物联网分析平台 - 最热门应用

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物联网分析平台使企业能够分析和可视化来自互联网连接设备的数据。这些平台有助于解释这些设备生成的结构化、非结构化和时间序列数据的连续流，使企业能够了解历史趋势并预测未来结果。公司可以使用物联网分析解决方案来监控机械性能，提供预测性维护建议，并深入了解温度、运动和声音等特定数据。数据分析师可以使用物联网分析平台来准备、过滤、转换和探索传感器数据，就像使用商业智能平台分析结构化数据一样。
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Datadog
datadoghq.com
Datadog是一款监控和分析平台，提供应用性能监测、基础设施监控和日志管理，帮助用户实现对整个技术栈的实时可视化。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一种云平台，利用 Cisco 设备和传感器，将建筑转变为智能空间，实现安全、智能和可持续的体验。
Elastic Cloud
elastic.co
弹性云是一个云可观察性平台，提供搜索、监控和安全功能，支持主要云服务提供商，帮助企业优化云操作和安全。
Airthings
airthings.com
Airthings应用程序可监测室内空气质量，包括ra、二氧化碳和温湿度，提供实时数据和建议，帮助改善室内环境。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica是一款数据库，专注于时空数据处理，支持快速分析和整合物联网数据，适用于实时决策和复杂数据集管理。
Tractian
tractian.com
Tractian应用程序通过实时监控和维护管理功能，帮助工业资产监测、预测性维护及操作集成，提升设备可靠性和效率。
Knowi
knowi.com
Knowi是一款商业智能平台，支持多种数据源集成，简化数据查询和可视化，适用于数据分析和机器学习应用。
Blue Bite
bluebite.com
Blue Bite 是一个数字平台，利用 NFC、二维码和地理围栏技术，通过物理物品提供互动数字体验，增强用户参与度。
Initial State
initialstate.com
初始状态是一款物联网平台，支持实时数据流的可视化，帮助用户收集和分析复杂数据，便于理解和决策。
Metrikus
metrikus.io
Metrikus是一个平台，整合建筑数据，提供空间利用、环境条件和运营效率的分析，帮助优化设施和提高员工生产力。