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公司利用潜在客户捕获软件在竞争激烈的市场中发现新的销售前景。面对激烈的竞争，企业抢在竞争对手之前主动寻找新的业务途径至关重要。销售专业人员使用潜在客户捕获软件来确定潜在客户，利用来自不同来源（包括直接潜在客户、销售代表、营销专家和客户支持代理）的信息。 然而，捕捉新的商机仅代表销售旅程的初始阶段。除了使用潜在客户捕获软件之外，公司还必须集成其他潜在客户生成解决方案，例如潜在客户挖掘、潜在客户评分和潜在客户情报。此外，利用销售绩效管理和销售情报等工具对于成功将机会转化为有形销售至关重要。
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Beacon
beacon.by
Beacon帮助用户在几分钟内创建独特的专业设计用于引导磁铁。
CallPage
callpage.io
CallPage 是您网站上的一个小部件，可帮助您的网站访问者在 28 秒内通过免费电话与您联系。 CallPage 小部件可让您致电网站访问者，并帮助您额外获得 30-125% 的潜在客户。借助 CallPage，您可以轻松： - 增加优质潜在客户数量 - 降低客户获取成本 - 提高转化率 - 改善客户体验
Upflowy
upflowy.com
Upflowy 是一款用于构建和优化 Web 体验的拖放式无代码工具。轻松进行 A/B 测试注册流程、销售线索渠道、客户引导等。 Upflowy 为您提供了构建一个值得参与的故事所需的一切，只需点击几下即可。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz.io是一个在线平台，帮助企业创建测验和调查，收集反馈并推动销售，提供直观的内容创建工具和分析功能。
Youengage
youengage.me
Youengage 是一款无代码应用，允许用户创建移动友好的互动体验，包括测验、调查、智能表单和实时问答等。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 优化您的发件人声誉和收件箱放置。让 Allegrow 与您的营销自动化/销售参与系统配合使用，您可以增加您发送的电子邮件到达优先收件箱的百分比，而不是垃圾邮件文件夹或非重点文件夹。
Skylead
skylead.io
使用多渠道外展、if/else 操作并连接无限的电子邮件帐户，以最大限度地增加与潜在客户的接触点。 Skylead 是您的智能 LinkedIn 自动化工具和冷电子邮件软件。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft是一个销售自动化平台，提供客户联系信息获取、沟通自动化及CRM工具，帮助企业优化销售流程和管理客户互动。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
La Growth Machine是一款多渠道潜在客户开发平台，可通过LinkedIn、电子邮件和Twitter与客户进行互动。
Lusha
lusha.com
Lusha是一个B2B销售情报平台，提供超过1亿个专业联系人的数据库，帮助企业高效获取潜在客户信息。
bant.io
bant.io
Bant.io是一个全面的潜在客户生成和销售加速平台，通过自动化和数据驱动实验来简化客户获取过程。
ContactOut
contactout.com
ContactOut是一个B2B潜在客户生成平台，提供准确的联系数据，支持搜索和验证电子邮件和电话号码，集成多种工具，帮助企业提升销售。
NetLine
netline.com
NetLine 是一款 B2B 营销平台，提供买家意图数据和潜在客户生成，帮助营销人员扩大收入。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首个即用即付 B2B 勘探平台，拥有超过 1 亿直接 B2B 联系人，准确率保证为 95%，自 2015 年以来已为超过 20,000 家客户提供服务。我们创新而强大的平台为业务联系提供服务向来自 200 多个国家/地区的客户列出了 50 多个搜索条件、网络技术、ABM，以及除业务联系之外按专业和房地产经纪人划分的两个针对医疗保健专业人员的特殊类别。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是专为忙碌的营销人员创建的转化优化工具集。它提供快速、易于使用的解决方案，可以通过三种方式帮助您提高销售额： 1. 智能电子商务弹出窗口可帮助您更快地构建列表、减少购物车放弃并以前所未有的方式提高电子商务销售额。 2. 网站个性化功能使您可以轻松地根据购物者细分定制网站和营销活动登陆页面消息，以获得更相关、更有意义的体验。 3. 易于使用的 A/B 测试可让您快速设置、测试和比较弹出和个性化登陆页面的性能。此外，您可以比较完整的购物者旅程来衡量对底线的影响。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一个转化营销工具包，用于通过收集每个网站访问者的联系信息、提高平均订单价值并通过有针对性的弹出窗口促进销售来充分利用每个网站访问者。它通过易于使用的构建器轻松创建高转换弹出窗口，为您提供完全的设计自由。而使用网站个性化工具，您可以根据访问者的活动历史记录、推荐来源、地理位置、设备、购物车价值、订单历史记录等轻松编辑您的网站，并通过其可视化现场编辑器将网站拆分为多个变体。
Retainly
retainly.app
Retainly 是一个客户关系管理工具，帮助企业提高客户保留率，简化互动，并增强客户参与和满意度。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch是一款电子邮件营销和潜在客户生成工具，帮助企业创建邮件列表、进行自动回复和管理营销活动。
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow 是一款一体化电子商务渠道构建器。创建、测试和个性化弹出窗口、表单、测验、产品推荐、登陆页面等 - 无需编码或开发人员。在转换之前：您的转换渠道是一堆混乱的应用程序、插件、脚本和 zap。这不是个性化的。报告令人困惑。开发人员需要等待数周时间才能进行更改。收入增长意味着为更多流量付费。转化之后：商店的所有转化活动都组织在一个仪表板中。报告内容明确。运行漏斗实验很容易。使用漏斗构建器进行更改只需几分钟。您可以提高 ROAS 并最大限度地提高每个网站访问者的收入。启动列表增长渠道： • 通过向新购物者和回头客提供个性化优惠，更快地增加您的电子邮件和短信列表 • 从 100 多个列表订阅模板中进行选择 • 启动弹出窗口、粘性栏、嵌入内容和登陆页面 • 按产品兴趣、购物车进行个性化及更多 • 与 Klaviyo、Attentive、MailChimp 等同步 启动产品测验渠道： • 产品测验揭示购物者偏好，将购物者细分为正确的受众并提出个性化产品推荐• 适用于各行各业的测验模板 • 显示为弹出窗口、页面和可嵌入格式 • 使用答案和分数进行有条件的产品推荐 • 将答案同步到 Klaviyo、Attentive、MailChimp 等 启动购物车追加销售渠道： • 一键增加 AOV追加销售和购物车交叉销售 • 基于刚刚添加到购物车的产品触发 • 将交叉销售显示为弹出窗口、页面和嵌入内容 • 购物者可以只需单击一下即可将所有产品添加到购物车 • 针对返回的订阅者群体进行交叉销售 启动购物车放弃渠道： • 通过向退出的购物者提供优惠，防止购物车放弃发生 • 当鼠标移至退出时在桌面上触发，或在移动设备上触发单击后退按钮 • 触发购物车前放弃电子邮件和短信序列 构建登陆页面渠道： • 创建与您的广告活动相匹配的 A/B 测试登陆页面，无需等待开发人员 • 从数十个登陆页面模板中进行选择 •创建多步骤个性化销售渠道 • 在您自己的自定义域上托管页面、同步到 Shopify 页面或嵌入到任何地方
Wyng
wyng.com
Wyng 帮助品牌发展并了解其受众，从而提供更相关的体验。借助 Wyng，营销人员可以轻松构建交互式数字体验，在适当的时刻吸引客户，获得偏好和其他零方数据，并实时进行个性化。无论体验是产品搜索测验、促销还是偏好中心 - Wyng 体验总是适时、用户友好，并为消费者提供真正的价值。 Wyng 为 250 多个全球品牌提供服务，包括 AAA、迪士尼、雅诗兰黛、索尼和联合利华，这些品牌使用 Wyng 来推动选择加入、增加销量并增强消费者信任和品牌亲和力。
TierPeak
tierpeak.com
TierPeak是一款为中小企业设计的综合销售和营销平台，提供数据管理、分析和优化数字形象的工具。
Popl
popl.co
Popl是一款数字名片应用，允许用户共享联系信息和社交媒体资料，支持NFC和二维码，方便管理和更新名片。
Surfe
surfe.com
Surfe 是一款 Chrome 扩展应用，可将 LinkedIn 和 Sales Navigator 的对话同步到 CRM，简化联系人管理和数据导入。
Digioh
digioh.com
Digioh是一个营销工具，提供测验、调查和登陆页面等功能，帮助企业收集零方数据，提高客户转化率和营销效率。
Insites
insites.com
Insites 是一款 SEO 审核工具，专为希望获得更多潜在客户、赢得更多业务并兑现承诺的数字营销机构而设计。 Insites 是唯一能够在 60 秒内让您全面了解客户表现的 SEO 平台。它涵盖了数字营销的各个方面，从本地 SEO、从 PPC 到 Google Core Web Vitals - 我们在一次易于理解的 SEO 审核中掌握了这一切。 Insites 创建精美的品牌 SEO 报告，您可以与客户分享。它与您现有的销售工具集成，例如 Salesforce、Hubspot 等。但这只是开始。 Insites 可以帮助您通过独特的入站营销解决方案产生潜在客户，并通过复杂的商业智能扩充您现有的联系人列表。我们设计 Insites 的目的是通过企业级架构提供消费级用户体验。这意味着该软件非常易于使用，您不需要任何人都可以理解的简单英语手册和报告。如果您想了解有关 Insites 的更多信息并与我们的专家安排演示，请联系我们。
Poltio
poltio.com
Poltio 的无代码嵌入式解决方案具有响应式和白标签功能，使品牌/机构能够人性化产品发现并捕获实时零方数据/获得公正的见解/增强 OI，同时创建细分和角色。只需选择正确的解决方案，例如智能调查、参与测试或产品推荐测验/礼品查找器。产品测验不仅可以增强客户的购物体验，还可以提供卓越的体验，并通过引导销售提升客户旅程。
LeadMine
leadmine.net
LeadMine 是简单而强大的潜在客户生成平台之一，受到全球 1000 多家公司的信赖。 LeadMine 致力于提供高素质、经过验证且最重要的是准确的专业业务线索。使用我们的工具，您可以在五秒钟内找到您的潜在客户。
Qualifio
qualifio.com
Qualifio是一个互动平台，允许品牌通过测验、比赛和调查等格式提升客户参与，符合GDPR标准，促进数据收集和分析。
Thrive Themes
thrivethemes.com
Thrive主题是一个提供WordPress插件和模板的平台，专注于帮助用户创建高效的在线业务，提高网站转化率和用户体验。
Kloser
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Kloser 帮助销售专业人士和招聘人员直接与他们的潜在客户、联系人和候选人建立联系。我们经过人工验证和人工智能增强的 B2B 电子邮件列表是构建需求生成活动的完美解决方案。 Kloser 列表可让您访问数以百万计的跨行业、地域、职位等经过验证的个人资料。 Kloser Chrome 扩展程序是您的勘探工作流程的完美伴侣。 Kloser 使用公共信息、专有 B2B 数据库和最先进的人工智能，在几秒钟内找到任何业务前景的电子邮件！
Sonar
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短信为销售和营销团队如何与潜在客户和现有客户建立有意义的关系开辟了新的可能性。确定潜在客户资格、转化潜在客户以及与客户互动可能具有挑战性。隆重推出 Marchex Sonar，这是专为企业打造的智能短信平台。利用人工智能的力量来自动化初始沟通、后续行动、日程安排、点滴活动等。凭借评价最高的用户界面和用户体验之一，Sonar 为销售和营销团队在客户喜欢的渠道上提供了最好的功能套件。数十种集成使您能够通过 CRM 或技术堆栈与客户无缝连接。利用 Marchex Sonar 转化更多潜在客户、更有效地参与并增加收入。
ServiceBell
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ServiceBell 是使用 Hubspot 的收入团队的首要管道转换解决方案。 ServiceBell 使公司能够在潜在客户实时浏览时与他们进行面对面的对话，从而将他们最好的品牌资产（他们的网站）转变为他们的第一大渠道生成器。 ServiceBell 将网站连接到 hubspot，然后当潜在客户访问网站时，允许基于帐户的全周期销售向前推进，而不是等待表单提交。要了解更多信息，请拨打 ServiceBell.com 的小铃
We-Connect
we-connect.io
We-Connect是一款先进的客户拓展工具，提供全能仪表盘以管理潜在客户、执行智能流程及分析活动，确保数据安全。
Expandi
expandi.io
Expandi是一款LinkedIn自动化工具，帮助用户通过智能序列安全地进行多渠道外展，包括LinkedIn和电子邮件。
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality 是 CRM 的数据质量助推器：该智能解决方案可帮助您直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 界面中创建和更新潜在客户、联系人和客户。输入联系人数据时，您将自动获得从商业社交网络、公司网站或电子邮件签名获得的信息的建议。集成的电子邮件验证器会搜索最兼容的电子邮件地址。这减少了手动工作并确保最高水平的 CRM 数据质量！ snapADDY DataQuality 还可作为其他 CRM 系统的浏览器扩展。包括免费的名片扫描仪。许多智能功能： • 使用智能自动完成和更新程序创建和更新潜在客户、联系人和客户 • 从剪贴板粘贴联系人数据以完成缺失值 • 使用人工智能捕获联系人 • 自动重复检查潜在客户、联系人和客户 • 库存数据基于电子邮件签名进行更新 • 对公司数据和联系人进行合格研究 • 简单添加缺失的联系人数据 • 无需打字即可将数据传输至 CRM • 适用于您智能手机的免费名片扫描仪 为什么选择 snapADDY DataQuality？ • 无缝集成到 Salesforce、SAP 和 Microsoft Dynamics CRM • 保证提高数据质量 • 提高 CRM 用户接受度 • 提高营销和销售效率 • 简化工作流程 • 节省工作时间 • 集中数据管理
Socital
socital.com
Socital 是一个电子商务营销平台，可帮助营销人员捕获潜在客户，将匿名和放弃的访问者转化为客户，并增加销售额。 Socital 提供了一套独特的工具，用于数据收集、电子邮件数据库细分、转化优化、定位和个性化。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一个由人工智能驱动的营销分析系统，它可以分析您的所有广告活动直至利润。 Roistat 从客户的 CRM 系统、广告渠道及其网站收集数据。 Roistat 在几秒钟内根据 40 多个业务指标构建报告，提供从每个关键字到最终销售的营销分析。 Roistat 确定公司是否从其付费广告活动中赚钱，这反过来又帮助使用 Roistat 的公司更有效地分配广告预算并增加收入。 Roistat 可以确定： - 您的客户来自哪些广告渠道； - 完整的广告渠道统计直至关键词； - 如何有效分配预算； - 如何在获得更多销售额的同时节省广告费用； - 销售漏斗的所有阶段。
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我们将网站访问者转化为真正销售驱动的查询的转化率提高了 60%。我们易于安装的回拨小部件为您网站上并准备购买的潜在客户提供免费和即时的回拨。我们的技术将呼叫发送给您可用的客服人员，并在 27 秒内将两者接通。通过消除全球范围内的所有沟通障碍并允许来自世界任何地方的访客免费与您交谈，可以消除等待时间和心理保留。如果您没空，用户只需安排一个合适的日期和时间，我们就会向您和他们发送电话，这样您就不会失去他们的兴趣。
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Re Five 使零售商能够轻松收集店内客户数据，通过智能数字收据提高参与度并提高客户保留率。零售运营、营销和电子商务团队使用 refive 作为平台来捕获客户数据、收集实时反馈、提供个性化优惠、运行忠诚度计划并将线下购买数据连接到客户档案。 Re Five 与现有 POS 系统集成，可签发可持续的数字收据，这些收据在法律上符合当地和国际法规。为了接收收据，客户只需要一部智能手机 - 不需要电子邮件地址，不需要额外的硬件，也不需要下载应用程序。
LeadPost
leadpost.com
准确找出谁在访问您的网站。 查看谁在访问您的网站 - 即使他们没有填写表格！只需一行代码，LeadPost 即可为您提供姓名、联系信息等。
Callspree
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Callspree 提供完全可定制的网站引导小部件，可以轻松嵌入到您的网站中以吸引网站访问者的注意力。 Callspree有两种产品；回调小部件和潜在客户呼叫表单小部件。 Callspree 回调小部件使您的网站访问者能够通过电话立即与您的销售和客户支持团队联系。使用回拨小部件，您的网站访问者可以设置即时回拨或选择具体的联系时间，帮助您的销售团队完成比您想象的更多的交易。 Callspree 潜在客户表单嵌入到您的网站后，可以帮助您减少等待时间和潜在客户响应时间，同时通过表单的自动回拨促进与潜在客户的轻松互动。
Callback24
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Callback24 – 潜在客户生成工具，通过号召性用语 (CTA) 按钮帮助获取新客户。 Callback24 让您的客户更轻松地与您联系。只需 15 秒，您的顾问就会收到有关客户来电的通知。借助号召性用语 (CTA) 按钮：小部件、弹出窗口和退出弹出窗口，接听的电话数量最多可增加 30%。找出客户联系您的原因并提高客户服务质量。 Callback24 提供： - 回拨 - 号召性用语按钮 (CTA) - 潜在客户数据库 - 转化率优化 - 通话录音、规划 - 统计和报告 - 通话跟踪 - 集成：Facebook Messenger、Facebook Lead Ads、Google Analytics、流行的 CRM还有更多
Banatic
banatic.com
Banatic 是一个弹出窗口生成器，可以轻松设计漂亮的弹出窗口并更快地扩展您的电子邮件列表。我们提供软件服务来构建您自己的弹出窗口并将电子邮件与您最喜欢的电子邮件提供商同步。总而言之，您可以将注册转化为收入并更快地发展您的业务。
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks 为您提供了一套产品，您可以将其用于营销，以发展您的公司、寻找潜在客户、发送电子邮件、创建聊天机器人、吸引访问者撰写评论、防止您的网站出现虚假电子邮件、在您的网站上显示社交通知还有更多。一套营销和潜在客户开发产品：套装包括多种潜在客户开发工具，您可以使用它们来发展您的公司。获得更多潜在客户和客户：所有工具都旨在为您的公司带来新的潜在客户和客户，以促进其发展。无限制地访问所有产品：提供对所有软件的无限制访问，没有任何限制，不再为每条线索付费。包括什么？用于查找新潜在客户电子邮件的丰富数据软件：从公司列表中查找潜在客户。您将能够从公司或域列表中获取潜在客户。该软件非常适合 B2B 公司、销售和增长黑客。寻找潜在客户的最佳丰富软件。非常适合通过冷电子邮件生成潜在客户并寻找潜在客户。查找企业电子邮件和潜在客户信息。将潜在客户和业务数据直接导出到 Excel。从网站列表中提取电子邮件、电话和社交媒体：您可以上传域列表，并从 Facebook、LinkedIn、Twitter 等中提取电子邮件、社交媒体 URL 和用户名，以及每个网站所有页面上的电话号码。提取所有电子邮件后，即可下载 Excel 格式的报告。
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms是一个在线表单构建器，帮助企业创建自定义表单和调查，支持条件逻辑和多种集成。
KlickLead
klicklead.de
使用 KlickLead 创建单独的渠道来确定您的潜在客户资格。 KlickLead 渠道的转换效果明显优于网站上的普通表单，并为您的业务生成高质量的查询。您可以将其用作我们服务器上的简单托管渠道，或将脚本复制到您的网站，以便访问者无需离开您的页面。
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar 帮助企业家增加收入、电子邮件注册和在线销售。您将可以访问各种网站优化小部件和弹出窗口，这将有助于将访问者转变为客户。
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eMaximation 的销售线索管理和营销自动化软件使公司能够通过轻松捕获、联系、筛选更多销售线索并将其转化为销售来发展业务。
Adoric
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创建有吸引力的和转换的弹出窗口并不是一件容易的事，但对于 Adoric 来说却是如此。您可以轻松检测受众的行为并实现更多转化。 - 在正确的时间显示正确的消息 Adoric 算法使您能够根据用户的行为显示特定的消息。 - 向受众提供个性化消息 Adoric 的算法使您能够根据用户的角色显示特定消息。我们的技术提供了大量选项来个性化您向访客发送的消息。 - 设计从未如此简单！我们的应用程序会让您大吃一惊。 Adoric 的编辑器使您能够拖放图像、添加和编辑元素以创建精美的消息。 - 单击即可连接到您的电子邮件提供商！开箱即用，进入您的邮件列表。体验将新潜在客户与电子邮件提供商集成的简单性。 - 获取真正重要的重要统计数据。 Adoric 的先进技术提供优化的报告、实时分析和工具来跟踪您的营销活动目标。立即免费注册 |从我们的 freemuiem 计划开始吧！
Wingmate
wingmateapp.com
Wingmate总部位于多伦多，是一家新的快速发展的科技公司，在过去两年中从2个客户增长到50多个。在B2B CRM空间中，Wingmate为您的员工带来了前线的声音，以实时推动销售和更好的客户服务。我们的Wingmate产品包括三个独特的功能； 1。前线英特尔计划（Wingmate App）在其中捕获线索，利用当前的现场员工（驾驶员，技术人员，维护，路线代表等），利用内部资产，否则被忽略，并使用它们来侦察和报告现场的机会。 2。勘探CRM，一个简单的应用程序（包括Web仪表板和移动应用程序），使所有参与方能够有效地捕获，跟踪和管理潜在客户，销售和交流相对细节。 3。管道管理，内部销售帮助，使外部销售负责人遵循前线提供的潜在客户，并通过销售渠道推动潜在客户。在大多数服务公司中，运营和销售之间通常存在巨大的脱节，这使这些公司无法实现其全部潜力。 Wingmate通过通过重要部门提供沟通线，创造组织透明度并利用当前资产来解决此问题。
InsideUp
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InsideUp 为您提供最好的营销技术 - 无需复杂性 - 轻松获取客户。
Ampry
ampry.com
从现有流量中产生更多潜在客户、销售和收入。在一个平台上通过用户友好的弹出窗口、持久的顶部和底部栏、微妙的通知和原生广告单元吸引您的网站访问者，所有这些都无需编码。 Ampry 旨在在正确的时刻（多个触发选项，包括页面放弃、页面滚动和网站停留时间）通过正确的消息（各种放置选项和拆分测试功能）吸引正确的访问者（高级用户定位）。
Leadfox
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Leadfox 是一款在线营销自动化软件，支持电子邮件、广告、着陆页等多种营销策略，适合中小企业和代理机构使用。
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LeadsBridge是一款营销自动化工具，帮助企业实现广告平台和营销软件之间的数据集成与同步。支持多种定制化集成，提升营销效率。
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Swordfish.ai是一款强大的联系人搜索引擎，帮助企业高效找到决策者的联系信息，支持多平台功能和反向搜索。
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Leadferno是一个为小型企业建立的企业消息平台，可为转换，发短信和更好的客户体验。通过可自定义的Web到文本小部件从您的网站上与客户发短信。使用强大的消息收件箱与消费者互动 - 因此，您的团队可以增加转化率，更快的线索和使客户满意。 Leadferno的Leadbox是市场上发短信和您的其他转换（例如约会预订，点击通话，潜在客户表格，指示等）的最可定制的网络到文本小部件。浏览器应用程序和移动应用程序都可以帮助您的团队使用强大的业务功能（例如自动修复，保存的答复，计划的消息，提醒等）与客户互动。通过Facebook Messenger，Google的业务消息，Google Analytics（分析）集成，并通过Zapier或我们的API连接到其他应用程序。
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LinekdFusion 是一个基于云的 LinkedIn 外展平台，可帮助组织、机构和销售团队转换 LinkedIn 上的用户。通过一键将 LinkedIn 与 HubSpot、Zoho、Pipedrive 或 Salesforce 集成，开始从 LinkedIn 构建新的销售渠道，并将其直接与您最喜欢的 CRM 工具同步。在 LinkedFusion 的帮助下，自动化您的勘探、消息、跟进、内容和 LinkedIn 推广。使用 LinekdFusion 享受专用 IP、智能消息过滤器、团队功能和详细分析等功能。
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Brave是一个访客转化引擎，提供200多个WordPress网站插件，帮助用户收集潜在客户并实时跟踪转化。
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在几秒钟内创建并启动交互式潜在客户生成计算器，将其嵌入您的网站以吸引访问者并将潜在客户直接捕获到内置 CRM 系统中，或将其发送到您现有的销售和营销堆栈中，无论是 HubSpot、Salesforce、Active Campaign、MailChimp 还是扎皮尔。借助 LeadDoubler，您只需点击几下即可将现有 Excel 文件转换为在线计算器。无需编码 - 开发人员不会延迟。通过剪切粘贴嵌入代码，在您的网站上将计算器作为潜在客户生成小部件启动，或者使用它通过由 Excel 文件支持的全自动智能定价配置器来支持您的销售团队，并帮助您的销售团队当场达成更多交易。借助 LeadDoubler，您的交互式表单可以立即在线生成和显示计算结果，或者生成并发送自动生成的 pdf 文件，例如合同和提案。 LeadDoubler 被超过 52 个垂直行业的公司使用，例如房地产经纪人生成潜在客户、热泵安装商获取潜在客户并立即生成报价，银行和保险公司也使用 LeadDoubler 来吸引和吸引潜在客户。