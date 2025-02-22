潜在客户生成软件 - 最热门应用 - 泰国

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潜在客户生成软件：释放自动化勘探和转换的力量 潜在客户生成软件使企业能够简化和优化获取高质量潜在客户、推动增长和最大化收入潜力的流程。通过利用先进的自动化、数据分析和多渠道营销策略，这一创新工具集彻底改变了组织识别、吸引潜在客户并将其转化为实际客户的方式。 从本质上讲，潜在客户生成软件旨在消除传统潜在客户生成方法中固有的猜测和低效率。它使企业能够精确定位并覆盖其理想的受众群体，最终提高转化率和投资回报率。 通过利用潜在客户生成软件的力量，企业可以加速增长，提高销售效率，并在当今动态市场的竞争中保持领先地位。无论是为 B2B 销售创造潜在客户、捕捉电子商务交易的前景，还是推动订阅服务的注册，Lead Generation Software 都能帮助组织释放新的机会并推动可持续的业务增长。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 帮助 B2B SaaS 营销人员提高营销投资回报率、节省日常分析的时间和精力，并针对影响渠道/收入的营销活动提供重要见解。首先，Factors 通过无代码集成汇集了所有数据孤岛 - 网站访问者数据、CRM、广告平台、Clearbit 和 Search Console 数据。通过 CRM 联系人/潜在客户识别网站上的匿名访问者后，Factors 可以提供所有营销指标的统一视图、带有投资回报率分析的多点触控归因、营销和销售渠道分析，以及为 B2B 营销人员量身定制的自动化见解。
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.ai，您不仅仅是销售；而是销售。您的销售方式更加明智、更加有效。想象一下，有一个系统能够从里到外了解您的潜在客户，建立在海量数据和见解的基础上，以确保每次外展活动都是准确的。精通 152 种语言，令人印象深刻。最好的部分是什么？可扩展，拥有无限的电子邮件帐户，而成本仅为传统方法的十分之一。 从本质上讲，Luna.ai 旨在帮助您在自己最喜欢做的事情上表现出色：与客户建立联系并达成交易。这是为了消除猜测并确保您发送的每条消息都具有个性化和相关性。 立即制定您的第一本行动手册。借助 Luna.ai 的预设，您将在几分钟内启动并运行。月球上见！
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Typeform
typeform.com
Typeform 是无代码、精心设计、人性化表单、测验、调查和异步视频解决方案的黄金标准。为您的客户创造个人体验，建立品牌形象和忠诚度，并加速您的成长。凭借 120 多个现有集成，Typeform 可确保您所需的数据无缝插入您的工作流程，并允许您进行大规模通信。具有企业级安全性和BU
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最强大的联系人搜索引擎。 Swordfish 聚合来自世界顶级个人身份验证提供商（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及数百个其他独立来源和实时源的数据，为您提供您正在寻找的人的最新、有效、直接的联系信息。 Swordfish 被世界领先的国防、技术和政府机构的世界顶级招聘人员、销售和调查专业人士使用。从《财富 500 强》高管招聘人员到个体企业家，Swordfish 始终站在您这一边，让您的联系人搜寻高效、准确且易于使用。我们的 5 款产品旨在让生活变得更轻松。 Chrome 扩展程序 - 在网络上查找任何联系数据 文件丰富 - 通过批量丰富客户列表来节省时间 反向搜索引擎 - 根据输入数据查找任何人 集成 - Swordfish 与您的工具无缝连接以及通过我们的集成和 API 实现的 CRM。 Prospector - 通过访问我们强大的 B2B 联系人数据库来查找、联系并关闭您的潜在客户。
Wiza
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查找准确的 B2B 联系信息非常痛苦。 40% 的销售人员表示寻找潜在客户是他们工作中最困难的部分。 LinkedIn 提供了最新的潜在客户库，但没有简单的方法来接触 LinkedIn 之外的潜在客户。数据库解决方案提供联系信息，但工作信息经常是错误的，并且电子邮件会被退回。访问实时验证的联系人数据，送达率高达 99%。今天就开始使用 Wiza！
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智能驱动的销售支持软件彻底改变您的销售策略。 CoPilot AI 是一个尖端平台，可以改变您和您的团队开拓客户、吸引和转化客户的方式。 CoPilot AI 通过以下方式支持营销和销售团队： • 识别与您的业务目标相符的高意向潜在客户并对其进行优先级排序 • 生成有目的的消息，吸引潜在客户并引导他们实现转化 • 提供个性化见解，帮助您定制沟通方式以提供正确的信息以正确的方式传达信息 CoPilot AI 旨在完善您的销售策略，提高转化率，并充当智能盟友来完成更多交易。
NetLine
netline.com
成功的 B2B 营销人员从这里开始。 NetLine 使 B2B 营销人员能够通过一体化买家参与平台扩大收入，该平台提供无与伦比的买家级意向数据和潜在客户生成功能。运营唯一的买家级意向平台 INTENTIVE，提供实时洞察
Closely
closelyhq.com
Closely 是一个基于云的销售参与平台，适用于任何规模的企业 - 从个体企业家到拥有专门销售团队的品牌。启动自动外展活动、发展和管理您的 Linkedin 网络、导出 B2B 电子邮件联系人并比以往更快地实现您的销售目标。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在确保更多客户一次又一次地回到您的业务。它易于学习和使用，这意味着您可以轻松执行有影响力的营销活动。借助 Retainly，您可以让客户保持参与并建立更牢固、更持久的关系。
Grata
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Grata 是领先的并购业务开发解决方案。 Grata 将交易工作流程统一为一体化解决方案，帮助您寻找、研究中间市场公司并与之互动。 Grata 的 AUM 超过 400B 美元，提供寻找和完成更多中间市场交易所需的竞争优势。加入世界领先的并购公司、管理顾问和企业的行列，与 Grata 一起彻底改变他们的业务发展战略。
Surfe
surfe.com
通过 Surfe 的简单 Chrome 扩展添加联系人、查找合格的电子邮件并将 LinkedIn 和 Sales Navigator 对话同步到 CRM。 Surfe 是将您的 RM 与 LinkedIn 集成的排名第一的解决方案，可 • 消除手动数据输入的需要 • 通过丰富提高数据质量 • 获得联系人、潜在客户和交易状态的可见性 • 提高销售效率 与 HubSpot 兼容、Salesforce、Pipedrive、Copper 和 Salesloft。深受 Google、Uber、AWS、Bolt 的喜爱。超过 80% 的 B2B 潜在客户来自 LinkedIn，但它并未针对销售进行优化。将 LinkedIn 中的数据手动输入到 CRM 需要数小时的时间，并且可能会导致数据不一致，从而对销售业绩产生负面影响。此外，在正确的时间访问正确的数据可能具有挑战性，并且会阻碍创收。适合希望节省管理任务时间并在 CRM 数据中实现最佳准确性的销售和收入团队。作为符合 GDPR 和 ISO27001 认证的工具，Surfe 可以帮助您的团队按照数据黄金标准进行运营，确保所有内容都经过结构化、分类、更新和保护。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Privyr
privyr.com
Privyr 专为在线生成潜在客户并需要通过手机或笔记本电脑轻松访问、联系和转换潜在客户的销售和营销专业人士而设计。我们几乎受到各个行业数百个专业人士的信任。我们的移动 CRM 直接连接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潜在客户来源，并与 WhatsApp、SMS、iMessage、电子邮件和电话无缝协作。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用机器学习和全球人类研究人员网络来帮助 B2B 销售和营销团队扩展其外拨流程。世界上发展最快的公司使用 LeadGenius 来寻找并与持久客户建立联系。 LeadGenius 为 B2B 销售和营销团队提供 3 项主要服务，这些服务可以单独使用，也可以作为一个端到端解决方案使用：自定义潜在客户生成、潜在客户丰富和托管电子邮件外展。借助 LeadGenius，企业可以识别新客户、更新和改进现有潜在客户数据库，并消除出站电子邮件中耗时的步骤。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一个创新的 B2B 潜在客户开发和数据丰富平台，彻底改变了销售和营销。在先进算法和人工智能的支持下，它使企业能够发现高质量的潜在客户、丰富客户数据并简化流程。通过与现有系统无缝集成，CUFinder 使公司能够个性化通信、节省时间并在当今动态的商业环境中获得竞争优势。体验 CUFinder 的变革力量，为您的销售和营销成功开启新的可能性。
LeadMine
leadmine.net
LeadMine 是简单而强大的潜在客户生成平台之一，受到全球 1000 多家公司的信赖。 LeadMine 致力于提供高素质、经过验证且最重要的是准确的专业业务线索。使用我们的工具，您可以在五秒钟内找到您的潜在客户。
W3rocks
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W3rocks 为您提供了一套产品，您可以将其用于营销，以发展您的公司、寻找潜在客户、发送电子邮件、创建聊天机器人、吸引访问者撰写评论、防止您的网站出现虚假电子邮件、在您的网站上显示社交通知还有更多。一套营销和潜在客户开发产品：套装包括多种潜在客户开发工具，您可以使用它们来发展您的公司。获得更多潜在客户和客户：所有工具都旨在为您的公司带来新的潜在客户和客户，以促进其发展。无限制地访问所有产品：提供对所有软件的无限制访问，没有任何限制，不再为每条线索付费。包括什么？用于查找新潜在客户电子邮件的丰富数据软件：从公司列表中查找潜在客户。您将能够从公司或域列表中获取潜在客户。该软件非常适合 B2B 公司、销售和增长黑客。寻找潜在客户的最佳丰富软件。非常适合通过冷电子邮件生成潜在客户并寻找潜在客户。查找企业电子邮件和潜在客户信息。将潜在客户和业务数据直接导出到 Excel。从网站列表中提取电子邮件、电话和社交媒体：您可以上传域列表，并从 Facebook、LinkedIn、Twitter 等中提取电子邮件、社交媒体 URL 和用户名，以及每个网站所有页面上的电话号码。提取所有电子邮件后，即可下载 Excel 格式的报告。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的基于帐户的营销 (ABM) 平台在购买过程的每个阶段协调营销和销售活动。在单一平台中，Foundry ABM 结合了基于帐户的广告、网络个性化和销售激活功能，以跨多个渠道协调营销活动。这些活动工具和分析在专有的人工智能驱动的购买意向引擎上运行，该引擎可在购买过程中评估帐户兴趣。 Foundry ABM 可以精心策划 ABM 活动，以提高目标客户的认知度、参与度和渠道。要了解更多信息，请访问 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：许多评论都是针对 Triblio 平台，即现在的 Foundry ABM。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 可以节省您在研究和数据输入方面的时间。我们会自动找到您需要的信息。
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MassContacts 是一个包含超过 5000 万在职专业人士和简历的精选数据库。加强您的潜在客户开发、营销和招聘工作。使用高级过滤来找到您的完美潜在客户和候选人。它是市场上最实惠且易于使用的联系人数据库和简历搜索。
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多年来，LEADPYRAMID 一直是数据库服务领域的先行者。对于正在寻找电子邮件和电话号码目标前景的公司来说，它是一站式解决方案 Leadpyramid 是满足所有数据库要求的一站式解决方案。它是一种销售情报工具，可帮助组织通过经过验证的潜在客户进一步拓展业务。它是公司为电子邮件营销和电话营销活动确定合适的 B2B 客户的理想解决方案。 Leadpyramid 有能力为信息技术 (IT)、医疗保健、人力资源、营销或任何行业的任何决策者列表提供数据。该解决方案已帮助众多组织为其以客户为中心的营销方法采购和创建正确的定制解决方案。 LeadPyramid 一直在构建一个经过实时验证的数据库，使您能够获得最佳的数据库交付准确性。
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Goava 是一个通过发现最有价值的销售线索来增加销售额的平台。我们帮助 B2B 销售人员获得有关潜在客户的量身定制的见解。 Goavas 平台告诉您应该联系哪家公司、应该与谁交谈以及应该谈论什么。简单的界面使您能够获得无与伦比的计时并不公平地跟踪您的潜在客户和客户。
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Fork是一家帮助云服务公司智能获客的公司。公司平台由系列产品组成，主要服务对象集中于IaaS、PaaS和SaaS层云服务企业。通过先进的数据分析技术和全网公开信息，重构企业的业务信息基础，构建独特的企业采购预算量化评估体系，并以此为基础构建高效的企业客户分析与匹配系统。
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Company Guru 门户允许深入了解来自大量公司的广泛业务数据。利用我们广泛的信息仔细观察市场并节省资源。免费使用我们的门户，帮助您的团队增加销售额并缩短形成有效目标列表的时间。
SonarList
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在世界范围内搜索数据和商业电子邮件，并以经济实惠的价格无限地验证它们。
Charm.io
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Charm.io 帮助 SaaS、代理机构和电子商务服务企业发现和识别合格的 DTC 品牌，以开展营销和销售工作。 Charm 的平台提供了有关这些公司的大量数据，并包含 160 多个过滤器，使用户能够定义适合其目标受众的独特搜索标准。这些过滤器对于使用它们根据特定需求构建目标列表的机构特别有用。搜索结果提供有关公司的信息以及每个企业内决策者和员工的直接联系信息。这种无缝流程可以轻松找到符合特定标准的公司并联系关键利益相关者，而无需使用其他外部来源或工具来补充研究。
Findymail
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Findymail 可帮助您查找和验证用于销售推广的 B2B 电子邮件。我们只为您提供不会退回的经过验证的电子邮件，以确保您的电子邮件送达安全。您还可以自动化当前在流行的勘探平台（例如 Linkedin Sales Navigator 或 Apollo）上进行的手动导出工作，以便您可以更多地专注于完成交易，而不是数据收集。
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InFynd是一站式数据智能解决方案。我们简单且用户友好的勘探工具可帮助您识别并接触您的利基市场中的正确潜在客户。我们拥有英国数量最多的符合 GDPR 的 B2B 联系人，送达率为 95%。利用 InFynd 精确的 B2B 数据库（其中包括超过 1500 万条符合英国标准的 SDR）寻找、连接并达成更多交易。我们的数据支持营销和销售团队高效、有效地扩大对外营销活动。 InFynd 成立于 2020 年，是一款即将推出且前景广阔的数据工具，受到从初创公司到企业的 100 多家客户的信赖。
AeroLeads
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AeroLeads 是一款功能强大的基于网络的潜在客户生成软件，它不仅可以找到相关的潜在客户，还可以找到其联系方式。所有数据都可以保存在您的帐户中，导出并传输到其他网站，如 SalesForce、Zapier、HubSpot、Mailchimp 等。它是一款功能强大的勘探和销售智能软件，可与 LinkedIn、Crunchbase、AngelList 以及您可以上传自己的列表。
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一家网络技术分析器和领先数据提供商。通过在数百万家公司的网站上跟踪数千种技术，Wappalyzer 可以帮助您识别新的潜在客户并扩大您的潜在市场。
Leadinfo
leadinfo.com
了解 Leadinfo 如何通过将匿名网站访问者转化为潜在客户来帮助您比竞争对手创造更多更好的销售额
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Visitor Queue 是一款 B2B 潜在客户生成和网站个性化软件，旨在为您的销售团队提供有关网站访问者的见解，同时为他们提供独一无二的网站体验。通过我们的潜在客户开发服务，识别访问您网站的企业的名称、联系方式和用户数据。推销电话和猜测的日子已经一去不复返了，我们为您的销售团队提供已经对您的产品和/或服务表现出兴趣的热门线索。 98% 的网站访问者从您的网站上消失得无影无踪，您是不是该找出他们是谁了？通过我们新的网站个性化功能，以独特的方式对待您的网站访问者。根据公司详细信息（例如地理位置、公司规模，甚至他们的名称）为访问者提供网站的自定义视图。根据他们的素质向他们展示相关的案例研究、用例和推荐。我们构建访客队列是因为我们亲眼目睹了市场上当前软件中明显需要改进的地方。不过，请不要相信我们的话，今天就免费试用吧！
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款电子邮件查找和业务数据丰富工具，用于 B2B 销售推广和电子邮件营销。我们正在收集和制作公共数据，以提供先进的潜在客户电子邮件研究平台，帮助专业人士发起高效的电子邮件营销和外展活动，并获取有关潜在收件人的宝贵数据。
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith 是一个网站分析器、潜在客户开发、竞争分析和商业智能工具，为互联网提供技术采用、电子商务数据和使用分析。
SigParser
sigparser.com
将您的电子邮件变成联系人。自动从您的电子邮件、电子邮件签名和日历中查找每个联系详细信息。轻松与 CRM 和营销应用程序同步，让您的联系人保持最新状态。
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apify.com
了解用于网页抓取、数据提取和自动化的全栈平台。由开发人员为开发人员构建。 + Apify Store 超过 1,600 个用于网页抓取或自动化项目的预构建抓取工具。抓取社交媒体、Google 地图、Google 搜索、YouTube 等。 + 使用开源工具进行开发 使用 Crawlee 简化抓取，Crawlee 是我们流行的开源库，用于在 Node.js 中构建可靠的抓取工具。或者使用新的 Apify Python SDK。 + 依赖您最喜欢的库 Apify 与 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppeteer。 + 将您的代码转变为 Apify Actor Actor 是无服务器微应用，易于开发、运行、共享和集成。基础设施、代理和存储已准备就绪。 + 部署到云端 无需配置。使用单个 CLI 命令或直接从 GitHub 构建。 + 从 Apify 控制台、CLI、API 运行您的 Actor，或安排您的 Actor 随时启动。 + 永远不会被阻止使用我们庞大的数据中心和住宅代理池。依靠具有类人浏览器指纹的智能 IP 地址轮换。 + 存储和共享抓取结果 使用分布式 URL 队列进行抓取。存储结构化数据或二进制文件。以 Excel、CSV、JSON、JSONL、XML、RSS 或 HTML 表格式导出数据集。 + 随时间监控性能 检查所有 Actor 运行、其日志和运行时成本。监听事件并获取自定义自动警报。 + 将您的 Actor 插入任何工作流程 使用现成的集成立即连接到数百个应用程序，或使用 Webhooks 和我们的 API 设置您自己的应用程序。 + 发布您的 Actor 加入数百名开发者的行列，在 Apify 商店上分享他们的 Actor 并赚钱。
Revscale
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无论您是要自动化个性化销售推广、简化筹款工作，还是希望招募新的团队成员，Revscale 都会分析来自整个网络的买家意图信号和见解，并通过旨在实现转化的社交接触点和自动出站序列来吸引您的潜在客户。
ReachStream
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ReachStream 是一家 B2B（企业对企业）数据解决方案提供商，为营销和销售目的提供高质量和准确的数据。它为企业提供了广泛的数据访问权限，包括联系信息、公司详细信息等，帮助他们识别和瞄准理想的潜在客户。 ReachStream 的数据旨在支持数据驱动的营销和销售工作，使企业能够有效地接触目标受众、培育潜在客户并最终推动收入增长。该平台在当今动态的商业环境中尤其有价值，拥有最新且全面的数据对于成功至关重要。
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OmBit：您的终极销售和勘探工具！隆重推出 OmBit：您的潜在客户生成动力源！希望加强您的潜在客户开发工作？别再犹豫了！ OmBit 致力于彻底改变您寻找潜在客户的方式。借助我们方便的浏览器扩展，您可以轻松地从 LinkedIn 和其他支持的网站中提取潜在客户。一旦您掌握了线索，剩下的就由我们来处理！我们的智能系统将快速识别和验证每个用户的电子邮件地址，确保数据准确可靠。不再把时间浪费在无效联系人上！但这还不是全部！您还可以上传自己的潜在客户列表，我们也会对其进行检查。我们会将其分类为有效、有风险或无效，让您清楚地了解潜在客户的质量。现在，让我们进入激动人心的战役世界！ 使用动态占位符个性化您的电子邮件推广。选择发送电子邮件的最佳时间和日期。设置后续序列，以便在没有响应时自动发送第二条消息。你猜怎么着？我们的神经网络甚至可以帮助您制作引人注目的电子邮件！想要掌控您的营销活动吗？我们的收件箱功能可以满足您的需求！就在我们的平台上跟踪您的电子邮件营销活动的统计数据、查看回复并参与对话。这就像拥有自己的潜在客户开发指挥中心！等等，还有更多！ OmBit 还提供强大的团队协作功能。邀请您的同事加入您的工作区，并无缝协作。团结一心，最大限度提高生产力，取得伟大成果！那么，您准备好利用 OmBit 来增强您的潜在客户了吗？今天就开始吧，看着您的业务飙升至新的高度！
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 通过专用人工智能和深入的专有帐户数据，帮助 B2B 销售和营销团队找到、优先考虑、吸引和转化最有可能购买其产品的公司。我们通过瞄准技术采用和数百种业务属性，帮助您在全球数千万家公司中发现最适合的客户。我们的人工智能平台可以预测谁需要您的技术产品以及他们何时准备购买。更重要的是 - Enlyft 使您的团队能够在几秒钟内获得有关每个帐户的业务关键见解 - 从而实现自信、有针对性和有效的外展。为此，我们将销售和营销优化的人工智能模型与专有的数据收集机制相结合，生成市场上最丰富、最可靠和最新的潜在客户数据数据库。 Enlyft 通过易于使用的网站、插件、数据下载、LinkedIn 联系人、CRM 集成等，成为您工作流程的无缝组成部分。从财富 100 强到初创公司，世界上最高效的销售和营销团队都依靠 Enlyft 的人工智能驱动的需求生成来推动和优先考虑他们的勘探渠道，并赢得更多业务 - 只需花费其预算的一小部分。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一个销售情报平台，可让您在一周或更短的时间内进入市场。意图数据、技术使用跟踪器、潜在客户评分，使 B2B 营销人员/销售人员能够确定他们的目标市场。 OceanFrogs 为提供国际数据（亚太地区、日本、印度和美国）而感到自豪。我们跟踪全球超过 9000 项技术、1000 个意图主题和超过 1000 万家公司。 OceanFrogs 按团队、产品和服务提供搜索，将焦点集中在您想要的公司的精细列表上。 OceanFrogs 平台已被用于识别合适的客户并识别合适的合作伙伴。您可以同时建立渠道合作伙伴和客户渠道。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Alto、Enate、42Gears、MontyCloud 是我们的一些客户。我们与大型企业以及小公司合作。我们始于 2017 年。我们为云、RPA、信息安全、人才管理和分析等许多垂直领域的营销/销售提供服务。我们的客户专注于产品和服务公司。我们的主要客户是那些针对国际客户、希望专注于个性化推广的客户。
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact 是一种 SaaS 解决方案，可直接丰富、清理和纠正 CRM 中的数据，无需任何人工干预。该解决方案仅在我们的专有算法和测试服务器上运行，与所有丰富解决方案不同，Dropcontact 没有联系人数据库。这使得 Dropcontact 成为唯一 100% GDPR 合规的解决方案。自动清理、自动重复检测和合并以及数据丰富（电子邮件地址、电话号码、LinkedIn 个人资料等）可以解放销售和营销团队，让他们能够专注于核心业务。
Success.ai
success.ai
Success.ai 是一个一体化的冷电子邮件平台，旨在帮助企业实现高速增长。该工具专注于解锁无限的潜在客户、电子邮件、热身和先进的人工智能写作功能，旨在加强外展工作。该平台提供对超过 7 亿条经过验证的 B2B 潜在客户的庞大数据库的访问，使用户能够轻松发现并与他们的理想客户互动。 高级过滤器和关键字对此进行了补充，可以根据行业、公司规模、位置和收入来获取目标客户。 Success.ai 还提供无限制的电子邮件发送帐户，允许用户每天发送数千封电子邮件，而不会影响他们的声誉。 该工具的预热功能有助于确保最大的电子邮件发送效率，并防止电子邮件成为垃圾邮件，让您高枕无忧，确保收件箱送达。人工智能驱动的写作功能允许用户轻松制作定制电子邮件，利用人工智能来保持品牌真实性并产生数据驱动的影响。 AI个性化进一步提高参与度和响应率，使用户能够抓住更多机会。其他功能包括 InboxHub，它可以简化潜在客户响应和交易完成，以及强大的营销活动分析，以最大限度地提高结果。 该工具还提供收件箱轮换功能，以便在多个帐户之间有机地分配电子邮件发送，以及电子邮件验证和批量域测试，以保证送达率。总的来说，Success.ai 是一个全面的解决方案，旨在帮助企业加速增长，并在冷电子邮件营销活动中取得最大的影响力和成功。
Ocean.io
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更智能的勘探数据平台，可为您带来 5 倍以上的高质量潜在客户，从而实现更快、更高效的收入增长。 Ocean.io 为 B2B 销售和营销团队提供适合公司中适合人员的电子邮件和电话号码。
Sopro
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Sopro 帮助企业识别合格的潜在客户并与之互动。我们的专家代表您的销售团队瞄准、研究和吸引潜在客户。通过个性化的对话式介绍，与潜在客户进行一对一的互动，旨在自然地融入您的销售渠道。我们可靠、预算友好且可扩展。欢迎来到 B2B 销售的未来。
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent 是一个基于 B2B 意图的联系智能平台，植根于机器学习和人工智能。我们通过多源意图信号、准确的手机详细信息、实时验证的联系人、人工智能驱动的相似建模、针对 3500 万决策者的无与伦比的企业结构和技术洞察来支持营销和销售渠道。 Infotelligent 可帮助企业找到具有较高购买倾向的客户，并通过准确的联系信息和闪电般快速的数据工作流程来增加销售预订。
Signum
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随时了解客户公司、行业和职业发展的变化，并使用人工智能生成的摘要进行有效的对话。
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useartemis.co
寻找潜在客户、通过电子邮件丰富内容并启动多渠道营销活动。 加强您的外展工作，提取和丰富潜在客户，然后通过 Linkedin 和电子邮件启动多渠道营销活动。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一个人工智能驱动的销售勘探平台，用于在线 B2B 潜在客户开发、可操作的销售情报和自动化销售序列。
Collective[i]
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