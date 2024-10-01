登陆页面构建器 - 最热门应用 - 毛里塔尼亚

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
着陆页构建器使没有技术专业知识的个人能够启动精心设计的网页，以引导访问者实现特定的转换目标。这些页面通常是为了提示访问者采取单一行动而定制的，例如订阅时事通讯、选择免费试用或注册订阅服务，这些页面有助于非开发人员轻松测试原型。通过这样做，组织可以衡量受众（包括买家和网站访问者）的影响和反应。对于组织的营销策略至关重要，登陆页面构建器使营销人员能够自主设计、调整和发布网络体验，而无需依赖 IT 或开发人员。这些构建器无缝集成到现有的 Web 开发基础设施和 Web 内容管理系统中，确保提供一致的 Web 体验。此外，它们可以与数字分析解决方案和谐地联系起来，以监控登陆页面上的访问者行为。
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Webflow
webflow.com
Webflow 是一个可视化 Web 开发平台，允许人们设计、构建和启动完全自定义的网站，而无需编写代码。通过将设计、动画、内容管理、营销和电子商务工具整合到一个平台中，Webflow 使非编码人员和编码人员能够以更快、更具成本效益和更具协作性的方式发布和推广各种网站。 Webflow 为 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等创新公司的网站提供支持。 Webflow 成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dra...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Wix
wix.com
使用 Wix 充满信心地在线建立和扩展您的业务。凭借闪电般的网络性能、企业级安全性和可靠的基础设施，您可以放心，您的网站将始终正常运行。借助 Wix，您获得的不仅仅是一个网站构建器，从在线安排到支付、深度品牌推广和电子商务解决方案，您可以将您的网站带向您想要的任何方向。在线管理业务从未如此直观，借助领先的 SEO 和营销工具、高级分析甚至移动应用程序，您可以随时随地掌控一切。加入数百万使用 Wix 的用户的行列，帮助他们实现在线目标。 Wix的主要特点是什么？ * 智能拖放编辑器直观地创建您的网站 * 900多个精心设计的网站模板 * 先进的 SEO 功能可针对搜索引擎进行优化 * 强大的电...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您...
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Framer
framer.com
它的原型设计变得简单——无需代码，基于浏览器，并且对所有人免费。高保真时间减半。
Duda
duda.co
Duda 是领先的网站开发平台，帮助数字营销机构和 SaaS 公司建立和管理客户的数字形象。 Duda 屡获殊荣的低代码无代码平台使代理机构和 SaaS 公司能够通过电子商务、客户管理、搜索引擎优化、自动化和白标签等广泛功能实现更高的生产力和前所未有的增长。
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受欢迎的在线销售漏斗平台之一，用户可以快速轻松地创建精美的销售页面，将访问者转化为潜在客户和付费客户。无需技术、设计或编码经验。数百个即插即用模板触手可及。或者定制您自己的渠道。 Clickfunnels 附带培训、教程以及流畅的第 3 方应用程序、电子邮件和支付集成。用户在短短 10 分钟内就建立了工作渠道！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一个可视化开发平台，使您的整个团队能够快速构建生产级 Web 应用程序，从内部工具到面向客户的产品和网站。 Plasmic 突破了无代码的界限，与您的代码库集成以获得无限的可能性。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等...
Builder.io
builder.io
Builder 为开发人员和营销人员提供支持人工智能的工具，帮助他们快速将设计转变为优化的网络和移动体验。它提供了一个人工智能驱动的设计到代码工具（Visual Copilot），可以自动将Figma设计转换为干净的代码，还提供了一个可视化内容管理系统（Visual CMS），可以让营销人员快速构建、迭代和优化网络和移动体验，而无需依赖工程。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一个人工智能网站建设平台，任何人都可以在几分钟内轻松创建一个漂亮的网站，而无需任何设计或编码经验。 Dorik 灵活、易于使用，是最实惠的网站构建平台之一。
Unbounce
unbounce.com
无论您是营销专家还是新手，Unbounce 登陆页面都可以将更多访问者转化为潜在客户、销售和注册。凭借适合任何技能水平的易于使用的构建器以及人工智能驱动的优化功能，Unbounce 可帮助您在短短几分钟内创建和发布美观、高性能的页面。
Taplink
taplink.at
Taplink 可帮助您在 10 分钟内为您的企业在 Instagram 上创建一个高转化率的登陆页面。使用多种营销功能来增加销售额
Acumbamail
acumbamail.com
轻松发送电子邮件和短信活动并促进您的业务。为了获得出色的绩效，营销不应该变得复杂。通过一个工具，您可以管理您的电子邮件活动、短信、登陆页面等等。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一个电子商务登陆页面编辑器。在几分钟内创建令人惊叹的登陆页面，并探索我们大量的模板、模块、布局和编辑选项。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集...
Swipe Pages
swipepages.com
使用移动优先 AMP 登陆页面捕获更多潜在客户并提高转化率。功能齐全的登陆页面构建器受到 7500 多名营销人员的信赖。
involve.me
involve.me
现代客户体验工具可帮助企业在客户旅程的每一步创建个性化互动，增加受众参与度并收集更好的数据。通过include.me，用户可以轻松创建和发布用于潜在客户获取的智能登陆页面和促销信息、用于潜在客户资格和细分的测验、表格和性格测试、用于销售转化的价格计算器和数字销售助理以及用于衡量客户体验的产品和客户满意度调查。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 帮助营销人员创建和交付个性化、有针对性的电子邮件和短信营销活动，以推动真正的业务成果。无论您是由一个人组成的团队还是分布在全球的团队，我们的资源都可以让您更轻松地构建简单的、数据驱动的、跨渠道连接和转化的营销活动。我们还提供可定制的模板（不仅限于高级帐户）、实际客户支持以及可与您一起扩展的功能。 * 计划——跨团队协作，积极主动地开展活动和客户拓展。 * 设计——我们世界一流的编辑器和数百个响应式模板可帮助您设计引人注目的移动电子邮件并测试有效的 CTA。 * 目标和参与——根据您对客户的了解，使用细分来支持更个性化的消息，我们的自动化工具可帮助您高效地构建...
Flowcode
flowcode.com
释放直接连接的力量。 Flowcode 是排名第一的值得信赖的 QR 提供商，可提供即时转换和实时数据。我们提供从离线到在线的工具，例如第一方数据收集、下一代地理报告数据、移动优先登陆页面和 API 集成。
Brizy Cloud
brizy.cloud
为您的企业或客户创建高转化率的销售登陆页面、潜在客户开发和营销登陆页面的最简单方法。
Phonesites
phonesites.com
将更多访客转变为客户。 只需 10 分钟即可轻松构建网站、登陆页面、调查、弹出窗口和数字名片。从您的手机就可以了！
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® 是一个无代码网站和登陆页面构建器，旨在帮助小型企业快速轻松地上网。该平台配备了完整的转换工具包，简化了潜在客户生成流程，以便您可以扩展和发展您的在线业务。无论您是精通技术的营销人员还是对网页设计完全陌生，Leadpages 都可以帮助您建立您和您的受众都会喜欢的在线形象。自 2013 年以来，Leadpages 一直是值得信赖的领导者，由转化营销策划团队和全球最友好的技术支持团队提供支持。为什么选择 Leadpages 来建立您的在线业务？因为您需要一个适合您的业务并像您一样努力工作的网站。借助Leadpages，您发布的每个页面都经过严格优化，以收集潜在客户并完成销售。...
Onepage
onepage.io
您会喜欢使用的网站建设工具。它有助于快速构建网站、登陆页面、Linktree、测验。然后用一种工具将它们连接在一起。它专注于生产力和用户体验方面，提供热键、命令行和非常快的软件性能。
Ontraport
ontraport.com
Ontraport 是一款无代码业务软件，可帮助服务企业实现系统化和规模化。 Ontraport 管理并自动化整个购买周期，从而实现更快的增长，同时让企业主和团队能够释放更多的客户价值。 Ontraport 的全套营销、销售和业务运营功能包括 CRM、自动化、支付、销售渠道、网络应用程序、跟踪、电子邮件和短信、登陆页面和会员网站。各类服务提供商（包括顾问和代理机构、教练和顾问以及个人和专业服务提供商）都相信 Ontraport 能够以更少的工作实现更大的增长。欲了解更多信息，请访问 www.ontraport.com。
Instapage
instapage.com
Instapage 使营销人员能够大规模构建个性化和优化的登陆页面，从而提高营销活动结果和投资回报率。无需开发人员且具有用户友好的界面，您可以快速创建相关的广告到着陆页体验，以支持多个目标受众和营销活动目标。作为市场上最先进的登陆页面解决方案，Instapage 为广告映射、人工智能驱动的内容和实验以及内置分析提供了统一的环境。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位...
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一个人工智能驱动的营销平台，受到全球 1000 家企业的信赖，可实现营销自动化和集中化，同时为受众提供引人入胜的个性化体验。机构和合作伙伴直接或通过白标设置使用 VBOUT 来构建自定义计划、管理子帐户以及将一个客户帐户的资产共享给多个客户帐户。 使用 VBOUT，您可以： * 从一处管理您的所有社交媒体。 * 通过创建和发送获胜的电子邮件活动与您的客户互动。 * 无需编码即可设计令人惊叹的个性化动态登陆页面。 * 使用直观的视觉生成器创建自动化。 * 培养潜在客户，从点击到成交，甚至更进一步。 * 轻松增加和维护您的受众群体列表。 * 在可定制的仪表板上跟踪和分析您的所有营销...
Yext
yext.com
Yext（纽约证券交易所代码：YEXT）是领先的多地点品牌数字展示平台，在全球拥有数千名客户。借助一个中央平台，品牌可以无缝地提供一致、准确且引人入胜的体验，并与数字世界中任何地方的客户进行有意义的联系。 Yext 的人工智能和机器学习技术为每次客户参与背后的知识提供支持，大规模自动化工作流程，并提供可操作的跨渠道见解，从而实现数据驱动的决策。从 SEO 和网站到社交媒体和声誉管理，Yext 使品牌能够将其数字形象转变为差异化因素。
Knak Templates
knak.com
免费电子邮件模板。 作为营销人员，我们非常了解您在构建电子邮件时面临的设计和编程挑战。这就是为什么我们决定免费赠送整个 Marketo 和 Eloqua 电子邮件模板库。访问 50 多个免费模板，用于电子通讯、电子邮件营销活动、促销电子邮件等。只需提供您的电子邮件地址即可接收 50 多个免费电子邮件和登陆页面模板，无需编码。
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels 是一个基于云的渠道构建器网站，可帮助您将点击转化为潜在客户和销售。在 Lightfunnels 中，您可以销售数字和实体产品、设置追加销售和追加销售、拆分测试不同的登陆页面、构建电子邮件列表、注册网络研讨会和在线课程。 Lightfunnels 拥有易于使用的页面构建器和各种有助于将访问者转变为客户的功能。
Morphic
getmorphic.com
Morphic 是一个无代码 SaaS 平台，可自动化代理网站设计和开发服务、营销材料设计、品牌风格指南和公司特定指导。我们的用户可以帮助任何有品牌愿景的人构建和管理高质量的定制网站，并将其集成到您的完整技术堆栈中，从而节省时间和金钱。用户可以通过专业机构质量的结果来实施他们想要看到的改变，并使用 Morphic 作为品牌管理的真实来源。 Morphic 不断升级平台的 SEO、合规性、设计趋势和最佳实践，并支持更多网站功能和集成。这还确保所有网站均由最可靠、最高性能的基础设施提供支持。 Morphic 网站经常获得 Google Lighthouse 最佳实践和 SEO 分数 100。
Referrizer
referrizer.com
世界上最先进的营销自动化平台，为您的本地业务提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
GreatPages
greatpages.com.br
借助市场上最强大的登陆页面创建器，创建极其快速且优化的页面，转化您的访问者并发展您的业务。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不仅仅是一个平台；它是您创业之旅中的合作伙伴，提供从高转化率登陆页面和网站到复杂的电子邮件营销解决方案、会员网站等的一切。 Kartra 平台旨在推动销售，提供强大的一体化解决方案，简化数字营销和销售流程，让您专注于您最擅长的事情 - 为受众创造和交付价值。 * 轻松创作：通过引人入胜的网站、视频和网络研讨会吸引观众。提供变革性的会员资格或在线课程，并通过集成工具管理您的日程安排和计费。 * 精准营销：使用先进的潜在客户捕获技术扩大您的覆盖范围，并通过有针对性的活动和渠道培育您的潜在客户。通过电子邮件或短信有效传达您的优惠，并通过可定制的结帐处理付款。 * 扩展您的愿景：利用高...
LanderLab
landerlab.io
无需编码，无需服务器技能！借助 LanderLab，您可以创建、编辑和发布美观且响应灵敏的登陆页面，只需点击几下即可实现更多转化。从丰富的现成可用模板中进行选择，或导入现有的登陆页面。使用我们内置的易于使用的可视化编辑器自定义图像、标题、号召性用语或任何其他部分。通过轻松安装 Facebook、Google Analytics 等流行平台的任何跟踪像素来建立您的受众群体。在线预览并发布您的登陆页面。直接从 Adplexity 等间谍工具导入登陆页面。适用于电子商务、饮食、财务、潜在客户发掘等的现成模板。将现有登陆页面上传为 .zip 从空模板构建新的登陆页面。在编辑器中打开并自定...
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop 是一个功能强大的网站和登陆页面无代码构建器，允许您使用易于使用的构建器构建高度转换的 Web 项目。非常适合潜在客户开发、销售产品、产品组合、活动等。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您为数字机构、营销人员、企业和顾问提供的一体化网络营销平台。功能网站生成器、漏斗生成器、登陆页面、弹出窗口、电子商务包括带有电子邮件营销的 CRM、表单生成器、调查生成器、在线计划、工作流程自动化、分析、Webhooks 等等！您的首选解决方案。无代码、拖放简单性和一套转换工具可确保您的货币投资回报率。从 14 天免费试用开始！
Osortoo
osortoo.com
Osortoo 可以轻松地抽出竞赛、赠品或抽奖的获胜者，创建漂亮的登陆页面，创建活动注册页面，在活动期间展示比赛，从社交网络中挑选获胜者。
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform 是一个面向科技初创公司的简单登陆页面构建器。超过 5,000 名来自 SaaS、移动应用程序、桌面应用程序和技术产品的才华横溢的创始人和营销人员使用我们的魔力为他们的项目构建网站。
Limey
limey.io
在几分钟内创建漂亮的单页网站。 与您的受众建立联系，捕获潜在客户并将其导出。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息...
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo 是一个 SaaS 业务管理平台，它将许多公司的基本服务整合到一个易于采用且经济实惠的解决方案中。它专为中小型企业设计，为他们提供了大型企业级系统的范围和整体业务方法，同时以更易于管理的方式交付。这种完全集成的方法使工作比缝合在一起的单一用途应用程序集群更加高效，提供更好的数据安全性，更易于学习、采用、使用、管理，并且成本更低。中小型企业可以获得功能齐全的业务解决方案（CRM、销售和营销、项目、支持、工作流程自动化等等……），该解决方案旨在通过逐步采用不同的内部业务部门来满足其需求，同时消除对一组单一用途的应用程序。这一切都始于免费的 CRM。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一个电子邮件营销平台，其全球使命是帮助世界各地的企业点燃与客户的关系。 * 创建可转化的电子邮件 任何技能水平的用户都可以构建可推动结果的电子邮件活动。直观的无代码电子邮件生成器与人工智能生成内容的强大功能相结合，使发送与受众产生共鸣的消息变得比以往更容易。从头开始，或从广泛的现成模板库中进行选择。 * 增加你的清单 创建自定义登陆页面、表格和调查来扩大和吸引您的列表。任何人都可以使用 Benchmark Email 的简单潜在客户开发工具来吸引新订阅者。或者，通过 Zapier 连接到您喜欢的潜在客户开发工具。 * 个性化外展 使用可视化生成器中的自动化工作流程发送...
Woorise
woorise.com
Woorise 是创建病毒式赠品和竞赛、登陆页面以及调查和测验等引人入胜的表格的最简单方法。 Woorise 帮助小型企业与受众建立联系、收集潜在客户并完成销售。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 是一个包含简单工具的平台，用于潜在客户开发和营销自动化，已被 5,000 多家企业使用： 着陆页：在几分钟内构建、发布和 A/B 对比测试移动响应式着陆页。网站弹出窗口：通过网站弹出窗口将更多网站访问者转化为潜在客户。表格：在您的网站和博客中嵌入潜在客户开发表格。竞赛和促销：举办 Facebook 抽奖活动、摄影竞赛、Instagram 标签竞赛等。营销自动化：根据潜在客户的活动和个人详细信息向他们发送个性化电子邮件。电子邮件营销：根据任何活动或个人详细信息个性化发送给每个潜在客户的电子邮件。潜在客户管理：根据潜在客户在您的网站和活动上的活动创建列表。潜在客户评分：根据潜在客...
RevSites
revsites.com
RevSites 是一个登陆页面构建器，可以轻松完成传统网站无法完成的任务。 与您的受众互动，收集潜在客户，将浏览者转变为买家并增加您的收入。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是为博主、个体企业家、初创公司和企业提供完整的潜在客户增长和电子邮件营销服务。从 B2B 到 B2C，超过 500,000 家企业依靠 Mailmunch 每天产生数千个潜在客户，并通过电子邮件营销增加收入。以下是您可以使用 Mailmunch 执行的所有操作： - 为每个行业和用例构建具有各种选择加入形式的电子邮件列表 - 通过潜在客户培育序列来培育这些潜在客户 - 通过易于构建的方式降低购物车放弃率并产生重复销售自动回复 - 通过高送达率广播推广新活动或宣布产品更新 - 通过我们专为高吸引力而设计的引人注目的登陆页面来提高转化率 Mailmunch 的设置也非常容易。我...
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 是一个企业级电子邮件营销平台，可帮助品牌提高销量、保留客户并提高客户的终身价值。主要亮点包括易于使用的电子邮件生成器（带有拖放选项）、用于为用户定制消息的分段工具以及创建各种意图捕获表单。作为智能电子邮件工具包，企业可以使用 Kasplo 充分利用这个具有成本效益且投资回报率驱动的营销平台。