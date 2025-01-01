登陆页面构建器 - 最热门应用

着陆页构建器使没有技术专业知识的个人能够启动精心设计的网页，以引导访问者实现特定的转换目标。这些页面通常是为了提示访问者采取单一行动而定制的，例如订阅时事通讯、选择免费试用或注册订阅服务，这些页面有助于非开发人员轻松测试原型。通过这样做，组织可以衡量受众（包括买家和网站访问者）的影响和反应。对于组织的营销策略至关重要，登陆页面构建器使营销人员能够自主设计、调整和发布网络体验，而无需依赖 IT 或开发人员。这些构建器无缝集成到现有的 Web 开发基础设施和 Web 内容管理系统中，确保提供一致的 Web 体验。此外，它们可以与数字分析解决方案和谐地联系起来，以监控登陆页面上的访问者行为。
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Wix
wix.com
Wix是一款网站构建工具，帮助用户轻松创建、管理及扩展在线业务，提供拖放编辑器、模板和电子商务功能。
Webflow
webflow.com
Webflow是一个可视化的网站开发平台，允许用户无代码设计和构建自定义网站，支持响应式设计和SEO优化。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一款适用于小型企业的全能营销平台，提供营销CRM、电子邮件活动、分析报告等工具，帮助企业提升销售和管理。
Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
Framer
framer.com
Framer是一款无代码的原型制作工具，用户可以在浏览器中轻松创建响应式网站，支持实时合作和内容管理。
Duda
duda.co
Duda是一个无代码网站构建平台，帮助数字营销机构和SaaS公司快速创建和管理响应式网站。支持电子商务、SEO和客户管理等功能。
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels是一款在线销售渠道平台，帮助用户快速创建高效的销售页面，无需技术或设计经验。提供模板和自动化功能。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款集成了营销、销售和客户支持的CRM软件，帮助企业提高客户转化率并管理潜在客户。
Builder.io
builder.io
Builder.io提供开发者和市场营销人员AI工具，将设计快速转化为优化的Web和移动体验。支持内容管理和代码生成。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款多功能电子邮件营销软件，提供自动化、着陆页和调查等功能，帮助用户创建和管理电子邮件活动。
AWeber
aweber.com
AWeber是一个电子邮件营销软件，可以帮助企业管理和优化电子邮件广告系列，支持用户创建、发送和跟踪电子邮件。
Keap
keap.com
Keap是一个全功能的CRM和销售及营销自动化平台，帮助企业管理潜在客户，自动化任务和分析业绩。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一款全面的电子邮件营销平台，提供自动化、分析、着陆页构建等多种功能，帮助企业与客户互动并提升销售。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic是一个可视化开发平台，使团队快速构建生产级网页应用，支持无编码开发并与代码库集成。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一个多渠道营销自动化平台，支持电子邮件、短信营销及聊天机器人，帮助企业管理客户关系和销售流程。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce是一个可创建和优化高转换率着陆页的工具，具有拖放界面和AI功能，适合各种技能水平的用户使用。
Dorik
dorik.com
Dorik是一个AI驱动的网站构建平台，用户可以快速创建和托管网站，无需设计或编码经验，支持拖放编辑和内容生成。
Onepage
onepage.io
Onepage是一款网页构建工具，支持快速创建网站、落地页、链接树和测验，并可将其连接到一起，注重生产力和用户体验。
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail是一款多渠道营销平台，支持电子邮件和SMS营销、着陆页设计，提供自动化、分析和集成功能，适合各类企业使用。
Taplink
taplink.at
Taplink帮助用户快速创建自定义的着陆页，集中多个链接，并支持直接付款和产品嵌入，适合优化社交媒体营销。
Phonesites
phonesites.com
Phonesites 应用可以让用户在手机上轻松构建网站、着陆页、调查、弹出窗口和电子名片，整个过程只需10分钟。
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages 是一个拖放式着陆页构建器，专注于创建移动优化的AMP页面，帮助用户捕获潜在客户并提高转化率。
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud是一个云网站构建器，提供易用的拖放界面，帮助用户快速创建销售页面和市场推广页面。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer是一款集成的营销自动化平台，提供电子邮件营销、活动管理、调查评估、着陆页、移动应用和移动营销工具。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是首个电商着陆页编辑器，用户可以快速创建着陆页，并使用多种模板、模块和布局选项。
Ontraport
ontraport.com
Ontraport是一个无代码的业务软件，帮助企业系统化和自动化销售与营销流程，提升客户价值和业务增长。
Instapage
instapage.com
Instapage是一个着陆页平台，帮助用户快速创建和优化个性化页面，支持多种广告系列目标和分析功能。
VBOUT
vbout.com
VBOUT是一个基于AI的营销平台，提供社交媒体管理、电子邮件营销及自动化工具，帮助企业集中管理营销活动。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一个集销售跟踪、联系人管理、营销自动化和客户服务于一体的客户关系管理工具，适合中小型企业使用。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一个整合客户体验和数据的平台，帮助营销团队进行个性化跨渠道营销，并简化客户数据管理与决策。
involve.me
involve.me
involve.me是一个客户体验工具，帮助企业创建个性化互动内容，如表单、测验和调查，以提高用户参与度与数据收集。
Leadpages
leadpages.com
Leadpages是一个无代码的网站和着陆页构建器，帮助小型企业快速在线创建专业网页，简化潜在客户生成和转换过程。
LightFunnels
lightfunnels.com
LightFunnels是一个基于云的漏斗构建网站，帮助用户将点击转化为潜在客户和销售，支持销售数字和实物产品，以及许多其他功能。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode是一款技术平台，通过提供可编辑的QR码和分析工具，帮助企业优化客户互动和营销效果。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark是一款电子邮件营销平台，帮助企业创建和管理个性化邮件活动，优化客户关系。
Morphic
getmorphic.com
Morphic是一个无代码SaaS平台，自动化网站设计、营销材料设计和品牌指南，使用户能轻松创建和管理个性化网站。
Knak Templates
knak.com
Knak模板提供超过50款免费电子邮件和着陆页模板，帮助营销人员轻松创建和定制电子邮件，无需编码。
Woorise
woorise.com
Woorise是一个易于使用的平台，可以创建赠品、比赛和表单，帮助企业与客户互动并收集潜在客户信息。
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz是一款一体化文本营销解决方案，帮助企业增加订阅用户并提供个性化购物体验，支持图片短信和销售页面。
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle是一个帮助音乐家建立专业网站的平台，提供网站设计、商品销售、邮件管理和分析工具。
Heyflow
heyflow.com
Heyflow是一个无代码平台，帮助企业创建互动营销渠道和潜在客户表单，并提供分析工具和第三方服务集成。
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages是一个网页构建器，用户可以方便地创建和管理各种专业网页，支持自定义模板和拖放功能，适合在线营销。
Yext
yext.com
Yext是一款数字管理平台，帮助企业控制和优化其在线形象，包括评论管理、SEO优化和社交媒体管理等功能。
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo是一个集成的SaaS业务管理平台，提供CRM、项目管理和财务管理等功能，旨在简化中小企业的运营。
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels是一款综合销售渠道和网站建设平台，支持创建网站、销售渠道和电子商务商店，适合个人和企业使用。
Kartra
home.kartra.com
Kartra是一个综合营销平台，提供创建销售渠道、管理电子邮件、在线课程及自动化营销等工具，简化在线销售流程。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok是一款综合网络营销平台，提供网站和漏斗构建、电子商务、CRM、电子邮件营销、在线调度等功能，适合数字机构和企业使用。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon是一个全渠道营销自动化平台，帮助零售商实现个性化营销，提高客户参与度和销售转化。
OptimizePress
optimizepress.com
OptimizePress是一款WordPress插件，帮助用户创建高转化率的着陆页和销售渠道，支持潜在客户生成和在线课程管理。
Project Broadcast
projectbroadcast.com
Project Broadcast 是一个高效的文本营销平台，帮助企业通过短信管理营销活动，发送个性化消息，简化沟通流程。
Referrizer
referrizer.com
推荐器是一款推荐营销自动化平台，帮助企业管理推荐活动，跟踪业绩，提高客户保持率和参与度。
Limey
limey.io
Limey应用允许用户快速创建美观的单页网站，便于与受众互动、捕获潜在客户并导出信息。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一个营销自动化平台，帮助企业优化营销活动、管理客户互动并提高转化率。它提供电子邮件营销、测量分析和社交媒体管理等功能。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond是一个用于潜在客户生成和营销自动化的平台，提供着陆页、弹窗、表单、竞赛和电子邮件营销等工具，适合企业使用。
Moosend
moosend.com
Moosend是一款电子邮件营销自动化软件，提供创建和管理电子邮件活动的功能，支持高级分割、自动化工具和数据分析。