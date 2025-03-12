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最热门 最近添加 潜在客户捕获软件 - 最热门应用

公司利用潜在客户捕获软件在竞争激烈的市场中发现新的销售前景。面对激烈的竞争，企业抢在竞争对手之前主动寻找新的业务途径至关重要。销售专业人员使用潜在客户捕获软件来确定潜在客户，利用来自不同来源（包括直接潜在客户、销售代表、营销专家和客户支持代理）的信息。 然而，捕捉新的商机仅代表销售旅程的初始阶段。除了使用潜在客户捕获软件之外，公司还必须集成其他潜在客户生成解决方案，例如潜在客户挖掘、潜在客户评分和潜在客户情报。此外，利用销售绩效管理和销售情报等工具对于成功将机会转化为有形销售至关重要。