潜在客户生成软件 - 最热门应用 - 尼日尔

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潜在客户生成软件：释放自动化勘探和转换的力量 潜在客户生成软件使企业能够简化和优化获取高质量潜在客户、推动增长和最大化收入潜力的流程。通过利用先进的自动化、数据分析和多渠道营销策略，这一创新工具集彻底改变了组织识别、吸引潜在客户并将其转化为实际客户的方式。 从本质上讲，潜在客户生成软件旨在消除传统潜在客户生成方法中固有的猜测和低效率。它使企业能够精确定位并覆盖其理想的受众群体，最终提高转化率和投资回报率。 通过利用潜在客户生成软件的力量，企业可以加速增长，提高销售效率，并在当今动态市场的竞争中保持领先地位。无论是为 B2B 销售创造潜在客户、捕捉电子商务交易的前景，还是推动订阅服务的注册，Lead Generation Software 都能帮助组织释放新的机会并推动可持续的业务增长。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
LeadSquared
leadsquared.com
适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Typeform
typeform.com
Typeform 是无代码、精心设计、人性化表单、测验、调查和异步视频解决方案的黄金标准。为您的客户创造个人体验，建立品牌形象和忠诚度，并加速您的成长。凭借 120 多个现有集成，Typeform 可确保您所需的数据无缝插入您的工作流程，并允许您进行大规模通信。具有企业级安全性和BU
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Similarweb
similarweb.com
通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通...
Popl
popl.co
Popl 是领先的团队数字名片平台，为全球数百万公司和专业人士提供创新解决方案。我们的平台使团队能够创建、分发和管理数字名片，确保品牌一致性、简化潜在客户收集和大规模企业级数据安全，使我们成为企业级客户的首选。 Popl 与 5,000 多个应用程序无缝集成，为管理员提供了各种强大的工具来简化他们的工作流程。通过我们的平台，您可以： - 将潜在客户直接导出到您的 CRM 系统 - 从 Active Directory (HR) 平台同步团队成员 - 自动输入数据以消除错误并节省时间 - 创建营销自动化以推动转化和收入 在 Popl，我们致力于提供无与伦比的客户服务和支持。要了解我们平台的强大功...
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是一种基于云的解决方案，可帮助企业查找和验证来自域、公司或网络上特定专业人员等的专业电子邮件地址。还包括一个免费的冷电子邮件平台，可直接从 Hunter 发送电子邮件活动。 Hunter 使销售人员、招聘人员和营销人员能够使用简单但功能强大的工具轻松地联系其他专业人士。亨特抓取网络并索引公开的专业电子邮件地址。通过简单的用户界面可以轻松访问这些数据，以找到公司中合适的人员或找到如何联系已确定的专业人员。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智能驱动的销售支持软件彻底改变您的销售策略。 CoPilot AI 是一个尖端平台，可以改变您和您的团队开拓客户、吸引和转化客户的方式。 CoPilot AI 通过以下方式支持营销和销售团队： • 识别与您的业务目标相符的高意向潜在客户并对其进行优先级排序 • 生成有目的的消息，吸引潜在客户并引导他们实现转化 • 提供个性化见解，帮助您定制沟通方式以提供正确的信息以正确的方式传达信息 CoPilot AI 旨在完善您的销售策略，提高转化率，并充当智能盟友来完成更多交易。
Privyr
privyr.com
Privyr 专为在线生成潜在客户并需要通过手机或笔记本电脑轻松访问、联系和转换潜在客户的销售和营销专业人士而设计。我们几乎受到各个行业数百个专业人士的信任。我们的移动 CRM 直接连接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潜在客户来源，并与 WhatsApp、SMS、iMessage、电子邮件和电话无缝协作。
Apify
apify.com
了解用于网页抓取、数据提取和自动化的全栈平台。由开发人员为开发人员构建。 + Apify Store 超过 1,600 个用于网页抓取或自动化项目的预构建抓取工具。抓取社交媒体、Google 地图、Google 搜索、YouTube 等。 + 使用开源工具进行开发 使用 Crawlee 简化抓取，Crawlee 是我们流行的开源库，用于在 Node.js 中构建可靠的抓取工具。或者使用新的 Apify Python SDK。 + 依赖您最喜欢的库 Apify 与 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppetee...
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.a...
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Manycontacts
manycontacts.com
适用于 WhatsApp 的 CRM 用于销售和支持的 Whatsapp 工具 将您的 WhatsApp Business（或 API）连接到 ManyContacts，与您的团队共享您的收件箱，在同一界面中回复和组织所有聊天。
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允许用户通过结合 50 多个数据提供商、实时抓取和 AI 的力量来扩展他们的创意出站想法。借助 Clay，用户可以发送针对各个收件人量身定制的个性化营销活动，从而增加预订更多会议的机会。Clay 提供了一系列特性和功能来支持有效的外拨营销活动。 用户可以访问庞大的数据提供商网络来收集潜在客户的相关信息，例如职位列表、技术堆栈详细信息和最新新闻。 Clay 还允许用户识别公司的具体特征，例如远程优先策略或 SOC II 合规性，并在其网站上搜索关键字。该工具提供对广泛联系人数据库的访问，使用户能够查找来自以下公司的电子邮件和电话号码各种来源，包括 LinkedIn...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 帮助 B2B SaaS 营销人员提高营销投资回报率、节省日常分析的时间和精力，并针对影响渠道/收入的营销活动提供重要见解。首先，Factors 通过无代码集成汇集了所有数据孤岛 - 网站访问者数据、CRM、广告平台、Clearbit 和 Search Console 数据。通过 CRM 联系人/潜在客户识别网站上的匿名访问者后，Factors 可以提供所有营销指标的统一视图、带有投资回报率分析的多点触控归因、营销和销售渠道分析，以及为 B2B 营销人员量身定制的自动化见解。
involve.me
involve.me
现代客户体验工具可帮助企业在客户旅程的每一步创建个性化互动，增加受众参与度并收集更好的数据。通过include.me，用户可以轻松创建和发布用于潜在客户获取的智能登陆页面和促销信息、用于潜在客户资格和细分的测验、表格和性格测试、用于销售转化的价格计算器和数字销售助理以及用于衡量客户体验的产品和客户满意度调查。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免费的 IP 地理定位 API 和准确的 IP 查找数据库 免费的 IP API 提供国家、城市、州、省、当地货币、纬度和经度、公司详细信息、ISP 查找、语言、邮政编码、国家/地区呼叫代码、用户代理信息、IP-通过 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式从任何 IPv4 和 IPv6 地址获取安全信息、时区、当前时间、日落和日出时间、月落和月出时间。
Closely
closelyhq.com
Closely 是一个基于云的销售参与平台，适用于任何规模的企业 - 从个体企业家到拥有专门销售团队的品牌。启动自动外展活动、发展和管理您的 Linkedin 网络、导出 B2B 电子邮件联系人并比以往更快地实现您的销售目标。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai 是一款 GenAI 支持的软件套件，可为 B2C 和 B2B2C 企业实现高速销售。 Floww.ai 的集成销售平台提供与现代通信堆栈集成的销售执行 CRM、NoCode 即时分析、营销和工作流程自动化。 Floww.ai 先进的生成式人工智能工具 Sales Co-Pliot 和 Analytics Co-Pliot 通过即时分析和深入洞察，实现高效、高质量的销售方法。大多数 CRM 主要针对 B2B 用例而构建，无法有效适应 B2C 和 B2B2C 业务。现代 B2C 销售的高速度和高容量需要一个集成的销售平台来实现敏捷的销售管理，以快速适应动态的市场环境。
Avochato
avochato.com
在当今的互联世界中，客户处于主导地位。客户希望能够通过任何渠道灵活地与企业进行沟通，而当他们这样做时，他们的体验需要个性化、即时且始终在线。面对不断增长的客户需求，销售、营销和客户支持团队必须随机应变。幸运的是，Avochato 使所有团队都能轻松与客户联系，并在从潜在客户捕获和培育到售后支持的每一步中提供无缝且高效的体验。结果：您提高了与客户的互动，以比以往更快的速度达成更多交易。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行动为中心的销售 CRM，可帮助中小型企业控制其销售。专注于下一步需要做什么，跟进每一个线索，让团队保持一致，并完成更多交易，一次一项销售行动。节省时间并自动化您的管理和数据输入。从网络上的任何地方单击即可生成潜在客户。通过 iOS 和 Android 移动应用程序随时随地获得 CRM 的优势。在 37 秒内创建交易并发送销售报价。有什么问题吗？我们通过电子邮件、电话和聊天提供支持。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一个地方捕获、管理、跟踪和转换潜在客户的最简单方法。 1. 通过潜在客户捕获和网站联系表单自动捕获潜在客户 2. 管理多个销售渠道的潜在客户 3. 将正确的潜在客户分配给合适的销售主管并跟踪他们的活动 4. 通过电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户沟通 5. 获取销售人员的详细信息报告和未来收入潜力 6. 只需点击几下即可发送报价单、发票、销售订单 7. 还有更多功能可以简化您的销售工作流程...
Thrive Themes
thrivethemes.com
速度极快的 WordPress 模板和插件，旨在为您获得更多流量、更多订阅者、更多客户和更多客户。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essen...
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
Success.ai
success.ai
Success.ai 是一个一体化的冷电子邮件平台，旨在帮助企业实现高速增长。该工具专注于解锁无限的潜在客户、电子邮件、热身和先进的人工智能写作功能，旨在加强外展工作。该平台提供对超过 7 亿条经过验证的 B2B 潜在客户的庞大数据库的访问，使用户能够轻松发现并与他们的理想客户互动。 高级过滤器和关键字对此进行了补充，可以根据行业、公司规模、位置和收入来获取目标客户。 Success.ai 还提供无限制的电子邮件发送帐户，允许用户每天发送数千封电子邮件，而不会影响他们的声誉。 该工具的预热功能有助于确保最大的电子邮件发送效率，并防止电子邮件成为垃圾邮件，让您高枕无忧，确保收件箱送达。人工智...
RocketReach
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全球超过 1800 万家企业信任 RocketReach，其中包括苹果、迪士尼、谷歌、亚马逊、Facebook 以及标准普尔 500 强企业中 95% 的企业。借助 RocketReach，您可以利用全球最大、最准确的数据库构建联系人和公司名单。电子邮件和直拨电话。解决从广告定位、联系信息、数据库细分和招聘等广泛的业务需求。今天免费试用。
Reply.io
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Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Brave
getbrave.io
Brave 是一个访客转换引擎，为任何拥有 WordPress 网站的人提供 200 多个转换小部件，您可以插入这些小部件并开始转换访客。您还可以将流行的 EMS 或 CRM 集成到您的网站，以收集潜在客户并使用高级分析实时跟踪转化。使用 20 种不同类型的小部件（例如磁铁、社交注册、Woocommerce 追加销售、相关博客文章、自定义横幅广告、调查、测验等）轻松将访客转化为客户和客户。
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只需几分钟即可创建免费的单页网站。自由职业者和企业家使用 about.me 来扩大受众并获得更多客户。
Swordfish.ai
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Swordfish 是世界上最强大的联系人搜索引擎。 Swordfish 聚合来自世界顶级个人身份验证提供商（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及数百个其他独立来源和实时源的数据，为您提供您正在寻找的人的最新、有效、直接的联系信息。 Swordfish 被世界领先的国防、技术和政府机构的世界顶级招聘人员、销售和调查专业人士使用。从《财富 500 强》高管招聘人员到个体企业家，Swordfish 始终站在您这一边，让您的联系人搜寻高效、准确且易于使用。我们的 5 款产品旨在让生活变得更轻松。 Chrome 扩展程序 - 在网络上查找任何联系数据 文件丰富...
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一个无代码聊天机器人平台，使企业能够构建端到端的无摩擦对话体验。 Landbot 将对话转化为盈利成果，帮助营销、运营和客户服务团队将效率提高三倍，并将运营成本降低 30% 或更多。无论是 WhatsApp、Web 还是 Messenger，任何人都可以创建自动化聊天机器人流程，以更好地吸引客户并提高转化率。 Landbot 还利用 GPT 和 AI 的最新进展，将 Landbot 的无代码功能与其他大型语言模型相结合，帮助使聊天机器人构建体验变得更加容易。
AroundDeal
arounddeal.com
全球 B2B 数据智能平台 aroundDeal 成立于 2020 年，是全球公认的亚太地区 (APAC) 领先的 B2B 数据智能平台，受到全球超过 100,000 名客户和用户的信赖。我们的数据库包含超过 1.2 亿联系人和 3000 万家公司，提供电子邮件和电话号码等全面准确的数据，以及有价值的公司洞察数据。 aroundDeal不仅提供数据，还提供智能平台。我们的目标是帮助营销人员、销售代表和招聘人员快速寻找和连接目标联系人、评估竞争环境、获得高价值的商业情报和增长机会。 1. Prospector - 通过更好的数据找到您的下一个客户使用 1 亿多个联系人数据快速构建目标潜在客户...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一个也是唯一一个 B2B 销售线索实时搜索引擎。超过 350,000 名用户和数万名总统俱乐部奖获得者使用 Seamless.AI 为他们需要销售的任何人查找经过验证的手机、电子邮件和直拨电话。刚刚宣布：Seamless.AI 的买家意向和工作变动！ Seamless.AI 刚刚发布了买家意向数据，因此您可以通过联系当前市场上准备购买您的产品或服务的帐户来比以往更快地构建渠道。 Seamless.AI 的工作变动让您可以接触到任何已经改变角色或跳槽到新公司的人，这样您就可以在这个关键时刻与客户和潜在客户联系，而不会失去联系。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用于创建专业数字翻页书的在线工具和桌面软件。它使您的 PDF 电子书、电子目录、数字手册、年度报告、演示文稿、杂志和销售宣传材料具有交互性。 179 个国家/地区的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 创建易于使用的在线文档、通过网络交付内容并改进沟通流程。该服务适用于桌面和移动设备，并且可以与 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系统集成。 FlippingBook 帮助小型企业和大型知名品牌，例如联合利华、万豪、英特尔、卡地亚、FOX、雀巢。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款销售自动化工具，实际上存在于您的 Gmail 和其他 Google Workspace 应用中。它帮助销售团队管理潜在客户、培养客户关系、监控销售进度并达成更多交易。借助 NetHunt CRM，业务增长 5 倍，查看客户案例 - https://nethunt.com/case-studies
Interact
tryinteract.com
Interact AI 是一种自动测验创建工具，可简化生成引人入胜的测验的过程。它为希望创建测验的企业提供了一个用户友好的解决方案，而无需广泛的人工智能知识或书写提示。 Interact 平台提供了一套全面的功能，可以为各种商业促销活动构建定制测验。只需输入其网站 URL，用户就可以使用测验生成器，该生成器会分析网站以生成相关测验。 然后，在启动之前，可以使用易于使用的构建器进一步自定义生成的测验。除了测验创建之外，Interact 还提供分析和软件集成，以帮助企业收集潜在客户并深入了解客户。 利用提供的测验分析，企业可以获得有关其受众的有价值的信息。 Interact AI 由最初专注...
Leadberry
leadberry.com
Leadberry 是一款基于网络的 B2B 销售线索生成软件，可将网站访问者转化为销售线索。由谷歌分析提供支持。
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads 移动 CRM 使小型企业能够在一个地方跟踪潜在客户和客户。您可以使用这个简单的移动 CRM 应用程序在销售代理之间分配潜在客户、安排跟进、接收及时提醒并密切跟踪销售转化。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一个增长营销平台，帮助企业专注于行动。操作可以是您想要的任何内容：电子邮件订阅者、Facebook 点赞者、Twitter 关注者或通过 #hashtag 提及您公司的人。
Sender
sender.net
Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营...
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在确保更多客户一次又一次地回到您的业务。它易于学习和使用，这意味着您可以轻松执行有影响力的营销活动。借助 Retainly，您可以让客户保持参与并建立更牢固、更持久的关系。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自动检索 LinkedIn 上的联系方式。只需免费注册并开始使用我们的 Chrome 扩展程序即可即时访问潜在客户的联系方式。通过丰富数据、创建 LinkedIn 推广活动以及与所有您喜爱的销售应用程序集成，在仪表板中管理您的潜在客户。各行业超过 40,000 名用户已采用 Kaspr Google Chrome 扩展程序来获取合格、准确且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 数据。花时间寻找潜在客户，专注于销售。现在可以免费访问无限量的 B2B 电子邮件。无需信用卡即可注册。
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn 电子邮件查找器 寻找潜在客户的最快方式。 适用于多任务 B2B 销售、招聘和营销经理的潜在客户查找工具。
SalesMind AI
sales-mind.ai
利用我们专为 LinkedIn 勘探而设计的尖端人工智能工具，简化您的外展工作并达成更多交易。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款电子邮件查找和业务数据丰富工具，用于 B2B 销售推广和电子邮件营销。我们正在收集和制作公共数据，以提供先进的潜在客户电子邮件研究平台，帮助专业人士发起高效的电子邮件营销和外展活动，并获取有关潜在收件人的宝贵数据。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一个人工智能驱动的销售勘探平台，用于在线 B2B 潜在客户开发、可操作的销售情报和自动化销售序列。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 帮助您将潜在客户转化为客户并结束更多会议。 利用 AI 掌握电子邮件推广。自动化序列、通过合并标签进行个性化并增强客户参与度。现在就开始赢得更多交易。
Salesrobot
salesrobot.co
在电子邮件和社交媒体上自动化冷外展活动 尝试我们经过验证的销售自动化软件，像我们的 2000 多名用户一样，每天加强您的冷外展工作