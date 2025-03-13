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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
着陆页构建器使没有技术专业知识的个人能够启动精心设计的网页，以引导访问者实现特定的转换目标。这些页面通常是为了提示访问者采取单一行动而定制的，例如订阅时事通讯、选择免费试用或注册订阅服务，这些页面有助于非开发人员轻松测试原型。通过这样做，组织可以衡量受众（包括买家和网站访问者）的影响和反应。对于组织的营销策略至关重要，登陆页面构建器使营销人员能够自主设计、调整和发布网络体验，而无需依赖 IT 或开发人员。这些构建器无缝集成到现有的 Web 开发基础设施和 Web 内容管理系统中，确保提供一致的 Web 体验。此外，它们可以与数字分析解决方案和谐地联系起来，以监控登陆页面上的访问者行为。
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Wix
wix.com
Wix是一款网站构建工具，帮助用户轻松创建、管理及扩展在线业务，提供拖放编辑器、模板和电子商务功能。
Webflow
webflow.com
Webflow是一个可视化的网站开发平台，允许用户无代码设计和构建自定义网站，支持响应式设计和SEO优化。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一款适用于小型企业的全能营销平台，提供营销CRM、电子邮件活动、分析报告等工具，帮助企业提升销售和管理。
Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
Duda
duda.co
Duda是一个无代码网站构建平台，帮助数字营销机构和SaaS公司快速创建和管理响应式网站。支持电子商务、SEO和客户管理等功能。
Framer
framer.com
Framer是一款无代码的原型制作工具，用户可以在浏览器中轻松创建响应式网站，支持实时合作和内容管理。
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels是一款在线销售渠道平台，帮助用户快速创建高效的销售页面，无需技术或设计经验。提供模板和自动化功能。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款多功能电子邮件营销软件，提供自动化、着陆页和调查等功能，帮助用户创建和管理电子邮件活动。
Builder.io
builder.io
Builder.io提供开发者和市场营销人员AI工具，将设计快速转化为优化的Web和移动体验。支持内容管理和代码生成。
AWeber
aweber.com
AWeber是一个电子邮件营销软件，可以帮助企业管理和优化电子邮件广告系列，支持用户创建、发送和跟踪电子邮件。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款集成了营销、销售和客户支持的CRM软件，帮助企业提高客户转化率并管理潜在客户。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic是一个可视化开发平台，使团队快速构建生产级网页应用，支持无编码开发并与代码库集成。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一款全面的电子邮件营销平台，提供自动化、分析、着陆页构建等多种功能，帮助企业与客户互动并提升销售。
Keap
keap.com
Keap是一个全功能的CRM和销售及营销自动化平台，帮助企业管理潜在客户，自动化任务和分析业绩。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一个多渠道营销自动化平台，支持电子邮件、短信营销及聊天机器人，帮助企业管理客户关系和销售流程。
Dorik
dorik.com
Dorik是一个AI驱动的网站构建平台，用户可以快速创建和托管网站，无需设计或编码经验，支持拖放编辑和内容生成。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce是一个可创建和优化高转换率着陆页的工具，具有拖放界面和AI功能，适合各种技能水平的用户使用。
Taplink
taplink.at
Taplink帮助用户快速创建自定义的着陆页，集中多个链接，并支持直接付款和产品嵌入，适合优化社交媒体营销。
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail是一款多渠道营销平台，支持电子邮件和SMS营销、着陆页设计，提供自动化、分析和集成功能，适合各类企业使用。
Onepage
onepage.io
Onepage是一款网页构建工具，支持快速创建网站、落地页、链接树和测验，并可将其连接到一起，注重生产力和用户体验。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode是一款技术平台，通过提供可编辑的QR码和分析工具，帮助企业优化客户互动和营销效果。
Phonesites
phonesites.com
Phonesites 应用可以让用户在手机上轻松构建网站、着陆页、调查、弹出窗口和电子名片，整个过程只需10分钟。
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages 是一个拖放式着陆页构建器，专注于创建移动优化的AMP页面，帮助用户捕获潜在客户并提高转化率。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是首个电商着陆页编辑器，用户可以快速创建着陆页，并使用多种模板、模块和布局选项。
involve.me
involve.me
involve.me是一个客户体验工具，帮助企业创建个性化互动内容，如表单、测验和调查，以提高用户参与度与数据收集。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一个集销售跟踪、联系人管理、营销自动化和客户服务于一体的客户关系管理工具，适合中小型企业使用。
Emma
myemma.com
Emma是一个帮助市场营销人员创建和发送个性化电子邮件和短信活动的应用，支持团队合作、设计优化和数据分析。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer是一款集成的营销自动化平台，提供电子邮件营销、活动管理、调查评估、着陆页、移动应用和移动营销工具。
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud是一个云网站构建器，提供易用的拖放界面，帮助用户快速创建销售页面和市场推广页面。
VBOUT
vbout.com
VBOUT是一个基于AI的营销平台，提供社交媒体管理、电子邮件营销及自动化工具，帮助企业集中管理营销活动。
Ontraport
ontraport.com
Ontraport是一个无代码的业务软件，帮助企业系统化和自动化销售与营销流程，提升客户价值和业务增长。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一个整合客户体验和数据的平台，帮助营销团队进行个性化跨渠道营销，并简化客户数据管理与决策。
Instapage
instapage.com
Instapage是一个着陆页平台，帮助用户快速创建和优化个性化页面，支持多种广告系列目标和分析功能。
Leadpages
leadpages.com
Leadpages是一个无代码的网站和着陆页构建器，帮助小型企业快速在线创建专业网页，简化潜在客户生成和转换过程。
Woorise
woorise.com
Woorise是一个易于使用的平台，可以创建赠品、比赛和表单，帮助企业与客户互动并收集潜在客户信息。
Morphic
getmorphic.com
Morphic是一个无代码SaaS平台，自动化网站设计、营销材料设计和品牌指南，使用户能轻松创建和管理个性化网站。
Yext
yext.com
Yext是一款数字管理平台，帮助企业控制和优化其在线形象，包括评论管理、SEO优化和社交媒体管理等功能。
LightFunnels
lightfunnels.com
LightFunnels是一个基于云的漏斗构建网站，帮助用户将点击转化为潜在客户和销售，支持销售数字和实物产品，以及许多其他功能。
Knak Templates
knak.com
Knak模板提供超过50款免费电子邮件和着陆页模板，帮助营销人员轻松创建和定制电子邮件，无需编码。
Kartra
home.kartra.com
Kartra是一个综合营销平台，提供创建销售渠道、管理电子邮件、在线课程及自动化营销等工具，简化在线销售流程。
Referrizer
referrizer.com
推荐器是一款推荐营销自动化平台，帮助企业管理推荐活动，跟踪业绩，提高客户保持率和参与度。
Osortoo
osortoo.com
Osortoo 可以轻松抽取比赛、赠品或抽奖的赢家，创建美观的落地页和活动注册页面，并在活动中展示比赛。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark是一款电子邮件营销平台，帮助企业创建和管理个性化邮件活动，优化客户关系。
LanderLab
landerlab.io
LanderLab是一款简单易用的着陆页建设工具，允许用户创建和发布高转换率的着陆页，无需编码技能。
Limey
limey.io
Limey应用允许用户快速创建美观的单页网站，便于与受众互动、捕获潜在客户并导出信息。
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages是一个网页构建器，用户可以方便地创建和管理各种专业网页，支持自定义模板和拖放功能，适合在线营销。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok是一款综合网络营销平台，提供网站和漏斗构建、电子商务、CRM、电子邮件营销、在线调度等功能，适合数字机构和企业使用。
Localo
localo.com
Localo是一款本地SEO工具，帮助企业优化Google我的业务列表，提高在线可见性并管理评论，提升客户关系。
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo是一个集成的SaaS业务管理平台，提供CRM、项目管理和财务管理等功能，旨在简化中小企业的运营。
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz是一款一体化文本营销解决方案，帮助企业增加订阅用户并提供个性化购物体验，支持图片短信和销售页面。
EQUP
equp.com
EQUP是一款多功能软件，帮助商业人士简化营销、销售、账单和沟通等业务流程，提供行业特定的解决方案，无需额外计划管理多家公司。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一个营销自动化平台，帮助企业优化营销活动、管理客户互动并提高转化率。它提供电子邮件营销、测量分析和社交媒体管理等功能。
Heyflow
heyflow.com
Heyflow是一个无代码平台，帮助企业创建互动营销渠道和潜在客户表单，并提供分析工具和第三方服务集成。
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop是一款无代码网页与着陆页构建器，支持用户创建响应式和SEO优化的网页，适合用于销售、活动和作品集等。
RevSites
revsites.com
RevSites是一个着陆页构建工具，可以帮助用户与受众互动、收集潜在客户和增加收入。
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