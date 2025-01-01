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最后一英里交付软件为企业提供了必要的工具来有效管理和简化从仓库到客户家门口的交付。它具有路线优化、高级调度、客户通知、交货证明和交货分析等功能。这些功能使公司能够加快交货时间，同时让客户了解其订单状态。 最后一英里交付软件主要由调度员和司机使用，可促进有效沟通并确保及时交付。尽管它与快递软件有相似之处，但其主要区别在于其专注于交付流程，而快递软件通常包含与接收和运输相关的更广泛的后台功能。 通常，最后一英里交付软件在处理日常交付订单的企业的供应链和物流部门中采用。它通常与其他供应链和物流工具（例如供应链规划软件）集成，以提高整体运营效率。
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Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款用于商用路线优化的应用，能自动规划和调度最佳路线，并提供导航和实时跟踪功能，适合各类企业使用。
Detrack
detrack.com
Detrack是一款基于云的交付管理软件，提供实时跟踪、电子交付证明等功能，帮助企业优化物流和提高客户满意度。
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一个交付管理平台，支持实时跟踪、路线优化和任务自动化，旨在提升企业物流运营效率和客户满意度。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路线策划者是一款车队管理软件，帮助车队主高效规划和优化司机路线，支持实时追踪和交付更新。
Routific
routific.com
Routific是一款路线优化应用，通过AI算法实时规划和优化交付路线，提高效率，降低物流成本。
FarEye
fareye.com
Fareye是一款物流管理应用，提供实时跟踪、动态路由和自动调度，旨在提高交付效率和客户满意度。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse是一款位置共享应用，允许用户通过Web链接临时分享实时位置，注重用户隐私，适用于个人和专业用途。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一款交付管理平台，帮助企业管理本地交付，提供驾驶员应用、调度仪表板和实时跟踪功能。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款用于路线优化的应用，帮助调度员和驾驶员管理多停送货、实时流量更新以及路线共享。
Track-POD
track-pod.com
Track-POD是一款单一仪表盘解决方案，旨在优化最后一公里物流，支持配送管理、路线优化、标签生成和客户通知。
DispatchTrack
dispatchtrack.com
DispatchTrack是一款综合物流管理工具，优化最后一英里的交付，提供路线优化、实时监控及交付证明功能。
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual是一款云基础的物流管理系统，提供实时跟踪、交付证明和路线优化，帮助企业提高物流效率和客户满意度。
Beetrack
beetrack.com
Beetrack是一个物流和交付管理应用，提供实时跟踪、自动调度和路线优化，帮助企业提高交付效率和客户满意度。
project44
project44.com
Project44是一个物流平台，提供实时货运跟踪和分析，优化供应链效率，支持可持续物流策略。
Nash
usenash.com
Nash是一款优化、自动化和管理最后一公里物流的平台，支持内部车队与物流服务提供商的整合，实时追踪和分析交付操作。
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack 提供自动化按需工作的工具，允许规划、分配、追踪和验证工作，提升工作人员的生产力和可靠性。
DelivApp
delivapp.com
DelivApp是一个为交付经理和调度员设计的工具，简化交付订单管理，支持实时监控和任务分配。
GoShare
goshare.co
Goshare是一个连接货车和面包车车主与企业的物流平台，提供按需的最后一公里和中间公里配送服务。
GoBolt
gobolt.com
GoBolt是一个物流管理平台，提供仓储、运输和最后一公里配送解决方案，旨在简化供应链操作并提高效率。
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext是一款AI驱动的自动化物流平台，简化企业交付和运输过程，支持实时跟踪和动态路由优化。
Radaro
radaro.com.au
Radaro 是一款 API 驱动的 SaaS 平台，优化最后一公里配送，提供实时跟踪和运营成本分析，提升客户体验和服务交付。
MileApp
mile.app
MileApp是一个现场服务管理解决方案，支持路线优化、可定制的工作者应用和数据分析，帮助企业高效管理现场业务。
getswift
getswift.co
GetSwift是一款交付管理软件，旨在简化最后一英里的交付操作，帮助企业提高效率和客户满意度。
RouteManager
route-manager.com
RouteManager是一款基于云的路由规划软件，帮助用户优化最后一公里的交付，提高运营效率，降低成本，增强客户沟通。
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery是一款用于交付管理和路线优化的软件，帮助企业自动化交付时间设置，提高客户满意度，支持多语言。
Deliforce
deliforce.io
Deliforce是一款交付管理软件，提供订单管理、实时跟踪和任务分配，提高物流和交付效率。
NetworkON
networkon.io
NetworkON是一款基于AI的SaaS解决方案，专注于交付管理，帮助企业优化客户体验和物流运营，提供实时订单状态更新和运营效率提升。
Scurri
scurri.com
Scurri是一款交付管理软件，帮助零售商优化电子商务配送流程，支持包裹跟踪、标签生成及数据分析。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u是一款交付管理应用，通过实时跟踪、路线优化和交付证明等功能，帮助企业提高物流效率和客户体验。
Ufleet
ufleet.io
Ufleet是一款车队管理应用，提供实时监控、路线优化、费用追踪和报告分析，帮助企业提升运营效率和降低成本。
Cigo Tracker
cigotracker.com
Cigo Tracker是一款物流管理工具，提供实时更新和跟踪功能，帮助客户获取准确到达时间和驾驶员位置，提升交付体验。
OneRail
onerail.com
OneRail是一个全渠道履行解决方案，提供实时数据和AI技术，以优化最后一英里交付和库存管理，帮助企业提高效率和客户满意度。
GSMtasks
gsmtasks.com
GSMtasks 是一款管理移动车队的工具，优化驾驶路线，提高工作效率，改善客户和员工满意度。
Renesent
renesent.com
Renesent是一个按需物流平台，连接客户与本地独立承运商，提供货物快速交付、搬运和存储服务。
LionWheel
lionwheel.com
LionWheel提供物流解决方案，包括路线规划、车队管理和交付管理，旨在提高交付效率和客户满意度。
Wise Systems
wisesystems.com
Wise Systems是一款自动化路由和调度软件，旨在优化最后一公里配送，提高交付效率，适用于各类行业，降低车辆里程和碳排放。
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