grata 的 AUM 超过 400B 美元，提供寻找和完成更多中间市场交易所需的竞争优势。加入世界领先的并购公司、管理顾问和企业的行列，与 Grata 一起彻底改变他们的业务发展战略。
Reverse Contact
reversecontact.com
反向联系是一种反向电子邮件查找工具，旨在优化您的数据丰富过程。只需使用电子邮件地址，我们的工具就可以找到与该联系人关联的 LinkedIn 个人资料，并只需单击几下即可生成员工/公司相关信息的列表。反向联系提供独特的搜索、CVS 上传，甚至 API，适用于各种公司和勘探方法。简而言之，生成、限定、激活和繁荣关闭交易检查伙伴。
We-Connect
we-connect.io
在 We-Connect，我们为您带来市场上最安全、最先进的外展工具。我们提供了一个一体化仪表板，您可以在其中轻松管理潜在客户、运行智能序列并分析各个潜在客户活动。为了保护您的业务和客户，我们使用基于云的软件 - 因此您无需担心安全问题。如果您准备好进入更安全的勘探世界，请开始 14 天免费试用：https://account.we-connect.io/signup
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一个创新的 B2B 潜在客户开发和数据丰富平台，彻底改变了销售和营销。在先进算法和人工智能的支持下，它使企业能够发现高质量的潜在客户、丰富客户数据并简化流程。通过与现有系统无缝集成，CUFinder 使公司能够个性化通信、节省时间并在当今动态的商业环境中获得竞争优势。体验 CUFinder 的变革力量，为您的销售和营销成功开启新的可能性。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一个进入市场的情报平台，可帮助营销、销售和收入运营团队通过以下方式将管道效率提高 5 倍： - 从 3 亿个独特技术分析的 2200 万个帐户中识别您的理想客户 (ICP)安装数据点。 - 通过使用最佳意图、公司新闻和网络访问者数据，显示对您的产品或服务有积极市场需求的帐户。 - 从我们包含 1 亿多联系人的数据库（包括电子邮件和手机号码）中为决策者提供经过验证的联系信息 - 充当您团队的延伸，利用我们 2,000 多人的研究团队来填补任何联系人或帐户数据空白 - 同时提供无限信用世界级客户服务支持的定价 我们的客户是来自 ServiceTitan、ProGlove、O...
Diffbot
diffbot.com
Diffbot 提供了一套产品，旨在将网络上的非结构化数据转换为结构化的上下文数据库。 Diffbot 的产品基于尖端的机器视觉和自然语言处理软件构建，每天能够读取数十亿份文档。 Diffbot 知识图谱 Diffbot 的知识图谱产品是世界上最大的上下文数据库，由超过 100 亿个实体组成，包括组织、产品、文章、事件等。知识图谱的创新 NLP 和事实解析技术将实体连接到上下文数据库中，包含超过 1 万亿个实体
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 平台旨在帮助您更智能地进行勘探并更快地构建管道。查找潜在客户数据、跟踪销售触发点以及个性化冷外展，全部集中在一处。 寻找销售机会从未如此困难。每天，您的潜在客户都会受到卖家使用非具体、未经定制、通用信息的轰炸。这并不是说销售团队忘记了如何销售……但这是公司扩大规模和发展的唯一途径。 在 LeadIQ，我们相信您可以通过大规模地向合适的人提供量身定制的个人信息，从而更明智地开拓客户并更快地建立渠道。 我们的潜在客户平台可让您在一处查找潜在客户数据、跟踪销售触发点以及个性化冷外展。利用我们的人工智能专利技术，我们消除了勘探过程中令人沮丧的、手动的和彻底困难的部分，这样您就...
ContactOut
contactout.com
您是否厌倦了为准确的 B2B 联系数据支付过高的费用，并希望有一个更具成本效益的解决方案？隆重推出 ContactOut – 世界上最准确的联系人数据库。查找 3 亿专业人士的电子邮件和电话号码，包括 3000 万家公司的 B2B 数据。我们的平台受到超过 76% 的财富 500 强公司（例如 Google、微软和 Netflix）的 140 万销售、营销和招聘专业人士的信赖。我们的主要功能在设计时充分考虑了用户的需求，因此您可以轻松地：1) 使用我们的搜索门户在一个地方快速找到优质潜在客户 2) 使用我们的 Chrome 扩展程序增强您的 LinkedIn 潜在客户 3) 使用我们的电子邮件...
Sopro
sopro.io
Sopro 帮助企业识别合格的潜在客户并与之互动。我们的专家代表您的销售团队瞄准、研究和吸引潜在客户。通过个性化的对话式介绍，与潜在客户进行一对一的互动，旨在自然地融入您的销售渠道。我们可靠、预算友好且可扩展。欢迎来到 B2B 销售的未来。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售外展自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件外展活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
DiscoverData
discoverdata.ai
30 天内将您的收入渠道增加 2 倍。 AI 发现所有匿名网站访问者的联系方式，免费获取数据（手机号码、电子邮件）！
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent 是一个基于 B2B 意图的联系智能平台，植根于机器学习和人工智能。我们通过多源意图信号、准确的手机详细信息、实时验证的联系人、人工智能驱动的相似建模、针对 3500 万决策者的无与伦比的企业结构和技术洞察来支持营销和销售渠道。 Infotelligent 可帮助企业找到具有较高购买倾向的客户，并通过准确的联系信息和闪电般快速的数据工作流程来增加销售预订。
Draup
draup.com
Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。D...
Cognism
cognism.com
Cognism 是国际销售智能领域的领导者，为数据质量和合规性制定了新标准，受到全球 1000 多个收入团队的信赖。 Cognism 通过提供优质联系方式、公司和活动信息（包括企业结构、技术结构、销售触发事件、意图数据、经过验证的业务电子邮件和经过电话验证的手机号码），帮助企业与梦想的潜在客户建立联系。更高级别的 GDPR 和 CCPA 合规性，结合创新技术以及与领先的 CRM 和销售合作伙伴的集成，使 Cognism 成为希望创建可预测渠道、寻找下一个最佳商业机会并克服全球合规障碍的企业的首选。立即预订演示，详细了解 Cognism 直观的销售智能平台，该平台由世界领先的数据、合规性和定位提...
Common Room
commonroom.io
Common Room 可帮助您打造更好的产品、加深关系并更快地成长。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 可以节省您在研究和数据输入方面的时间。我们会自动找到您需要的信息。
LeadPost
leadpost.com
准确找出谁在访问您的网站。 查看谁在访问您的网站 - 即使他们没有填写表格！只需一行代码，LeadPost 即可为您提供姓名、联系信息等。
Tomba
tomba.io
Tomba.io 是一个用于 B2B 销售和电子邮件营销的电子邮件查找器。我们正在使用我们的机器人收集和制作公共数据，以提供先进的勘探工具来帮助专业人士大规模数据直接来自来源技术驱动
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一个销售情报平台，可让您在一周或更短的时间内进入市场。意图数据、技术使用跟踪器、潜在客户评分，使 B2B 营销人员/销售人员能够确定他们的目标市场。 OceanFrogs 为提供国际数据（亚太地区、日本、印度和美国）而感到自豪。我们跟踪全球超过 9000 项技术、1000 个意图主题和超过 1000 万家公司。 OceanFrogs 按团队、产品和服务提供搜索，将焦点集中在您想要的公司的精细列表上。 OceanFrogs 平台已被用于识别合适的客户并识别合适的合作伙伴。您可以同时建立渠道合作伙伴和客户渠道。 Automation Anywhere、Wipro、Palo ...
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact 是一种 SaaS 解决方案，可直接丰富、清理和纠正 CRM 中的数据，无需任何人工干预。该解决方案仅在我们的专有算法和测试服务器上运行，与所有丰富解决方案不同，Dropcontact 没有联系人数据库。这使得 Dropcontact 成为唯一 100% GDPR 合规的解决方案。自动清理、自动重复检测和合并以及数据丰富（电子邮件地址、电话号码、LinkedIn 个人资料等）可以解放销售和营销团队，让他们能够专注于核心业务。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用机器学习和全球人类研究人员网络来帮助 B2B 销售和营销团队扩展其外拨流程。世界上发展最快的公司使用 LeadGenius 来寻找并与持久客户建立联系。 LeadGenius 为 B2B 销售和营销团队提供 3 项主要服务，这些服务可以单独使用，也可以作为一个端到端解决方案使用：自定义潜在客户生成、潜在客户丰富和托管电子邮件外展。借助 LeadGenius，企业可以识别新客户、更新和改进现有潜在客户数据库，并消除出站电子邮件中耗时的步骤。
Ocean.io
ocean.io
更智能的勘探数据平台，可为您带来 5 倍以上的高质量潜在客户，从而实现更快、更高效的收入增长。 Ocean.io 为 B2B 销售和营销团队提供适合公司中适合人员的电子邮件和电话号码。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 通过专用人工智能和深入的专有帐户数据，帮助 B2B 销售和营销团队找到、优先考虑、吸引和转化最有可能购买其产品的公司。我们通过瞄准技术采用和数百种业务属性，帮助您在全球数千万家公司中发现最适合的客户。我们的人工智能平台可以预测谁需要您的技术产品以及他们何时准备购买。更重要的是 - Enlyft 使您的团队能够在几秒钟内获得有关每个帐户的业务关键见解 - 从而实现自信、有针对性和有效的外展。为此，我们将销售和营销优化的人工智能模型与专有的数据收集机制相结合，生成市场上最丰富、最可靠和最新的潜在客户数据数据库。 Enlyft 通过易于使用的网站、插件、数据下载、LinkedIn 联系...
Collective[i]
collectivei.com
高效、开明的销售团队更聪明地工作并赢得更多。 Collective[i] 是一种协调数据、人员和流程的整体方法。我们称之为客户关系优化。想象一下从您的数据、您的销售团队如何运作以及所执行的活动的一切，只需使用堆栈中的现有销售工具即可提高效率。对于销售运营和营销，Collective[i] 提供干净、全面和自动化的数据收集。使用机器人流程自动化 (RPA)，可以从销售团队使用的工作工具（电子邮件、日历等）中自动捕获活动，进行清理以更新联系人、公司名称等，并使用我们的专利技术和大量数据自动登录到 CRM网络。不会损失任何数据或宝贵的时间，记录的数据质量呈指数级提高，组织生产力提高 20-30%。 ...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront 是进入市场平台，为销售和营销团队提供赢得销售线索和达成交易所需的一切。作为德国 Echobot 和芬兰 Leadfeeder 的联合合并，Dealfront 的算法和应用程序可以访问其他工具无法访问的数据和见解，同时提供透明度并遵守欧洲严格而复杂的法规。 Dealfront 将销售和营销流程的工具和阶段整合到一个平台中，为飞轮提供动力，从而在永久循环中优化您的整个上市运营。其结果是不断提高准确性、动态且实时的 ICP 以及更多最终达成交易的潜在客户。
Clearout
clearout.io
Clearout 是一种一站式解决方案，可简化通过电子邮件识别和联系潜在客户的流程，从而增强您的销售和营销工作。我们的工具通过实时和批量电子邮件验证和电子邮件验证来扩大您的覆盖范围、减少硬退回并提高送达率，从而确保您的电子邮件到达预期收件人。借助 Clearout，您可以有效地接触每一位潜在客户并最大限度地发挥您的销售潜力。 Clearout 的电子邮件验证和电子邮件验证服务提供了多种方法来帮助您维护干净且更新的电子邮件列表，同时保持热门线索在您身边。以下是利用我们服务的一些方法： 1) 建立精确的电子邮件列表：使用 Clearout 的电子邮件查找工具，您只需输入潜在客户的姓名和公司/域名，...
UpLead
uplead.com
UpLead 是一个 B2B 勘探平台，提供最高质量的 B2B 联系人和公司数据。功能包括：实时电子邮件验证、200 多个国家/地区的全球联系人、50 多个搜索条件、技术跟踪、基于帐户的营销、竞争对手情报、电子邮件模式情报、社交资料链接、Salesforce 和 12 个其他 CRM 集成、强大的 API 等。
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts 是一个包含超过 5000 万在职专业人士和简历的精选数据库。加强您的潜在客户开发、营销和招聘工作。使用高级过滤来找到您的完美潜在客户和候选人。它是市场上最实惠且易于使用的联系人数据库和简历搜索。
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality 是 CRM 的数据质量助推器：该智能解决方案可帮助您直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 界面中创建和更新潜在客户、联系人和客户。输入联系人数据时，您将自动获得从商业社交网络、公司网站或电子邮件签名获得的信息的建议。集成的电子邮件验证器会搜索最兼容的电子邮件地址。这减少了手动工作并确保最高水平的 CRM 数据质量！ snapADDY DataQuality 还可作为其他 CRM 系统的浏览器扩展。包括免费的名片扫描仪。许多智能功能： • 使用智能自动完成和更新程序创建和更新潜在客户、联系...
LeadMine
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LeadMine 是简单而强大的潜在客户生成平台之一，受到全球 1000 多家公司的信赖。 LeadMine 致力于提供高素质、经过验证且最重要的是准确的专业业务线索。使用我们的工具，您可以在五秒钟内找到您的潜在客户。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 通过提供最有可能的买家来帮助收入团队创建和关闭更多渠道。对于销售，LoneScale 将销售意图大规模自动化到 CRM 中，每天提供合格的渠道和卖点，以便销售代表预订更多会议并增加收入。对于营销，LoneScale 捕获每个关键意图和联系人，以自动执行高性能 ABM 活动、减少 CAC 并增加收入贡献。 LoneScale 利用 AI，自动为 CRM 提供支持，让买家与您的最佳客户相匹配。这意味着销售代表可以专注于销售而不是研究数据。快速增长的公司相信 LoneScale 能够将其获胜率提高 3 倍，每次代表节省 +10 小时，并且其管道 ARR 提高 10 万美元。
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact 提供对 15 多个数据源的访问，只需一个工具即可找到每封 B2B 电子邮件，而且价格仅为其一小部分 - 集成的 AI 可以根据您的潜在客户列表找到最佳的提供商序列。