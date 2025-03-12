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职位描述管理软件有助于组织内职位描述详细信息的构建、组织和存储。它支持人力资源人员和招聘经理制定职位描述，提供文本分析、关键词优化和法规遵从等功能。这些工具为员工和经理明确了角色和期望，作为进行绩效评估的框架。 职位描述管理解决方案通常在人力资源部门使用，可以集成到招聘平台中或独立使用。它们通常与申请人跟踪系统 (ATS)、招聘自动化软件和核心人力资源系统无缝连接。
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Workable
workable.com
Workable是一个招聘管理软件，提供招聘跟踪、候选人筛选和团队协作工具，以简化中大型企业的招聘过程。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款用户友好的申请人跟踪系统，帮助企业更高效地招聘、面试和管理候选人，支持多种人力资源集成。
Salary.com
salary.com
Salary.com 是一个薪酬管理平台，提供可靠的薪酬数据、分析工具和合规支持，帮助企业制定竞争性薪酬策略。
HigherMe
higherme.com
HigherMe是一款招聘管理工具，简化企业招聘流程，支持申请筛选、面试安排和入职管理，适用于餐饮和零售行业。
Hireology
hireology.com
Hireology 是一个招聘管理平台，帮助企业吸引、雇用和培训员工，提供自动化工作流程和候选人沟通工具。
TalVista
talvista.com
TalVista是一款基于SaaS的多样性招聘决策支持平台，帮助公司优化招聘流程，扩大多样化候选人池，减少性别和种族歧视。
UInclude
uinclude.com
UInclude是一款帮助雇主优化招聘流程的平台，利用数据和心理学提升候选人质量和多样性，降低时间和成本。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity是一个人工智能驱动的招聘平台，帮助公司找到人才能够聘用或承包，同时求职者可以寻找工作或项目并与同行连接。
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic是一款AI驱动的面试分析应用，自动记录重要信息，帮助招聘团队简化面试过程，提高招聘效率。
Datapeople
datapeople.io
Datapeople 应用程序优化招聘流程，让您更有效地吸引和筛选合格、多样化的候选人。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire是一个招聘平台，简化职位发布和候选人管理，提供行业特定模板和支持以优化招聘流程。
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