潜在客户捕获软件 - 最热门应用 - 塞内加尔

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公司利用潜在客户捕获软件在竞争激烈的市场中发现新的销售前景。面对激烈的竞争，企业抢在竞争对手之前主动寻找新的业务途径至关重要。销售专业人员使用潜在客户捕获软件来确定潜在客户，利用来自不同来源（包括直接潜在客户、销售代表、营销专家和客户支持代理）的信息。 然而，捕捉新的商机仅代表销售旅程的初始阶段。除了使用潜在客户捕获软件之外，公司还必须集成其他潜在客户生成解决方案，例如潜在客户挖掘、潜在客户评分和潜在客户情报。此外，利用销售绩效管理和销售情报等工具对于成功将机会转化为有形销售至关重要。
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创建有吸引力的和转换的弹出窗口并不是一件容易的事，但对于 Adoric 来说却是如此。您可以轻松检测受众的行为并实现更多转化。 - 在正确的时间显示正确的消息 Adoric 算法使您能够根据用户的行为显示特定的消息。 - 向受众提供个性化消息 Adoric 的算法使您能够根据用户的角色显示特定消息。我们的技术提供了大量选项来个性化您向访客发送的消息。 - 设计从未如此简单！我们的应用程序会让您大吃一惊。 Adoric 的编辑器使您能够拖放图像、添加和编辑元素以创建精美的消息。 - 单击即可连接到您的电子邮件提供商！开箱即用，进入您的邮件列表。体验将新潜在客户与电子邮件提供商集成的简单性。 - 获取真正重要的重要统计数据。 Adoric 的先进技术提供优化的报告、实时分析和工具来跟踪您的营销活动目标。立即免费注册 |从我们的 freemuiem 计划开始吧！
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Surfe
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通过 Surfe 的简单 Chrome 扩展添加联系人、查找合格的电子邮件并将 LinkedIn 和 Sales Navigator 对话同步到 CRM。 Surfe 是将您的 RM 与 LinkedIn 集成的排名第一的解决方案，可 • 消除手动数据输入的需要 • 通过丰富提高数据质量 • 获得联系人、潜在客户和交易状态的可见性 • 提高销售效率 与 HubSpot 兼容、Salesforce、Pipedrive、Copper 和 Salesloft。深受 Google、Uber、AWS、Bolt 的喜爱。超过 80% 的 B2B 潜在客户来自 LinkedIn，但它并未针对销售进行优化。将 LinkedIn 中的数据手动输入到 CRM 需要数小时的时间，并且可能会导致数据不一致，从而对销售业绩产生负面影响。此外，在正确的时间访问正确的数据可能具有挑战性，并且会阻碍创收。适合希望节省管理任务时间并在 CRM 数据中实现最佳准确性的销售和收入团队。作为符合 GDPR 和 ISO27001 认证的工具，Surfe 可以帮助您的团队按照数据黄金标准进行运营，确保所有内容都经过结构化、分类、更新和保护。
Expandi
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Expandi 是一款 LinkedIn 自动化工具，可让您使用全渠道方法最安全地联系潜在客户。借助 Expandi，您无需成为 LinkedIn 专家即可获得结果并增强您的 LinkedIn 外展活动。通过 LinkedIn 或通过智能、自动化序列发送电子邮件联系您的潜在客户。 15 分钟内启动您的第一个营销活动，24 小时内即可看到结果。我们的使命是成为为您的企业进行全渠道推广的最安全、最明智的方式。具有市场领先的功能，例如： • 智能营销活动构建器：支持潜在客户并关注其公司页面等操作。 • LinkedIn 活动功能包括邀请您的网络加入您的活动或向参加过您主办的活动的任何人发送消息。 • 与Hyperise 集成：能够发送个性化图像和GIF，以便在LinkedIn 上脱颖而出。 • ...还有更多您有兴趣了解更多吗？请访问我们的网站，或联系 [email protected] 开始免费试用。
CallPage
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CallPage 是您网站上的一个小部件，可帮助您的网站访问者在 28 秒内通过免费电话与您联系。 CallPage 小部件可让您致电网站访问者，并帮助您额外获得 30-125% 的潜在客户。借助 CallPage，您可以轻松： - 增加优质潜在客户数量 - 降低客户获取成本 - 提高转化率 - 改善客户体验
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Upflowy 是一款用于构建和优化 Web 体验的拖放式无代码工具。轻松进行 A/B 测试注册流程、销售线索渠道、客户引导等。 Upflowy 为您提供了构建一个值得参与的故事所需的一切，只需点击几下即可。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一个在线平台，旨在帮助各种规模的企业创建引人入胜的营销测验和调查、收集反馈并推动销售。 Marquiz 提供用户友好的拖放式测验构建器、各种独特的测验模板以及每个测验的免费统计数据。这些功能使您可以轻松创建、编辑和分析您的自定义测验。 Marquiz 的定价计划基于每月产生的销售线索数量，这意味着它们是为满足您独特的业务需求而量身定制的，无论您运营的是小型团队还是大型组织。
Youengage
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创造可转化的互动体验。无代码。构建适合移动设备的测验、调查、智能表格、计算器、实时问答、交互式虚拟活动等等。结合收集反馈和用户参与度的同步和异步方法。
Allegrow
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Allegrow 优化您的发件人声誉和收件箱放置。让 Allegrow 与您的营销自动化/销售参与系统配合使用，您可以增加您发送的电子邮件到达优先收件箱的百分比，而不是垃圾邮件文件夹或非重点文件夹。
Skylead
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使用多渠道外展、if/else 操作并连接无限的电子邮件帐户，以最大限度地增加与潜在客户的接触点。 Skylead 是您的智能 LinkedIn 自动化工具和冷电子邮件软件。
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隆重推出 La Growth Machine，这是第一个多渠道勘探平台，可让您通过 LinkedIn、电子邮件和 Twitter 与潜在客户进行对话。借助 La Growth Machine，您可以： - 从 LinkedIn 或 CSV 文件导入潜在客户，以轻松管理您的勘探工作。 - 通过详细信息丰富您的联系人的个人资料，包括专业和个人电子邮件地址、电话号码、LinkedIn 和 Twitter 个人资料，以获得有关您的潜在客户的宝贵见解。 - 建立多渠道勘探序列，以跨多个接触点有效地与潜在客户互动。 - 自动同步 CRM 中的交互（包括与 HubSpot 和 Pipedrive 或 Zapier 的本机集成），以保持您的销售和营销工作井然有序且精简。使用 La Growth Machine 可以节省您的销售、营销和招聘团队的时间，并通过简化潜在客户开发和管理工作来提高生产力。不相信我们？立即注册免费试用 LaGrowthMachine，亲自体验其优势！
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Lusha 是一个进入市场的情报平台，专为销售、营销和招聘团队而设计。 Lusha 新鲜、动态、高质量的数据和见解有助于消除噪音，在正确的时间接触到正确的人。 Lusha 提供简单的设置，无需冗长的入职流程的麻烦。通过我们简单的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用户可以维护新的数据库并确保持续、自动地丰富其 CRM。 Lusha 始终掌握不断发展的隐私和安全法规，完全符合 GDPR 和 CCPA，并且是唯一获得全球最高国际隐私标准 ISO 27701 认证的销售智能解决方案。
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OptiMonk 是专为忙碌的营销人员创建的转化优化工具集。它提供快速、易于使用的解决方案，可以通过三种方式帮助您提高销售额： 1. 智能电子商务弹出窗口可帮助您更快地构建列表、减少购物车放弃并以前所未有的方式提高电子商务销售额。 2. 网站个性化功能使您可以轻松地根据购物者细分定制网站和营销活动登陆页面消息，以获得更相关、更有意义的体验。 3. 易于使用的 A/B 测试可让您快速设置、测试和比较弹出和个性化登陆页面的性能。此外，您可以比较完整的购物者旅程来衡量对底线的影响。
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Personalizely 是一个转化营销工具包，用于通过收集每个网站访问者的联系信息、提高平均订单价值并通过有针对性的弹出窗口促进销售来充分利用每个网站访问者。它通过易于使用的构建器轻松创建高转换弹出窗口，为您提供完全的设计自由。而使用网站个性化工具，您可以根据访问者的活动历史记录、推荐来源、地理位置、设备、购物车价值、订单历史记录等轻松编辑您的网站，并通过其可视化现场编辑器将网站拆分为多个变体。
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Retainly 旨在确保更多客户一次又一次地回到您的业务。它易于学习和使用，这意味着您可以轻松执行有影响力的营销活动。借助 Retainly，您可以让客户保持参与并建立更牢固、更持久的关系。
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Mailmunch 是为博主、个体企业家、初创公司和企业提供完整的潜在客户增长和电子邮件营销服务。从 B2B 到 B2C，超过 500,000 家企业依靠 Mailmunch 每天产生数千个潜在客户，并通过电子邮件营销增加收入。以下是您可以使用 Mailmunch 执行的所有操作： - 为每个行业和用例构建具有各种选择加入形式的电子邮件列表 - 通过潜在客户培育序列来培育这些潜在客户 - 通过易于构建的方式降低购物车放弃率并产生重复销售自动回复 - 通过高送达率广播推广新活动或宣布产品更新 - 通过我们专为高吸引力而设计的引人注目的登陆页面来提高转化率 Mailmunch 的设置也非常容易。我们直观的拖放构建器以及数百个免费模板确保您可以在几分钟内启动任何活动，无论是选择加入表单、电子邮件活动还是登陆页面。如果您想知道 Mailmunch 是否适合您的组织，请不要担心。 Mailmunch 为每个行业和垂直领域提供了选择。有关 Mailmunch 选择加入表单的更多信息： - 六种不同类型的选择加入表单 - 适用于每个用例的庞大模板库 - 高级显示规则和 A/B 测试 - 拖放构建器可轻松定制 - 适合移动设备的表单，看起来不错在每台设备上 有关 Mailmunch 登陆页面的更多信息： - 适用于每个行业的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 与领先的电子邮件营销服务的开箱即用集成 - A/B 测试以优化高转化率 有关 Mailmunch 电子邮件营销的更多信息： - 适用于每个营销活动和利基市场的大型模板库 - 拖放构建器可轻松定制 - 自动回复序列 - 易于设计和安排广播 我们强大的工具套件中还有更多功能可以满足您的所有电子邮件营销需求。我们所有的付费计划均提供 60 天退款保证，让您有信心尝试您能找到的最简单的潜在客户增长和电子邮件营销工具。
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ConvertFlow 是一款一体化电子商务渠道构建器。创建、测试和个性化弹出窗口、表单、测验、产品推荐、登陆页面等 - 无需编码或开发人员。在转换之前：您的转换渠道是一堆混乱的应用程序、插件、脚本和 zap。这不是个性化的。报告令人困惑。开发人员需要等待数周时间才能进行更改。收入增长意味着为更多流量付费。转化之后：商店的所有转化活动都组织在一个仪表板中。报告内容明确。运行漏斗实验很容易。使用漏斗构建器进行更改只需几分钟。您可以提高 ROAS 并最大限度地提高每个网站访问者的收入。启动列表增长渠道： • 通过向新购物者和回头客提供个性化优惠，更快地增加您的电子邮件和短信列表 • 从 100 多个列表订阅模板中进行选择 • 启动弹出窗口、粘性栏、嵌入内容和登陆页面 • 按产品兴趣、购物车进行个性化及更多 • 与 Klaviyo、Attentive、MailChimp 等同步 启动产品测验渠道： • 产品测验揭示购物者偏好，将购物者细分为正确的受众并提出个性化产品推荐• 适用于各行各业的测验模板 • 显示为弹出窗口、页面和可嵌入格式 • 使用答案和分数进行有条件的产品推荐 • 将答案同步到 Klaviyo、Attentive、MailChimp 等 启动购物车追加销售渠道： • 一键增加 AOV追加销售和购物车交叉销售 • 基于刚刚添加到购物车的产品触发 • 将交叉销售显示为弹出窗口、页面和嵌入内容 • 购物者可以只需单击一下即可将所有产品添加到购物车 • 针对返回的订阅者群体进行交叉销售 启动购物车放弃渠道： • 通过向退出的购物者提供优惠，防止购物车放弃发生 • 当鼠标移至退出时在桌面上触发，或在移动设备上触发单击后退按钮 • 触发购物车前放弃电子邮件和短信序列 构建登陆页面渠道： • 创建与您的广告活动相匹配的 A/B 测试登陆页面，无需等待开发人员 • 从数十个登陆页面模板中进行选择 •创建多步骤个性化销售渠道 • 在您自己的自定义域上托管页面、同步到 Shopify 页面或嵌入到任何地方
Wyng
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Wyng 帮助品牌发展并了解其受众，从而提供更相关的体验。借助 Wyng，营销人员可以轻松构建交互式数字体验，在适当的时刻吸引客户，获得偏好和其他零方数据，并实时进行个性化。无论体验是产品搜索测验、促销还是偏好中心 - Wyng 体验总是适时、用户友好，并为消费者提供真正的价值。 Wyng 为 250 多个全球品牌提供服务，包括 AAA、迪士尼、雅诗兰黛、索尼和联合利华，这些品牌使用 Wyng 来推动选择加入、增加销量并增强消费者信任和品牌亲和力。
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面向中小型企业的一体化销售和营销平台。面向中小型企业的一体化营销和销售平台。
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Popl 是领先的团队数字名片平台，为全球数百万公司和专业人士提供创新解决方案。我们的平台使团队能够创建、分发和管理数字名片，确保品牌一致性、简化潜在客户收集和大规模企业级数据安全，使我们成为企业级客户的首选。 Popl 与 5,000 多个应用程序无缝集成，为管理员提供了各种强大的工具来简化他们的工作流程。通过我们的平台，您可以： - 将潜在客户直接导出到您的 CRM 系统 - 从 Active Directory (HR) 平台同步团队成员 - 自动输入数据以消除错误并节省时间 - 创建营销自动化以推动转化和收入 在 Popl，我们致力于提供无与伦比的客户服务和支持。要了解我们平台的强大功能，请单击上面的按钮立即与我们安排免费演示。
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Poltio 的无代码嵌入式解决方案具有响应式和白标签功能，使品牌/机构能够人性化产品发现并捕获实时零方数据/获得公正的见解/增强 OI，同时创建细分和角色。只需选择正确的解决方案，例如智能调查、参与测试或产品推荐测验/礼品查找器。产品测验不仅可以增强客户的购物体验，还可以提供卓越的体验，并通过引导销售提升客户旅程。
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LeadMine 是简单而强大的潜在客户生成平台之一，受到全球 1000 多家公司的信赖。 LeadMine 致力于提供高素质、经过验证且最重要的是准确的专业业务线索。使用我们的工具，您可以在五秒钟内找到您的潜在客户。
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Qualifio 使大型品牌和媒体能够通过 50 多种模板化互动格式（测验、竞赛、调查、测试、动画游戏等）跨数字渠道吸引受众。通过严格遵守 GDPR，该平台可以收集丰富的第一方数据，这些数据可以推送到客户更广泛的技术以丰富数据。目前已有 400 多家企业使用 Qualifio，包括 TF1、Nestl、PepsiCo、PSG、MediaMarkt、LOral、RTL 等。
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Callspree 提供完全可定制的网站引导小部件，可以轻松嵌入到您的网站中以吸引网站访问者的注意力。 Callspree有两种产品；回调小部件和潜在客户呼叫表单小部件。 Callspree 回调小部件使您的网站访问者能够通过电话立即与您的销售和客户支持团队联系。使用回拨小部件，您的网站访问者可以设置即时回拨或选择具体的联系时间，帮助您的销售团队完成比您想象的更多的交易。 Callspree 潜在客户表单嵌入到您的网站后，可以帮助您减少等待时间和潜在客户响应时间，同时通过表单的自动回拨促进与潜在客户的轻松互动。
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Callback24 – 潜在客户生成工具，通过号召性用语 (CTA) 按钮帮助获取新客户。 Callback24 让您的客户更轻松地与您联系。只需 15 秒，您的顾问就会收到有关客户来电的通知。借助号召性用语 (CTA) 按钮：小部件、弹出窗口和退出弹出窗口，接听的电话数量最多可增加 30%。找出客户联系您的原因并提高客户服务质量。 Callback24 提供： - 回拨 - 号召性用语按钮 (CTA) - 潜在客户数据库 - 转化率优化 - 通话录音、规划 - 统计和报告 - 通话跟踪 - 集成：Facebook Messenger、Facebook Lead Ads、Google Analytics、流行的 CRM还有更多
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Banatic 是一个弹出窗口生成器，可以轻松设计漂亮的弹出窗口并更快地扩展您的电子邮件列表。我们提供软件服务来构建您自己的弹出窗口并将电子邮件与您最喜欢的电子邮件提供商同步。总而言之，您可以将注册转化为收入并更快地发展您的业务。
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W3rocks 为您提供了一套产品，您可以将其用于营销，以发展您的公司、寻找潜在客户、发送电子邮件、创建聊天机器人、吸引访问者撰写评论、防止您的网站出现虚假电子邮件、在您的网站上显示社交通知还有更多。一套营销和潜在客户开发产品：套装包括多种潜在客户开发工具，您可以使用它们来发展您的公司。获得更多潜在客户和客户：所有工具都旨在为您的公司带来新的潜在客户和客户，以促进其发展。无限制地访问所有产品：提供对所有软件的无限制访问，没有任何限制，不再为每条线索付费。包括什么？用于查找新潜在客户电子邮件的丰富数据软件：从公司列表中查找潜在客户。您将能够从公司或域列表中获取潜在客户。该软件非常适合 B2B 公司、销售和增长黑客。寻找潜在客户的最佳丰富软件。非常适合通过冷电子邮件生成潜在客户并寻找潜在客户。查找企业电子邮件和潜在客户信息。将潜在客户和业务数据直接导出到 Excel。从网站列表中提取电子邮件、电话和社交媒体：您可以上传域列表，并从 Facebook、LinkedIn、Twitter 等中提取电子邮件、社交媒体 URL 和用户名，以及每个网站所有页面上的电话号码。提取所有电子邮件后，即可下载 Excel 格式的报告。
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Quill Forms 是一款功能强大的在线表单生成器，允许企业和组织轻松创建自定义表单和调查。凭借用户友好的拖放界面和各种可编辑的模板和主题，Quill Forms 可以轻松设计和发布针对桌面和移动设备进行优化的专业外观表单。无论您需要联系表格、潜在客户开发表格、活动登记表还是反馈调查，Quill Forms 都能满足您的需求。借助条件逻辑、预填充字段和自定义验证规则等高级功能，您可以创建能够准确捕获客户和潜在客户所需信息的表单。 Quill Forms 还提供强大的分析和报告功能，因此您可以跟踪表单提交、监控转化率并深入了解用户行为。此外，通过与流行的 CRM 和电子邮件营销平台集成，您可以将表单数据无缝连接到其他业务工具。凭借其直观的界面、强大的功能和灵活的定价计划，Quill Forms 是需要可靠且可定制的表单生成器的各种规模和行业的企业的理想解决方案。
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Wingmate 总部位于多伦多，是一家快速发展的新兴科技公司，过去两年客户数量从 2 个增加到 50 多个。在 B2B CRM 领域，Wingmate 为一线员工提供发言权，以实时推动销售和更好的客户服务。我们的 Wingmate 产品包括三个独特的功能； 1. 一线英特尔计划，其中 Wingmate 应用程序捕获线索，利用当前的现场员工（司机、技术人员、维护人员、路线代表等），利用内部资产（否则会被忽视），并利用它们进行侦察和报告返回该领域的机会。 2. Prospecting CRM，一个简单的应用程序（包括网络仪表板和移动应用程序），使所有相关方能够有效地捕获、跟踪和管理潜在客户、销售，并立即传达相关详细信息。 3. 管道管理、内部销售帮助，为外部销售领导提供跟踪一线提供的线索，并通过销售漏斗推动潜在客户。在大多数服务公司中，运营和销售之间往往存在巨大脱节，这使得这些公司无法充分发挥其潜力。 Wingmate 通过提供重要部门的沟通渠道、创建组织透明度和利用现有资产来解决这个问题。
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snapADDY DataQuality 是 CRM 的数据质量助推器：该智能解决方案可帮助您直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 界面中创建和更新潜在客户、联系人和客户。输入联系人数据时，您将自动获得从商业社交网络、公司网站或电子邮件签名获得的信息的建议。集成的电子邮件验证器会搜索最兼容的电子邮件地址。这减少了手动工作并确保最高水平的 CRM 数据质量！ snapADDY DataQuality 还可作为其他 CRM 系统的浏览器扩展。包括免费的名片扫描仪。许多智能功能： • 使用智能自动完成和更新程序创建和更新潜在客户、联系人和客户 • 从剪贴板粘贴联系人数据以完成缺失值 • 使用人工智能捕获联系人 • 自动重复检查潜在客户、联系人和客户 • 库存数据基于电子邮件签名进行更新 • 对公司数据和联系人进行合格研究 • 简单添加缺失的联系人数据 • 无需打字即可将数据传输至 CRM • 适用于您智能手机的免费名片扫描仪 为什么选择 snapADDY DataQuality？ • 无缝集成到 Salesforce、SAP 和 Microsoft Dynamics CRM • 保证提高数据质量 • 提高 CRM 用户接受度 • 提高营销和销售效率 • 简化工作流程 • 节省工作时间 • 集中数据管理
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最强大的联系人搜索引擎。 Swordfish 聚合来自世界顶级个人身份验证提供商（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及数百个其他独立来源和实时源的数据，为您提供您正在寻找的人的最新、有效、直接的联系信息。 Swordfish 被世界领先的国防、技术和政府机构的世界顶级招聘人员、销售和调查专业人士使用。从《财富 500 强》高管招聘人员到个体企业家，Swordfish 始终站在您这一边，让您的联系人搜寻高效、准确且易于使用。我们的 5 款产品旨在让生活变得更轻松。 Chrome 扩展程序 - 在网络上查找任何联系数据 文件丰富 - 通过批量丰富客户列表来节省时间 反向搜索引擎 - 根据输入数据查找任何人 集成 - Swordfish 与您的工具无缝连接以及通过我们的集成和 API 实现的 CRM。 Prospector - 通过访问我们强大的 B2B 联系人数据库来查找、联系并关闭您的潜在客户。
Brave
getbrave.io
Brave 是一个访客转换引擎，为任何拥有 WordPress 网站的人提供 200 多个转换小部件，您可以插入这些小部件并开始转换访客。您还可以将流行的 EMS 或 CRM 集成到您的网站，以收集潜在客户并使用高级分析实时跟踪转化。使用 20 种不同类型的小部件（例如磁铁、社交注册、Woocommerce 追加销售、相关博客文章、自定义横幅广告、调查、测验等）轻松将访客转化为客户和客户。
LinkedFusion
linkedfusion.io
LinekdFusion 是一个基于云的 LinkedIn 外展平台，可帮助组织、机构和销售团队转换 LinkedIn 上的用户。通过一键将 LinkedIn 与 HubSpot、Zoho、Pipedrive 或 Salesforce 集成，开始从 LinkedIn 构建新的销售渠道，并将其直接与您最喜欢的 CRM 工具同步。在 LinkedFusion 的帮助下，自动化您的勘探、消息、跟进、内容和 LinkedIn 推广。使用 LinekdFusion 享受专用 IP、智能消息过滤器、团队功能和详细分析等功能。
Leadferno
leadferno.com
Leadferno 是一个专为小型企业打造的商业消息传递平台，旨在支持转换、短信和更好的客户体验。通过可自定义的网络转文本小部件，直接在您的网站上与客户发送短信。使用强大的消息收件箱与消费者互动，这样您的团队就可以提高转化率、更快地关闭潜在客户并取悦您的客户。 Leadferno 的 Leadbox 是市场上最可定制的网络到文本小部件，支持短信和其他转换，如预约、点击通话、潜在客户表格、方向等。浏览器应用程序和移动应用程序都可以帮助您的团队使用自动回复、保存回复、预定消息、提醒等强大的业务功能与客户互动。与 Facebook Messenger、Google 的 Business Messages、Google Analytics 集成，并通过 Zapier 或我们的 API 连接到其他应用程序，例如您的 CRM。
Leadfox
leadfox.co
Leadfox：您的在线营销策略的控制中心。 [http://bit.ly/2mj2mMJ] 借助我们的营销自动化软件 Leadfox，您可以部署并最大化您的所有营销策略，包括电子邮件、广告、登陆页面、弹出窗口、横幅、A/B 测试。 Leadfox 被 100 多个国家/地区的数千名用户使用，是一款经济实惠、易于使用、自动化、一体化的营销平台。我们的使命是通过易于使用的解决方案和培训帮助中小型企业和机构进入数字营销世界。更多信息请访问我们的网站：http://bit.ly/2mj2mMJ
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Beacon 有助于在几分钟内为铅磁铁创建独特、专业的设计。
LeadDoubler
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在几秒钟内创建并启动交互式潜在客户生成计算器，将其嵌入您的网站以吸引访问者并将潜在客户直接捕获到内置 CRM 系统中，或将其发送到您现有的销售和营销堆栈中，无论是 HubSpot、Salesforce、Active Campaign、MailChimp 还是扎皮尔。借助 LeadDoubler，您只需点击几下即可将现有 Excel 文件转换为在线计算器。无需编码 - 开发人员不会延迟。通过剪切粘贴嵌入代码，在您的网站上将计算器作为潜在客户生成小部件启动，或者使用它通过由 Excel 文件支持的全自动智能定价配置器来支持您的销售团队，并帮助您的销售团队当场达成更多交易。借助 LeadDoubler，您的交互式表单可以立即在线生成和显示计算结果，或者生成并发送自动生成的 pdf 文件，例如合同和提案。 LeadDoubler 被超过 52 个垂直行业的公司使用，例如房地产经纪人生成潜在客户、热泵安装商获取潜在客户并立即生成报价，银行和保险公司也使用 LeadDoubler 来吸引和吸引潜在客户。