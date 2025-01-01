求职网站 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
求职网站，也称为求职引擎，是旨在促进雇主和求职者之间联系的在线平台。雇主利用这些平台来宣传他们想要填补的空缺职位，而求职者则访问相应的网站或移动应用程序来探索可用的工作机会。这些网站通常托管由雇主直接发布的职位列表、汇总公司职业页面的帖子或采用这两种方法的组合。公司和人才中介机构利用求职网站来扩大职位空缺的知名度并吸引更广泛的合格候选人。这些网站上职位发布的管理和购买通常由招聘人员或人力资源专业人员负责。 求职网站提供跨行业、地区和经验水平的各种职位发布。用户可以使用关键字、行业或工作角色过滤器以及地理位置偏好来优化职位搜索，以找到与其技能和职业目标相符的职位。这些平台还为招聘人员提供了宝贵的资源，使他们能够及时了解行业趋势、研究公司并扩展他们的专业网络。
提交新应用
Indeed
indeed.com
Indeed是一款求职应用，汇总来自多个网站的招聘信息，允许用户搜索职位、上传简历并直接申请工作。
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor是一个求职平台，用户可以匿名查看公司评价、工资信息，搜索并申请职位，帮助 individuals 找到合适的工作。
Naukiri
naukri.com
Naukri是一个求职应用，帮助用户与雇主连接，申请印度各行业的工作机会，并提供职业发展工具和定制招聘通知。
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter是一个求职和招聘平台，简化了申请人跟踪，帮助雇主管理候选人及其申请流程。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一个将大学生与工作和实习机会联系的平台，提供个性化工作推荐及雇主联系方式。
Monster
monster.com
Monster是一个求职平台，提供职位搜索、职业建议和简历工具，帮助求职者与雇主联系，优化求职体验。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身为AngelList Talent）是一个旨在帮助初创企业和求职者的平台，支持融资和招聘。
Job Today
jobtoday.com
今天的工作是一款求职应用，帮助用户在越南查找和申请职位，简化求职过程并提供雇主管理工具。
Remote
remote.com
Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
Otta
otta.com
OTTA是一个求职平台，帮助用户根据个人偏好找到合适的职位，提供职位信息、公司见解和职业发展资源。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Dice
dice.com
DICE应用程序是一个专为技术行业设计的求职平台，提供工作搜索、求职服务和社交功能，帮助用户快速找到合适的职位。
Talent.com
talent.com
Talent.com 是一款招聘应用，提供企业招聘解决方案，帮助快速找到合适的候选人，满足招聘需求。
Snagajob
snagajob.com
Snagajob是一个免费应用程序，帮助用户轻松找到兼职和全职工作，特别适合需要灵活时间安排的工人和雇主。
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent是一个免费的平台，帮助企业在全球范围内寻找和联系自由职业者和代理机构。
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs是一个求职平台，帮助用户浏览和申请各种职位，支持按地点和行业搜索工作机会。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一个求职平台，帮助求职者与雇主联系，提供职位搜索、简历建设和职业建议等功能。
talent.io
talent.io
Talent.io是一个平台，帮助技术人才找到心仪的工作，并协助公司建立优秀的技术团队，支持全职和自由职业的职位。
Zippia
zippia.com
Zippia是一个职业平台，帮助求职者发掘职业路径、探索工作机会，并提供市场洞察和个性化建议。
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs是一个招聘应用，提供兼职和全职工作信息，涵盖多个行业，服务于新加坡、印度尼西亚、澳大利亚、马来西亚、菲律宾和泰国。
JOIN
join.com
Join.com 是一款免费的招聘与申请追踪软件，帮助中小企业优化招聘流程，创建职位广告，并集中管理招聘工作。
Built In
builtin.com
Built In 是一个在线社区，连接专业人士与科技公司，提供工作机会和行业资讯。
Idealist
idealist.org
理想主义者是一个连接用户与非营利工作、志愿服务机会的平台，提供职位信息和行业资源。
Queros
app.qureos.com
Queros是一个职位描述生成工具，帮助用户创建准确、专业的职位发布，以吸引合适的候选人并优化招聘流程。
The Ladders
theladders.com
梯子是一个专业求职平台，帮助高级专业人士找到匹配的高薪职位，并提供求职工具和资源。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一款全球招聘平台，帮助企业高效寻找和管理人才，简化招聘流程并提高效率。
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job 是一个高科技招聘门户，为求职者和自由职业者提供工作机会，雇主可发布职位并访问简历。
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly 是一个连接求职者与灵活工作机会的平台，帮助用户探索职位、建立网络并提升技能。
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv帮助求职者自动化简历投递，提供职位搜索与申请管理，提高面试机会，支持简历优化与电子邮件推广。
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
加密工作清单是一个连接求职者与加密货币和区块链行业工作的综合平台，定期更新职位信息，支持各种分类浏览。
Jobsora
jobsora.com
Jobsora是一个求职应用，汇总来自250多个网站的职位信息，帮助用户在全国范围内找到合适的工作。
Niceboard
niceboard.co
Niceboard是一款现代化的工作板软件，帮助用户轻松创建和管理职位清单，支持多平台导入，用户友好。
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io 是一款帮助求职者与科技公司建立联系的应用，用户提交简历，平台通过人工与技术审核推荐候选人给雇主。
Jobcase
jobcase.com
Jobcase是一个在线社区，帮助求职者与其他工人连接，优化简历，寻找工作机会，提供职业建议和支持。
Tapflow
tapflow.app
Tapflow是一款招聘工具，通过智能算法快速识别LinkedIn上的优秀候选人，帮助招聘人员高效管理招聘流程。
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte应用通过数据驱动的评估帮助企业筛选技术人才，减少面试浪费，评估过程简单高效且免费。
VanHack
vanhack.com
VanHack 应用帮助用户快速找到全球超过 40 万名愿意搬迁或远程工作的高级技术专业人才。
Vuejobs
vuejobs.com
Vuejobs是一个连接VUE.JS开发人员与职位机会的平台，帮助求职者和雇主高效招募和应聘。
Untapped
untapped.io
Untapped是一款多元化招聘平台，帮助企业高效招聘多样化团队，推动机会与人才的平等。
Jobicy
jobicy.com
Jobicy是一个在线职业平台，连接寻找远程工作的人才与提供远程职位的创新公司，帮助招聘和建立公司形象。
Techintern.io
techintern.io
Techintern.io 是一个招聘应用，帮助雇主从顶尖高校的优秀软件学生中招聘。可按任务、实习或全职聘用。
hackajob
hackajob.com
hackajob是一个技术人才市场，帮助企业在美英印招聘高质量人才，支持公司和求职者的高效匹配和交流。
DirectApply
directlyapply.com
DirectApply应用程序可以将您的招聘信息发布到多个求职网站和社交平台，您只需设定预算，按收到的申请支付费用。
HireBeen
hirebeen.com
HireBeen是一个利用AI的招聘平台，将合适的候选人与职位连接，帮助招聘人员筛选出最佳人选，提高招聘效率。
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical是一款可自定义的移民与搬迁管理软件，帮助企业自动化处理国际招聘的相关任务，提升管理效率和用户体验。
cord
cord.co
Cord 是一款直接消息工具，帮助用户与潜在雇主沟通，便于寻找工作机会，支持个性化沟通和匿名个人资料。
WayUp
wayup.com
WayUp是一个求职平台，帮助用户搜索工作实习机会，提供职业建议，并与雇主直接联系。
The Muse
themuse.com
The Muse帮助企业通过叙述雇主品牌故事来招聘多元化人才，提高招聘效率，降低成本，并提供一站式招聘解决方案。
Comparably
comparably.com
相比是一个平台，提供匿名员工评级，帮助求职者和雇主了解公司文化、薪酬和职业发展等信息。
Outdefine
outdefine.com
Outdefine是一个去中心化的人才社区，连接Web3专业人士与全球远程工作及自由职业机会，并提供学习和网络交流平台。
JOBITT
jobitt.com
JOBITT是一款求职应用，帮助用户匿名寻找全球顶级技术职位，保护用户隐私并控制联系信息共享。
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Enjoy Mondays是一款创新的人才市场平台，致力于重新定义传统招聘流程，使求职和招聘更加高效、透明和公平。
CareerOne
careerone.com.au
CareerOne是一个澳大利亚求职平台，提供职位搜索、简历工具和个性化工作建议，帮助求职者与雇主有效连接。
Journalism Jobs
journalismjobs.com
新闻工作应用程序提供新闻职位列表、职业建议和最新新闻，帮助用户浏览和申请各类新闻相关工作。
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks 是一个招聘销售专业人士的平台，提供超过 500 万销售人才的信息，以帮助您扩大销售团队。
WorkHQ
workhq.com
WorkHQ是一款劳动力管理平台，提供招聘、沟通和工作机会探索的工具，适用于雇主和求职者。
Talentvine
talentvine.co.uk
Talentvine是一款在线招聘软件，帮助企业简化招聘流程，管理职位发布，优化招聘效率，降低成本。
ReadySetHire
readysethire.com
ReadySetHire是一个连接求职者和企业的平台，利用AI工具简化招聘过程，提高匹配准确性。
Jobs Lah
jobslah.com
Jobs Lah是一个求职平台，连接新加坡和马来西亚的求职者与雇主，简化求职和招聘流程。提供AI驱动的职位搜索和简历发布功能。