找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
潜在客户生成软件：释放自动化勘探和转换的力量 潜在客户生成软件使企业能够简化和优化获取高质量潜在客户、推动增长和最大化收入潜力的流程。通过利用先进的自动化、数据分析和多渠道营销策略，这一创新工具集彻底改变了组织识别、吸引潜在客户并将其转化为实际客户的方式。 从本质上讲，潜在客户生成软件旨在消除传统潜在客户生成方法中固有的猜测和低效率。它使企业能够精确定位并覆盖其理想的受众群体，最终提高转化率和投资回报率。 通过利用潜在客户生成软件的力量，企业可以加速增长，提高销售效率，并在当今动态市场的竞争中保持领先地位。无论是为 B2B 销售创造潜在客户、捕捉电子商务交易的前景，还是推动订阅服务的注册，Lead Generation Software 都能帮助组织释放新的机会并推动可持续的业务增长。
提交新应用
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人员数据实验室，我们正在构建最大、最准确的人员数据真实来源。我们提供超过 15 亿个人的简历、联系方式、社交和人口统计信息数据集，并按照您需要的规模提供给您。注册免费 API 密钥并开始免费丰富个人资料，无需信用卡。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Popl
popl.co
Popl 是领先的团队数字名片平台，为全球数百万公司和专业人士提供创新解决方案。我们的平台使团队能够创建、分发和管理数字名片，确保品牌一致性、简化潜在客户收集和大规模企业级数据安全，使我们成为企业级客户的首选。 Popl 与 5,000 多个应用程序无缝集成，为管理员提供了各种强大的工具来简化他们的工作流程。通过我们的平台，您可以： - 将潜在客户直接导出到您的 CRM 系统 - 从 Active Directory (HR) 平台同步团队成员 - 自动输入数据以消除错误并节省时间 - 创建营销自动化以推动转化和收入 在 Popl，我们致力于提供无与伦比的客户服务和支持。要了解我们平台的强大功能，请单击上面的按钮立即与我们安排免费演示。
NetHunt
nethunt.com
Nethunt是一种销售自动化工具，实际上生活在您的Gmail和其他Google Workspace应用中。它可以帮助销售团队管理潜在客户，培养客户关系，监控销售进度并完成更多交易。 有关Nethunt CRM的更多信息 🙂组织您的客户群 使用Nethunt的Core CRM功能以最有效的方式组织您的客户群。 ✓告别乏味的数据输入。 ✓使用Nethunt的重复预防功能，始终保持数据清洁。 ✓所需的字段功能手表覆盖您的数据，以确保您拥有所需的东西。 ✓您的客户群被牢固地存储在一个地方，可通过适当的访问管理来保护免受泄漏或撬动的眼睛。 📞通过多个渠道捕获新线索 Nethunt CRM与多种工具集成在一起，可让您从不同来源获取新的潜在客户，并在CRM记录中存储通信。 ✓从入站和出站呼叫中创建新线索 ✓将网站聊天变成新的线索 ✓从社交媒体平台获取新线索 ✓从信使的CRM添加新线索 ✓从自定义网络表格中捕获潜在客户 📋细分领导者和客户群 将您的客户群分解为有针对性的细分市场，以使用各种宏（工作标题，需求，公司规模等）发送个性化的音调。 ✓使用自定义过滤器和视图来细分您的联系人。 ✓为自己保存无限数量的细分市场或与团队分享。 ✓在新用户匹配某些参数时会自动更新这些段。 💲建立销售管道 将触点变成线索，然后将其推向美丽的功能性管道。 ✓添加新交易，其价值，关闭的可能性和预期的关闭日期。 ✓跟踪交易通过管道阶段的进度。 ✓知道陷入管道的每个阶段的收入 ✓现场阻塞的线索以及如何将其推向购买。 ✓为您的产品和服务创建一个或几个自定义管道。 ✓建立您可以信任的预测。 ⭕管理任务 组织您的工作日并管理团队的工作量。全部在Gmail中。 ✓管理任务并与Gmail内部的团队合作。 ✓通过某些标准或圆形旋转算法自动分配任务。 ✓将任务链接到电子邮件和CRM记录。 ✓收到日常任务消化以计划您的一天。 🤖在Gmail中自动化销售流程 Nethunt CRM允许用户自动化整个销售流程 - 从铅捕获到Deals的管道阶段再到通知。 ✓从不同来源捕获潜在客户，并将其添加到您的CRM中。 ✓将经理分配领导并设置个性化的自动修复。 ✓根据其行为自动优先考虑线索 ✓将序列设置为培养铅。 ✓自动将电子邮件对话，聊天，呼叫链接到CRM配置文件。 ✓根据铅的响应，将算法移动到下一个管道阶段。 ✓为团队创建自动任务。 ✓在管道中发生重要更改时，请向团队设置通知。 ✓自动数据输入。 ✉️电子邮件自动化 ✓在Gmail中创建个人和共享的电子邮件模板。 ✓轻松，快速地编写重复电子邮件。 ✓用自定义字段个性化电子邮件模板。 ✓在每日电子邮件通信，电子邮件广告系列或自动化电子邮件序列中使用电子邮件模板。 📩电子邮件跟踪 跟踪您的电子邮件打开并点击Gmail。 ✓知道接收器是否实时查看您的电子邮件是否频率。 ✓知道何时打开您的电子邮件以为您的团队提供见解。 ✓根据打开电子邮件或单击链接的次数确定潜在客户的优先级。 ✓使用电子邮件跟踪进行常规电子邮件，电子邮件广告系列和自动化电子邮件序列。 🔁电子邮件广告系列 在Gmail发送电子邮件活动和后续活动。 ✓向自定义细分市场或所有客户群发送电子邮件活动。 ✓将后续电子邮件设置为以前的电子邮件广告系列。 ✓监视广告系列统计信息：打开，点击，取消订阅，反弹和答复。 ✓通过Gmail，Nethunt SMTP或您自己的SMTP服务器发送电子邮件广告系列。 📊销售报告 在Nethunt CRM中跟踪关键业务指标和团队绩效。 ✓单独跟踪整个团队和每个经理的有效性 - 发送的电子邮件，演示文稿，拨打电话等的数量。 ✓与以前的时期相比分析业务增长 - 封闭交易的数量以及产生的收入。 ✓通过经理，某个产品，国家 /地区分解收入来分析收入。 ✓跟踪您的配额达到。 ✓分析损失交易的原因。 ✓建立您可以信任的销售预测。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Similarweb
similarweb.com
通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智能驱动的销售支持软件彻底改变您的销售策略。 CoPilot AI 是一个尖端平台，可以改变您和您的团队开拓客户、吸引和转化客户的方式。 CoPilot AI 通过以下方式支持营销和销售团队： • 识别与您的业务目标相符的高意向潜在客户并对其进行优先级排序 • 生成有目的的消息，吸引潜在客户并引导他们实现转化 • 提供个性化见解，帮助您定制沟通方式以提供正确的信息以正确的方式传达信息 CoPilot AI 旨在完善您的销售策略，提高转化率，并充当智能盟友来完成更多交易。
Typeform
typeform.com
Typeform 是无代码、精心设计、人性化表单、测验、调查和异步视频解决方案的黄金标准。为您的客户创造个人体验，建立品牌形象和忠诚度，并加速您的成长。凭借 120 多个现有集成，Typeform 可确保您所需的数据无缝插入您的工作流程，并允许您进行大规模通信。具有企业级安全性和BU
Reverse Contact
reversecontact.com
反向联系是一种反向电子邮件查找工具，旨在优化您的数据丰富过程。只需使用电子邮件地址，我们的工具就可以找到与该联系人关联的 LinkedIn 个人资料，并只需单击几下即可生成员工/公司相关信息的列表。反向联系提供独特的搜索、CVS 上传，甚至 API，适用于各种公司和勘探方法。简而言之，生成、限定、激活和繁荣关闭交易检查伙伴。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款电子邮件查找和业务数据丰富工具，用于 B2B 销售推广和电子邮件营销。我们正在收集和制作公共数据，以提供先进的潜在客户电子邮件研究平台，帮助专业人士发起高效的电子邮件营销和外展活动，并获取有关潜在收件人的宝贵数据。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一个进入市场的情报平台，可帮助营销、销售和收入运营团队通过以下方式将管道效率提高 5 倍： - 从 3 亿个独特技术分析的 2200 万个帐户中识别您的理想客户 (ICP)安装数据点。 - 通过使用最佳意图、公司新闻和网络访问者数据，显示对您的产品或服务有积极市场需求的帐户。 - 从我们包含 1 亿多联系人的数据库（包括电子邮件和手机号码）中为决策者提供经过验证的联系信息 - 充当您团队的延伸，利用我们 2,000 多人的研究团队来填补任何联系人或帐户数据空白 - 同时提供无限信用世界级客户服务支持的定价 我们的客户是来自 ServiceTitan、ProGlove、Openprise 和 Veranex 等行业领先公司的精明收入团队，他们明白在当今充满挑战的经济环境中提高管道效率是收入增长的关键。 15 年来，我们一直为行业提供高质量数据，直到最近才将其直接提供给我们的 800 多家客户。
about.me
about.me
只需几分钟即可创建免费的单页网站。自由职业者和企业家使用 about.me 来扩大受众并获得更多客户。
Freshsales
freshworks.com
通过上下文驱动的销售加速您的收入 个性化参与度，缩短销售周期并通过Freshsales发展业务 功能包装的产品套件，适用于各种尺寸的企业。您的团队会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售| ITSM |云PBX
Expandi
expandi.io
Expandi 是一款 LinkedIn 自动化工具，可让您使用全渠道方法最安全地联系潜在客户。借助 Expandi，您无需成为 LinkedIn 专家即可获得结果并增强您的 LinkedIn 外展活动。通过 LinkedIn 或通过智能、自动化序列发送电子邮件联系您的潜在客户。 15 分钟内启动您的第一个营销活动，24 小时内即可看到结果。我们的使命是成为为您的企业进行全渠道推广的最安全、最明智的方式。具有市场领先的功能，例如： • 智能营销活动构建器：支持潜在客户并关注其公司页面等操作。 • LinkedIn 活动功能包括邀请您的网络加入您的活动或向参加过您主办的活动的任何人发送消息。 • 与Hyperise 集成：能够发送个性化图像和GIF，以便在LinkedIn 上脱颖而出。 • ...还有更多您有兴趣了解更多吗？请访问我们的网站，或联系 [email protected] 开始免费试用。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最强大的联系人搜索引擎。 Swordfish 聚合来自世界顶级个人身份验证提供商（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及数百个其他独立来源和实时源的数据，为您提供您正在寻找的人的最新、有效、直接的联系信息。 Swordfish 被世界领先的国防、技术和政府机构的世界顶级招聘人员、销售和调查专业人士使用。从《财富 500 强》高管招聘人员到个体企业家，Swordfish 始终站在您这一边，让您的联系人搜寻高效、准确且易于使用。我们的 5 款产品旨在让生活变得更轻松。 Chrome 扩展程序 - 在网络上查找任何联系数据 文件丰富 - 通过批量丰富客户列表来节省时间 反向搜索引擎 - 根据输入数据查找任何人 集成 - Swordfish 与您的工具无缝连接以及通过我们的集成和 API 实现的 CRM。 Prospector - 通过访问我们强大的 B2B 联系人数据库来查找、联系并关闭您的潜在客户。
Company Guru
company.guru
Company Guru 门户允许深入了解来自大量公司的广泛业务数据。利用我们广泛的信息仔细观察市场并节省资源。免费使用我们的门户，帮助您的团队增加销售额并缩短形成有效目标列表的时间。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 为您的团队提供您所需的一切。无论是首席执行官、董事还是投资者，LeadLoft 都会找到联系信息并为您提供联系方式，以便您完成交易。需要某人的联系信息吗？我们找到你了。需要吸引他们吗？没问题。需要跟踪和转换它们吗？完成&完成。
Apify
apify.com
了解用于网页抓取、数据提取和自动化的全栈平台。由开发人员为开发人员构建。 + Apify Store 超过 1,600 个用于网页抓取或自动化项目的预构建抓取工具。抓取社交媒体、Google 地图、Google 搜索、YouTube 等。 + 使用开源工具进行开发 使用 Crawlee 简化抓取，Crawlee 是我们流行的开源库，用于在 Node.js 中构建可靠的抓取工具。或者使用新的 Apify Python SDK。 + 依赖您最喜欢的库 Apify 与 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppeteer。 + 将您的代码转变为 Apify Actor Actor 是无服务器微应用，易于开发、运行、共享和集成。基础设施、代理和存储已准备就绪。 + 部署到云端 无需配置。使用单个 CLI 命令或直接从 GitHub 构建。 + 从 Apify 控制台、CLI、API 运行您的 Actor，或安排您的 Actor 随时启动。 + 永远不会被阻止使用我们庞大的数据中心和住宅代理池。依靠具有类人浏览器指纹的智能 IP 地址轮换。 + 存储和共享抓取结果 使用分布式 URL 队列进行抓取。存储结构化数据或二进制文件。以 Excel、CSV、JSON、JSONL、XML、RSS 或 HTML 表格式导出数据集。 + 随时间监控性能 检查所有 Actor 运行、其日志和运行时成本。监听事件并获取自定义自动警报。 + 将您的 Actor 插入任何工作流程 使用现成的集成立即连接到数百个应用程序，或使用 Webhooks 和我们的 API 设置您自己的应用程序。 + 发布您的 Actor 加入数百名开发者的行列，在 Apify 商店上分享他们的 Actor 并赚钱。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms 是一款功能强大的在线表单生成器，允许企业和组织轻松创建自定义表单和调查。凭借用户友好的拖放界面和各种可编辑的模板和主题，Quill Forms 可以轻松设计和发布针对桌面和移动设备进行优化的专业外观表单。无论您需要联系表格、潜在客户开发表格、活动登记表还是反馈调查，Quill Forms 都能满足您的需求。借助条件逻辑、预填充字段和自定义验证规则等高级功能，您可以创建能够准确捕获客户和潜在客户所需信息的表单。 Quill Forms 还提供强大的分析和报告功能，因此您可以跟踪表单提交、监控转化率并深入了解用户行为。此外，通过与流行的 CRM 和电子邮件营销平台集成，您可以将表单数据无缝连接到其他业务工具。凭借其直观的界面、强大的功能和灵活的定价计划，Quill Forms 是需要可靠且可定制的表单生成器的各种规模和行业的企业的理想解决方案。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一个地方捕获、管理、跟踪和转换潜在客户的最简单方法。 1. 通过潜在客户捕获和网站联系表单自动捕获潜在客户 2. 管理多个销售渠道的潜在客户 3. 将正确的潜在客户分配给合适的销售主管并跟踪他们的活动 4. 通过电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户沟通 5. 获取销售人员的详细信息报告和未来收入潜力 6. 只需点击几下即可发送报价单、发票、销售订单 7. 还有更多功能可以简化您的销售工作流程...
Purple
purple.com
紫色改善了游客与复杂空间的联系方式。 Purple 的解决方案为零售、医疗保健、酒店、景点、机场和体育场等行业提供服务，在 120 个国家/地区使用，每天为 70,000 多个场馆的超过 100 万最终用户提供服务。通过 Purple 的室内定位服务，企业能够了解访客是谁以及他们在现场时的行为方式，从而增强访客体验。通过这种洞察力，企业可以做出洞察力驱动的决策来优化运营并增加收入流。
User.com
user.com
User.com 是一个一体化营销自动化平台，旨在通过为客户使用单一数据源来提高参与度并提高转化率。通过广泛的沟通渠道接触客户：电子邮件、实时聊天、聊天机器人、推送通知、动态页面内容等等 - 所有这些都可以在一处获得。对营销自动化感兴趣？获取我们的 14 天免费试用版，无需预付款：http://bit.ly/2wrc3Ax 我们提供各种集成 - 轻松连接到 Google 跟踪代码管理器、Zapier、Segment、Google Analytics、Wordpress、Magento、PrestaShop、JavaScript、CSV、 Gmail、Freshmail、电子邮件实验室以及一系列更多！有关完整列表，请参阅我们的集成页面：http://bit.ly/38Dsxn2 作为适用于小型和大型企业的实时客户和互动工具，User.com 旨在最大限度地提高转化率并提高用户满意度。借助直观的拖放工具，您可以构建营销自动化流程、营销活动并创建持续吸引客户的自动化行动路径。使用触发器、条件和操作在正确的时间向用户传递个性化消息。我们了解与您的用户持续实时互动的重要性 - 通过集成我们的实时聊天工具，您可以在全球范围内进行实时联系。所有对话都会被存储和连接。随时查找最新消息 - 并通过电子邮件将更新发送给用户，并在用户之间建立简单的联系。
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep 是一款软件工具，可帮助品牌构建、运行和管理数字营销促销活动，例如抽奖、赠品、竞赛、即时获胜、推荐活动等。该软件套件提供的功能包括用于优化促销的 A/B 测试、插入当前营销堆栈的强大集成、防止进入者欺诈/垃圾邮件、用于多品牌处理的用户管理、通过社交活动进行的额外促销条目以及详细信息。进入者信息分析。
RocketReach
rocketreach.co
全球超过 1800 万家企业信任 RocketReach，其中包括苹果、迪士尼、谷歌、亚马逊、Facebook 以及标准普尔 500 强企业中 95% 的企业。借助 RocketReach，您可以利用全球最大、最准确的数据库构建联系人和公司名单。电子邮件和直拨电话。解决从广告定位、联系信息、数据库细分和招聘等广泛的业务需求。今天免费试用。
AroundDeal
arounddeal.com
全球 B2B 数据智能平台 aroundDeal 成立于 2020 年，是全球公认的亚太地区 (APAC) 领先的 B2B 数据智能平台，受到全球超过 100,000 名客户和用户的信赖。我们的数据库包含超过 1.2 亿联系人和 3000 万家公司，提供电子邮件和电话号码等全面准确的数据，以及有价值的公司洞察数据。 aroundDeal不仅提供数据，还提供智能平台。我们的目标是帮助营销人员、销售代表和招聘人员快速寻找和连接目标联系人、评估竞争环境、获得高价值的商业情报和增长机会。 1. Prospector - 通过更好的数据找到您的下一个客户使用 1 亿多个联系人数据快速构建目标潜在客户列表，并在联系人更换工作时收到警报。 2. 参与 - 自动化您的销售参与 构建自动化销售序列并将您的销售机会提升到一个新的水平。 3. Chrome 扩展程序 - 随处查找潜在客户 直接在 LinkedIn、公司网站和 CRM（Salesforce 或 HubSpot）上获取目标联系人和公司信息。 4. 丰富 - 丰富您的数据 自动利用 aroundDeal 数据库中 50 多个公司统计字段丰富您的记录，包括企业电子邮件、电话、职位、公司名称等。 5. 访问者 - 将网站访问者转化为合格的潜在客户 了解哪些公司正在访问您的网站，并在正确的时间以正确的方式与他们互动。
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 平台旨在帮助您更智能地进行勘探并更快地构建管道。查找潜在客户数据、跟踪销售触发点以及个性化冷外展，全部集中在一处。 寻找销售机会从未如此困难。每天，您的潜在客户都会受到卖家使用非具体、未经定制、通用信息的轰炸。这并不是说销售团队忘记了如何销售……但这是公司扩大规模和发展的唯一途径。 在 LeadIQ，我们相信您可以通过大规模地向合适的人提供量身定制的个人信息，从而更明智地开拓客户并更快地建立渠道。 我们的潜在客户平台可让您在一处查找潜在客户数据、跟踪销售触发点以及个性化冷外展。利用我们的人工智能专利技术，我们消除了勘探过程中令人沮丧的、手动的和彻底困难的部分，这样您就可以专注于再次个性化勘探。通过大规模个性化获得更多回复、预订更多会议并生成更多渠道。 想象一下前景。
Closely
closelyhq.com
Closely 是一个基于云的销售参与平台，适用于任何规模的企业 - 从个体企业家到拥有专门销售团队的品牌。启动自动外展活动、发展和管理您的 Linkedin 网络、导出 B2B 电子邮件联系人并比以往更快地实现您的销售目标。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一个增长营销平台，帮助企业专注于行动。操作可以是您想要的任何内容：电子邮件订阅者、Facebook 点赞者、Twitter 关注者或通过 #hashtag 提及您公司的人。
Ocean.io
ocean.io
更智能的勘探数据平台，可为您带来 5 倍以上的高质量潜在客户，从而实现更快、更高效的收入增长。 Ocean.io 为 B2B 销售和营销团队提供适合公司中适合人员的电子邮件和电话号码。
LeadSquared
leadsquared.com
为企业提供完整的营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Privyr
privyr.com
Privyr 专为在线生成潜在客户并需要通过手机或笔记本电脑轻松访问、联系和转换潜在客户的销售和营销专业人士而设计。我们几乎受到各个行业数百个专业人士的信任。我们的移动 CRM 直接连接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潜在客户来源，并与 WhatsApp、SMS、iMessage、电子邮件和电话无缝协作。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一个人工智能驱动的销售勘探平台，用于在线 B2B 潜在客户开发、可操作的销售情报和自动化销售序列。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免费的 IP 地理定位 API 和准确的 IP 查找数据库 免费的 IP API 提供国家、城市、州、省、当地货币、纬度和经度、公司详细信息、ISP 查找、语言、邮政编码、国家/地区呼叫代码、用户代理信息、IP-通过 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式从任何 IPv4 和 IPv6 地址获取安全信息、时区、当前时间、日落和日出时间、月落和月出时间。
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.ai，您不仅仅是销售；而是销售。您的销售方式更加明智、更加有效。想象一下，有一个系统能够从里到外了解您的潜在客户，建立在海量数据和见解的基础上，以确保每次外展活动都是准确的。精通 152 种语言，令人印象深刻。最好的部分是什么？可扩展，拥有无限的电子邮件帐户，而成本仅为传统方法的十分之一。 从本质上讲，Luna.ai 旨在帮助您在自己最喜欢做的事情上表现出色：与客户建立联系并达成交易。这是为了消除猜测并确保您发送的每条消息都具有个性化和相关性。 立即制定您的第一本行动手册。借助 Luna.ai 的预设，您将在几分钟内启动并运行。月球上见！
Clickback
clickback.com
Clickback 是一款用于加速增长的 B2B 电子邮件潜在客户生成软件。我们强大的解决方案可以让营销人员通过电子邮件发送购买的或冷淡的 B2B 联系人列表，将他们变成热情的、选择加入的潜在客户。现有的营销自动化和电子邮件发送服务不允许您这样做。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自动检索 LinkedIn 上的联系方式。只需免费注册并开始使用我们的 Chrome 扩展程序即可即时访问潜在客户的联系方式。通过丰富数据、创建 LinkedIn 推广活动以及与所有您喜爱的销售应用程序集成，在仪表板中管理您的潜在客户。各行业超过 40,000 名用户已采用 Kaspr Google Chrome 扩展程序来获取合格、准确且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 数据。花时间寻找潜在客户，专注于销售。现在可以免费访问无限量的 B2B 电子邮件。无需信用卡即可注册。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用机器学习和全球人类研究人员网络来帮助 B2B 销售和营销团队扩展其外拨流程。世界上发展最快的公司使用 LeadGenius 来寻找并与持久客户建立联系。 LeadGenius 为 B2B 销售和营销团队提供 3 项主要服务，这些服务可以单独使用，也可以作为一个端到端解决方案使用：自定义潜在客户生成、潜在客户丰富和托管电子邮件外展。借助 LeadGenius，企业可以识别新客户、更新和改进现有潜在客户数据库，并消除出站电子邮件中耗时的步骤。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一个在线平台，旨在帮助各种规模的企业创建引人入胜的营销测验和调查、收集反馈并推动销售。 Marquiz 提供用户友好的拖放式测验构建器、各种独特的测验模板以及每个测验的免费统计数据。这些功能使您可以轻松创建、编辑和分析您的自定义测验。 Marquiz 的定价计划基于每月产生的销售线索数量，这意味着它们是为满足您独特的业务需求而量身定制的，无论您运营的是小型团队还是大型组织。
Koncert
koncert.com
Koncert 是一个人工智能驱动的平台，旨在通过为销售流程提供一套工具来提高销售成功率。该平台包括 Koncert Dialers，这是一套根据团队需求定制的四个独特的销售拨号器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 这些拨号器有助于智能地管理销售电话的过滤、连接和跟踪。该平台还推出了 Koncert Cadence，这是一种跨不同渠道（包括电话、电子邮件、视频和社交媒体）运行的多渠道销售排序器，用于实现多样化的推广。 此外，Koncert 还具有远程销售地板这一智能功能，旨在以数字格式复制传统销售地板工作空间体验。 为了优化外拨，该平台配备了来电显示管理，这是一种用于管理外拨号码的新颖热图功能。它还提供与预先投资的工具的无缝集成，从而增强其可用性。 此外，Koncert 的机器学习功能有助于销售勘探，提供对销售线索进行评分和优先排序的能力。它还为管理者提供了独特的辅导工具——Koncert Remote Coach。 Koncert 致力于通过人工智能增强的拨号系统和其他以销售为导向的功能帮助用户加速销售成功。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一个面向小型到大型 B2B 销售团队的潜在客户生成和潜在客户评分平台。 LeadBoxer 为任何规模的销售团队提供了宝贵的见解，让他们在潜在客户接触之前就感兴趣什么。该软件自动为网站访问者创建访问者档案，捕获他们的在线行为和互动数据，然后根据指定的客户经理设置的参数为他们分配领先分数。借助 LeadBoxer，销售团队能够跟踪网站访问者、页面和视频视图、文档下载以及衡量流量来源。指定销售人员可以设置各种潜在客户属性（行业、页面浏览量等）的重要性，以影响 LeadBoxer 分配的潜在客户分数。当潜在客户准备好获得资格时，LeadBoxer 会报告并通知负责的销售人员。相关销售人员可以通过 LeadBoxer 应用程序直接与潜在客户互动，可以随时查看、分配或删除潜在客户。 LeadBoxer 通过高级 API 与 CRM 和其他销售工具集成。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM 将您的整个业务结合起来，帮助每个人更好地工作、协同工作，并通过单个基于云的系统以正确的方式工作。营销可以产生更多高质量的销售线索，销售可以达成更多交易，财务可以快速轻松地开具发票，支持可以提供卓越的服务。 Workbooks 可以随时随地在所有设备上进行安全访问，并与您当前的系统无缝集成，为您的团队提供 360 度客户的单一视图，帮助他们专注于正确的事情并获得做出决策所需的实时见解。 Workbooks 可帮助您将客户置于业务的核心，并建立持久、有利可图的关系，从而以可持续的方式增加长期收入。
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解决方案使营销人员能够在客户生命周期的每一步吸引营销目标。 Act-On 使客户数据具有可操作性，因此营销人员可以实现远大梦想并构建智能、有效的营销自动化计划来发展业务并产生更高的客户终身价值 - 所有这些都可以以最快的时间实现价值。获取演示：https://act-on.com/demo/ Act-On 使营销人员能够： • 通过 B2B 需求生成、B2C 销售和交易以及客户营销功能大规模发展和扩展业务。通过建立持续的、定制的参与，将访客转变为潜在客户，将潜在客户转变为合格的潜在客户，并将合格的潜在客户转变为终身客户，从而协调和优化整个客户旅程（从认知到宣传）。 • 通过自动化购买旅程、个性化沟通和活动以及提高品牌亲和力和忠诚度，在整个客户生命周期中提供卓越的品牌体验。利用 Act-On 的自动化功能来吸引新的潜在客户、吸引您的联系人并引导潜在客户做出更频繁、更有利可图的购买决策。 • 通过执行全面的入职和培训计划、产品采用和客户保留策略以及新产品和服务促销，推动可衡量的产品采用和客户保留。从新联系人到忠诚的合作伙伴，您可以使用 Act-On 吸引受众，将他们转变为品牌大使，并让他们成为回头客。 Act-On 平台通过交互式动态报告和分析来评估、展示和提高绩效，旨在为任何规模、形状、地点和规模的企业和营销人员提供增长营销价值。平台功能包括： • 自动化且适应性强的购买旅程 • 与领先的 CRM 系统和网络会议深度集成 • 网站访问者参与度跟踪和意图报告 • 动态潜在客户评分、细分和培育 • 社交媒体聆听、勘探、发布和宣传 • 简单- 设计网页表单、登陆页面和电子邮件模板 • 事件触发和事务性电子邮件发送 • 基于实际使用计费的主动联系定价 我们进行营销。我们了解您面临的挑战。我们随时帮助您在每一位客户和每一次营销活动中脱颖而出。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潜在客户生成和网站个性化软件，旨在为您的销售团队提供有关网站访问者的见解，同时为他们提供独一无二的网站体验。通过我们的潜在客户开发服务，识别访问您网站的企业的名称、联系方式和用户数据。推销电话和猜测的日子已经一去不复返了，我们为您的销售团队提供已经对您的产品和/或服务表现出兴趣的热门线索。 98% 的网站访问者从您的网站上消失得无影无踪，您是不是该找出他们是谁了？通过我们新的网站个性化功能，以独特的方式对待您的网站访问者。根据公司详细信息（例如地理位置、公司规模，甚至他们的名称）为访问者提供网站的自定义视图。根据他们的素质向他们展示相关的案例研究、用例和推荐。我们构建访客队列是因为我们亲眼目睹了市场上当前软件中明显需要改进的地方。不过，请不要相信我们的话，今天就免费试用吧！
Leadinfo
leadinfo.com
了解 Leadinfo 如何通过将匿名网站访问者转化为潜在客户来帮助您比竞争对手创造更多更好的销售额
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一家网络技术分析器和领先数据提供商。通过在数百万家公司的网站上跟踪数千种技术，Wappalyzer 可以帮助您识别新的潜在客户并扩大您的潜在市场。
Tomba
tomba.io
Tomba.io 是一个用于 B2B 销售和电子邮件营销的电子邮件查找器。我们正在使用我们的机器人收集和制作公共数据，以提供先进的勘探工具来帮助专业人士大规模数据直接来自来源技术驱动
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads 是一款功能强大的基于网络的潜在客户生成软件，它不仅可以找到相关的潜在客户，还可以找到其联系方式。所有数据都可以保存在您的帐户中，导出并传输到其他网站，如 SalesForce、Zapier、HubSpot、Mailchimp 等。它是一款功能强大的勘探和销售智能软件，可与 LinkedIn、Crunchbase、AngelList 以及您可以上传自己的列表。
Infynd
infynd.com
InFynd是一站式数据智能解决方案。我们简单且用户友好的勘探工具可帮助您识别并接触您的利基市场中的正确潜在客户。我们拥有英国数量最多的符合 GDPR 的 B2B 联系人，送达率为 95%。利用 InFynd 精确的 B2B 数据库（其中包括超过 1500 万条符合英国标准的 SDR）寻找、连接并达成更多交易。我们的数据支持营销和销售团队高效、有效地扩大对外营销活动。 InFynd 成立于 2020 年，是一款即将推出且前景广阔的数据工具，受到从初创公司到企业的 100 多家客户的信赖。
Findymail
findymail.com
Findymail 可帮助您查找和验证用于销售推广的 B2B 电子邮件。我们只为您提供不会退回的经过验证的电子邮件，以确保您的电子邮件送达安全。您还可以自动化当前在流行的勘探平台（例如 Linkedin Sales Navigator 或 Apollo）上进行的手动导出工作，以便您可以更多地专注于完成交易，而不是数据收集。
LeadPyramid
leadpyramid.com
多年来，LEADPYRAMID 一直是数据库服务领域的先行者。对于正在寻找电子邮件和电话号码目标前景的公司来说，它是一站式解决方案 Leadpyramid 是满足所有数据库要求的一站式解决方案。它是一种销售情报工具，可帮助组织通过经过验证的潜在客户进一步拓展业务。它是公司为电子邮件营销和电话营销活动确定合适的 B2B 客户的理想解决方案。 Leadpyramid 有能力为信息技术 (IT)、医疗保健、人力资源、营销或任何行业的任何决策者列表提供数据。该解决方案已帮助众多组织为其以客户为中心的营销方法采购和创建正确的定制解决方案。 LeadPyramid 一直在构建一个经过实时验证的数据库，使您能够获得最佳的数据库交付准确性。