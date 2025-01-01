求职板软件 - 最热门应用 - 加纳

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求职板软件允许用户创建和管理将雇主与求职者联系起来的在线平台。企业家经常使用该软件建立求职网站，通过向寻求填补职位空缺的公司出售招聘广告来获利。专业协会利用职位公告板软件为其会员建立职业中心，并通过职位发布费赚取收入。招聘人员和企业主使用这些招聘网站发布招聘广告并与潜在候选人建立联系。虽然这些定制的工作地点通常针对特定行业或地点，但它们也可以设计为适应广泛的工作机会。
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Braintrust
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Braintrust 正在通过 Braintrust AIR 彻底改变招聘方式，这是世界上第一个也是唯一的端到端人工智能招聘平台。 Braintrust AIR 经过人类洞察和专有数据的培训，可将招聘时间从数月缩短至数天，立即为您匹配经过预先审查的合格候选人，并为您进行第一轮电话筛选。 Braintrust AIR 受到雀巢、保时捷、Atlassian、高盛和耐克等数百家财富 1000 强企业的信赖，使人才招聘专业人员的效率提高了 100 倍，并为公司节省了数十万美元的招聘成本。
Snaphunt
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Snaphunt 是一个全球招聘平台，帮助快速发展的公司寻找、吸引和聘用世界上最优秀的人才。我们的算法根据雇主在国家、地区和时区的具体要求以及尖端工具和解决方案立即将雇主与人才进行匹配，以识别他们的下一次招聘并管理他们的招聘流程。只需定义您理想的候选人资料，然后坐下来，让 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才会被自动邀请申请您的职位，您还可以通过个性化电子邮件与相关人才互动，以提高您的申请率。专为分布式团队设计：将您的招聘支出减少高达 80%，并使用旨在将您的招聘时间减少 72% 的专有工具无缝协作进行招聘。借助 Snaphunt，您可以从超过 400 万求职者的人才库和超过 3 亿名...
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Cutshort
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Cutshort 是现代专业人士的职业发展平台。它带来了超过 300 万优质专业人士和先进人工智能的网络，帮助 20K 招聘人员雇用或推荐合适的人才、寻找职业机会并分享经验，而无需遇到通常的麻烦。
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Prosple’s 为亚太地区超过 400 万学生和应届毕业生提供帮助。我们与亚太地区 180 多个职业服务团队合作，为学生提供数千个本地和国际机会，并帮助提供高质量的职业准备内容，帮助学生找到第一份工作。
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Niceboard 是一款现代且易于使用的求职板软件。 Niceboard 具有成本效益，具有漂亮的可定制主题和强大的管理界面，让您在几分钟内设置自己的工作板。注册我们的 7 天免费试用并尝试魔法！
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最易于使用的团队管理应用程序，具有简单的日程安排、任务和聊天功能。非常适合在桌面和移动设备上自行安排无办公桌员工、志愿者或自由职业者！ - 简单的时间表 - 任务调度和跟踪 - 实时聊天 - 内部 wiki - Gamification Zelos 对于会员来说使用起来非常简单，对于管理员来说仍然很强大。
Veritone
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Veritone Attribute 正在改变媒体广播中的营销归因，利用人工智能技术为所有广播格式的广告提供近乎实时的绩效指标，包括预定和未预定的广告（实时阅读、有机提及促销）。 Veritone Attribute 利用广播广告的数据，并将其与广告商的网站分析相关联。借助 Attribute，媒体广播公司可以展示其广播活动的数字价值，从而提高广告商满意度并扩大收入。快速洞察 — 近乎实时地收集和查看丰富、可靠的营销活动数据 灵活的设置 — 可针对每个客户、广告商和营销活动进行定制 高度可视化 — 仪表板提供简单、可共享的归因数据可视化 了解更多信息，请访问 https://www.verit...
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Jobboom 是魁北克省最大的求职列表网站。在 Jobboom 的帮助下找到您梦想的工作。 16 个活动领域的数千个工作机会。
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Coodesh 是一个基于 SaaS B2B2C 技能的评估平台，有助于发现开发人员的实际编码技能并将其与就业市场联系起来。我们从 2020 年开始推出了一个模型，帮助公司使用我们的评估工具雇用远程开发人员，目前我们正在扩展以测试来自其他候选人来源（学校、教育技术人员、ats）的专业人士，以跟踪开发人员被雇用后技能提升的演变。
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SupportFinity 是一个由人工智能支持的公司和个人招聘平台。公司可以使用SupportFinity 的ATS 软件充分寻找就业或签约人才，该软件与世界上最大的不断发展的专业社区之一相连。人们和求职者可以加入 SupportFinity 寻找工作或项目并与同事和朋友联系。 SupportFinity 社区提供工作和项目的访问权限以及许多其他免费福利，例如奖金、博客和访问仅限社区的功能。
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Business Draft 提供了一种经济实惠、用户友好的一体化招聘解决方案，专为满足成长型公司的需求而量身定制。我们的综合软件简化了整个招聘流程，用直观的功能取代了耗时的手动任务，使招聘人员和招聘经理能够更快、更高效地寻找、评估和聘用顶尖人才。