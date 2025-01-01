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职位描述管理软件 - 最热门应用

职位描述管理软件有助于组织内职位描述详细信息的构建、组织和存储。它支持人力资源人员和招聘经理制定职位描述，提供文本分析、关键词优化和法规遵从等功能。这些工具为员工和经理明确了角色和期望，作为进行绩效​​评估的框架。 职位描述管理解决方案通常在人力资源部门使用，可以集成到招聘平台中或独立使用。它们通常与申请人跟踪系统 (ATS)、招聘自动化软件和核心人力资源系统无缝连接。

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ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。

Personio

Personio

personio.de

Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。

Factorial

Factorial

factorialhr.com

阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。

Workable

Workable

workable.com

Workable是一个招聘管理软件，提供招聘跟踪、候选人筛选和团队协作工具，以简化中大型企业的招聘过程。

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires是一款用户友好的申请人跟踪系统，帮助企业更高效地招聘、面试和管理候选人，支持多种人力资源集成。

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com 是一个薪酬管理平台，提供可靠的薪酬数据、分析工具和合规支持，帮助企业制定竞争性薪酬策略。

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe是一款招聘管理工具，简化企业招聘流程，支持申请筛选、面试安排和入职管理，适用于餐饮和零售行业。

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology 是一个招聘管理平台，帮助企业吸引、雇用和培训员工，提供自动化工作流程和候选人沟通工具。

TalVista

TalVista

talvista.com

TalVista是一款基于SaaS的多样性招聘决策支持平台，帮助公司优化招聘流程，扩大多样化候选人池，减少性别和种族歧视。

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity是一个人工智能驱动的招聘平台，帮助公司找到人才能够聘用或承包，同时求职者可以寻找工作或项目并与同行连接。

UInclude

UInclude

uinclude.com

UInclude是一款帮助雇主优化招聘流程的平台，利用数据和心理学提升候选人质量和多样性，降低时间和成本。

HireLogic

HireLogic

hirelogic.com

HireLogic是一款AI驱动的面试分析应用，自动记录重要信息，帮助招聘团队简化面试过程，提高招聘效率。

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

Datapeople 应用程序优化招聘流程，让您更有效地吸引和筛选合格、多样化的候选人。

WizeHire

WizeHire

wizehire.com

Wizehire是一个招聘平台，简化职位发布和候选人管理，提供行业特定模板和支持以优化招聘流程。

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