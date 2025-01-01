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公司利用潜在客户捕获软件在竞争激烈的市场中发现新的销售前景。面对激烈的竞争，企业抢在竞争对手之前主动寻找新的业务途径至关重要。销售专业人员使用潜在客户捕获软件来确定潜在客户，利用来自不同来源（包括直接潜在客户、销售代表、营销专家和客户支持代理）的信息。 然而，捕捉新的商机仅代表销售旅程的初始阶段。除了使用潜在客户捕获软件之外，公司还必须集成其他潜在客户生成解决方案，例如潜在客户挖掘、潜在客户评分和潜在客户情报。此外，利用销售绩效管理和销售情报等工具对于成功将机会转化为有形销售至关重要。
提交新应用
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Podium
podium.com
讲台是一个综合客户通信平台，帮助企业提高网站转化率和客户互动，集成消息、评论、付款和营销功能。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
CallRail
callrail.com
CallRail是一个用户友好的呼叫跟踪和营销分析平台，帮助企业跟踪线索，优化客户互动，提高转化率。
Typeform
typeform.com
Typeform是一个用户友好的工具，用于创建互动表单、调查和测验，支持多种集成和复杂问题逻辑。
Popl
popl.co
Popl是一款数字名片应用，允许用户共享联系信息和社交媒体资料，支持NFC和二维码，方便管理和更新名片。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的电子商务、出版商和广告商的数字洞察，帮助用户识别商机、监控账户表现，并优化客户沟通。
AWeber
aweber.com
AWeber是一个电子邮件营销软件，可以帮助企业管理和优化电子邮件广告系列，支持用户创建、发送和跟踪电子邮件。
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared是一个集成了营销自动化和客户关系管理功能的平台，帮助企业组织潜在客户捕获和管理。
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 是一款销售赋能软件，帮助团队识别高意向客户，生成有针对性的消息并提供个性化见解，以提升销售转化率。
Keap
keap.com
Keap是一个全功能的CRM和销售及营销自动化平台，帮助企业管理潜在客户，自动化任务和分析业绩。
Privyr
privyr.com
Privyr是一款移动优先的CRM，帮助销售和营销专业人员在线管理和转换潜在客户，支持多种沟通渠道和平台集成。
Signals
getsignals.ai
Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。
Manycontacts
manycontacts.com
Manycontacts 是一款 CRM 应用，旨在将 WhatsApp Business 连接至团队，便于共享收件箱、回复和管理聊天。
Brave
getbrave.io
Brave是一个访客转化引擎，提供200多个WordPress网站插件，帮助用户收集潜在客户并实时跟踪转化。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是为中小型收入团队量身定制的自动销售协调平台，帮助识别、跟踪并连接准备转化的访客。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是一个集成的工具，用于自动捕捉和管理销售线索，跟踪销售活动，并简化报价和发票流程。
Thrive Themes
thrivethemes.com
Thrive主题是一个提供WordPress插件和模板的平台，专注于帮助用户创建高效的在线业务，提高网站转化率和用户体验。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal是一个全球B2B数据智能平台，提供超过1.2亿联系人和3000万公司的信息，帮助销售、市场和招聘人员快速找到目标联系人。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai是一款强大的联系人搜索引擎，帮助企业高效找到决策者的联系信息，支持多平台功能和反向搜索。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai是一个基于生成AI的销售软件套件，支持B2C和B2B2C业务，提供集成的CRM、即时分析和自动化营销功能。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款软件和云服务，能将PDF转换为带翻页效果的交互式在线出版物，适用于创建数字营销材料和提高客户参与度。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供全球联系信息数据库的工具，帮助用户快速查找电子邮件地址和电话号码，适用于寻找商业合作和潜在客户。
involve.me
involve.me
involve.me是一个客户体验工具，帮助企业创建个性化互动内容，如表单、测验和调查，以提高用户参与度与数据收集。
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads是一个移动CRM应用，帮助小型企业追踪潜在客户和客户，分配销售线索，安排跟进，并监测销售转化。
about.me
about.me
大约是一个平台，用户可以在几分钟内创建免费的一页网站，用于展示个人技能、经验和成就，帮助自由职业者和企业家拓展客户。
Interact
tryinteract.com
Interact AI是一个自动化测验创建工具，帮助企业快速生成、定制互动测验并收集潜在客户数据。
Sender
sender.net
Sender是一款电子邮件营销平台，帮助企业创建、管理和自动化电子邮件活动，提供用户友好的界面和多种自动化功能。
Retainly
retainly.app
Retainly 是一个客户关系管理工具，帮助企业提高客户保留率，简化互动，并增强客户参与和满意度。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM是一个专注于销售行动的客户关系管理工具，帮助中小企业有效管理潜在客户和销售流程，支持移动访问。
Gleam
gleam.io
Gleam是一个营销平台，帮助企业通过比赛、赠品和抽奖活动收集用户互动和潜在客户信息。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr是一款自动从LinkedIn提取联系信息的工具，用户可通过Chrome扩展程序管理潜在客户数据，无需信用卡注册。
HiHello
hihello.com
HiHello 是一个数字名片应用，允许用户创建和分享可定制的数字名片，并管理联系人信息。支持与多种数字工具的集成。
Landbot
landbot.io
Landbot是一个无代码聊天机器人平台，帮助企业创建互动对话，提升客户参与度和转化率，支持多渠道部署。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款销售自动化工具，集成在 Gmail 中，帮助销售团队管理潜在客户、客户关系和销售进度。
GetProspect
getprospect.com
GetProspect是一款潜在客户生成工具，可从LinkedIn提取和验证电子邮件地址，支持数据提取和与CRM工具集成。
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms是一个在线表单构建器，帮助企业创建自定义表单和调查，支持条件逻辑和多种集成。
Expandi
expandi.io
Expandi是一款LinkedIn自动化工具，帮助用户通过智能序列安全地进行多渠道外展，包括LinkedIn和电子邮件。
Beacon
beacon.by
Beacon帮助用户在几分钟内创建独特的专业设计用于引导磁铁。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
La Growth Machine是一款多渠道潜在客户开发平台，可通过LinkedIn、电子邮件和Twitter与客户进行互动。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify是一款销售智能工具，允许用户基于多种条件（如技术、地点、公司规模等）创建潜在客户列表，并获取关键决策者的联系信息。
Lusha
lusha.com
Lusha是一个B2B销售情报平台，提供超过1亿个专业联系人的数据库，帮助企业高效获取潜在客户信息。
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly是一个数据收集平台，提供无代码表单构建、工作流自动化和安全数据保护，适用于各种行业。
Texau
texau.com
Texau是一个自动化工具，帮助用户从社交媒体提取数据，管理工作流程，并生成潜在客户。
GoSquared
gosquared.com
GoSquared 是一款可持续的电子邮件营销平台，帮助用户发送更好的邮件活动、扩展受众并关注环保。
Kartra
home.kartra.com
Kartra是一个综合营销平台，提供创建销售渠道、管理电子邮件、在线课程及自动化营销等工具，简化在线销售流程。
Surfe
surfe.com
Surfe 是一款 Chrome 扩展应用，可将 LinkedIn 和 Sales Navigator 的对话同步到 CRM，简化联系人管理和数据导入。
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep是一款工具，帮助品牌创建和管理数字营销促销，如抽奖、赠品和推荐活动，提供用户管理和数据分析功能。
UpViral
upviral.com
UpViral是一个病毒式推荐营销平台，帮助创建比赛、赠品等活动，从而增加在线知名度和潜在客户。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit是一款互动体验平台，帮助品牌通过测验和调查收集消费者自报数据，提升客户参与度并优化业务绩效。
Avochato
avochato.com
Avochato是一个商业通信平台，通过实时聊天和SMS功能帮助企业与客户高效沟通，整合对话并提供个性化服务。
bant.io
bant.io
Bant.io是一个全面的潜在客户生成和销售加速平台，通过自动化和数据驱动实验来简化客户获取过程。
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder是一款在线表单构建工具，帮助企业收集数据和自动化流程，支持多种类型的表单，无需编码技能。
Purple
purple.com
Purple通过室内定位服务帮助商业场所改善访客体验，分析访客行为，以优化运营和增加收入，广泛应用于零售、医疗等行业。
ContactOut
contactout.com
ContactOut是一个B2B潜在客户生成平台，提供准确的联系数据，支持搜索和验证电子邮件和电话号码，集成多种工具，帮助企业提升销售。
NetLine
netline.com
NetLine 是一款 B2B 营销平台，提供买家意图数据和潜在客户生成，帮助营销人员扩大收入。
Leadfox
leadfox.co
Leadfox 是一款在线营销自动化软件，支持电子邮件、广告、着陆页等多种营销策略，适合中小企业和代理机构使用。
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We-Connect是一款先进的客户拓展工具，提供全能仪表盘以管理潜在客户、执行智能流程及分析活动，确保数据安全。
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