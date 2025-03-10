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Prosple
prosple.com
Prosple是一个帮助学生和应届毕业生寻找工作和实习机会的平台，提供职业发展信息和资源。
Jobboom
jobboom.com
Jobboom 是魁北克省最大的求职列表网站。在 Jobboom 的帮助下找到您梦想的工作。 16 个活动领域的数千个工作机会。
Applyflow
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Applyflow 将您的招聘网站、求职板、自动化和申请人跟踪整合为一种专为招聘人员设计的无缝体验。
Job Boardly
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Job Boardly 可让您在几分钟内启动功能齐全、SEO 友好的工作板。使用我们简单易用的无代码工作板软件轻松启动和自定义您的工作板。定制您的董事会以满足您的利基或行业的需求。
Coodesh
coodesh.com
Coodesh 是一个基于 SaaS B2B2C 技能的评估平台，有助于发现开发人员的实际编码技能并将其与就业市场联系起来。我们从 2020 年开始推出了一个模型，帮助公司使用我们的评估工具雇用远程开发人员，目前我们正在扩展以测试来自其他候选人来源（学校、教育技术人员、ats）的专业人士，以跟踪开发人员被雇用后技能提升的演变。
JBoard
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JBoard 是一款一体化解决方案，无需任何技术技能即可创建和启动求职板。立即开始 14 天免费试用！
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity 是一个由人工智能支持的公司和个人招聘平台。公司可以使用SupportFinity 的ATS 软件充分寻找就业或签约人才，该软件与世界上最大的不断发展的专业社区之一相连。人们和求职者可以加入 SupportFinity 寻找工作或项目并与同事和朋友联系。 SupportFinity 社区提供工作和项目的访问权限以及许多其他免费福利，例如奖金、博客和访问仅限社区的功能。
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft 提供了一种经济实惠、用户友好的一体化招聘解决方案，专为满足成长型公司的需求而量身定制。我们的综合软件简化了整个招聘流程，用直观的功能取代了耗时的手动任务，使招聘人员和招聘经理能够更快、更高效地寻找、评估和聘用顶尖人才。
Zelos Team Management
getzelos.com
最容易使用的团队管理应用程序，具有简单的调度，任务和聊天。非常适合自我安排的无桌面员工，志愿者或自由职业者 - 在桌面和手机上！ - 简单的时间表 - 任务调度和跟踪 - 实时聊天 - 内部Wiki -Gamificity Zelos非常简单地使用会员，对于管理员来说仍然很强大。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改变媒体广播中的营销归因，利用人工智能技术为所有广播格式的广告提供近乎实时的绩效指标，包括预定和未预定的广告（实时阅读、有机提及促销）。 Veritone Attribute 利用广播广告的数据，并将其与广告商的网站分析相关联。借助 Attribute，媒体广播公司可以展示其广播活动的数字价值，从而提高广告商满意度并扩大收入。快速洞察 — 近乎实时地收集和查看丰富、可靠的营销活动数据 灵活的设置 — 可针对每个客户、广告商和营销活动进行定制 高度可视化 — 仪表板提供简单、可共享的归因数据可视化 了解更多信息，请访问 https://www.veritone。 com/applications/attribute.com/应用程序/属性。
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Queros是一个职位描述生成工具，帮助用户创建准确、专业的职位发布，以吸引合适的候选人并优化招聘流程。
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Niceboard是一款现代化的工作板软件，帮助用户轻松创建和管理职位清单，支持多平台导入，用户友好。
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Jobcase是一个在线社区，帮助求职者与其他工人连接，优化简历，寻找工作机会，提供职业建议和支持。
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Instahyre是一个求职和招聘平台，帮助用户在10000多家顶级公司找到职位，支持各行业的高薪工作申请。
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