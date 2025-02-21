物联网分析平台 - 最热门应用 - 多哥

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
物联网分析平台使企业能够分析和可视化来自互联网连接设备的数据。这些平台有助于解释这些设备生成的结构化、非结构化和时间序列数据的连续流，使企业能够了解历史趋势并预测未来结果。公司可以使用物联网分析解决方案来监控机械性能，提供预测性维护建议，并深入了解温度、运动和声音等特定数据。数据分析师可以使用物联网分析平台来准备、过滤、转换和探索传感器数据，就像使用商业智能平台分析结构化数据一样。
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Datadog
datadoghq.com
Datadog 是云时代为开发人员、IT 运营团队、安全工程师和业务用户提供的监控、安全和分析平台。 SaaS 平台集成并自动化基础设施监控、应用程序性能监控和日志管理，为客户的整个技术堆栈提供统一、实时的可观察性。 Datadog 被各种规模和跨行业的组织使用，以实现数字化转型和云迁移，推动开发、运营、安全和业务团队之间的协作，加快应用程序的上市时间，缩短解决问题的时间，保护应用程序的安全和基础设施，了解用户行为并跟踪关键业务指标。
Elastic Cloud
elastic.co
云的企业搜索、可观察性和安全性。无论您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 还是 Google Cloud 上运行，都可以快速轻松地查找信息、获得见解并保护您的技术投资。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人、物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。
Blue Bite
bluebite.com
我们的专利平台使创作者能够构建动态数字体验，并使用 NFC、QR 和地理围栏等技术通过实体物品引导他们。由于物理事物变得更加智能，用户只需点击或扫描智能手机即可访问有价值的内容。
Knowi
knowi.com
Knowi 是一个专为当今现代数据而构建的现代商业智能平台，使各种规模的企业能够大大缩短从原始数据到预见到行动的距离。通过与几乎任何数据源（包括 NoSQL、SQL、RDBMS、基于文件和 API 的本机集成），Knowi 消除了对 ETL、ODBC 驱动程序或替代解决方案所需的数据转换过程的需要。数据工程师可以加入结构化和非结构化数据源来创建混合数据集并立即可视化结果、应用机器学习算法、将结果嵌入数据应用程序、与业务用户共享仪表板或触发其他下游应用程序或通知系统的操作。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica 是时间和空间的数据库。 Kinetica 可以轻松快速地： - 摄取大量物联网数据和其他上下文数据集 - 使用空间和时间联接融合数据集 - 使用基于 SQL 的空间、图形和时间序列分析或运行容器化 ML 分析数据型号
Tractian
tractian.com
Tractian为行业和制造设施前线的人提供简化的硬件解决方案：维护技术人员和工业决策者。除了移动优先，从机器远程和自动收集的实时数据还可以全面监督其操作。我们的技术还拥有USPTO下的故障检测专利以及SAP认证，作为SAP Silver合作伙伴。
Airthings
airthings.com
Airthings for Business 解决方案为您提供所需的空气质量数据，以便您尽早采取行动。通过按需访问当前和历史数据，您可以优化建筑物内的通风和空气质量，确保为所有用户提供健康且高效的环境。
Metrikus
metrikus.io
无论您是使用建筑数据进行分析、可视化还是构建，这些数据的混乱状态都会浪费您的时间、金钱和其他资源。我们的解决方案通过聚合和标准化来自一系列可信来源的数据，将混乱转化为清晰，并让您能够准确地获取所需的信息。通过我们的网络应用程序或 API，您将获得有意义的见解，帮助您和您的利益相关者做出更好的决策并专注于重大挑战。
Initial State
initialstate.com
Initial State 是一个用于数据可视化的物联网平台。将数据从您的设备和服务流式传输到基于云的精美数据可视化。