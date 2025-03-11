UInclude

uinclude.com

UInclude 是一个为雇主提供最公平、最有效的招聘流程的平台。我们基于数据和行为心理学研究的技术驱动解决方案可帮助组织提高候选人库的质量和多样性，同时在此过程中节省时间和金钱。 UInclude 的包容性写作工具优化了招聘材料，以提高吸引力和申请率。它识别出性别偏见和种族排斥语言的每一个实例，并有助于将包容性主题纳入职位描述中。