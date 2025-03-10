TalVista

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TalVista 是一个基于 SaaS 的多元化招聘决策支持平台。 TalVista 具有独特的优势，可以帮助公司增加多元化候选人库，并增加多元化候选人根据其经验、技能和资格通过招聘流程的可能性，而不是因其性别、种族、民族、取向而被拒绝。信仰，或身体能力。通过技术，多样性培训得到加强，并能够改变行为，而不是依赖理论或成员的记忆。 TalVista 通过三种方式改善多元化招聘。职位描述优化——通过职位描述优化，我们会根据研究分析职位描述并识别有问题的词语，这些词语已被证明会阻碍代表性不足的申请人申请职位。与市场上的其他平台相比，我们是唯一超越性别平等的平台，可确保该职位吸引最广泛、最多样化的申请人群体。修订简历审核——我们已将审核候选人简历的过程数字化。我们处理 PDF 和 MSWord 文档并识别简历中的个人识别信息。然后，我们会编辑“屏蔽”候选人姓名、个人识别 URL 和电子邮件地址。可以启用额外的编辑来“屏蔽”照片、学校/大学和公司名称。招聘经理根据技能和经验进行审核，而不是关注可能表示性别、种族或民族的名字。没有其他平台会对原始简历进行编辑。结构化面试——我们的结构化面试让面试官关注最重要的事情，即工作的核心标准。可以根据面试官的专业知识向他们分配问题。面试官有权专注于每个回答并在每个回答中收集重要笔记，然后在候选人被请假后在评分过程中参考这些笔记。