职位描述管理软件 - 最热门应用 - 突尼斯

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职位描述管理软件有助于组织内职位描述详细信息的构建、组织和存储。它支持人力资源人员和招聘经理制定职位描述，提供文本分析、关键词优化和法规遵从等功能。这些工具为员工和经理明确了角色和期望，作为进行绩效评估的框架。 职位描述管理解决方案通常在人力资源部门使用，可以集成到招聘平台中或独立使用。它们通常与申请人跟踪系统 (ATS)、招聘自动化软件和核心人力资源系统无缝连接。
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能够适应您工作方式的基于云的一体化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基于单一数据库构建，具有人力资源管理、薪资、福利、人才管理、时间和劳动力管理、学习和分析以及重返办公室功能。管理您的员工从未如此简单。 ADP Workforce Now 为您提供的工具不仅可以跟踪人力资源信息，还可以帮助您管理员工队伍并做出数据驱动的决策。而且，随着您的成长，您可以添加您需要的功能。使用专门设计的工具和功能为组织的各个级别提供支持，为业务领导者、经理和员工提供引人入胜的体验。 • 一体化：一个可配置的人力资源平台，可在单个数据库中高效管理所有人员管理功能（工资、人力资源、时间、人才和福利）。 • 可靠的合规性：我们行业领先的安全性可确保您的数据安全，同时我们深厚的合规性专业知识和解决方案可帮助您保护您的业务。 • 易于使用：触手可及的创新、易于使用的功能，让您能够轻松地以符合您需求的方式工作，同时还为您的员工提供更好的体验 • 洞察工作流程：充满信心地做出决策，来自业内最丰富、最强大的劳动力数据库的见解。 • 集成且互联的生态系统：利用最大的人力资源生态系统扩展您的人员管理能力，该生态系统可轻松、安全地与领先的第三方解决方案集成。轻松与会计师、经纪人和金融提供商等重要合作伙伴建立联系。工资单。利用专为帮助您运营业务并满足合规性需求而构建的一体化套件，节省时间并减少错误。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
Workable
workable.com
现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 Workable 与所有主要招聘网站紧密集成，并提供最佳招聘团队所需的所有功能。 Workable HR 通过高度可配置的系统实现端到端员工管理，该系统可以在一个地方安全地处理员工数据、管理休假、与工资单集成等。 Jobs by Workable 是一个招聘委员会，它将数百万候选人与由 Workable 驱动的公司的工作机会联系起来。 Workable 已帮助 100 多个国家/地区的 27,000 多家公司寻找、雇用和管理顶尖人才。我们在人力资源和招聘方面实现了前所未有的生产力提高，确保我们的客户在快速发展的技术领域保持领先地位。
UInclude
uinclude.com
UInclude 是一个为雇主提供最公平、最有效的招聘流程的平台。我们基于数据和行为心理学研究的技术驱动解决方案可帮助组织提高候选人库的质量和多样性，同时在此过程中节省时间和金钱。 UInclude 的包容性写作工具优化了招聘材料，以提高吸引力和申请率。它识别出性别偏见和种族排斥语言的每一个实例，并有助于将包容性主题纳入职位描述中。
100Hires
100hires.com
用户友好的申请人跟踪系统：免费计划、Gmail 和日历集成。更快地吸引、面试和聘用最优秀的候选人。被初创公司、中小企业以及西门子和麦格纳等大公司使用。创建您的简历数据库：简历解析器、csv 导入、重复检测器。发送批量电子邮件活动。安排并进行面试，对面试官进行反馈提醒。看板可视化您的招聘渠道。 Chrome 扩展程序可从 Linkedin、Github 等导入候选人。
TalVista
talvista.com
TalVista 是一个基于 SaaS 的多元化招聘决策支持平台。 TalVista 具有独特的优势，可以帮助公司增加多元化候选人库，并增加多元化候选人根据其经验、技能和资格通过招聘流程的可能性，而不是因其性别、种族、民族、取向而被拒绝。信仰，或身体能力。通过技术，多样性培训得到加强，并能够改变行为，而不是依赖理论或成员的记忆。 TalVista 通过三种方式改善多元化招聘。职位描述优化——通过职位描述优化，我们会根据研究分析职位描述并识别有问题的词语，这些词语已被证明会阻碍代表性不足的申请人申请职位。与市场上的其他平台相比，我们是唯一超越性别平等的平台，可确保该职位吸引最广泛、最多样化的申请人群体。修订简历审核——我们已将审核候选人简历的过程数字化。我们处理 PDF 和 MSWord 文档并识别简历中的个人识别信息。然后，我们会编辑“屏蔽”候选人姓名、个人识别 URL 和电子邮件地址。可以启用额外的编辑来“屏蔽”照片、学校/大学和公司名称。招聘经理根据技能和经验进行审核，而不是关注可能表示性别、种族或民族的名字。没有其他平台会对原始简历进行编辑。结构化面试——我们的结构化面试让面试官关注最重要的事情，即工作的核心标准。可以根据面试官的专业知识向他们分配问题。面试官有权专注于每个回答并在每个回答中收集重要笔记，然后在候选人被请假后在评分过程中参考这些笔记。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity 是一个由人工智能支持的公司和个人招聘平台。公司可以使用SupportFinity 的ATS 软件充分寻找就业或签约人才，该软件与世界上最大的不断发展的专业社区之一相连。人们和求职者可以加入 SupportFinity 寻找工作或项目并与同事和朋友联系。 SupportFinity 社区提供工作和项目的访问权限以及许多其他免费福利，例如奖金、博客和访问仅限社区的功能。
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic 是为人力资源和人力资源组织提供人工智能面试分析的领导者。只需邀请 HireLogic AI 收听视频、电话或面对面采访即可获得自动化笔记和见解。适用于任何规模的组织。
Datapeople
datapeople.io
合适的候选人应该会来找您。 入境招聘是最公平、最有效的招聘方式。但如果没有正确的情报，你就无法吸引或推进合格的、多样化的候选人库。数据人会改变您的招聘流程，使入站成为您候选人和雇员的最佳来源，而不是造成混乱的根源。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一个屡获殊荣的端到端招聘平台，它将创新软件与您所需的实践专家支持相结合，让您充满信心地发展您的团队。超过 18,000 家企业信赖 Wizehire 来帮助其团队发展。
Salary.com
salary.com
Salary.com 是提供雇主报告的有关员工薪酬水平以及薪酬相关最佳实践、趋势和政策的可靠信息的领先目的地。我们基于云的软件和无与伦比的领域知识可帮助各种规模的企业简化人与人之间的联系，并支付费用以赢得人才之战，同时为个人提供他们需要的工具、建议和数据，以了解并充分发挥其收入潜力。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Hireology
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Hireology 的 ATS 将您吸引、雇用和加入最佳团队所需的一切功能整合到一个平台中，并且在设计时考虑了您的行业。建立品牌知名度，自动化招聘流程、短信和电子邮件候选人，并通过技能测试和验证降低风险。如今，超过 7,500 家企业信赖 Hireology 来寻找和雇用他们所需的人才。
HigherMe
higherme.com
HighMe 让您可以随时随地通过任何设备轻松查找、筛选、面试和入职员工。利用工具和技术来快速审查申请人、安排面试、管理所有招聘委员会帖子以及完成新员工的文书工作，从而减少招聘时间和成本。 HighMe 专为雇用小时工的企业（例如餐馆和零售店）而设计。通过自动求职板重新发布、移动优先申请人跟踪系统、文本到应用技术、一键式面试安排、视频求职信、品牌职业页面、自定义应用程序和基于云的文书工作，随时随地进行招聘。立即注册，每次招聘可节省 6 个小时，面试缺席率减少 67%，每年最多可节省 3,600 美元。
Factorial
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阶乘是一个多合一的软件，可帮助您在一个集中式系统中管理时间，人才和文档，以节省您的时间，消除错误并带领您取得成功。基于云云的人力资源软件是为中小型企业（SMB）设计的，您将通过使用简单而直观的界面解决问题来忘记电子表格，该界面使您可以优化和数字化所有手动流程。一个完整的人力资源解决方案，通过提供信息和见解来帮助公司改善管理和降低成本，从而自动化，简化和简化行政流程。 - 时钟在：只需几次水龙头即可无缝跟踪您的出勤率，并轻松地为各种项目和工作地点分配时间表。 - 缺席管理：毫不费力地要求假期，医疗和个人叶子，在经理批准后及时接收通知。此外，团队经理可以批准或拒绝移动应用程序中的请求。 - 班次：通过审查您即将到来的工作转变或团队的工作方式来维护组织。 - 社交：访问有价值的公司信息，包括新闻，活动，新木匠，生日等。 - 文档：通过应用程序安全地查看，上传和签署重要文档。 - 费用：通过捕获收据照片并直接监视应用程序中的批准过程来快速提交您的费用。 - 任务：通过有效审查和管理待处理任务来掌握责任。 - 日历：以方便的日历格式查看队友的可用性，以有效地计划。 - 员工目录和个人资料：在更新您自己的相关信息的同时探索您的同事的角色和联系方式。确保详细信息的准确性，例如您的地址或银行帐户更改可能会影响您的工资单。
ClearCompany
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帮助近3,000个组织招募，坡道，认识和留住员工，ClearCompany的端到端人才管理平台自2004年以来，成千上万的公司可以通过在员工旅程的每个阶段增强人们的能力来最大化人才。 ClearCompany集成了数据驱动的最佳实践，专家知识的内容以及量身定制的软件工具，以招募，坡道，识别和保留员工，团结人员和流程以取得业务成功。当人力资源拥有准确计划，执行人们的计划所需的工具时，才能实现人才的最大化，并故意建立文化 - 这些人才最大化的基本支柱是其人才管理平台的核心。 ClearCompany是一个全光谱的人才管理平台，可通过团结人员，平台和流程来帮助组织实现其任务，以最大程度地提高员工的才华。它独特的方法使公司任务成为每个客户人才流程的中心。作为唯一统一招聘，入职，绩效管理和员工参与度的人力资源软件提供商，ClearCompany平台为整个员工生命周期的组织提供了支持。
Braintrust
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Braintrust 正在通过 Braintrust AIR 彻底改变招聘方式，这是世界上第一个也是唯一的端到端人工智能招聘平台。 Braintrust AIR 经过人类洞察和专有数据的培训，可将招聘时间从数月缩短至数天，立即为您匹配经过预先审查的合格候选人，并为您进行第一轮电话筛选。 Braintrust AIR 受到雀巢、保时捷、Atlassian、高盛和耐克等数百家财富 1000 强企业的信赖，使人才招聘专业人员的效率提高了 100 倍，并为公司节省了数十万美元的招聘成本。