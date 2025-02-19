潜在客户捕获软件 - 最热门应用 - 乍得

LeadsBridge

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LeadsBridge 是一种 iPaaS 自动化解决方案，使营销人员和广告商能够增强其全渠道策略并构建自己的互联营销生态系统。 LeadsBridge 可满足您的集成需求，专注于弥合顶级广告平台（Google、Facebook、LinkedIn 和 TikTok）与主要营销平台（CRM、电子邮件营销软件、自动回复器等）之间的差距。 LeadsBridge 还可以根据您独特的业务需求开发定制的集成。 LeadsBridge 平台专为希望通过将营销堆栈与 Facebook 和 Instagram 广告、Google Ads、LinkedIn 广告和 TikTok 广告集成来简化广告活动的公司而设计。借助 380 多个开箱即用的集成，您可以轻松地将您喜爱的软件与您的广告平台连接起来，无缝同步营销工作流程的数据。通过 LeadsBridge 的集成，潜在客户数据可以自动实时地从源流向您选择的目的地，同时始终保持 CCPA 和 GDPR 合规性。 LeadsBridge 的主要功能包括： 潜在客户同步受众目标 线上到线下跟踪平台到平台 定制集成 LeadsBridge 提供免费计划，其中包括每月 100 个潜在客户和一个正在运行的桥。然后，您可以升级到付费计划以获得更多功能： Pro：从 3 个桥和 800 个潜在客户/月开始，每月 22 美元，您可以选择要同步的潜在客户数量以及您需要的桥数量，价格将相应调整;商业：这是一项托管服务，因此潜在客户数量和桥接器数量是根据您的特定需求定制的，然后手动定价。所有计划均完全符合 GDPR 和 CCPA，确保所有客户数据的安全。