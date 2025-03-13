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求职板软件允许用户创建和管理将雇主与求职者联系起来的在线平台。企业家经常使用该软件建立求职网站，通过向寻求填补职位空缺的公司出售招聘广告来获利。专业协会利用职位公告板软件为其会员建立职业中心，并通过职位发布费赚取收入。招聘人员和企业主使用这些招聘网站发布招聘广告并与潜在候选人建立联系。虽然这些定制的工作地点通常针对特定行业或地点，但它们也可以设计为适应广泛的工作机会。
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Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Queros
app.qureos.com
Queros是一个职位描述生成工具，帮助用户创建准确、专业的职位发布，以吸引合适的候选人并优化招聘流程。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort是一个职业发展平台，帮助专业人士连接招聘者并找到职业机会，提供学习分享和人才推荐。
Instahyre
instahyre.com
Instahyre是一个求职和招聘平台，帮助用户在10000多家顶级公司找到职位，支持各行业的高薪工作申请。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一款全球招聘平台，帮助企业高效寻找和管理人才，简化招聘流程并提高效率。
Prosple
prosple.com
Prosple是一个帮助学生和应届毕业生寻找工作和实习机会的平台，提供职业发展信息和资源。
Niceboard
niceboard.co
Niceboard是一款现代化的工作板软件，帮助用户轻松创建和管理职位清单，支持多平台导入，用户友好。
Jobcase
jobcase.com
Jobcase是一个在线社区，帮助求职者与其他工人连接，优化简历，寻找工作机会，提供职业建议和支持。
Getro
getro.com
Getro是一款自动化招聘平台，帮助用户与网络中的人和公司快速连接，简化招聘过程。
Job Boardly
jobboardly.com
Job Boardly是一款无代码应用，可以快速创建和定制工作委员会，并提供SEO优化、货币化选项和多语言支持。
JBoard
jboard.io
JBoard是一个无代码平台，用于轻松创建和管理工作委员会，支持多语言和自动作业导入功能。
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos团队管理应用简化调度和任务管理，支持自我安排和实时聊天，适合自由职业者和志愿者使用。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute利用人工智能技术实时提供广告表现数据，帮助媒体广播商展示广告活动的数字价值，提升广告主满意度。
Jobboom
jobboom.com
Jobboom是魁北克最大的招聘网站，提供跨16个行业的工作机会，帮助求职者查找、管理申请和了解就业趋势。
Applyflow
applyflow.com
Applyflow 将招聘网站、职位发布、自动化和申请追踪整合为一个无缝的招聘体验，旨在简化招聘流程。
Coodesh
coodesh.com
Coodesh是一款SaaS B2B2C技能评估平台，帮助发掘开发者的真实编码能力并连接就业市场，适用于远程招聘和技能测试。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity是一个人工智能驱动的招聘平台，帮助公司找到人才能够聘用或承包，同时求职者可以寻找工作或项目并与同行连接。
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft 是一款经济实用的招聘软件，帮助企业简化招聘流程，提高招聘效率，便于快速寻找和评估人才。
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