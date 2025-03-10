ConvertFlow

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ConvertFlow 是一款一体化电子商务渠道构建器。创建、测试和个性化弹出窗口、表单、测验、产品推荐、登陆页面等 - 无需编码或开发人员。在转换之前：您的转换渠道是一堆混乱的应用程序、插件、脚本和 zap。这不是个性化的。报告令人困惑。开发人员需要等待数周时间才能进行更改。收入增长意味着为更多流量付费。转化之后：商店的所有转化活动都组织在一个仪表板中。报告内容明确。运行漏斗实验很容易。使用漏斗构建器进行更改只需几分钟。您可以提高 ROAS 并最大限度地提高每个网站访问者的收入。启动列表增长渠道： • 通过向新购物者和回头客提供个性化优惠，更快地增加您的电子邮件和短信列表 • 从 100 多个列表订阅模板中进行选择 • 启动弹出窗口、粘性栏、嵌入内容和登陆页面 • 按产品兴趣、购物车进行个性化及更多 • 与 Klaviyo、Attentive、MailChimp 等同步 启动产品测验渠道： • 产品测验揭示购物者偏好，将购物者细分为正确的受众并提出个性化产品推荐• 适用于各行各业的测验模板 • 显示为弹出窗口、页面和可嵌入格式 • 使用答案和分数进行有条件的产品推荐 • 将答案同步到 Klaviyo、Attentive、MailChimp 等 启动购物车追加销售渠道： • 一键增加 AOV追加销售和购物车交叉销售 • 基于刚刚添加到购物车的产品触发 • 将交叉销售显示为弹出窗口、页面和嵌入内容 • 购物者可以只需单击一下即可将所有产品添加到购物车 • 针对返回的订阅者群体进行交叉销售 启动购物车放弃渠道： • 通过向退出的购物者提供优惠，防止购物车放弃发生 • 当鼠标移至退出时在桌面上触发，或在移动设备上触发单击后退按钮 • 触发购物车前放弃电子邮件和短信序列 构建登陆页面渠道： • 创建与您的广告活动相匹配的 A/B 测试登陆页面，无需等待开发人员 • 从数十个登陆页面模板中进行选择 •创建多步骤个性化销售渠道 • 在您自己的自定义域上托管页面、同步到 Shopify 页面或嵌入到任何地方