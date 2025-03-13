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最热门 最近添加 职位描述管理软件 - 最热门应用

职位描述管理软件有助于组织内职位描述详细信息的构建、组织和存储。它支持人力资源人员和招聘经理制定职位描述，提供文本分析、关键词优化和法规遵从等功能。这些工具为员工和经理明确了角色和期望，作为进行绩效​​评估的框架。 职位描述管理解决方案通常在人力资源部门使用，可以集成到招聘平台中或独立使用。它们通常与申请人跟踪系统 (ATS)、招聘自动化软件和核心人力资源系统无缝连接。