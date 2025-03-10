求职网站 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
求职网站，也称为求职引擎，是旨在促进雇主和求职者之间联系的在线平台。雇主利用这些平台来宣传他们想要填补的空缺职位，而求职者则访问相应的网站或移动应用程序来探索可用的工作机会。这些网站通常托管由雇主直接发布的职位列表、汇总公司职业页面的帖子或采用这两种方法的组合。公司和人才中介机构利用求职网站来扩大职位空缺的知名度并吸引更广泛的合格候选人。这些网站上职位发布的管理和购买通常由招聘人员或人力资源专业人员负责。 求职网站提供跨行业、地区和经验水平的各种职位发布。用户可以使用关键字、行业或工作角色过滤器以及地理位置偏好来优化职位搜索，以找到与其技能和职业目标相符的职位。这些平台还为招聘人员提供了宝贵的资源，使他们能够及时了解行业趋势、研究公司并扩展他们的专业网络。
提交新应用
RepVue
repvue.com
RepVue 是世界上最大的众包销售组织评级平台，销售专业人员可以在其中发现、研究和申请全球运营最佳的销售组织中的销售职位。由销售专业人士打造，为销售专业人士打造。截至 2021 年 10 月，我们已收集了 6000 多个销售组织的数据，并发布了近 600 个销售组织的销售组织概况。
Dice
dice.com
DICE应用程序是一个专为技术行业设计的求职平台，提供工作搜索、求职服务和社交功能，帮助用户快速找到合适的职位。
Queros
app.qureos.com
Queros是一个职位描述生成工具，帮助用户创建准确、专业的职位发布，以吸引合适的候选人并优化招聘流程。
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv帮助求职者自动化简历投递，提供职位搜索与申请管理，提高面试机会，支持简历优化与电子邮件推广。
Vuejobs
vuejobs.com
Vuejobs是一个连接VUE.JS开发人员与职位机会的平台，帮助求职者和雇主高效招募和应聘。
DirectApply
directlyapply.com
我们以编程方式在数百个招聘委员会、利基网站和社交平台上发布您的职位，为您的职位找到合适的候选人。只需设置您的预算，然后只需为您收到的申请付费。
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs是一个招聘应用，提供兼职和全职工作信息，涵盖多个行业，服务于新加坡、印度尼西亚、澳大利亚、马来西亚、菲律宾和泰国。
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly 是一个连接求职者与灵活工作机会的平台，帮助用户探索职位、建立网络并提升技能。
Idealist
idealist.org
理想主义者是一个连接用户与非营利工作、志愿服务机会的平台，提供职位信息和行业资源。
The Ladders
theladders.com
梯子是一个专业求职平台，帮助高级专业人士找到匹配的高薪职位，并提供求职工具和资源。
WayUp
wayup.com
为合格且多样化的候选人提供发现和聘用的行业领导者。寻找工作和实习机会、获取职业建议并直接与顶级雇主联系。
cord
cord.co
Cord 是一种直接消息传递工具，旨在帮助人们寻找工作机会。它允许用户通过简单直观的消息传递界面与潜在雇主或工作机会联系。 Cord 的一些主要功能包括： * 直接消息传递：Cord 使用户能够直接向公司或个人发送有关职位空缺的消息和沟通，无需传统的职位申请或简历。 * 个性化外展：用户可以为特定雇主定制信息，突出他们的相关技能和经验。 * 轻松跟踪：Cord 提供了一个集中平台来跟踪对话、跟进线索并管理求职流程。 * 匿名个人资料：用户可以在 Cord 上创建个人资料，而无需透露其完整身份，从而使他们能够谨慎地探索机会。 该平台旨在通过促进求职者和雇主之间的直接联系，使求职过程更加高效和个性化。通过利用直接消息传递的力量，Cord 寻求为人们提供一种更具吸引力和更有效的方式来寻找下一份工作或职业机会。
Untapped
untapped.io
Untapped 是一个一体化的多元化招聘平台，可帮助企业有效地招聘多元化团队。人才无处不在；机会不是。我们致力于快速改变这一现状。未开发的领域是公司在招聘多元化团队时消除猜测的地方。这是他们转变创造力、创新和成长的地方。他们将目标转化为行动，以创造社会所需的变革。为什么？因为多样性不能等待，也不会等待。未来就像你。
Tapflow
tapflow.app
Tapflow是一款招聘工具，通过智能算法快速识别LinkedIn上的优秀候选人，帮助招聘人员高效管理招聘流程。
hackajob
hackajob.com
hackajob 是一个技术人才市场，帮助美国、英国和印度的企业组织更有效地招聘优质人才。公司根据技能和偏好与高意向的求职者进行匹配，而候选人则通过接受或拒绝面试请求私下探索工作机会 - 85% 的人在 48 小时内回复。通过 Hackajob，领先的科技雇主将节省的时间重新投入到采购中，通过量身定制的雇主品牌以及强大的多样性和市场洞察来推动他们的科技招聘策略。 hackajob 由五个核心模块组成： 来源：在我们的私人人才市场中快速、大规模地寻找高质量的技术人才。按需：快速、灵活、合规的合同招聘。品牌：战术性雇主品牌内容，可提高您对更广泛科技受众的吸引力。 DE&I：全面的内置解决方案可帮助您实现 DE&I 目标。见解：独特的市场数据和见解，可帮助您制定技术招聘策略。
WorkHQ
workhq.com
利用 WorkHQ 超过 1 亿的专业人员库、电子邮件和电话查找、批量外展以及申请人跟踪系统，加速您的招聘。快速找到顶尖人才。
Jobsora
jobsora.com
Jobsora是一个求职应用，汇总来自250多个网站的职位信息，帮助用户在全国范围内找到合适的工作。
Salesfolks
salesfolks.com
销售人员是寻找和雇用销售专业人员的主要目的地。立即利用我们超过 500 万销售专业人员的数据来发展您的销售团队。使用最先进的数字联合技术填充您的销售招聘渠道、邀请销售候选人并推销您的空缺销售职位。简而言之，销售人员是扩大销售团队规模的最佳方式。
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job 是一个高科技招聘门户，为求职者和自由职业者提供工作机会，雇主可发布职位并访问简历。
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical 是完全可定制的移民和搬迁管理软件，使全球流动专家、移民专家和人力资源团队能够通过自动化任务并为参与流程的所有各方提供最佳的用户体验来无缝管理国际招聘案例。
Journalism Jobs
journalismjobs.com
新闻工作是一个职位列表、职业建议和最新新闻新闻平台。
CareerOne
careerone.com.au
CareerOne 可让您搜索数千份澳大利亚工作，找到您梦想的工作。 CareerOne 提供求职、简历撰写等工具，帮助您找到工作！
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
加密工作清单是一个连接求职者与加密货币和区块链行业工作的综合平台，定期更新职位信息，支持各种分类浏览。
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Enjoy Mondays 是一个创新的人才市场平台，其使命是重新定义传统的招聘流程。 Enjoy Mondays 的创始人旨在彻底改变招聘方式，旨在使求职和招聘更加高效、透明和公平。
FieldLevel
fieldlevel.com
FieldLevel 是一个运动网络，教练和运动员在此相互联系，发现、创造和追求更高水平的机会。
HireBeen
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我们的人工智能平台将最相关的候选人与职位联系起来，从而根据共享职位获得最佳的可用候选人库。这有助于招聘人员在招聘过程中获得经过筛选的候选人资料。
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在越南最大的招聘网站上更快地查找招聘和工作信息。每天更新新职位。立即前往 JobExpress 了解
JOBITT
jobitt.com
JOBITT 帮助员工在全球范围内找到顶级科技工作机会。候选人可以创建匿名个人资料，这样他们的雇主就无法发现他们正在寻找工作，并且仅当他们对工作机会感兴趣时才分享他们的联系信息。
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推动您在新加坡＃1 AI驱动的工作网站中搜索您的求职。探索每天增加的新工作机会！ Joblah是新加坡新开发的搜索引擎和枢纽。 Jobslah致力于成为求职者的第一名求职站点，允许他们研究公司，选择薪水，寻找工作并发布简历。我们每天尝试将数百万人与新的机会联系起来。在Jobslah，我们努力将求职者与雇主联系起来，并在他们的梦想产业中努力。我们在培训和发展上进行了大量投资，以便您可以与我们的未来创造自己的未来，从而建立一个重要的职业。
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Outdefine 是一个去中心化的人才社区，它将 web3 专业人士与全球远程工作和自由职业机会联系起来。 Outdefine 利用代币来激励和奖励其成员的贡献和成就。 Outdefine 还提供了一个学习新兴技术以及与其他技术爱好者交流的平台。 Web3 是指下一代互联网的术语，其中应用程序构建在去中心化协议和平台上，例如区块链、智能合约和点对点网络。 Web3 旨在创建一个更加开放、透明和民主的网络，让用户可以更好地控制自己的数据、身份和数字资产。如果您有兴趣加入 Outdefine，您可以免费注册并创建您的个人资料。然后，您可以浏览并申请工作、参加社区活动、赚取 DEFN 代币以及获得专属福利和资源。 Outdefine 是推进您的职业生涯并与全球 web3 人才社区建立联系的好方法。
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通过消除招聘和受聘过程中的猜测，将求职者与成长型企业联系起来。 ReadySetHire 的人工智能辅助工具可提升您的体验。
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使用 Talentvine 的在线招聘技术发布、管理、雇用和报告。通过为各种规模的企业专门构建的解决方案，Talentvine 可以帮助提高招聘效率、招聘速度并降低总体招聘成本。
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Monster是一个求职平台，提供职位搜索、职业建议和简历工具，帮助求职者与雇主联系，优化求职体验。
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Glassdoor是一个求职平台，用户可以匿名查看公司评价、工资信息，搜索并申请职位，帮助 individuals 找到合适的工作。
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Wellfound（前身为AngelList Talent）是一个旨在帮助初创企业和求职者的平台，支持融资和招聘。
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Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
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CareerBuilder是一个求职平台，帮助求职者与雇主联系，提供职位搜索、简历建设和职业建议等功能。
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相比是一个平台，提供匿名员工评级，帮助求职者和雇主了解公司文化、薪酬和职业发展等信息。
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握手是一个将大学生与工作和实习机会联系的平台，提供个性化工作推荐及雇主联系方式。
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Hubstaff Talent是一个免费的平台，帮助企业在全球范围内寻找和联系自由职业者和代理机构。
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InfoJobs是一个求职平台，帮助用户浏览和申请各种职位，支持按地点和行业搜索工作机会。
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Join.com 是一款免费的招聘与申请追踪软件，帮助中小企业优化招聘流程，创建职位广告，并集中管理招聘工作。
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Remote是一个全球雇佣管理平台，处理员工薪资、福利、税务及合规等事务，确保安全和简明的费用结构。
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Snagajob是一个免费应用程序，帮助用户轻松找到兼职和全职工作，特别适合需要灵活时间安排的工人和雇主。
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Snaphunt是一款全球招聘平台，帮助企业高效寻找和管理人才，简化招聘流程并提高效率。
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Triplebyte应用通过数据驱动的评估帮助企业筛选技术人才，减少面试浪费，评估过程简单高效且免费。
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Underdog.io 是一款帮助求职者与科技公司建立联系的应用，用户提交简历，平台通过人工与技术审核推荐候选人给雇主。
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Zippia是一个职业平台，帮助求职者发掘职业路径、探索工作机会，并提供市场洞察和个性化建议。
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