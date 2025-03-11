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职位描述管理软件有助于组织内职位描述详细信息的构建、组织和存储。它支持人力资源人员和招聘经理制定职位描述，提供文本分析、关键词优化和法规遵从等功能。这些工具为员工和经理明确了角色和期望，作为进行绩效评估的框架。 职位描述管理解决方案通常在人力资源部门使用，可以集成到招聘平台中或独立使用。它们通常与申请人跟踪系统 (ATS)、招聘自动化软件和核心人力资源系统无缝连接。
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Workable
workable.com
Workable是一个招聘管理软件，提供招聘跟踪、候选人筛选和团队协作工具，以简化中大型企业的招聘过程。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款用户友好的申请人跟踪系统，帮助企业更高效地招聘、面试和管理候选人，支持多种人力资源集成。
Salary.com
salary.com
Salary.com 是一个薪酬管理平台，提供可靠的薪酬数据、分析工具和合规支持，帮助企业制定竞争性薪酬策略。
HigherMe
higherme.com
HigherMe是一款招聘管理工具，简化企业招聘流程，支持申请筛选、面试安排和入职管理，适用于餐饮和零售行业。
Hireology
hireology.com
Hireology 是一个招聘管理平台，帮助企业吸引、雇用和培训员工，提供自动化工作流程和候选人沟通工具。
TalVista
talvista.com
TalVista是一款基于SaaS的多样性招聘决策支持平台，帮助公司优化招聘流程，扩大多样化候选人池，减少性别和种族歧视。
UInclude
uinclude.com
UInclude 是一个为雇主提供最公平、最有效的招聘流程的平台。我们基于数据和行为心理学研究的技术驱动解决方案可帮助组织提高候选人库的质量和多样性，同时在此过程中节省时间和金钱。 UInclude 的包容性写作工具优化了招聘材料，以提高吸引力和申请率。它识别出性别偏见和种族排斥语言的每一个实例，并有助于将包容性主题纳入职位描述中。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity 是一个由人工智能支持的公司和个人招聘平台。公司可以使用SupportFinity 的ATS 软件充分寻找就业或签约人才，该软件与世界上最大的不断发展的专业社区之一相连。人们和求职者可以加入 SupportFinity 寻找工作或项目并与同事和朋友联系。 SupportFinity 社区提供工作和项目的访问权限以及许多其他免费福利，例如奖金、博客和访问仅限社区的功能。
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic 是为人力资源和人力资源组织提供人工智能面试分析的领导者。只需邀请 HireLogic AI 收听视频、电话或面对面采访即可获得自动化笔记和见解。适用于任何规模的组织。
Datapeople
datapeople.io
合适的候选人应该会来找您。 入境招聘是最公平、最有效的招聘方式。但如果没有正确的情报，你就无法吸引或推进合格的、多样化的候选人库。数据人会改变您的招聘流程，使入站成为您候选人和雇员的最佳来源，而不是造成混乱的根源。
WizeHire
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