物联网分析平台 - 最热门应用

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物联网分析平台使企业能够分析和可视化来自互联网连接设备的数据。这些平台有助于解释这些设备生成的结构化、非结构化和时间序列数据的连续流，使企业能够了解历史趋势并预测未来结果。公司可以使用物联网分析解决方案来监控机械性能，提供预测性维护建议，并深入了解温度、运动和声音等特定数据。数据分析师可以使用物联网分析平台来准备、过滤、转换和探索传感器数据，就像使用商业智能平台分析结构化数据一样。