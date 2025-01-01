职位描述管理软件 - 最热门应用 - 新西兰

Workable

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现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 W...