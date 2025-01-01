面试安排软件 - 最热门应用

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候选人面试安排软件，也称为面试安排软件，可以自动安排候选人面试的过程。它通过简化面试流程和增强候选人体验来提高人力资源人员和招聘人员的效率。这些工具取代了长时间的电子邮件交流和耗时的电话，使人力资源团队、招聘经理和招聘人员能够实时监控即将到来的面试。他们利用招聘经理和面试官的日历来确定安排电话面试、现场小组面试和视频面试的最佳时间。主要功能通常包括与电子邮件和日历的集成、预填充的电子邮件模板、重新安排选项以及通过电子邮件或文本自动提醒面试官和候选人。面试安排软件通常与申请人跟踪系统 (ATS) 无缝集成，并且通常与视频面试平台一起使用。
提交新应用
Calendly
calendly.com
Calendly是一款在线调度工具，帮助用户简化会议安排，自动化会议流程，支持多种活动类型，适合个人、团队和企业使用。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一个招聘体验平台，提供视频面试、评估工具和AI聊天助手，旨在简化招聘流程并减少偏见。
Picktime
picktime.com
Picktime是一款预约管理平台，帮助企业便捷地管理预约、员工与服务，支持多种集成和支付方式，适合各种业务需求。
Glider AI
glider.ai
Glider AI是一个技能智能平台，帮助企业通过虚拟评估和面试工具高效筛选候选人。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款基于云的人力资源管理软件，旨在为中东市场简化人力资源流程，确保遵守当地法规并提高生产率。
Workstream
workstream.us
Workstream是针对小时工的HR、工资和招聘平台，帮助企业简化HR任务、招聘和支付团队。
Setmore
setmore.com
Setmore是一款在线预约调度软件，可以管理预约、日程和客户，支持多员工管理和安全在线付款。
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe是一个调度平台，帮助用户简化预约管理，提供可自定义的预订页面，支持多种日历集成和自动化功能。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby是一款申请人跟踪系统（ATS），旨在简化招聘流程，提供可定制的工作流和实时分析，提升团队协作和效率。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter是一个视频面试平台，提供预录和实时面试工具，支持多语言和时区，助力各类企业快速高效招聘。
Evie
evie.ai
Evie是一款AI招聘协调员应用，帮助招聘人员简化面试安排，提高效率，节省时间，与候选人和面试官保持良好互动。
HigherMe
higherme.com
HigherMe是一款招聘管理工具，简化企业招聘流程，支持申请筛选、面试安排和入职管理，适用于餐饮和零售行业。
Emi
emilabs.ai
Emi是一款前线招聘自动化平台，帮助招聘人员和招聘经理快速填补高需求岗位，并提供良好的候选人体验。
Lyssna
lyssna.com
Lyssna是一个远程用户研究平台，帮助企业通过调查、可用性测试和访谈收集用户反馈，以提升产品和用户体验。
Cronofy
cronofy.com
Cronofy是一款调度自动化工具，简化面试安排流程，整合现有应用，提升招聘效率和候选人体验。
Longlist
longlist.io
Longlist是一款招聘客户关系管理和申请跟踪系统，专为快速发展的招聘和人力资源公司设计。
candidate.fyi
candidate.fyi
candidate.fyi 是一个候选人体验平台，集成ATS，实现候选人与招聘方的沟通自动化，提供个性化信息和反馈收集功能。
Sense
sensehq.com
Sense是一款AI驱动的人才互动平台，旨在优化招聘流程，提供自动化招聘、候选人管理、面试调度等功能。
GoodTime
goodtime.io
GoodTime是一个提供人性化AI的招聘管理平台，自动化90%的面试安排，提高候选人和面试官的参与度，优化招聘流程。
Rolebot
rolebot.io
角色机器人是一个基于AI的招聘自动化工具，简化候选人采购和互动，提高招聘效率，减少手动操作。
myInterview
myinterview.com
myInterview是一个视频面试平台，帮助企业简化招聘，支持候选人录制视频回答，提供AI筛选和多种评估方式。
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop是一款招聘工具，通过面试时间安排、面试官培训和分析，提高招聘效率，优化候选人体验，支持多种系统集成。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire是在线申请人跟踪系统，简化招聘流程，支持简历管理、协作和报告生成，适合中型企业使用。
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint应用程序简化招聘流程，提供高效的工作流程和美观的报告，帮助团队和候选人做出更好的招聘决策。
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire是一个AI招聘助手，通过自动化沟通、筛选和安排面试，显著缩短招聘时间和成本。
Rakuna
rakuna.co
Rakuna是一个招聘平台，简化校园和活动招聘，提供候选关系管理、面试安排、文本招聘等工具，帮助企业优化招聘流程。