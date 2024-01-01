大型语言模型软件 - 最热门应用 - 南极洲

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大型语言模型 (LLM) 是先进的人工智能系统，专门设计用于从各种输入中理解、解释和生成类人文本。这些模型利用最先进的机器学习技术、海量训练数据集和深刻的架构，可以完成广泛的自然语言任务，使其成为各行业企业不可或缺的工具。任务范围从翻译、摘要、问答和对话到情感分析、文本分类和创意内容生成等更细致的应用。 该类别的法学硕士被用来通过智能聊天机器人彻底改变客户服务，通过自动写作功能增强内容创建，通过情绪分析简化市场研究等等。凭借多语言能力，许多人可以适应全球市场，打破语言障碍并促进跨文化交流。 LLM技术的进步也标志着许多与语言相关的任务的自动化时代的到来，从而减少体力劳动并提高效率。它们给用户体验带来了革命性的变化，增加了以前无法实现的个性化和交互性。 此类别不同于人工智能聊天机器人软件类别和合成媒体软件类别，后者专注于允许用户与大型语言模型进行交互和参与的独立平台，而合成媒体软件类别则由商业用户创建人工智能生成媒体的工具组成。相反，这些法学硕士解决方案被设计为更通用的基础工具，可以集成到广泛的应用程序中，而不仅限于聊天机器人或合成媒体。 要获得纳入大型语言模型 (LLM) 类别的资格，产品必须： * 提供大规模语言模型，能够从各种输入中理解和生成类似人类的文本，可供商业用途。 * 提供强大且安全的API或集成工具，使各行业的企业能够将模型无缝地整合到其现有系统或流程中。 * 建立全面的机制来解决与数据隐私、道德使用和内容审核相关的潜在问题，确保用户信任和监管合规性。 * 提供可靠的客户支持和广泛的文档，以及一致的更新和改进，从而帮助用户有效集成和使用模型，同时确保其持续的相关性和对不断变化的需求的适应性。
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量来提高工作效率、释放创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地理解信息。
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Mistral AI
mistral.ai
快速、开源且安全的语言模型。利用私有数据和使用反馈，促进业务用例模型的专业化。由欧洲世界级团队打造，面向全球市场。
Stability AI
stability.ai
Stability AI 是一个多功能平台，利用生成式 AI 来激活人类跨多个领域的潜力。它提供多种模式的开放模型，使不同地点的所有用户都可以访问它们。 Stability AI 包括一套适用于不同应用的模型：“Stable Diffusion 3 Medium”，用于高级文本到图像的转换，重点关注照片真实性和复杂性； “稳定视频扩散”作为开放式生成人工智能视频模型； “稳定音频2.0”使用先进的音频扩散技术生成高品质音乐和音效； “稳定视频 3D”可从单个图像生成高质量 3D 对象；和“Stable LM 2 1.6B”，用于体验尖端的开放获取语言模型。 Stability AI 还提供...
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI 是一个插件，允许用户从同行评审期刊访问开放获取的科学文献。 我们全新的 AI 时代科学专用 Copilot 由 GPT-4 Turbo 提供支持，可供 ScholarAI Premium 用户使用。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是领先的开源生成式 AI 和机器学习平台提供商，其使命是实现 AI 民主化。它将 30 位 Kaggle 大师的技术实力提炼成简单的 AI 云产品，用于生成 AI 和机器学习，解决强大的问题。客户、社区和合作伙伴是 H2O.ai 的战略投资者，致力于构建利用 AI 造福人类的长期愿景。 H2O.ai 的分布式 ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和 Document AI 人工智能引擎已经改变了超过 20,000 个全球组织以及超过一半的财富 500 强和家喻户晓的品牌，包括 AT&T、澳大利亚联邦银行、PayPal、Chi...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
Composable Prompts
composableprompts.com
可组合提示的使命是彻底改变应用程序与内容交互的方式。 虽然像 GPT 这样的大型语言模型 (LLM) 从根本上改变了我们与文本数据的交互，但可组合提示相信更进一步。可组合提示确保每个企业，无论其规模或领域如何，都可以以最有效的方式利用法学硕士的本机数据处理功能。 Composable Prompts 是作为构建 AI/LLM 应用程序的平台而开发的。 Composable Prompts 的综合工具包使企业团队能够设计、部署和操作 LLM 支持的任务，从而增强和自动化业务流程和应用程序。 Composable Prompts 套件提供了一种结构化的、特定领域的方法，从基本的、基于文本的交互...
Anode
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Anode 是一种创新的数字解决方案，旨在彻底改变企业的数据质量管理，随时为您提供帮助。 Anode 是一种数据异常检测工具，可分析您的数据是否存在 6 类错误，使您能够更快、更高效地深入了解数据。