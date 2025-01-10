潜在客户生成软件 - 最热门应用 - 菲律宾

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
潜在客户生成软件：释放自动化勘探和转换的力量 潜在客户生成软件使企业能够简化和优化获取高质量潜在客户、推动增长和最大化收入潜力的流程。通过利用先进的自动化、数据分析和多渠道营销策略，这一创新工具集彻底改变了组织识别、吸引潜在客户并将其转化为实际客户的方式。 从本质上讲，潜在客户生成软件旨在消除传统潜在客户生成方法中固有的猜测和低效率。它使企业能够精确定位并覆盖其理想的受众群体，最终提高转化率和投资回报率。 通过利用潜在客户生成软件的力量，企业可以加速增长，提高销售效率，并在当今动态市场的竞争中保持领先地位。无论是为 B2B 销售创造潜在客户、捕捉电子商务交易的前景，还是推动订阅服务的注册，Lead Generation Software 都能帮助组织释放新的机会并推动可持续的业务增长。
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Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Avochato
avochato.com
在当今的互联世界中，客户处于主导地位。客户希望能够通过任何渠道灵活地与企业进行沟通，而当他们这样做时，他们的体验需要个性化、即时且始终在线。面对不断增长的客户需求，销售、营销和客户支持团队必须随机应变。幸运的是，Avochato 使所有团队都能轻松与客户联系，并在从潜在客户捕获和培育到售后支持的每一步中提供无缝且高效的体验。结果：您提高了与客户的互动，以比以往更快的速度达成更多交易。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Privyr
privyr.com
Privyr 专为在线生成潜在客户并需要通过手机或笔记本电脑轻松访问、联系和转换潜在客户的销售和营销专业人士而设计。我们几乎受到各个行业数百个专业人士的信任。我们的移动 CRM 直接连接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潜在客户来源，并与 WhatsApp、SMS、iMessage、电子邮件和电话无缝协作。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Typeform
typeform.com
Typeform 是无代码、精心设计、人性化表单、测验、调查和异步视频解决方案的黄金标准。为您的客户创造个人体验，建立品牌形象和忠诚度，并加速您的成长。凭借 120 多个现有集成，Typeform 可确保您所需的数据无缝插入您的工作流程，并允许您进行大规模通信。具有企业级安全性和BU
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Apify
apify.com
了解用于网页抓取、数据提取和自动化的全栈平台。由开发人员为开发人员构建。 + Apify Store 超过 1,600 个用于网页抓取或自动化项目的预构建抓取工具。抓取社交媒体、Google 地图、Google 搜索、YouTube 等。 + 使用开源工具进行开发 使用 Crawlee 简化抓取，Crawlee 是我们流行的开源库，用于在 Node.js 中构建可靠的抓取工具。或者使用新的 Apify Python SDK。 + 依赖您最喜欢的库 Apify 与 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppeteer。 + 将您的代码转变为 Apify Actor Actor 是无服务器微应用，易于开发、运行、共享和集成。基础设施、代理和存储已准备就绪。 + 部署到云端 无需配置。使用单个 CLI 命令或直接从 GitHub 构建。 + 从 Apify 控制台、CLI、API 运行您的 Actor，或安排您的 Actor 随时启动。 + 永远不会被阻止使用我们庞大的数据中心和住宅代理池。依靠具有类人浏览器指纹的智能 IP 地址轮换。 + 存储和共享抓取结果 使用分布式 URL 队列进行抓取。存储结构化数据或二进制文件。以 Excel、CSV、JSON、JSONL、XML、RSS 或 HTML 表格式导出数据集。 + 随时间监控性能 检查所有 Actor 运行、其日志和运行时成本。监听事件并获取自定义自动警报。 + 将您的 Actor 插入任何工作流程 使用现成的集成立即连接到数百个应用程序，或使用 Webhooks 和我们的 API 设置您自己的应用程序。 + 发布您的 Actor 加入数百名开发者的行列，在 Apify 商店上分享他们的 Actor 并赚钱。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Popl
popl.co
Popl 是领先的团队数字名片平台，为全球数百万公司和专业人士提供创新解决方案。我们的平台使团队能够创建、分发和管理数字名片，确保品牌一致性、简化潜在客户收集和大规模企业级数据安全，使我们成为企业级客户的首选。 Popl 与 5,000 多个应用程序无缝集成，为管理员提供了各种强大的工具来简化他们的工作流程。通过我们的平台，您可以： - 将潜在客户直接导出到您的 CRM 系统 - 从 Active Directory (HR) 平台同步团队成员 - 自动输入数据以消除错误并节省时间 - 创建营销自动化以推动转化和收入 在 Popl，我们致力于提供无与伦比的客户服务和支持。要了解我们平台的强大功能，请单击上面的按钮立即与我们安排免费演示。
HiHello
hihello.com
HiHello 是企业公司数字名片的首要解决方案。借助 HiHello，公司可以用专业的数字名片取代纸质名片，从而给客户、合作伙伴和潜在客户留下深刻的印象。 HiHello 的数字名片可以包括姓名、头衔、公司、公司徽标、图片甚至视频和代词。卡片还包括电话号码、地址、网站、社交媒体资料、YouTube 视频、注释等信息。 HiHello 的企业产品允许企业定制名片以匹配其企业品牌，并对员工的数字名片拥有完全的管理控制权。公司管理员可以随时编辑或修改卡片。我们简化的入职流程使各种规模的公司都能轻松地向整个团队推出数字名片解决方案。
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™，领先的潜在客户开发平台。市场上排名第一的销售自动化软件。注册并加入平台
bant.io
bant.io
一体化潜在客户开发和销售加速平台，可通过数据驱动的实验帮助您实现客户获取自动化，让失败成为不可能。
Lusha
lusha.com
Lusha 是一个进入市场的情报平台，专为销售、营销和招聘团队而设计。 Lusha 新鲜、动态、高质量的数据和见解有助于消除噪音，在正确的时间接触到正确的人。 Lusha 提供简单的设置，无需冗长的入职流程的麻烦。通过我们简单的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用户可以维护新的数据库并确保持续、自动地丰富其 CRM。 Lusha 始终掌握不断发展的隐私和安全法规，完全符合 GDPR 和 CCPA，并且是唯一获得全球最高国际隐私标准 ISO 27701 认证的销售智能解决方案。
Surfe
surfe.com
通过 Surfe 的简单 Chrome 扩展添加联系人、查找合格的电子邮件并将 LinkedIn 和 Sales Navigator 对话同步到 CRM。 Surfe 是将您的 RM 与 LinkedIn 集成的排名第一的解决方案，可 • 消除手动数据输入的需要 • 通过丰富提高数据质量 • 获得联系人、潜在客户和交易状态的可见性 • 提高销售效率 与 HubSpot 兼容、Salesforce、Pipedrive、Copper 和 Salesloft。深受 Google、Uber、AWS、Bolt 的喜爱。超过 80% 的 B2B 潜在客户来自 LinkedIn，但它并未针对销售进行优化。将 LinkedIn 中的数据手动输入到 CRM 需要数小时的时间，并且可能会导致数据不一致，从而对销售业绩产生负面影响。此外，在正确的时间访问正确的数据可能具有挑战性，并且会阻碍创收。适合希望节省管理任务时间并在 CRM 数据中实现最佳准确性的销售和收入团队。作为符合 GDPR 和 ISO27001 认证的工具，Surfe 可以帮助您的团队按照数据黄金标准进行运营，确保所有内容都经过结构化、分类、更新和保护。
Texau
texau.com
TexAu 是一个增长自动化工具箱，可让您生成新的潜在客户，快速轻松地联系他们，并提高您对用户的了解。
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn 电子邮件查找器 寻找潜在客户的最快方式。 适用于多任务 B2B 销售、招聘和营销经理的潜在客户查找工具。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自动检索 LinkedIn 上的联系方式。只需免费注册并开始使用我们的 Chrome 扩展程序即可即时访问潜在客户的联系方式。通过丰富数据、创建 LinkedIn 推广活动以及与所有您喜爱的销售应用程序集成，在仪表板中管理您的潜在客户。各行业超过 40,000 名用户已采用 Kaspr Google Chrome 扩展程序来获取合格、准确且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 数据。花时间寻找潜在客户，专注于销售。现在可以免费访问无限量的 B2B 电子邮件。无需信用卡即可注册。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一个进入市场的情报平台，可帮助营销、销售和收入运营团队通过以下方式将管道效率提高 5 倍： - 从 3 亿个独特技术分析的 2200 万个帐户中识别您的理想客户 (ICP)安装数据点。 - 通过使用最佳意图、公司新闻和网络访问者数据，显示对您的产品或服务有积极市场需求的帐户。 - 从我们包含 1 亿多联系人的数据库（包括电子邮件和手机号码）中为决策者提供经过验证的联系信息 - 充当您团队的延伸，利用我们 2,000 多人的研究团队来填补任何联系人或帐户数据空白 - 同时提供无限信用世界级客户服务支持的定价 我们的客户是来自 ServiceTitan、ProGlove、Openprise 和 Veranex 等行业领先公司的精明收入团队，他们明白在当今充满挑战的经济环境中提高管道效率是收入增长的关键。 15 年来，我们一直为行业提供高质量数据，直到最近才将其直接提供给我们的 800 多家客户。
Expandi
expandi.io
Expandi 是一款 LinkedIn 自动化工具，可让您使用全渠道方法最安全地联系潜在客户。借助 Expandi，您无需成为 LinkedIn 专家即可获得结果并增强您的 LinkedIn 外展活动。通过 LinkedIn 或通过智能、自动化序列发送电子邮件联系您的潜在客户。 15 分钟内启动您的第一个营销活动，24 小时内即可看到结果。我们的使命是成为为您的企业进行全渠道推广的最安全、最明智的方式。具有市场领先的功能，例如： • 智能营销活动构建器：支持潜在客户并关注其公司页面等操作。 • LinkedIn 活动功能包括邀请您的网络加入您的活动或向参加过您主办的活动的任何人发送消息。 • 与Hyperise 集成：能够发送个性化图像和GIF，以便在LinkedIn 上脱颖而出。 • ...还有更多您有兴趣了解更多吗？请访问我们的网站，或联系 [email protected] 开始免费试用。
Purple
purple.com
紫色改善了游客与复杂空间的联系方式。 Purple 的解决方案为零售、医疗保健、酒店、景点、机场和体育场等行业提供服务，在 120 个国家/地区使用，每天为 70,000 多个场馆的超过 100 万最终用户提供服务。通过 Purple 的室内定位服务，企业能够了解访客是谁以及他们在现场时的行为方式，从而增强访客体验。通过这种洞察力，企业可以做出洞察力驱动的决策来优化运营并增加收入流。
Interact
tryinteract.com
Interact AI 是一种自动测验创建工具，可简化生成引人入胜的测验的过程。它为希望创建测验的企业提供了一个用户友好的解决方案，而无需广泛的人工智能知识或书写提示。 Interact 平台提供了一套全面的功能，可以为各种商业促销活动构建定制测验。只需输入其网站 URL，用户就可以使用测验生成器，该生成器会分析网站以生成相关测验。 然后，在启动之前，可以使用易于使用的构建器进一步自定义生成的测验。除了测验创建之外，Interact 还提供分析和软件集成，以帮助企业收集潜在客户并深入了解客户。 利用提供的测验分析，企业可以获得有关其受众的有价值的信息。 Interact AI 由最初专注于潜在客户生成测验的团队开发，在创建高参与度、高转化率测验方面拥有多年的专业知识。 通过对测试版客户进行广泛的测试，他们对 ChatGPT 提示进行了微调，有效地将客户反馈转化为问卷，在用户和人工智能测验制作者之间进行调解。借助 Interact AI，企业可以快速构建独特且高质量的测验，推广其产品或服务，同时产生合格的销售线索。 其直观的界面和强大的功能使其成为寻求通过测验吸引客户的企业的宝贵工具。
Landingi
landingi.com
该平台提供多种解决方案，为营销人员使用登陆页面创建营销活动的每一步提供支持：从设计，到活动的启动、集成、优化，再到转化。 Landingi 平台拥有极其直观、像素完美的拖放编辑器，您可以在其中轻松设计漂亮的登陆页面、移动页面和销售渠道。凭借 400 多个专为适应不同行业并服务于营销活动目标而量身定制的即用型模板，高转化率登陆页面的创建过程变得省时且流畅。 Landingi 提供 150 多个集成来自动化客户的工作流程、提高营销效率，并最终更快地实现目标。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首个即用即付 B2B 勘探平台，拥有超过 1 亿直接 B2B 联系人，准确率保证为 95%，自 2015 年以来已为超过 20,000 家客户提供服务。我们创新而强大的平台为业务联系提供服务向来自 200 多个国家/地区的客户列出了 50 多个搜索条件、网络技术、ABM，以及除业务联系之外按专业和房地产经纪人划分的两个针对医疗保健专业人员的特殊类别。
CallPage
callpage.io
CallPage 是您网站上的一个小部件，可帮助您的网站访问者在 28 秒内通过免费电话与您联系。 CallPage 小部件可让您致电网站访问者，并帮助您额外获得 30-125% 的潜在客户。借助 CallPage，您可以轻松： - 增加优质潜在客户数量 - 降低客户获取成本 - 提高转化率 - 改善客户体验
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是专为忙碌的营销人员创建的转化优化工具集。它提供快速、易于使用的解决方案，可以通过三种方式帮助您提高销售额： 1. 智能电子商务弹出窗口可帮助您更快地构建列表、减少购物车放弃并以前所未有的方式提高电子商务销售额。 2. 网站个性化功能使您可以轻松地根据购物者细分定制网站和营销活动登陆页面消息，以获得更相关、更有意义的体验。 3. 易于使用的 A/B 测试可让您快速设置、测试和比较弹出和个性化登陆页面的性能。此外，您可以比较完整的购物者旅程来衡量对底线的影响。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一个转化营销工具包，用于通过收集每个网站访问者的联系信息、提高平均订单价值并通过有针对性的弹出窗口促进销售来充分利用每个网站访问者。它通过易于使用的构建器轻松创建高转换弹出窗口，为您提供完全的设计自由。而使用网站个性化工具，您可以根据访问者的活动历史记录、推荐来源、地理位置、设备、购物车价值、订单历史记录等轻松编辑您的网站，并通过其可视化现场编辑器将网站拆分为多个变体。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在确保更多客户一次又一次地回到您的业务。它易于学习和使用，这意味着您可以轻松执行有影响力的营销活动。借助 Retainly，您可以让客户保持参与并建立更牢固、更持久的关系。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是为博主、个体企业家、初创公司和企业提供完整的潜在客户增长和电子邮件营销服务。从 B2B 到 B2C，超过 500,000 家企业依靠 Mailmunch 每天产生数千个潜在客户，并通过电子邮件营销增加收入。以下是您可以使用 Mailmunch 执行的所有操作： - 为每个行业和用例构建具有各种选择加入形式的电子邮件列表 - 通过潜在客户培育序列来培育这些潜在客户 - 通过易于构建的方式降低购物车放弃率并产生重复销售自动回复 - 通过高送达率广播推广新活动或宣布产品更新 - 通过我们专为高吸引力而设计的引人注目的登陆页面来提高转化率 Mailmunch 的设置也非常容易。我们直观的拖放构建器以及数百个免费模板确保您可以在几分钟内启动任何活动，无论是选择加入表单、电子邮件活动还是登陆页面。如果您想知道 Mailmunch 是否适合您的组织，请不要担心。 Mailmunch 为每个行业和垂直领域提供了选择。有关 Mailmunch 选择加入表单的更多信息： - 六种不同类型的选择加入表单 - 适用于每个用例的庞大模板库 - 高级显示规则和 A/B 测试 - 拖放构建器可轻松定制 - 适合移动设备的表单，看起来不错在每台设备上 有关 Mailmunch 登陆页面的更多信息： - 适用于每个行业的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 与领先的电子邮件营销服务的开箱即用集成 - A/B 测试以优化高转化率 有关 Mailmunch 电子邮件营销的更多信息： - 适用于每个营销活动和利基市场的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 自动回复序列 - 易于设计和安排广播 我们强大的工具套件中还有更多功能可以满足您的所有电子邮件营销需求。我们所有的付费计划均提供 60 天退款保证，让您有信心尝试您能找到的最简单的潜在客户增长和电子邮件营销工具。
Pocus
pocus.com
Pocus 将数据转化为收入。结合您的团队需要的所有产品使用情况和意图信号，确定最佳机会的优先级并采取快速行动。 Pocus 可以帮助您根据真实的购买信号构建渠道，而不是您团队的最佳猜测（无论是推出新徽标还是扩展现有徽标）。借助 Pocus，Asana、Canva、Miro 和 Loom 的市场营销团队每周可以节省 10 多个小时来挖掘数据，充满信心地查找并达成交易。
Wyng
wyng.com
Wyng 帮助品牌发展并了解其受众，从而提供更相关的体验。借助 Wyng，营销人员可以轻松构建交互式数字体验，在适当的时刻吸引客户，获得偏好和其他零方数据，并实时进行个性化。无论体验是产品搜索测验、促销还是偏好中心 - Wyng 体验总是适时、用户友好，并为消费者提供真正的价值。 Wyng 为 250 多个全球品牌提供服务，包括 AAA、迪士尼、雅诗兰黛、索尼和联合利华，这些品牌使用 Wyng 来推动选择加入、增加销量并增强消费者信任和品牌亲和力。
TierPeak
tierpeak.com
面向中小型企业的一体化销售和营销平台。面向中小型企业的一体化营销和销售平台。
Digioh
digioh.com
使用 Digioh 将转化率提高 3% 以上！享受轻松的联系人收集、测验、调查、登陆页面和偏好中心 - 所有这些都旨在捕获、汇聚和转换更多零方数据！ 扩大您的电子邮件+短信营销列表，捕获零方数据，并通过高转化率产品推荐测验、参与多步骤表单、现场和电子邮件调查、登陆页面和偏好中心来推动更多销售。 充分利用数据的力量，快速获得个性化现场、电子邮件、短信和重新定位体验的回报。 Digioh 允许营销人员比市场上的任何平台收集更多消费者同意的零方数据，并在微观和宏观层面上跨所有营销渠道利用这些数据。通过推出产品推荐测验、实施调查来了解您的客户以及根据此信息通过电子邮件或短信继续对话来提高转化率 - 增加获得新客户的可能性、更高的生命周期价值和更低的退出率。 Digioh 拥有超过 1400 个客户、200 多个集成以及每天收集的 20 亿位零方数据 - 没有比 Digioh 更强大的平台来帮助品牌推动增量收入增长、建立客户体验以及收获+激活零方数据——思维方式、创新方式。而且，借助 Digioh 的全方位服务设计和技术支持团队，Digioh 客户可以更快地开始工作，提高投资回报率，并在 30 天内取得更大的成功！
Insites
insites.com
Insites 是一款 SEO 审核工具，专为希望获得更多潜在客户、赢得更多业务并兑现承诺的数字营销机构而设计。 Insites 是唯一能够在 60 秒内让您全面了解客户表现的 SEO 平台。它涵盖了数字营销的各个方面，从本地 SEO、从 PPC 到 Google Core Web Vitals - 我们在一次易于理解的 SEO 审核中掌握了这一切。 Insites 创建精美的品牌 SEO 报告，您可以与客户分享。它与您现有的销售工具集成，例如 Salesforce、Hubspot 等。但这只是开始。 Insites 可以帮助您通过独特的入站营销解决方案产生潜在客户，并通过复杂的商业智能扩充您现有的联系人列表。我们设计 Insites 的目的是通过企业级架构提供消费级用户体验。这意味着该软件非常易于使用，您不需要任何人都可以理解的简单英语手册和报告。如果您想了解有关 Insites 的更多信息并与我们的专家安排演示，请联系我们。
Poltio
poltio.com
Poltio 的无代码嵌入式解决方案具有响应式和白标签功能，使品牌/机构能够人性化产品发现并捕获实时零方数据/获得公正的见解/增强 OI，同时创建细分和角色。只需选择正确的解决方案，例如智能调查、参与测试或产品推荐测验/礼品查找器。产品测验不仅可以增强客户的购物体验，还可以提供卓越的体验，并通过引导销售提升客户旅程。
LeadMine
leadmine.net
LeadMine 是简单而强大的潜在客户生成平台之一，受到全球 1000 多家公司的信赖。 LeadMine 致力于提供高素质、经过验证且最重要的是准确的专业业务线索。使用我们的工具，您可以在五秒钟内找到您的潜在客户。
Qualifio
qualifio.com
Qualifio 使大型品牌和媒体能够通过 50 多种模板化互动格式（测验、竞赛、调查、测试、动画游戏等）跨数字渠道吸引受众。通过严格遵守 GDPR，该平台可以收集丰富的第一方数据，这些数据可以推送到客户更广泛的技术以丰富数据。目前已有 400 多家企业使用 Qualifio，包括 TF1、Nestl、PepsiCo、PSG、MediaMarkt、LOral、RTL 等。
Kloser
kloser.com
Kloser 帮助销售专业人士和招聘人员直接与他们的潜在客户、联系人和候选人建立联系。我们经过人工验证和人工智能增强的 B2B 电子邮件列表是构建需求生成活动的完美解决方案。 Kloser 列表可让您访问数以百万计的跨行业、地域、职位等经过验证的个人资料。 Kloser Chrome 扩展程序是您的勘探工作流程的完美伴侣。 Kloser 使用公共信息、专有 B2B 数据库和最先进的人工智能，在几秒钟内找到任何业务前景的电子邮件！
Sonar
sendsonar.com
短信为销售和营销团队如何与潜在客户和现有客户建立有意义的关系开辟了新的可能性。确定潜在客户资格、转化潜在客户以及与客户互动可能具有挑战性。隆重推出 Marchex Sonar，这是专为企业打造的智能短信平台。利用人工智能的力量来自动化初始沟通、后续行动、日程安排、点滴活动等。凭借评价最高的用户界面和用户体验之一，Sonar 为销售和营销团队在客户喜欢的渠道上提供了最好的功能套件。数十种集成使您能够通过 CRM 或技术堆栈与客户无缝连接。利用 Marchex Sonar 转化更多潜在客户、更有效地参与并增加收入。
ServiceBell
servicebell.com
ServiceBell 是使用 Hubspot 的收入团队的首要管道转换解决方案。 ServiceBell 使公司能够在潜在客户实时浏览时与他们进行面对面的对话，从而将他们最好的品牌资产（他们的网站）转变为他们的第一大渠道生成器。 ServiceBell 将网站连接到 hubspot，然后当潜在客户访问网站时，允许基于帐户的全周期销售向前推进，而不是等待表单提交。要了解更多信息，请拨打 ServiceBell.com 的小铃
We-Connect
we-connect.io
在 We-Connect，我们为您带来市场上最安全、最先进的外展工具。我们提供了一个一体化仪表板，您可以在其中轻松管理潜在客户、运行智能序列并分析各个潜在客户活动。为了保护您的业务和客户，我们使用基于云的软件 - 因此您无需担心安全问题。如果您准备好进入更安全的勘探世界，请开始 14 天免费试用：https://account.we-connect.io/signup
Beacon
beacon.by
Beacon 有助于在几分钟内为铅磁铁创建独特、专业的设计。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
LeadsBridge
leadsbridge.com
LeadsBridge 是一种 iPaaS 自动化解决方案，使营销人员和广告商能够增强其全渠道策略并构建自己的互联营销生态系统。 LeadsBridge 可满足您的集成需求，专注于弥合顶级广告平台（Google、Facebook、LinkedIn 和 TikTok）与主要营销平台（CRM、电子邮件营销软件、自动回复器等）之间的差距。 LeadsBridge 还可以根据您独特的业务需求开发定制的集成。 LeadsBridge 平台专为希望通过将营销堆栈与 Facebook 和 Instagram 广告、Google Ads、LinkedIn 广告和 TikTok 广告集成来简化广告活动的公司而设计。借助 380 多个开箱即用的集成，您可以轻松地将您喜爱的软件与您的广告平台连接起来，无缝同步营销工作流程的数据。通过 LeadsBridge 的集成，潜在客户数据可以自动实时地从源流向您选择的目的地，同时始终保持 CCPA 和 GDPR 合规性。 LeadsBridge 的主要功能包括： 潜在客户同步受众目标 线上到线下跟踪平台到平台 定制集成 LeadsBridge 提供免费计划，其中包括每月 100 个潜在客户和一个正在运行的桥。然后，您可以升级到付费计划以获得更多功能： Pro：从 3 个桥和 800 个潜在客户/月开始，每月 22 美元，您可以选择要同步的潜在客户数量以及您需要的桥数量，价格将相应调整;商业：这是一项托管服务，因此潜在客户数量和桥接器数量是根据您的特定需求定制的，然后手动定价。所有计划均完全符合 GDPR 和 CCPA，确保所有客户数据的安全。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最强大的联系人搜索引擎。 Swordfish 聚合来自世界顶级个人身份验证提供商（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及数百个其他独立来源和实时源的数据，为您提供您正在寻找的人的最新、有效、直接的联系信息。 Swordfish 被世界领先的国防、技术和政府机构的世界顶级招聘人员、销售和调查专业人士使用。从《财富 500 强》高管招聘人员到个体企业家，Swordfish 始终站在您这一边，让您的联系人搜寻高效、准确且易于使用。我们的 5 款产品旨在让生活变得更轻松。 Chrome 扩展程序 - 在网络上查找任何联系数据 文件丰富 - 通过批量丰富客户列表来节省时间 反向搜索引擎 - 根据输入数据查找任何人 集成 - Swordfish 与您的工具无缝连接以及通过我们的集成和 API 实现的 CRM。 Prospector - 通过访问我们强大的 B2B 联系人数据库来查找、联系并关闭您的潜在客户。
Leadferno
leadferno.com
Leadferno 是一个专为小型企业打造的商业消息传递平台，旨在支持转换、短信和更好的客户体验。通过可自定义的网络转文本小部件，直接在您的网站上与客户发送短信。使用强大的消息收件箱与消费者互动，这样您的团队就可以提高转化率、更快地关闭潜在客户并取悦您的客户。 Leadferno 的 Leadbox 是市场上最可定制的网络到文本小部件，支持短信和其他转换，如预约、点击通话、潜在客户表格、方向等。浏览器应用程序和移动应用程序都可以帮助您的团队使用自动回复、保存回复、预定消息、提醒等强大的业务功能与客户互动。与 Facebook Messenger、Google 的 Business Messages、Google Analytics 集成，并通过 Zapier 或我们的 API 连接到其他应用程序，例如您的 CRM。
KlickLead
klicklead.de
使用 KlickLead 创建单独的渠道来确定您的潜在客户资格。 KlickLead 渠道的转换效果明显优于网站上的普通表单，并为您的业务生成高质量的查询。您可以将其用作我们服务器上的简单托管渠道，或将脚本复制到您的网站，以便访问者无需离开您的页面。
Banatic
banatic.com
Banatic 是一个弹出窗口生成器，可以轻松设计漂亮的弹出窗口并更快地扩展您的电子邮件列表。我们提供软件服务来构建您自己的弹出窗口并将电子邮件与您最喜欢的电子邮件提供商同步。总而言之，您可以将注册转化为收入并更快地发展您的业务。
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks 为您提供了一套产品，您可以将其用于营销，以发展您的公司、寻找潜在客户、发送电子邮件、创建聊天机器人、吸引访问者撰写评论、防止您的网站出现虚假电子邮件、在您的网站上显示社交通知还有更多。一套营销和潜在客户开发产品：套装包括多种潜在客户开发工具，您可以使用它们来发展您的公司。获得更多潜在客户和客户：所有工具都旨在为您的公司带来新的潜在客户和客户，以促进其发展。无限制地访问所有产品：提供对所有软件的无限制访问，没有任何限制，不再为每条线索付费。包括什么？用于查找新潜在客户电子邮件的丰富数据软件：从公司列表中查找潜在客户。您将能够从公司或域列表中获取潜在客户。该软件非常适合 B2B 公司、销售和增长黑客。寻找潜在客户的最佳丰富软件。非常适合通过冷电子邮件生成潜在客户并寻找潜在客户。查找企业电子邮件和潜在客户信息。将潜在客户和业务数据直接导出到 Excel。从网站列表中提取电子邮件、电话和社交媒体：您可以上传域列表，并从 Facebook、LinkedIn、Twitter 等中提取电子邮件、社交媒体 URL 和用户名，以及每个网站所有页面上的电话号码。提取所有电子邮件后，即可下载 Excel 格式的报告。
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms 是一款功能强大的在线表单生成器，允许企业和组织轻松创建自定义表单和调查。凭借用户友好的拖放界面和各种可编辑的模板和主题，Quill Forms 可以轻松设计和发布针对桌面和移动设备进行优化的专业外观表单。无论您需要联系表格、潜在客户开发表格、活动登记表还是反馈调查，Quill Forms 都能满足您的需求。借助条件逻辑、预填充字段和自定义验证规则等高级功能，您可以创建能够准确捕获客户和潜在客户所需信息的表单。 Quill Forms 还提供强大的分析和报告功能，因此您可以跟踪表单提交、监控转化率并深入了解用户行为。此外，通过与流行的 CRM 和电子邮件营销平台集成，您可以将表单数据无缝连接到其他业务工具。凭借其直观的界面、强大的功能和灵活的定价计划，Quill Forms 是需要可靠且可定制的表单生成器的各种规模和行业的企业的理想解决方案。
Callback24
callback24.io
Callback24 – 潜在客户生成工具，通过号召性用语 (CTA) 按钮帮助获取新客户。 Callback24 让您的客户更轻松地与您联系。只需 15 秒，您的顾问就会收到有关客户来电的通知。借助号召性用语 (CTA) 按钮：小部件、弹出窗口和退出弹出窗口，接听的电话数量最多可增加 30%。找出客户联系您的原因并提高客户服务质量。 Callback24 提供： - 回拨 - 号召性用语按钮 (CTA) - 潜在客户数据库 - 转化率优化 - 通话录音、规划 - 统计和报告 - 通话跟踪 - 集成：Facebook Messenger、Facebook Lead Ads、Google Analytics、流行的 CRM还有更多
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar 帮助企业家增加收入、电子邮件注册和在线销售。您将可以访问各种网站优化小部件和弹出窗口，这将有助于将访问者转变为客户。