潜在客户生成软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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潜在客户生成软件：释放自动化勘探和转换的力量 潜在客户生成软件使企业能够简化和优化获取高质量潜在客户、推动增长和最大化收入潜力的流程。通过利用先进的自动化、数据分析和多渠道营销策略，这一创新工具集彻底改变了组织识别、吸引潜在客户并将其转化为实际客户的方式。 从本质上讲，潜在客户生成软件旨在消除传统潜在客户生成方法中固有的猜测和低效率。它使企业能够精确定位并覆盖其理想的受众群体，最终提高转化率和投资回报率。 通过利用潜在客户生成软件的力量，企业可以加速增长，提高销售效率，并在当今动态市场的竞争中保持领先地位。无论是为 B2B 销售创造潜在客户、捕捉电子商务交易的前景，还是推动订阅服务的注册，Lead Generation Software 都能帮助组织释放新的机会并推动可持续的业务增长。
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LeadFuze
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查找任何商业专业人士的联系信息。搜索整个细分市场，或特定个人或帐户。销售人员、招聘人员和营销人员使用它来帮助他们建立理想的潜在客户和候选人列表。 LeadFuze 聚合全球专业数据，持续为您提供最新的销售线索。这是自动化的勘探！
Freshsales
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Freshsales是一个销售CRM平台，帮助企业管理销售管道，自动化任务，优化客户互动，支持AI助理提供数据洞察。
ActiveCampaign
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ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。
Act-On
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ACT-ON是一个营销自动化平台，帮助企业优化营销活动、管理客户互动并提高转化率。它提供电子邮件营销、测量分析和社交媒体管理等功能。
LeadPyramid
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多年来，LEADPYRAMID 一直是数据库服务领域的先行者。对于正在寻找电子邮件和电话号码目标前景的公司来说，它是一站式解决方案 Leadpyramid 是满足所有数据库要求的一站式解决方案。它是一种销售情报工具，可帮助组织通过经过验证的潜在客户进一步拓展业务。它是公司为电子邮件营销和电话营销活动确定合适的 B2B 客户的理想解决方案。 Leadpyramid 有能力为信息技术 (IT)、医疗保健、人力资源、营销或任何行业的任何决策者列表提供数据。该解决方案已帮助众多组织为其以客户为中心的营销方法采购和创建正确的定制解决方案。 LeadPyramid 一直在构建一个经过实时验证的数据库，使您能够获得最佳的数据库交付准确性。
INNGUMA
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INNGUMA 是模块化软件，可通过监控竞争环境在您的业务中创造智能。
Goava
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Goava 是一个通过发现最有价值的销售线索来增加销售额的平台。我们帮助 B2B 销售人员获得有关潜在客户的量身定制的见解。 Goavas 平台告诉您应该联系哪家公司、应该与谁交谈以及应该谈论什么。简单的界面使您能够获得无与伦比的计时并不公平地跟踪您的潜在客户和客户。
Fork
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Fork是一家帮助云服务公司智能获客的公司。公司平台由系列产品组成，主要服务对象集中于IaaS、PaaS和SaaS层云服务企业。通过先进的数据分析技术和全网公开信息，重构企业的业务信息基础，构建独特的企业采购预算量化评估体系，并以此为基础构建高效的企业客户分析与匹配系统。
Company Guru
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Company Guru 应用提供大量公司商业数据，使用户能有效分析市场并节省资源，帮助团队提升销售和优化目标列表。
SonarList
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在世界范围内搜索数据和商业电子邮件，并以经济实惠的价格无限地验证它们。
Charm.io
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Charm.io 帮助 SaaS、代理机构和电子商务服务企业发现和识别合格的 DTC 品牌，以开展营销和销售工作。 Charm 的平台提供了有关这些公司的大量数据，并包含 160 多个过滤器，使用户能够定义适合其目标受众的独特搜索标准。这些过滤器对于使用它们根据特定需求构建目标列表的机构特别有用。搜索结果提供有关公司的信息以及每个企业内决策者和员工的直接联系信息。这种无缝流程可以轻松找到符合特定标准的公司并联系关键利益相关者，而无需使用其他外部来源或工具来补充研究。
Findymail
findymail.com
Findymail是一款用于查找和验证B2B电子邮件的应用，确保邮件送达有效，并支持与LinkedIn和CRM系统集成。
Infynd
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InFynd是一站式数据智能解决方案。我们简单且用户友好的勘探工具可帮助您识别并接触您的利基市场中的正确潜在客户。我们拥有英国数量最多的符合 GDPR 的 B2B 联系人，送达率为 95%。利用 InFynd 精确的 B2B 数据库（其中包括超过 1500 万条符合英国标准的 SDR）寻找、连接并达成更多交易。我们的数据支持营销和销售团队高效、有效地扩大对外营销活动。 InFynd 成立于 2020 年，是一款即将推出且前景广阔的数据工具，受到从初创公司到企业的 100 多家客户的信赖。
AeroLeads
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AeroLeads是一个网络潜在客户生成软件，可以查找潜在客户及其联系方式，并与多个平台和CRM系统集成。
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一个网站技术分析工具，能够识别和跟踪网站使用的各种技术，支持实时更新和批量分析，适用于竞争分析和研究。
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo是一款B2B工具，帮助企业识别网站匿名访问者并与之互动，从而生成潜在客户。
Visitor Queue
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访客队列是一款B2B潜在客户生成软件，帮助企业识别访问者信息并个性化网站体验，提高销售效率。
Foundry
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Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款电子邮件查找和业务数据丰富工具，帮助B2B专业人员获取有效的电子邮件地址并支持电子邮件营销活动。
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith是一个网站分析工具，提供技术采用情况、电子商务数据和使用分析，帮助用户了解网站背后的技术架构。
SigParser
sigparser.com
SigParser自动从电子邮件和日历中提取联系信息，帮助用户管理联系人并与CRM工具同步。
Apify
apify.com
Apify是一个网络刮擦和自动化平台，提供数据提取和处理工具，支持多种编程语言，便于开发和集成。
Revscale
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无论您是要自动化个性化销售推广、简化筹款工作，还是希望招募新的团队成员，Revscale 都会分析来自整个网络的买家意图信号和见解，并通过旨在实现转化的社交接触点和自动出站序列来吸引您的潜在客户。
ReachStream
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ReachStream 是一家 B2B（企业对企业）数据解决方案提供商，为营销和销售目的提供高质量和准确的数据。它为企业提供了广泛的数据访问权限，包括联系信息、公司详细信息等，帮助他们识别和瞄准理想的潜在客户。 ReachStream 的数据旨在支持数据驱动的营销和销售工作，使企业能够有效地接触目标受众、培育潜在客户并最终推动收入增长。该平台在当今动态的商业环境中尤其有价值，拥有最新且全面的数据对于成功至关重要。
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OmBit：您的终极销售和勘探工具！隆重推出 OmBit：您的潜在客户生成动力源！希望加强您的潜在客户开发工作？别再犹豫了！ OmBit 致力于彻底改变您寻找潜在客户的方式。借助我们方便的浏览器扩展，您可以轻松地从 LinkedIn 和其他支持的网站中提取潜在客户。一旦您掌握了线索，剩下的就由我们来处理！我们的智能系统将快速识别和验证每个用户的电子邮件地址，确保数据准确可靠。不再把时间浪费在无效联系人上！但这还不是全部！您还可以上传自己的潜在客户列表，我们也会对其进行检查。我们会将其分类为有效、有风险或无效，让您清楚地了解潜在客户的质量。现在，让我们进入激动人心的战役世界！ 使用动态占位符个性化您的电子邮件推广。选择发送电子邮件的最佳时间和日期。设置后续序列，以便在没有响应时自动发送第二条消息。你猜怎么着？我们的神经网络甚至可以帮助您制作引人注目的电子邮件！想要掌控您的营销活动吗？我们的收件箱功能可以满足您的需求！就在我们的平台上跟踪您的电子邮件营销活动的统计数据、查看回复并参与对话。这就像拥有自己的潜在客户开发指挥中心！等等，还有更多！ OmBit 还提供强大的团队协作功能。邀请您的同事加入您的工作区，并无缝协作。团结一心，最大限度提高生产力，取得伟大成果！那么，您准备好利用 OmBit 来增强您的潜在客户了吗？今天就开始吧，看着您的业务飙升至新的高度！
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MassContacts 是一个包含超过 5000 万在职专业人士和简历的精选数据库。加强您的潜在客户开发、营销和招聘工作。使用高级过滤来找到您的完美潜在客户和候选人。它是市场上最实惠且易于使用的联系人数据库和简历搜索。
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RealtimeCRM帮助企业管理客户信息和销售数据，自动化研究与数据录入，提升客户参与和销售业绩。
Prospeo
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Prospeo提供高质量的电子邮件查找工具，包括公司邮件搜索、LinkedIn销售导航导出和批量邮件验证等。
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Pharow 是最简单的 B2B 勘探工具，可促进您的预约和 B2B 销售。只需点击 3 次，您就可以找到未来的客户及其联系方式。我们的平台允许您根据洞察（增长、招聘、使用的技术等）找到并细分您的潜在客户，找到他们的联系方式并将其发送到您的 CRM。我们的平台上拥有超过100万家公司、500万专业决策者和1324个过滤器，让您能够瞄准您的潜在客户，为您的业务发展做出正确的决策。如果您想在勘探方面更上一层楼，请来测试 Pharow。
DeepSales
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DeepSales 是销售智能和潜在客户发掘领域的全球领导者，拥有独特的优势，能够通过深度学习的力量实现 B2B 销售转型。我们的平台处理数百万个传统数据点，通过可操作的见解丰富它们，以识别具有更高转化可能性的潜在买家。我们的独特之处在于我们在亚洲市场拥有无与伦比的专业知识，而这个利基市场经常被美国主要的领先企业所忽视。此外，我们采用独特的
Trueleads
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Trueleads 是一个基于云的平台，可与 LinkedIn 上现有的算法和应用程序进行交互。它将通过自动化搜索和联系选定目标（决策者）的整个过程来帮助您发展 LinkedIn 网络和销售渠道。连接后，Trueleads 将自动开始发送一系列自定义消息和/或 InMail，以确保获得许可的电话或会议。使用 Trueleads 独特的基于云的自动化和人工智能平台，您每月可以联系多达 5000 多名新的目标决策者。为了补充我们强大的人工智能平台，我们知道任何自动化都需要人性化的接触才能成功。 Trueleads 在这里与您一起处理所有变量，以便您获得最佳结果并在 LinkedIn 上保持安全。 - 社交销售最佳实践 - Linkedin 资料审查 - 目标受众细化 - 顺序消息支持 这些元素与我们的平台相结合，让我们的客户高枕无忧，同时创造优质、经济高效的销售线索和快速的投资回报。
People Data Labs
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人数据实验室提供超过15亿个人的简历、联系、社交和人口统计信息的数据集，帮助组织优化数据管理和丰富流程。
HeyReach
heyreach.io
HeyReach是一款LinkedIn自动化软件，帮助团队高效管理多个账号，发送无限连接请求和消息，提供统一仪表板和其他集成功能。
Coldlytics
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厌倦了陈旧的 B2B 数据库？ Coldlytics 将尖端自动化与人类研究人员无缝结合，为您带来最新的线索。通过我们的自助平台提交您的定位要求，我们的团队将在短短 24 小时内为您构建完全定制的潜在客户列表。不要满足于其他人已经使用过的数据！我们该怎么做呢？当您提交请求时，我们团队的成员将启动我们专有的网络抓取工具来识别您的理想客户。我们使用大量在线数据源，包括 Google 地图、LinkedIn、Clutch、D&B 等，然后交叉检查收入、员工人数、成立日期，甚至在每个公司的网站上运行关键字检查。所有这些使我们能够实现高精度。然后，我们会将您的列表传递给我们的专门研究团队，他们会手动查找您需要联系的每个决策者的联系方式。确实没有更好的数据了！
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GrowMeOrganic 是一款面向增长黑客、创始人、营销主管和数字机构的一体化销售线索生成和销售自动化平台。借助 GrowMeOrganic，您可以从 LinkedIn 等 B2B 平台和 Google 地图等 B2C 平台提取电子邮件。发送无限的点滴营销活动等等。
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Enlyft 通过专用人工智能和深入的专有帐户数据，帮助 B2B 销售和营销团队找到、优先考虑、吸引和转化最有可能购买其产品的公司。我们通过瞄准技术采用和数百种业务属性，帮助您在全球数千万家公司中发现最适合的客户。我们的人工智能平台可以预测谁需要您的技术产品以及他们何时准备购买。更重要的是 - Enlyft 使您的团队能够在几秒钟内获得有关每个帐户的业务关键见解 - 从而实现自信、有针对性和有效的外展。为此，我们将销售和营销优化的人工智能模型与专有的数据收集机制相结合，生成市场上最丰富、最可靠和最新的潜在客户数据数据库。 Enlyft 通过易于使用的网站、插件、数据下载、LinkedIn 联系人、CRM 集成等，成为您工作流程的无缝组成部分。从财富 100 强到初创公司，世界上最高效的销售和营销团队都依靠 Enlyft 的人工智能驱动的需求生成来推动和优先考虑他们的勘探渠道，并赢得更多业务 - 只需花费其预算的一小部分。
Hunter.io
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Hunter.io是一款云端工具，帮助企业寻找和验证专业电子邮件地址，并提供冷邮件推广功能，简化营销和销售过程。
Reply.io
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Reply.io 是一个销售参与平台，帮助自动化和扩展多渠道外展，通过电子邮件、电话等与潜在客户互动。
Seamless.AI
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Seamless.AI是一个实时搜索引擎，帮助B2B销售人员查找经过验证的联系信息，优化销售流程并构建目标客户列表。
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uplead.com
UpLead是一个B2B销售潜在客户平台，提供高质量的联系和公司数据，包括实时邮件验证和与多个CRM的集成。
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diffbot.com
Diffbot是一款将网络非结构化数据转化为结构化数据库的工具，适用于数据提取和分析，支持多种内容类型并提供API接口。
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai是一个销售AI平台，通过智能化的电子邮件沟通和潜在客户发现工具，帮助销售团队提高效率和响应率。
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InboxPro是一款AI驱动的电子邮件管理工具，帮助企业自动化邮件互动，提升客户参与度，并将潜在客户转化为实际客户。
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Dealfront是一个销售和营销平台，通过跟踪网站访问者的行为，提供潜在客户数据，帮助企业识别和转化销售机会。
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Metadata 应用程序旨在消除 B2B 市场营销中的手动和重复工作，让营销人员能够专注于战略、创意和收入驱动。
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clodura.ai
Clodura.AI是一个AI驱动的B2B销售潜在客户生成平台，提供自动化的外展和销售情报分析。
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高效、开明的销售团队更聪明地工作并赢得更多。 Collective[i] 是一种协调数据、人员和流程的整体方法。我们称之为客户关系优化。想象一下从您的数据、您的销售团队如何运作以及所执行的活动的一切，只需使用堆栈中的现有销售工具即可提高效率。对于销售运营和营销，Collective[i] 提供干净、全面和自动化的数据收集。使用机器人流程自动化 (RPA)，可以从销售团队使用的工作工具（电子邮件、日历等）中自动捕获活动，进行清理以更新联系人、公司名称等，并使用我们的专利技术和大量数据自动登录到 CRM网络。不会损失任何数据或宝贵的时间，记录的数据质量呈指数级提高，组织生产力提高 20-30%。 Collective[i] 保持 CRM 数据的持续适用性，自动更正过时的联系人和目标潜在客户信息。对于销售管理，Collective[i] 为每一个机会提供透明度和 AI/ML 驱动的智能。不再需要冗长的管道审查，也不再出现季度末的意外情况。管理人员可以充满信心地承诺收入，随时检查重要机会，并通过完全了解其活动的数量和质量来更好地管理和留住杰出人才。 Collective[i] 为经理提供基于 Collective[i] 庞大网络的 AI/ML 生成的有关买家的情报。对于销售专业人士来说，Collective[i] 为每个买家的旅程提供指导，人工智能/机器学习驱动提示将时间集中在哪里和谁身上，并突出显示可以帮助加速销售和提高获胜率的社交和工作网络成员。 Collective[i] 的技术具有变革性，是现代销售组织技术堆栈的重要组成部分。
Revmonk
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Revmonk 是人工智能驱动的 B2B 营销自动化平台。它具有许多对营销和销售团队非常有益的功能，包括： - 识别有机和付费网络流量：这可以帮助团队了解哪些渠道为其网站带来最多的流量，并识别潜在客户已经表达了对其产品或服务的兴趣。 -丰富潜在潜在客户的联系信息：这可以帮助团队更有效地确定潜在客户并创建更个性化的营销活动。 - 配置理想客户档案 (ICP) 参数并创建目标客户列表：这可以帮助团队将精力集中在最有希望的潜在客户上并提高转化率。 - 创建列表并与 CRM 实时同步帐户/联系人：这可以帮助团队保持 CRM 数据最新，并确保他们始终处理最相关的潜在客户。 - 使用自定义法学硕士发送超个性化电子邮件：这可以帮助团队创建更具吸引力和更有效的电子邮件活动。 - 当关键客户/联系人访问您的网站时设置 Slack 警报：这可以帮助团队快速跟进潜在客户并增加完成交易的机会。 -总体而言，Revmonk 具有许多功能，可以帮助团队自动化工作流程、提高效率并产生更多潜在客户和销售。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析与协作平台，帮助企业整合和分析营销、销售与产品数据，以提升业务绩效。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 通过提供最有可能的买家来帮助收入团队创建和关闭更多渠道。对于销售，LoneScale 将销售意图大规模自动化到 CRM 中，每天提供合格的渠道和卖点，以便销售代表预订更多会议并增加收入。对于营销，LoneScale 捕获每个关键意图和联系人，以自动执行高性能 ABM 活动、减少 CAC 并增加收入贡献。 LoneScale 利用 AI，自动为 CRM 提供支持，让买家与您的最佳客户相匹配。这意味着销售代表可以专注于销售而不是研究数据。快速增长的公司相信 LoneScale 能够将其获胜率提高 3 倍，每次代表节省 +10 小时，并且其管道 ARR 提高 10 万美元。
VoilaNorbert
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VoilaNorbert是一款电子邮件查找工具，通过姓名和公司域查找和验证企业电子邮件地址，适合销售和营销专业人士使用。
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Tomba是一个B2B电邮查找工具，帮助用户寻找和验证专业联系人的电子邮件地址，支持销售和市场营销。
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Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售推广自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件推广活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
Salespanel
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Salespanel 是一款第一方意图数据分析和客户旅程跟踪软件。在当前的客户跟踪格局中，随着Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多个欧洲国家被禁止，Salespanel对于想要跟踪第一方客户旅程数据并将其连接到其销售和营销系统的B2B企业来说是完美的解决方案。使用 Salespanel 识别、跟踪、鉴定和分析您的销售线索。
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Zaplify 是现代销售情报和参与平台，可帮助公司寻找和联系新客户。通过我们的数据库找到您的潜在客户，并通过 Linkedin 网址、电子邮件和电话直接访问 6 亿相关潜在客户。通过社交媒体和自动电子邮件序列的多渠道外展，有效地与您的下一位客户取得联系。