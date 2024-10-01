求职网站 - 最热门应用 - 加蓬

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求职网站，也称为求职引擎，是旨在促进雇主和求职者之间联系的在线平台。雇主利用这些平台来宣传他们想要填补的空缺职位，而求职者则访问相应的网站或移动应用程序来探索可用的工作机会。这些网站通常托管由雇主直接发布的职位列表、汇总公司职业页面的帖子或采用这两种方法的组合。公司和人才中介机构利用求职网站来扩大职位空缺的知名度并吸引更广泛的合格候选人。这些网站上职位发布的管理和购买通常由招聘人员或人力资源专业人员负责。 求职网站提供跨行业、地区和经验水平的各种职位发布。用户可以使用关键字、行业或工作角色过滤器以及地理位置偏好来优化职位搜索，以找到与其技能和职业目标相符的职位。这些平台还为招聘人员提供了宝贵的资源，使他们能够及时了解行业趋势、研究公司并扩展他们的专业网络。
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Job Today
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Job Today — 招聘和求职服务。申请越南的 10 个工作。每天都会添加新的职位空缺。只需几秒钟即可完成设置并在几分钟内开始与雇主聊天！
Remote
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InfoJobs
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Indeed
indeed.com
Indeed 是一个美国全球就业相关职位列表搜索引擎，于 2004 年 11 月推出。它是日本 Recruit Co. Ltd. 的子公司，总部位于德克萨斯州奥斯汀和康涅狄格州斯坦福，并在世界各地设有办事处。作为单主题搜索引擎，它也是垂直搜索的一个例子。 Indeed 目前在 60 多个国家/地区提供 28 种语言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超过 Monster.com，成为美国流量最高的招聘网站。该网站汇总了数千个网站的职位列表，包括招聘委员会、人才招聘公司、协会和公司职业页面。他们通过向雇主和招聘公司出售优质职位发布和简历功能来创收。 2011 年，Indeed ...
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor 是一个现任和前任员工匿名评论公司的网站。 Glassdoor 还允许用户匿名提交和查看工资，以及在其平台上搜索和申请工作。 2018年，该公司被日本公司Recruit Holdings以12亿美元收购。该公司总部位于加利福尼亚州米尔谷，在芝加哥、伦敦和圣保罗等世界各地城市设有办事处。
Naukiri
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与 20,000 多家雇主建立联系。申请印度第一就业网站上顶级公司、行业和地点的数百万个就业机会。在线申请。今天发布简历。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一个一体化的早期人才招聘平台，可以接触到 1000 万以上积极响应的学生和校友。在大学、社区学院和另类教育项目（训练营、企业学习项目）中，当学生寻找符合自己兴趣和技能的有意义的工作时，他们会从 Handshake 开始这一旅程。在 Handshake 上认识您的下一位优秀员工。请求演示：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
ZipRecruiter
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ZipRecruiter 被美国雇主评为第一名*，它简化了申请人跟踪，让您轻松管理、筛选和评价候选人。仪表板允许您查看个人资料、简历、求职信等。您甚至可以集成自己的申请人跟踪系统，以便您的团队可以使用他们知道的系统来无缝发布职位。 *基于 Trustpilot 对拥有超过 1,000 条评论的招聘网站的评级。
Monster
monster.com
Monster 是您工作和职业机会的来源。搜索工作，阅读 Monster 工作专家的职业建议，并查找雇用和招聘建议。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一家美国网站，面向初创企业、天使投资人和希望在初创企业工作的求职者。该平台创建于 2010 年，其使命是使投资流程民主化，并帮助初创企业应对融资和人才方面的挑战。它最初是为需要种子资金的科技初创公司提供的在线介绍板。自 2015 年起，该网站允许初创公司免费从天使投资人那里筹集资金。
Snagajob
snagajob.com
Snagajob 是排名第一的免费、简单的求职应用程序，可用于查找兼职工作和全职工作、使工作申请更容易、获得出色的职业建议等等。非常适合学生、青少年或任何需要灵活工作时间的人。另外，Snagajob 比 Indeed、Monster 或 ZipRecruiter 更好，因为我们只提供小时工，所以它让您的求职变得更容易。
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直观的申请人跟踪系统可帮助您简化招聘流程并吸引优质候选人。
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Talent.io 是技术人才找到自己喜欢的工作以及公司建立优秀技术团队的最简单方法。我们的精选平台拥有一个由 100,000 名合格技术专业人士和欧洲 7,000 家公司组成的社区。我们支持长期和自由职业、现场和远程工作，并已帮助 6,000 多名候选人找到了他们应得的工作。
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Zippia
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Zippia 是一个创新的职业平台，帮助求职者发现新的职业道路、探索工作机会并获得有关就业市场的宝贵见解。通过利用先进技术、数据驱动工具和个性化指导，Zippia 使用户能够就其职业和求职之旅做出明智的决策。该平台提供各种功能，例如全面的职位搜索引擎、定制的职位推荐、薪资比较工具和详细的公司简介。借助 Zippia，用户可以增强求职体验，与潜在雇主建立联系，并最终找到与其技能、经验和职业目标相符的完美工作。
JOIN
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Join.com 是一款免费的人才吸引和申请人跟踪软件，可帮助中小型企业找到合适的人才。 Join 提供了一个简化、协作和直观的工具，可以优化欧洲及其他地区招聘人员的招聘流程。通过 Join，招聘人员可以制作精美且有效的招聘广告，一键在领先的招聘板上进行推广，并集中管理招聘流程。所有这一切都在眨眼之间并且免费！
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Snaphunt 是一个全球招聘平台，帮助快速发展的公司寻找、吸引和聘用世界上最优秀的人才。我们的算法根据雇主在国家、地区和时区的具体要求以及尖端工具和解决方案立即将雇主与人才进行匹配，以识别他们的下一次招聘并管理他们的招聘流程。只需定义您理想的候选人资料，然后坐下来，让 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才会被自动邀请申请您的职位，您还可以通过个性化电子邮件与相关人才互动，以提高您的申请率。专为分布式团队设计：将您的招聘支出减少高达 80%，并使用旨在将您的招聘时间减少 72% 的专有工具无缝协作进行招聘。借助 Snaphunt，您可以从超过 400 万求职者的人才库和超过 3 亿名...
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简历并不是真实技术技能的可靠指标。使用 Triplebyte 的数据支持评估来识别技术熟练的申请人，然后再在技术筛选上浪费时间。 Screen 使用 Triplebyte 的标准化、有数据支持的技术评估来衡量申请人的实际技术技能。这有助于减少浪费的采访，并从代表性不足的背景中发现隐藏的宝石。我们使用来自 1,000 多家公司的 200,000 多次访谈的数据构建了评估，并使用先进的 ML 技术对其进行了训练。由于它是标准化的，并且根据真实的招聘结果进行了培训，因此该评估可以高度预测哪些候选人将在您的流程中表现出色。测试压力低、适应性强（如 GRE），只需 30 分钟即可完成。这就是为什么超过 ...
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Jobicy 是一个在线职业平台，致力于将寻求远程职业的人才与提供这些职位的创新、具有前瞻性的公司联系起来。如果您正在招聘远程工作并希望成为我们的客户，我们很乐意与您合作。如果您想创建公司简介或与全球远程工作社区建立联系，我们也可以为您提供帮助。我们的使命是帮助优秀的个人与优秀的公司建立联系。为您难以填补的利基职位找到完美的人选。要知道您接触到的每一位候选人都是合格的，并且对您提供的机会类型感兴趣。请放心，来自世界各地的合格候选人都会看到您的职位列表。建立您的品牌以招募最优秀的人才。
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Jobsora - 该网站的主要且唯一目标是帮助找到一份好工作。您可以在Jobsora上找到全国范围内的相关职位空缺。我们每天都会从 250 多个就业网站和直接雇主那里获得新的职位空缺。
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Underdog.io 开发的软件可以帮助求职者在科技公司找到有意义的工作。自 2014 年 4 月推出以来，我们已将数千名候选人与纽约和旧金山的数百家成长型组织联系起来。候选人向 Underdog.io 发送简历和其他基本信息。 Underdog.io 结合人类智慧和技术，对候选人进行审查和排名，并每周向我们的招聘网络发送一批精选的候选人。创始人和招聘经理直接联系候选人并引导他们完成正常的内部招聘流程。
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理想主义者：非营利性工作、志愿服务等 Idealist 将数以百万计的理想主义者（想要做好事的人）与世界各地的行动和合作机会联系起来。
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Niceboard 是一款现代且易于使用的求职板软件。 Niceboard 具有成本效益，具有漂亮的可定制主题和强大的管理界面，让您在几分钟内设置自己的工作板。注册我们的 7 天免费试用并尝试魔法！
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VanHack 可帮助您从我们由超过 400,000 名候选人组成的全球社区中快速找到准备搬迁或远程工作的高级技术专业人员。
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Tapflow 可帮助招聘人员在几分钟内从 LinkedIn 找到杰出人才。 Tapflow 的智能算法无需在 LinkedIn 上进行大量手动过滤和单独评估个人资料，而是可以立即查明任何职位的热门个人资料。
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Vue.js 职位是雇用或被雇用为 Vue.js 开发人员的最佳场所。寻找 Vue.js 人才并接触数千名开发人员。
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Outdefine 是一个去中心化的人才社区，它将 web3 专业人士与全球远程工作和自由职业机会联系起来。 Outdefine 利用代币来激励和奖励其成员的贡献和成就。 Outdefine 还提供了一个学习新兴技术以及与其他技术爱好者交流的平台。 Web3 是指下一代互联网的术语，其中应用程序构建在去中心化协议和平台上，例如区块链、智能合约和点对点网络。 Web3 旨在创建一个更加开放、透明和民主的网络，让用户可以更好地控制自己的数据、身份和数字资产。如果您有兴趣加入 Outdefine，您可以免费注册并创建您的个人资料。然后，您可以浏览并申请工作、参加社区活动、赚取 DEFN 代币以及获得...
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JOBITT 帮助员工在全球范围内找到顶级科技工作机会。候选人可以创建匿名个人资料，这样他们的雇主就无法发现他们正在寻找工作，并且仅当他们对工作机会感兴趣时才分享他们的联系信息。
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Untapped 是一个一体化的多元化招聘平台，可帮助企业有效地招聘多元化团队。人才无处不在；机会不是。我们致力于快速改变这一现状。未开发的领域是公司在招聘多元化团队时消除猜测的地方。这是他们转变创造力、创新和成长的地方。他们将目标转化为行动，以创造社会所需的变革。为什么？因为多样性不能等待，也不会等待。未来就像你。
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Cord 是一种直接消息传递工具，旨在帮助人们寻找工作机会。它允许用户通过简单直观的消息传递界面与潜在雇主或工作机会联系。 Cord 的一些主要功能包括： * 直接消息传递：Cord 使用户能够直接向公司或个人发送有关职位空缺的消息和沟通，无需传统的职位申请或简历。 * 个性化外展：用户可以为特定雇主定制信息，突出他们的相关技能和经验。 * 轻松跟踪：Cord 提供了一个集中平台来跟踪对话、跟进线索并管理求职流程。 * 匿名个人资料：用户可以在 Cord 上创建个人资料，而无需透露其完整身份，从而使他们能够谨慎地探索机会。 该平台旨在通过促进求职者和雇主之间的直接联系，使求职过程更加高效和...
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