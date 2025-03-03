登陆页面构建器 - 最热门应用 - 台湾

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着陆页构建器使没有技术专业知识的个人能够启动精心设计的网页，以引导访问者实现特定的转换目标。这些页面通常是为了提示访问者采取单一行动而定制的，例如订阅时事通讯、选择免费试用或注册订阅服务，这些页面有助于非开发人员轻松测试原型。通过这样做，组织可以衡量受众（包括买家和网站访问者）的影响和反应。对于组织的营销策略至关重要，登陆页面构建器使营销人员能够自主设计、调整和发布网络体验，而无需依赖 IT 或开发人员。这些构建器无缝集成到现有的 Web 开发基础设施和 Web 内容管理系统中，确保提供一致的 Web 体验。此外，它们可以与数字分析解决方案和谐地联系起来，以监控登陆页面上的访问者行为。
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Phonesites
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Webflow
webflow.com
Webflow 是一个可视化 Web 开发平台，允许人们设计、构建和启动完全自定义的网站，而无需编写代码。通过将设计、动画、内容管理、营销和电子商务工具整合到一个平台中，Webflow 使非编码人员和编码人员能够以更快、更具成本效益和更具协作性的方式发布和推广各种网站。 Webflow 为 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等创新公司的网站提供支持。 Webflow 成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Draper Associates 的支持
Wix
wix.com
使用Wix充满信心地在线建立和扩展业务。借助闪电般的网络性能，企业级安全性和可靠的基础结构，您可以放心，您的网站将始终启动并运行。借助Wix，您可以获得更多的网站构建器 - 从在线安排到付款，深厚的品牌和电子商务解决方案，您可以朝任何想要的方向带来您的网站。在网上管理业务时，它从来没有更直观，使用领先的SEO和营销工具，高级分析甚至移动应用程序，您可以从任何地方掌握一切。加入数百万使用Wix来帮助他们实现在线目标的用户。 Wix的主要功能是什么？ *智能拖放编辑器以直观地创建您的网站 * 900多个战略性设计的网站模板 *高级SEO功能以优化搜索引擎 *强大的电子商务解决方案来管理您的商店和在线销售 *在线调度软件可为客户提供无缝的预订体验 *内置营销工具，以帮助在线管理和发展您的业务 *完整的博客功能，可以帮助您发展忠实的受众并获利内容 *全栈Web开发工具用于自定义功能
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一个可视化开发平台，使您的整个团队能够快速构建生产级 Web 应用程序，从内部工具到面向客户的产品和网站。 Plasmic 突破了无代码的界限，与您的代码库集成以获得无限的可能性。
OptimizePress
optimizepress.com
完整的 WordPress 营销工具套件 用于在 WordPress 网站上获得更多潜在客户和销售的一体化平台 停止将解决方案捆绑在一起，开始使用专为创作者、企业家和数字营销人员设计的单一平台来构建一个获得更多潜在客户和销售的网站
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Builder.io
builder.io
Builder 为开发人员和营销人员提供支持人工智能的工具，帮助他们快速将设计转变为优化的网络和移动体验。它提供了一个人工智能驱动的设计到代码工具（Visual Copilot），可以自动将Figma设计转换为干净的代码，还提供了一个可视化内容管理系统（Visual CMS），可以让营销人员快速构建、迭代和优化网络和移动体验，而无需依赖工程。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 帮助营销人员创建和交付个性化、有针对性的电子邮件和短信营销活动，以推动真正的业务成果。无论您是由一个人组成的团队还是分布在全球的团队，我们的资源都可以让您更轻松地构建简单的、数据驱动的、跨渠道连接和转化的营销活动。我们还提供可定制的模板（不仅限于高级帐户）、实际客户支持以及可与您一起扩展的功能。 * 计划——跨团队协作，积极主动地开展活动和客户拓展。 * 设计——我们世界一流的编辑器和数百个响应式模板可帮助您设计引人注目的移动电子邮件并测试有效的 CTA。 * 目标和参与——根据您对客户的了解，使用细分来支持更个性化的消息，我们的自动化工具可帮助您高效地构建和执行持续的营销活动，让您的品牌始终成为人们关注的焦点。 * 分析和优化——即使您在旅途中，也可以通过实时分析、测试和洞察来了解您的计划的影响并随着时间的推移进行改进。 * 集成 — Emma 与顶级 CRM、电子商务和分析平台集成，因此您可以使用最常用技术中的数据来创建明智且动态的创意。
Framer
framer.com
它的原型设计变得简单——无需代码，基于浏览器，并且对所有人免费。高保真时间减半。 Framer 是一款功能强大的 Web 构建器，旨在轻松创建令人惊叹的响应式网站。它提供了直观的界面，允许用户设计和发布任何规模的现代网站，使其适合初学者和经验丰富的开发人员。 Framer 还支持插件和模板市场，增强其功能并使用户能够轻松创建独特的网站。无论您是想构建作品集、商业网站还是登陆页面，Framer 都能提供您所需的工具，让您更智能地设计和更快地发布。免费开始并探索可能性！
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
Morphic
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Morphic 是一个无代码 SaaS 平台，可自动化代理网站设计和开发服务、营销材料设计、品牌风格指南和公司特定指导。我们的用户可以帮助任何有品牌愿景的人构建和管理高质量的定制网站，并将其集成到您的完整技术堆栈中，从而节省时间和金钱。用户可以通过专业机构质量的结果来实施他们想要看到的改变，并使用 Morphic 作为品牌管理的真实来源。 Morphic 不断升级平台的 SEO、合规性、设计趋势和最佳实践，并支持更多网站功能和集成。这还确保所有网站均由最可靠、最高性能的基础设施提供支持。 Morphic 网站经常获得 Google Lighthouse 最佳实践和 SEO 分数 100。
Woorise
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Woorise 是创建病毒式赠品和竞赛、登陆页面以及调查和测验等引人入胜的表格的最简单方法。 Woorise 帮助小型企业与受众建立联系、收集潜在客户并完成销售。
WeeBlok
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WeeBlok，您为数字机构、营销人员、企业和顾问提供的一体化网络营销平台。功能网站生成器、漏斗生成器、登陆页面、弹出窗口、电子商务包括带有电子邮件营销的 CRM、表单生成器、调查生成器、在线计划、工作流程自动化、分析、Webhooks 等等！您的首选解决方案。无代码、拖放简单性和一套转换工具可确保您的货币投资回报率。从 14 天免费试用开始！
Keap
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Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解决方案使营销人员能够在客户生命周期的每一步吸引营销目标。 Act-On 使客户数据具有可操作性，因此营销人员可以实现远大梦想并构建智能、有效的营销自动化计划来发展业务并产生更高的客户终身价值 - 所有这些都可以以最快的时间实现价值。获取演示：https://act-on.com/demo/ Act-On 使营销人员能够： • 通过 B2B 需求生成、B2C 销售和交易以及客户营销功能大规模发展和扩展业务。通过建立持续的、定制的参与，将访客转变为潜在客户，将潜在客户转变为合格的潜在客户，并将合格的潜在客户转变为终身客户，从而协调和优化整个客户旅程（从认知到宣传）。 • 通过自动化购买旅程、个性化沟通和活动以及提高品牌亲和力和忠诚度，在整个客户生命周期中提供卓越的品牌体验。利用 Act-On 的自动化功能来吸引新的潜在客户、吸引您的联系人并引导潜在客户做出更频繁、更有利可图的购买决策。 • 通过执行全面的入职和培训计划、产品采用和客户保留策略以及新产品和服务促销，推动可衡量的产品采用和客户保留。从新联系人到忠诚的合作伙伴，您可以使用 Act-On 吸引受众，将他们转变为品牌大使，并让他们成为回头客。 Act-On 平台通过交互式动态报告和分析来评估、展示和提高绩效，旨在为任何规模、形状、地点和规模的企业和营销人员提供增长营销价值。平台功能包括： • 自动化且适应性强的购买旅程 • 与领先的 CRM 系统和网络会议深度集成 • 网站访问者参与度跟踪和意图报告 • 动态潜在客户评分、细分和培育 • 社交媒体聆听、勘探、发布和宣传 • 简单- 设计网页表单、登陆页面和电子邮件模板 • 事件触发和事务性电子邮件发送 • 基于实际使用计费的主动联系定价 我们进行营销。我们了解您面临的挑战。我们随时帮助您在每一位客户和每一次营销活动中脱颖而出。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Acumbamail
acumbamail.com
轻松发送电子邮件和短信活动并促进您的业务。为了获得出色的绩效，营销不应该变得复杂。通过一个工具，您可以管理您的电子邮件活动、短信、登陆页面等等。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一个电子邮件营销平台，其全球使命是帮助世界各地的企业点燃与客户的关系。 * 创建可转化的电子邮件 任何技能水平的用户都可以构建可推动结果的电子邮件活动。直观的无代码电子邮件生成器与人工智能生成内容的强大功能相结合，使发送与受众产生共鸣的消息变得比以往更容易。从头开始，或从广泛的现成模板库中进行选择。 * 增加你的清单 创建自定义登陆页面、表格和调查来扩大和吸引您的列表。任何人都可以使用 Benchmark Email 的简单潜在客户开发工具来吸引新订阅者。或者，通过 Zapier 连接到您喜欢的潜在客户开发工具。 * 个性化外展 使用可视化生成器中的自动化工作流程发送及时、个性化的电子邮件内容。根据联系人的行为或属性触发电子邮件。 * 优化和衡量成功 报告工具可以深入了解表现最佳的营销活动，而 A/B 测试则提供了改进关键指标的杠杆。 几十年来，Benchmark Email 一直为世界各地的企业提供智能电子邮件营销工具，帮助他们接触受众。
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo 是一个 SaaS 业务管理平台，它将许多公司的基本服务整合到一个易于采用且经济实惠的解决方案中。它专为中小型企业设计，为他们提供了大型企业级系统的范围和整体业务方法，同时以更易于管理的方式交付。这种完全集成的方法使工作比缝合在一起的单一用途应用程序集群更加高效，提供更好的数据安全性，更易于学习、采用、使用、管理，并且成本更低。中小型企业可以获得功能齐全的业务解决方案（CRM、销售和营销、项目、支持、工作流程自动化等等……），该解决方案旨在通过逐步采用不同的内部业务部门来满足其需求，同时消除对一组单一用途的应用程序。这一切都始于免费的 CRM。
Brizy Cloud
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为您的企业或客户创建高转化率的销售登陆页面、潜在客户开发和营销登陆页面的最简单方法。
ClickFunnels
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Clickfunnels 是世界上最受欢迎的在线销售漏斗平台之一，用户可以快速轻松地创建精美的销售页面，将访问者转化为潜在客户和付费客户。无需技术、设计或编码经验。数百个即插即用模板触手可及。或者定制您自己的渠道。 Clickfunnels 附带培训、教程以及流畅的第 3 方应用程序、电子邮件和支付集成。用户在短短 10 分钟内就建立了工作渠道！
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一个人工智能网站建设平台，任何人都可以在几分钟内轻松创建一个漂亮的网站，而无需任何设计或编码经验。 Dorik 灵活、易于使用，是最实惠的网站构建平台之一。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位于伦敦，成立于 1999 年，专注于构建值得信赖、互联且面向未来的解决方案，为以客户为中心的企业提供支持。请访问 dotdigital.com 了解更多信息。
Duda
duda.co
Duda 是领先的网站开发平台，帮助数字营销机构和 SaaS 公司建立和管理客户的数字形象。 Duda 屡获殊荣的低代码无代码平台使代理机构和 SaaS 公司能够通过电子商务、客户管理、搜索引擎优化、自动化和白标签等广泛功能实现更高的生产力和前所未有的增长。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是一个技术平台，旨在弥合物理领域和数字领域之间的差距，使品牌能够更有效地与客户建立联系。通过促进有价值的第一方数据的捕获，Flowcode 使企业能够增强其营销策略并优化客户参与度。这种创新的解决方案在当今的数字环境中尤其重要，在当今的数字环境中，了解消费者行为对于推动转化和培养品牌忠诚度至关重要。 Flowcode 主要针对寻求改善客户互动的品牌，服务于各个行业，包括零售、娱乐和酒店业。其工具旨在优化转化渠道，使企业能够准确识别和映射客户兴趣。对于希望创建与受众产生共鸣的个性化体验的组织来说，此功能特别有用。通过利用 Flowcode，品牌可以解锁独特的体验，不仅可以吸引客户，还可以鼓励重复参与。 Flowcode 的突出功能之一是能够促进超过 7.11 亿次互动，展示了其在增强主要场馆和活动中的客户体验方面的有效性。这种程度的参与表明 Flowcode 有能力推动品牌与消费者之间有意义的互动。此外，该平台受到超过60%的财富500强企业的信赖，表明其在满足大型企业需求方面的可靠性和有效性。 Flowcode 的独特卖点包括物理和数字接触点的无缝集成，使品牌能够从客户互动中收集可行的见解。该平台提供实时分析工具，使企业能够跟踪参与度指标并相应地调整策略。这种数据驱动的方法不仅可以增强营销力度，还可以加深对客户偏好的了解，最终带来更有效的营销活动。 总之，Flowcode 通过提供全面的解决方案以创新方式将品牌与其客户联系起来，在技术领域脱颖而出。通过专注于第一方数据收集和参与度优化，Flowcode 为企业提供了驾驭不断变化的数字环境并与受众建立持久关系所需的工具。
GetResponse
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GetResponse是一个全面的电子邮件营销平台，可为小型企业，企业家，教练和营销人员提供强大而负担得起的工具，以增加受众，与订户互动并将订户变成付费客户。凭借超过25年的专业知识，我们的客户为我们的用户友好解决方案选择GetResponse，屡获殊荣的24/7客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 - 具有自动化，列表增长以及其他沟通工具，例如网络研讨会和实时。聊天以帮助企业建立自己的个人品牌，出售其产品和服务并建立社区。需要一个更高级的平台吗？ GetResponse Max和Max²是为寻求高级营销功能和可靠支持的用户提供的解决方案。
Instapage
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Instapage 使营销人员能够大规模构建个性化和优化的登陆页面，从而提高营销活动结果和投资回报率。无需开发人员且具有用户友好的界面，您可以快速创建相关的广告到着陆页体验，以支持多个目标受众和营销活动目标。作为市场上最先进的登陆页面解决方案，Instapage 为广告映射、人工智能驱动的内容和实验以及内置分析提供了统一的环境。
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现代客户体验工具可帮助企业在客户旅程的每一步创建个性化互动，增加受众参与度并收集更好的数据。通过include.me，用户可以轻松创建和发布用于潜在客户获取的智能登陆页面和促销信息、用于潜在客户资格和细分的测验、表格和性格测试、用于销售转化的价格计算器和数字销售助理以及用于衡量客户体验的产品和客户满意度调查。
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® 是一个无代码网站和登陆页面构建器，旨在帮助小型企业快速轻松地上网。该平台配备了完整的转换工具包，简化了潜在客户生成流程，以便您可以扩展和发展您的在线业务。无论您是精通技术的营销人员还是对网页设计完全陌生，Leadpages 都可以帮助您建立您和您的受众都会喜欢的在线形象。自 2013 年以来，Leadpages 一直是值得信赖的领导者，由转化营销策划团队和全球最友好的技术支持团队提供支持。为什么选择 Leadpages 来建立您的在线业务？因为您需要一个适合您的业务并像您一样努力工作的网站。借助Leadpages，您发布的每个页面都经过严格优化，以收集潜在客户并完成销售。没有任何麻烦，也不需要任何技术技能。只需选择一个专业设计的模板，使用拖放生成器将其变成您自己的，单击发布，然后与全世界分享。
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels 是一个基于云的渠道构建器网站，可帮助您将点击转化为潜在客户和销售。在 Lightfunnels 中，您可以销售数字和实体产品、设置追加销售和追加销售、拆分测试不同的登陆页面、构建电子邮件列表、注册网络研讨会和在线课程。 Lightfunnels 拥有易于使用的页面构建器和各种有助于将访问者转变为客户的功能。
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Ontraport
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Ontraport 是一款无代码业务软件，可帮助服务企业实现系统化和规模化。 Ontraport 管理并自动化整个购买周期，从而实现更快的增长，同时让企业主和团队能够释放更多的客户价值。 Ontraport 的全套营销、销售和业务运营功能包括 CRM、自动化、支付、销售渠道、网络应用程序、跟踪、电子邮件和短信、登陆页面和会员网站。各类服务提供商（包括顾问和代理机构、教练和顾问以及个人和专业服务提供商）都相信 Ontraport 能够以更少的工作实现更大的增长。欲了解更多信息，请访问 www.ontraport.com。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Swipe Pages
swipepages.com
使用移动优先 AMP 登陆页面捕获更多潜在客户并提高转化率。功能齐全的登陆页面构建器受到 7500 多名营销人员的信赖。
Taplink
taplink.at
Taplink 可帮助您在 10 分钟内为您的企业在 Instagram 上创建一个高转化率的登陆页面。使用多种营销功能来增加销售额
Unbounce
unbounce.com
无论您是营销专家还是新手，Unbounce 登陆页面都可以将更多访问者转化为潜在客户、销售和注册。凭借适合任何技能水平的易于使用的构建器以及人工智能驱动的优化功能，Unbounce 可帮助您在短短几分钟内创建和发布美观、高性能的页面。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 是一个包含简单工具的平台，用于潜在客户开发和营销自动化，已被 5,000 多家企业使用： 着陆页：在几分钟内构建、发布和 A/B 对比测试移动响应式着陆页。网站弹出窗口：通过网站弹出窗口将更多网站访问者转化为潜在客户。表格：在您的网站和博客中嵌入潜在客户开发表格。竞赛和促销：举办 Facebook 抽奖活动、摄影竞赛、Instagram 标签竞赛等。营销自动化：根据潜在客户的活动和个人详细信息向他们发送个性化电子邮件。电子邮件营销：根据任何活动或个人详细信息个性化发送给每个潜在客户的电子邮件。潜在客户管理：根据潜在客户在您的网站和活动上的活动创建列表。潜在客户评分：根据潜在客户的活动和个人详细信息对潜在客户进行评分，以了解哪些潜在客户已准备好购买。潜在客户资料：深入了解您的潜在客户。查看他们的网站活动、他们打开的电子邮件等。
Yext
yext.com
Yext（纽约证券交易所代码：YEXT）是领先的多地点品牌数字展示平台，在全球拥有数千名客户。借助一个中央平台，品牌可以无缝地提供一致、准确且引人入胜的体验，并与数字世界中任何地方的客户进行有意义的联系。 Yext 的人工智能和机器学习技术为每次客户参与背后的知识提供支持，大规模自动化工作流程，并提供可操作的跨渠道见解，从而实现数据驱动的决策。从 SEO 和网站到社交媒体和声誉管理，Yext 使品牌能够将其数字形象转变为差异化因素。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息。您还可以联系专门的客户经理，他不仅可以帮助您入职，还可以帮助您满足您的软件需求。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一个电子商务登陆页面编辑器。在几分钟内创建令人惊叹的登陆页面，并探索我们大量的模板、模块、布局和编辑选项。
ShortStack
shortstack.com
ShortStack 是一款可定制性最强的一体化竞赛软件，提供成功在线营销所需的所有工具。使用 ShortStack 创建登陆页面竞赛；抽奖和测验；运行主题标签和评论以参加社交媒体竞赛；并发送电子邮件。 ShortStack 强大的样式和定制功能允许您使用自己的品牌。您可以控制在何处发布着陆页。将它们嵌入您的网站或使用您自己的自定义域。不需要编码技能，这意味着不需要 IT 参与。
Limey
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在几分钟内创建漂亮的单页网站。 与您的受众建立联系，捕获潜在客户并将其导出。
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Kartra 不仅仅是一个平台；它是您创业之旅中的合作伙伴，提供从高转化率登陆页面和网站到复杂的电子邮件营销解决方案、会员网站等的一切。 Kartra 平台旨在推动销售，提供强大的一体化解决方案，简化数字营销和销售流程，让您专注于您最擅长的事情 - 为受众创造和交付价值。 * 轻松创作：通过引人入胜的网站、视频和网络研讨会吸引观众。提供变革性的会员资格或在线课程，并通过集成工具管理您的日程安排和计费。 * 精准营销：使用先进的潜在客户捕获技术扩大您的覆盖范围，并通过有针对性的活动和渠道培育您的潜在客户。通过电子邮件或短信有效传达您的优惠，并通过可定制的结帐处理付款。 * 扩展您的愿景：利用高级标记和基于行为的消息传递来完善您的营销策略。通过深入分析自动化您的增长并做出明智的决策。
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适合企业营销团队的可扩展营销活动创建平台。 Knak Enterprise 可实现全球分散的营销团队之间的高效协作，同时保持品牌控制。让您的员工能够在几分钟内创建精美的电子邮件和登录页面，无需编码。
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Moosend 是一款功能强大的电子邮件营销自动化软件，具有世界一流的功能、最先进的自动化流程和潜在客户生成工具，可帮助您从第一天起发展业务，同时保持屡获殊荣的一体化用户界面。 - 发送电子邮件营销活动 创建精美、专业的电子邮件活动，像专业人士一样与您的受众互动。 - 管理您的受众使用我们的高级细分功能向正确的受众发送正确的电子邮件，使用订阅者标签进行组织，并最大限度地减少取消订阅。 - 扩大您的受众群体 使用一种工具即可创建、启动和优化令人惊叹的登陆页面和订阅表格。 - 自动化您的营销自动化重复性任务，并为您的客户创造令人愉悦的个性化数字体验。 -跟踪您的努力衡量您的营销成功并收集强大的数据以做出更好的决策。您可以免费试用 Moosend，并免费试用我们所有的中小企业和企业功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可开始使用，或联系我们的销售团队制定定制计划来支持您的业务需求。将以下链接复制并粘贴到您的浏览器中： - 免费试用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 获取自定义报价：https://moosend.com/contact-us/sales/
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Unicorn Platform 是一个面向科技初创公司的简单登陆页面构建器。超过 5,000 名来自 SaaS、移动应用程序、桌面应用程序和技术产品的才华横溢的创始人和营销人员使用我们的魔力为他们的项目构建网站。
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz 是一种一体化文本营销解决方案，可帮助企业增加订阅者并大规模提供 1:1 个性化购物体验。利用个性化的图片短信和销售页面，获得最高的打开率和转化率。利用先进的活动分析来赢得更多用户，并根据可能购买特定商品而不是其他商品的销售页面意图数据来细分订阅者。我们的短信专家随时为您提供帮助。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud 是领先的分布式营销平台，帮助品牌到本地团队通过渠道合作伙伴、地点和一线员工进行有效的营销和销售。 SproutLoud 的人工智能平台将数字资产管理、渠道激励、合作营销基金和最后一英里营销履行相结合，让您可以轻松地通过传统、数字和社交媒体策略协作部署本地化、合规的内容。 SproutLoud 是唯一专门为多层分销行业打造的平台，使品牌能够影响最接近为消费者提供服务的各方的行为。 SproutLoud 的软件提高了上市速度、品牌合规性以及数百或数千本地用户规模的监管合规性。借助 SproutLoud，客户可以通过数据驱动的决策快速响应当地市场状况。
GreatPages
greatpages.com.br
借助市场上最强大的登陆页面创建器，创建极其快速且优化的页面，转化您的访问者并发展您的业务。
Heyflow
heyflow.com
Heyflow 可帮助您将网站访问者转化为潜在客户、注册和销售。使用其拖放构建器，您可以创建注册渠道、潜在客户生成流程和交互式多步骤表单，以构建引人入胜的网站体验。通过与增长营销人员所需的营销工具本地集成来分析流程的绩效。 ** 构建：从 25 多个构建块中进行选择，立即构建多功能流程 - 只需拖放即可！定义路线和“如果这样，那么那样”逻辑，以更智能、更人性化、更好地参与。将您的流程嵌入任何网站或仅将其用作独立的登录页面。您的流程针对移动设备进行了优化，100% 响应，即使用户的互联网连接速度较慢，加载速度也极快。 ** 设计：完全定制您的流程，以完美匹配您的品牌并传达您的价值观。利用风格变量的力量和像素完美的体验。超过 30,000 个图标（三种权重、53 个类别和 720 个子类别）可供您加快工作流程。 ** 分析：使用 Heyflow 的分析仪表板了解用户的行为。通过本地集成 Google 标签管理器、Google Analytics 或 Facebook Pixel 来衡量流程的性能。自动将 URL 参数从您的目标网页传递到您的流程。 ** 集成：通过电子邮件、GSheets、Pipedrive、Slack、Asana 以及 Zapier 的 2,000 多种其他服务接收您的回复。
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop 是一个功能强大的网站和登陆页面无代码构建器，允许您使用易于使用的构建器构建高度转换的 Web 项目。非常适合潜在客户开发、销售产品、产品组合、活动等。